Rüyada araba sürmek, tabiri arabanın kendisine göre de değişen rüyalardandır. Aracın rengi beyaz mı, siyah mı, kırmızı mı; cinsi lüks mü, eski mi, spor mu; freni ve gidişi sağlam mı değil mi, bunların her biri yorumu ayrı yere çeker. Yolun ve havanın durumu da tabiri aynı biçimde değiştirir.

Rüyada araba sürmek

Rüyada araba sürmek izzete ve şerefe işaret eder. Rüya sahibinin yüksek bir mevkiye erişeceğine, toplum içinde itibar kazanacağına ve işlerinin idaresinin kendi elinde olduğuna delalet eder. Uzun süredir kurulan hayallerin gerçeğe döneceğine ve hayırlı bir kısmete yorulur. Geçim sıkıntısı çekenler için önündeki engelin kalkacağına, hedefe hızla varılacağına da alamettir.

REKLAM

Bu rüyanın tabirini belirleyen asıl unsur sürüşün nasıl geçtiğidir. Direksiyon rüya sahibinin elindeyse ve araç rahat gidiyorsa tabir hayır tarafındadır. Sürüşe hâkim olunamaması ise geçici bir sıkıntıya işaret eder. Bu sıkıntının derecesi, hâkimiyetin nereden bozulduğuna göre değişir. Yolun ve havanın zorlaması, aracın idaresinin kaybedilmesi ve sürüşü bilmeden direksiyona geçmek birbirinden farklı derecelerde tabir edilir. Kendi arabasını sürdüğünü görmek, işlerin idaresinin bütünüyle rüya sahibinde olduğuna yorulur.

REKLAM

Rüyada araba sürdüğünü görmek

Rüyada araba sürdüğünü görmek, rüya sahibinin kendi işlerini kendi eliyle yürüteceğine işaret eder. Kendini araba sürerken görmek, ulaşmak istediği mevkiye kendi emeğiyle erişeceğine ve çevresinde sözü geçen biri olacağına delalet eder. Direksiyonun elinde olması, kimsenin yönlendirmesine gerek kalmadan hedefe varılacağına yorulur.

Rüyada tek başına araba sürmek

Rüyada tek başına araba sürmek, yolda yanında kimsenin bulunmaması yönüyle tabir edilir. İşini kimseden destek beklemeden yürüteceğine ve kendi kazancıyla geçineceğine işaret eder. Verilecek kararın sorumluluğunu tek başına taşıyacağına delalet eder.

REKLAM

Rüyada araba kullanmak

Rüyada araba kullanmak, sürmekle aynı hatta tabir edilir. Her işte değerli bir tecrübe kazanılacağına, varlık içinde yaşanacağına ve işlerin hızla yoluna gireceğine işaret eder. Rüyada araba kullandığını görmek, emeller büyük olsa da ele geçecek paranın bir süre yalnız ihtiyacı karşılayacak kadar olacağına, ardından rahata erileceğine delalet eder. Araç kullanmak biçiminde görülen rüya için de aynı tabir geçerlidir. Kullanılan aracın rüya sahibine ait olması, elindeki işi kendi bilgisiyle yürüttüğüne yorulur.

REKLAM

Rüyada arabayı kimin sürdüğüne göre tabiri

Direksiyonun rüya sahibinin elinde olmaması, işlerin idaresinin direksiyondaki kişide olduğuna delalet eder. Sürenin aile içinden biri olması hanenin hayrına, tanıdık biri olması ise iş çevresinden görülecek desteğe işaret eder.

Rüyada başkasının araba sürdüğünü görmek

Rüyada başkasının araba sürdüğünü görmek, iş hayatındaki planların istenen yönde gelişeceğine ve ciddi bir kazanç elde edileceğine işaret eder. Rüya sahibinin işinin büyümeye devam edeceğine, kurduğu itibar sayesinde birden fazla iş teklifi alacağına delalet eder. Araba süren birini görmek ya da başkasının araba kullandığını görmek, direksiyondaki kişinin rüya sahibinin işlerini idare ettiğine yorulur. Başkasının kullandığı arabaya binmek, o kişinin idaresi altında işlerin yürüyeceğine delalet eder.

REKLAM

Rüyada ölünün araba sürmesi

Rüyada ölünün araba sürmesi, hane içinde büyük bir anlaşmazlık çıkmayacağına ve aileden beklenen manevi desteğin alınacağına işaret eder. Ölmüş birinin araba kullanması, aile büyüklerinin teklifiyle zor günlerin çabuk atlatılacağına delalet eder. Yeni bir işe atılmaya ve iş hayatında istenen başarıya da yorulur. Ölmüş eşinin araba sürdüğünü görmek ve ölmüş birinin sürdüğü arabaya binmek aynı tabire girer.

REKLAM

Rüyada ölmüş babanın araba kullanması, hanenin yolunu açacak bir hayrın aile tarafından geleceğine işaret eder. Ölmüş babanın kullandığı arabaya binmek, verilecek kararda aile büyüğünün izinden gidileceğine delalet eder.

Rüyada annenin araba sürmesi

Rüyada annenin araba sürmesi, ev ve geçim işlerinin idaresinin annede olduğuna işaret eder. Annenin araba kullandığını görmek, hanenin yolunu onun belirlediğine ve onun emeğiyle evin düzeninin korunacağına delalet eder. Annesinin araba sürdüğünü görmek aynı zamanda o hanımın kendi işinde başarılı olacağına, çevresinde sayılan bir yere geleceğine yorulur.

REKLAM

Rüyada eşinin araba kullandığını görmek

Rüyada eşinin araba kullandığını görmek, aile ve geçim işlerinde idarenin eşte olduğuna delalet eder. Eşin direksiyonda olması, hane kararlarında onun yönlendirici olduğuna ve onun emeğiyle eve bereket geleceğine işaret eder. Eşinin kullandığı arabaya binmek, rüya sahibinin onun çizdiği yolda ilerleyeceğine yorulur.

Rüyada eşinin hızlı araba kullandığını görmek, eşin hane adına atacağı aceleci bir adımın uyarısıdır. Karar acele verilirse pişmanlık doğacağına, tedbirle davranıldığında ise aynı işin hayra döneceğine işaret eder.

REKLAM

Rüyada bir kadının araba sürdüğünü görmek

Rüyada bir kadının araba sürdüğünü görmek, o kadının kendi işinde başarılı olacağına ve tanınıp sevilen bir mevkiye ulaşacağına işaret eder. Adının çevrede duyulacağına ve bir hanım tarafından ulaştırılacak yardıma da yorulur. Evli bir kadının araba kullanması, çalıştığı yerin yönetimi tarafından üst bir mevkiye getirileceğine ve sorunlarının yakın zamanda sona ereceğine delalet eder. Bayan arkadaşın araba sürmesi de o kişinin işlerinde yükseleceğine işaret eder.

REKLAM

Rüyada arkadaşının araba sürdüğünü görmek

Rüyada arkadaşının araba sürdüğünü görmek, o arkadaşın işlerinin büyüyeceğine ve rüya sahibinin ondan gelecek bir destekle yol alacağına işaret eder. Arkadaşının araba kullandığını görmek, birlikte yürütülecek bir işten kazanç sağlanacağına delalet eder. Eski sevgiliyi araba kullanırken görmek, o kişinin kendi düzenini kuracağına yorulur.

Rüyada kızının araba kullandığını görmek

Rüyada kızının araba kullandığını görmek, evladın kendi işini yürütecek olgunluğa erişeceğine işaret eder. Kızının araba sürdüğünü görmek, onun eliyle haneye hayır geleceğine ve hayırlı bir kısmetin açılacağına delalet eder. Oğlunun kullandığı arabaya binmek de evladın desteğiyle işlerin kolaylaşacağına yorulur.

REKLAM

Rüyada babanın araba sürdüğünü görmek

Rüyada babanın araba sürdüğünü görmek, hanenin idaresinin babada olduğuna işaret eder. Babanın direksiyonda olması, onun yönlendirmesiyle işlerin yoluna gireceğine ve eve bereket geleceğine delalet eder.

Rüyada kardeşinin araba sürdüğünü görmek

Rüyada kardeşinin araba sürdüğünü görmek, kardeşin kendi işini kurup yürüteceğine işaret eder. Ablanın araba sürdüğünü görmek, aile içinden gelecek bir destekle sıkıntının aşılacağına delalet eder.

REKLAM

Rüyada arabanın rengine göre tabiri

Arabanın rengi sürüşün tabirini tersine çevirmez, yalnız gelecek hayrın hangi yönden geleceğine delalet eder. Beyaz ile siyah murada ermeye ve yüksek bir mevkiye, kırmızı ile mavi ise çevrede görülecek itibara ve işlerin çekişmesiz yürümesine işaret eder.

Rüyada beyaz araba sürmek

Rüyada beyaz araba sürmek çok hayırlı sayılır. Rüya sahibinin ne muradı varsa ona kavuşacağına işaret eder. Bekar için uzun yıllar sürecek mutlu bir izdivaca alamettir. Evlat sahibi olmaya ve kısmetin artmasına da yorulur. Beyaz araba kullanmak, devlet büyüklerinden gelecek bir müjdeye ve yüksek bir makama delalet eder. Beyaz araba süren birini görmek, o kişinin hayırlı bir habere kavuşacağına işarettir.

REKLAM

Rüyada kırmızı araba sürmek

Rüyada kırmızı araba sürmek, rüya sahibinin çevresinde ilgi ve saygı gördüğüne işaret eder. Yeni bir eve taşınmaya ya da yakın zamanda çıkılacak bir yolculuğa yorulur. Kırmızı araba kullanmak aynı zamanda öfkeye hâkim olmak gerektiğine dair bir uyarı sayılır. Kırmızı araba süren birini görmek, o kişinin dikkat çekecek bir iş ortaya koyacağına delalet eder.

Rüyada siyah araba sürmek

Rüyada siyah araba sürmek görünüşte uğursuz sanılsa da hayra yorulur. Talihin artacağına ve iş hayatında başarıya işaret eder. Mal ya da miras yoluyla varlığın çoğalacağına delalet eder. Ailede çıkan bir dargınlığın barışla sona ereceğine ve yüksek bir makama erişileceğine de yorulur. Aracın siyah oluşu, gelecek hayrın ağırlığına ve kalıcılığına işarettir.

REKLAM

Rüyada mavi araba sürmek

Rüyada mavi araba sürmek hayra yorulur. İşlerin çekişmeye girmeden ilerleyeceğine ve hedefe huzurla varılacağına işaret eder. Başkasının mavi araba kullandığını görmek, o kişinin rüya sahibinin işlerini sıkıntı çıkarmadan idare ettiğine delalet eder.

Rüyada yeşil araba sürmek

Rüyada yeşil araba sürmek de hayra yorulur. Rızkın genişleyeceğine ve işlerin bereketle ilerleyeceğine işaret eder. Geçim darlığı çekenler için o darlığın kalkacağına delalet eder.

Rüyada sarı araba sürmek

Rüyada sarı araba sürmek de hayır tarafındadır. Emeğin karşılığının alınacağına ve rüya sahibinin kendi işini kendi bildiği yönde yürüteceğine delalet eder.

REKLAM

Rüyada turuncu araba sürmek

Rüyada turuncu araba sürmek, durgun giden işlerin hareketleneceğine işaret eder. Bekleyen bir işin tamamlanacağına ve hedefe varılacağına yorulur.

Rüyada arabanın cinsine ve durumuna göre tabiri

Aracın lüks ve yeni olması, gelecek hayrın büyüklüğüne ve kısmetin genişliğine delalet eder. Eski ya da bozuk bir aracın sürülmesi ise aynı hayrın emekle elde edileceğine işaret eder.

Rüyada lüks araba sürmek

Rüyada lüks araba sürmek mal ve mülk sahibi olmaya delalet eder. Kısa sürede ele yüklü bir para geçeceğine ve yeni bir iş kapısının açılacağına işaret eder. Aynı rüya, gelen bu varlığın dışarıdan bir tehlike çekeceğine ve tedbirli olunması gerektiğine de yorulur. Lüks araba kullanmak, pahalı araba sürmek ve güzel araba sürmek aynı tabire girer. Beyaz lüks araba sürmek, beyaz rengin murada erme tabiriyle birleşir ve istenen şeye kavuşulacağına yorulur.

REKLAM

Rüyada eski araba sürmek

Rüyada eski araba sürmek, elindeki imkânla yol alınacağına işaret eder. Aracın eski oluşu, işin bir süre daha zahmetle yürütüleceğine, direksiyon rüya sahibinin elinde kaldığı için de yolun sonunda ferahlığa erişileceğine delalet eder. Eski model araba sürmek ve eski araba kullanmak aynı anlama gelir. Bozuk araba sürmek, işin aksayan tarafının emekle düzeltileceğine yorulur.

Rüyada yeni araba sürmek

Rüyada yeni araba sürmek, uzun süredir kurulan hayalin gerçeğe döneceğine ve hayırlı bir kısmetin yakın olduğuna işaret eder. Son model araba sürmek, itibarın artacağına ve yeni bir işe başlanacağına delalet eder. Araba almak ve sürmek, eldeki birikimin hayırlı bir işe dönüşeceğine yorulur.

REKLAM

Rüyada spor araba sürmek

Rüyada spor araba sürmek, işlerin hızlanacağına ve çevrede ilgi görüleceğine işaret eder. Üstü açık araba sürmek, elde edilecek başarının herkesin gözü önünde olacağına delalet eder.

Rüyada Mercedes araba sürmek

Rüyada Mercedes araba sürmek mal ve mülke, yüklü bir kazanca ve ele geçecek geniş bir imkâna işaret eder. Mercedes araba kullanmak ve klasik araba kullanmak, çevrede itibar görüleceğine delalet eder.

Rüyada büyük araba sürmek

Rüyada büyük araba sürmek, geniş bir işin idaresinin rüya sahibine geçeceğine işaret eder. Büyük araba kullanmak, üstlenilen sorumluluğun büyüklüğü kadar kazanç sağlanacağına delalet eder.

REKLAM

Rüyada otomatik araba sürmek

Rüyada otomatik araba sürmek, işlerin zahmetsiz yürüyeceğine işaret eder. Sürüşün kolay olması, önündeki işin kendiliğinden açılacağına ve kazancın rahat elde edileceğine delalet eder. Otomatik vites araba kullanmak ve elektrikli araba sürmek de emek harcanmadan yürüyen bir işe yorulur.

Rüyada yol ve hava şartlarına göre araba sürmek

Yolun ve havanın bozuk olması, sürüşün zahmetle geçeceğine ve bu zahmetin geçici olduğuna delalet eder. Kar, yağmur, çamur ya da karanlık yolu zorlaştırsa da direksiyon rüya sahibinin elinde kaldığından tabir, sabırla aşılacak bir gecikmeye işaret eder.

REKLAM

Rüyada karda araba sürmek

Rüyada karda araba sürmek, yolu kapatan geçici bir zorluğun emekle aşılacağına işaret eder. Karlı yolda araba sürmek, işin bir süre ağır ilerleyeceğine, sabırla sürdürüldüğünde hedefe varılacağına delalet eder. Karlı havada araba sürmek ve karda araba kullanmak da zorluk geçtikten sonra işlerin açılacağına yorulur.

Rüyada gece araba sürmek

Rüyada gece araba sürmek, kısmet kapılarının kapanmayacağına işaret eder. Kederin dağılacağına ve ailede barışın sağlanacağına delalet eder. Karanlıkta araba sürmek ve karanlık yolda araba sürmek, hak edilen kazanca ve sevilen kişiyle kavuşmaya da yorulur.

REKLAM

Rüyada yağmurda araba sürmek

Rüyada yağmurda araba sürmek, görüşü kapatan geçici bir engele işaret eder. Yağmurlu havada araba kullanmak, işlerin bir süre duraksayacağına, engel geçtiğinde yolun açılacağına delalet eder.

Rüyada çamurlu yolda araba sürmek

Rüyada çamurlu yolda araba sürmek, çare ve şifanın görüneceğine işaret eder. Kazancın kendi emeğiyle elde edileceğine ve aksayan işlerin düzeleceğine delalet eder. Engebeli yolda araba kullanmak, yetenek sayesinde mevcut işin daha yukarı taşınacağına ve itibarın geri kazanılacağına yorulur.

REKLAM

Rüyada buzlu yolda araba sürmek

Rüyada buzlu yolda araba sürmek, zeminin kayganlığı yönüyle tabir edilir. Atılacak adımda tedbirli davranıldığı sürece işin selamete çıkacağına işaret eder.

Rüyada yokuş aşağı araba sürmek

Rüyada yokuş aşağı araba sürmek, yolun kolaylaşacağına ve üstteki yükün hafifleyeceğine işaret eder. İşin zahmetli kısmının geride kalacağına ve hedefe hızla varılacağına delalet eder.

Rüyada uzun yolda araba sürmek

Rüyada uzun yolda araba sürmek, uzun sürecek bir işin sonunda hedefe varılacağına işaret eder. Sabırla yürütülen işten kazanç sağlanacağına ve emeğin karşılığının yol sonunda alınacağına delalet eder.

REKLAM

Rüyada araba sürerken hâkimiyeti kaybetmek

Zorluğun yoldan değil aracın kendisinden geldiği rüyalar ayrı tabir edilir. Direksiyonun, frenin ya da aracın gidişinin bozulması, işlerin idaresinin bir süreliğine elden çıkacağına işaret eder.

Rüyada arabanın şoförsüz gitmesi

Rüyada arabanın şoförsüz gitmesi, direksiyonda kimsenin bulunmaması yönüyle tabir edilir. İşlerin bir süre sahipsiz kalacağına ve rüya sahibinin kendi işinin başına dönmesi gerektiğine işaret eder. Bu görüntü geçici bir sıkıntıya yorulur. Direksiyona geçildiği anda tabir yeniden hayra döner.

REKLAM

Rüyada araba sürememek

Rüyada araba sürememek, direksiyona geçildiği hâlde aracın yürütülememesi yönüyle tabir edilir. Rüya sahibinin henüz ustası olmadığı bir işle uğraştığına, uzun bir emekten sonra o işin ustalığına erişeceğine işaret eder. Ustalık elde edildiğinde kimseye muhtaç olunmayacağına ve başarısızlığa yol açan sıkıntıların ortadan kalkacağına delalet eder. Araba sürmeye çalışmak ve araba kullanmaya çalışmak, kendi işini kurup kazanç sağlamaya yorulur.

Rüyada araba sürerken kaza yapmak

Rüyada araba sürerken kaza yapmak, göründüğünün aksine hayra yorulur. Yüksek bir makama erişileceğine ve hayali kurulan şeylerin kısa zamanda elde edileceğine işaret eder. Kötü niyetli kişilerin rüya sahibinin hayatından uzaklaşacağına delalet eder. Kazada kan yoksa tabir daha da hayırlıdır. Bu durumda iş hayatında büyük bir kazanca ve rahatlığa işarettir. Hafif kaza, üstlerden ya da iş çevresinden destek görüp ilerlemeye yorulur. Emanet arabayla kaza yapmak ise borç altına girmeye işarettir. Arabayı sürtmek hafif kaza sayılır ve çevreden görülecek destekle zararın telafi edileceğine işaret eder.

REKLAM

Rüyada freni tutmayan araba sürmek

Rüyada freni tutmayan araba sürmek, zor bir duruma düşüleceğine ve yapılan hatalar yüzünden eldeki fırsatların kaçırılacağına işaret eder. Bununla birlikte parasal olarak iyi bir döneme girileceğine ve hayırlı kişilerle tanışılacağına da yorulur. Araba direksiyonunun çıkması da idarenin elden çıkmasına delalet eder.

Rüyada geri geri araba sürmek

Rüyada geri geri araba sürmek, gözyaşının dineceğine ve zor görünen bir işin kolayca aşılacağına işaret eder. Beklenmedik başarılar elde edileceğine ve borca girilmeden kazançlı işlere adım atılacağına delalet eder. Arabayı geri geri sürmek ve ters araba sürmek, hane içindeki kıskanç kişilerin uzaklaşacağına yorulur. Gönül işlerinde barışa ve sevindirici habere de işarettir.

REKLAM

Rüyada sürüşü bilmeden araba kullanmak

Rüyada sürüşü bilmeden araba kullanmak, kişinin ehil olmadığı bir işin başına geçeceğine işaret eder. Araç sağlam ve yol açıkken direksiyona geçildiği için tabir hayır tarafındadır. O işin zamanla öğrenileceğine ve emekle kazanca dönüşeceğine delalet eder. Sürüşün savruk ve beceriksiz görülmesi ise kedere yorulur.

Rüyada araba kullanmayı bilmeyen birinin araba kullanması

Rüyada araba kullanmayı bilmeyen birinin araba kullanması, bilinmeyen bir işin öğrenilerek yürütüleceğine işaret eder. Kişinin kendi işinin sahibi olacağına ve ailesini kendi bildiği yolda yönlendireceğine delalet eder. Emeğiyle ciddi bir kazanç elde edeceğine yorulur. Duaların kabul olacağına ve helal yoldan varlık sahibi olunacağına da işarettir.

REKLAM

Rüyada ehliyetsiz araba kullanmak

Rüyada ehliyetsiz araba kullanmak, ehliyeti olmadığı hâlde aracı sürebilmesi yönüyle işin ustalıkla götürüleceğine işaret eder. Uzayan işlerin tamamlanacağına ve çevrede takdir görüleceğine delalet eder. Sıkıntı veren kişilerin rüya sahibinin hayatından çıkacağına da işarettir. Bilmediği hâlde araba kullanmak beceriksiz bir sürüşle görülürse kedere ve üzüntüye yorulur.

Rüyada hızlı araba sürmek

Rüyada hızlı araba sürmek, düşünmeden girişilen bir işte zarar görüleceğine işaret eder. Aceleyle verilen kararın pişmanlık doğuracağına delalet eder. Hızlı araba kullanmak ve arabayı hızlı sürmek aynı uyarıyı taşır. Hızlı araba kullanan birini görmek, o kişinin aceleci bir adım atacağına yorulur. Bu rüyayı sıkıntıların sona ermesine ve rakiplere üstünlük sağlanmasına yoran tabir de vardır.

REKLAM

Rüyada araba direksiyonu görmek

Rüyada araba direksiyonu görmek, hayatta istenen her şeyin gerçekleşeceğine işaret eder. Maddi sıkıntıların çözüleceğine ve iş hayatında büyük bir ilerleme kaydedileceğine delalet eder. Bekarlar için mutlu bir evliliğe, kısmet ve talihin artmasına alamettir.

Rüyada araba direksiyonu tutmak

Rüyada araba direksiyonu tutmak, işlerin idaresini rüya sahibinin üstleneceğine işaret eder. Direksiyon başında olmak, alınacak kararın kendi bildiği yönde verileceğine ve istenen şeye kavuşulacağına delalet eder.

REKLAM

Rüyada başkasının arabasını kullanmak

Rüyada başkasının arabasını kullanmak, kimsenin hakkına girilmeyeceğine ve müjdeli bir haber alınacağına işaret eder. İyi düşünülüp doğru karar verilerek dikkat çeken işler yapılacağına, hayatın yeni bir düzene gireceğine delalet eder. Emanet araba sürmek ve arabayı sahibinden habersiz alıp sürmek de emanetin gözetilmesine ve kimsenin hakkının üzerinde kalmamasına yorulur.