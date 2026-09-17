Rüyada asker görmek, görüldüğü hâle göre ayrı ayrı tabir edilen rüyalardan biridir. Askerin rütbesi, üzerinde üniforma bulunup bulunmaması, silahlı olup olmaması, kendi tarafından mı yoksa karşı taraftan mı olduğu ve rüya sahibinin onunla ne yaptığı tabiri değiştirir. Rüyayı görenin kadın ya da erkek olması da bazı biçimlerde yorumu başka yöne çeker.

Rüyada asker görmek

Rüyada asker görmek kudrete ve kuvvete, güce ve sağlam bir iradeye delalet eder. Rüya müjdeli bir haberin geleceğine, beklenen yardımın rüya sahibine ulaşacağına işaret eder. Sıkışık bir durumdayken rüyada asker görülmesi, yardımın umulmadık bir yerden geleceğini haber verir.

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Bu rüya evin ve içinde bulunulan ortamın güvende olduğuna yorulur. Rüya sahibinin korunup gözetildiğine, kendisine zarar vermek isteyenlerin bu isteklerine kavuşamayacağına delalet eder. Rüya aynı zamanda düşmana üstün gelmeye ve çekişmenin rüya sahibinin kazancıyla bitmesine delalet eder.

Rüyada asker görmek, rüya sahibinin tuttuğu işte kararlılık göstereceğine ve başladığı işten geri dönmeyeceğine de delalet eder. Elinde güç bulunduran bir kimsenin desteğini almaya, o desteğin zorlu bir işi kolaylaştıracağına işaret eder.

İş hayatında hüküm yükselme yönündedir. Rüya terfiye, mevki ve itibar kazanmaya, alınacak yeni bir görevle birlikte sözün daha çok geçer olmasına işaret eder. Rüya sahibinin kendi iradesiyle sorunlarını gidereceğine, kimseden yardım beklemeden işini yoluna koyacağına da yorulur.

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Bir şehre, mahalleye ya da oturulan yerleşim yerine asker geldiğinin görülmesi yağmura ve berekete yorulur. Bu biçimde görülen rüya, bolluğun artacağına ve kazancın verimli olacağına delalet eder.

Rüyada asker olmak

Rüyada asker olmak, istemediği hâlde girdiği bir işi yürütmeye ve zorluklara cesaretle göğüs germeye yorulur. Zor işin biteceğine, uzun süredir beklenen terfinin yakında geleceğine delalet eder. Rüya sahibinin hak ettiği karşılığı alacağına, emeğinin karşılıksız kalmayacağına işaret eder. Bu rüyada askerlik bir yük gibi görünse de hüküm rüya sahibinin lehinedir.

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Rüyada asker olduğunu görmek

Rüyada asker olduğunu görmek disiplinli ve mücadeleci bir yaşayışa, kararlı ve düzenli bir hayat sürüldüğüne işaret eder. Rüya zenginliğe ve ün sahibi olmaya da yorulur. Rüya sahibinin eline geçen işi düzen içinde yürüteceğine, verdiği sözü tutacağına delalet eder.

Rüyada kendini asker olarak görmek ve kendini asker görmek, rüya sahibinin kurduğu düzenle mevki ve itibar kazanacağını haber verir. Rüyada askerlik yapmak ya da askerlik yaptığını görmek, üzerine aldığı işi eksiksiz bitireceğine delalet eder.

Rüyada askerde olmak

Rüyada askerde olmak, başlanmış ve yarıda bırakılamayacak bir işin içinde bulunmaya delalet eder. Rüya, o işin düzen içinde yürüyeceğine ve sonunda hak edilen karşılığın alınacağına işaret eder.

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Rüyada askeriyede olmak

Rüyada askeriyede olmak eğitim hayatında ilerleme kaydedileceğine ve bunun rüya sahibini istediği hayata adım adım taşıyacağına yorulur. Kapalı kısmetin açılacağına, sağlık ve huzura kavuşulacağına delalet eder. Askeriye görmek ve askeriyede olduğunu görmek de aynı anlama gelir. Askerlik yapılan yeri görmek ya da oraya gittiğini görmek ise geride bırakılmış bir işe dönüleceğine ve eksik kalan tarafın tamamlanacağına işaret eder.

Rüyada asker olup savaşmak

Rüyada asker olup savaşmak, ortaklaşa girişilecek işlere ve sonu ne olursa olsun sorunsuz geçecek bir döneme yorulur. Rızkın artacağına ve helal kazanç elde edileceğine delalet eder.

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Rüyada askere gitmek

Rüyada askere gitmek yola çıkmaya ve yeni sorumluluklar üstlenmeye yorulur. Rüya sahibinin tuttuğu yolda ilerlemesinin hayırlı olacağına, girdiği işin kendisine yük değil kazanç getireceğine delalet eder. Biriken sıkıntıların sona ereceğine, rahata ve kolaylığa kavuşulacağına işaret eder. Askere gittiğini gören kimse için rüya, önündeki dönemde kendisinden beklenen işi yapacağının ve bunun karşılığını alacağının alametidir.

Rüyada tekrar askere gitmek

Rüyada tekrar askere gitmek maddi ve manevi sıkıntıların son bulacağına, yaralara merhem olunacağına işaret eder. Rahata ve huzura kavuşmaya, sabır ve azimle sonuca ulaşmaya delalet eder. Rüyada iki kez askere gitmek, ikinci kez askere gittiğini görmek ve tekrar askere çağrıldığını görmek, işin bu defa sonuna kadar götürüleceğine delalet eder.

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Rüyada askere gideceğini görmek

Rüyada askere gideceğini görmek, yarıda bırakılmış bir işin tamamlanacağına işaret eder. Askere gideceğini öğrendiğini görmek ise hazırlık yapılan bir konuda beklenen haberin yakında geleceğine delalet eder.

Rüyada askere çağrılmak

Rüyada askere çağrılmak önemli bir göreve çağrılacağına işaret eder. Rüya sahibine güvenilerek bir iş teslim edileceğine ve bu işin altından kalkacağına delalet eder.

Rüyada oğlunu askere göndermek

Rüyada oğlunu askere göndermek işlerin yoluna gireceğine ve büyük bir sevinç yaşanacağına yorulur. Bekârlar için hayırlı bir kısmete, evliler için can sıkan kimselerden kurtulmaya ve beklenmedik müjdeye delalet eder. Rüyada oğlunun askere gittiğini görmek sıkıntıların son bulacağına, berekete ve eş desteğine işaret eder. Bu rüyada ağlandığının görülmesi hükmü değiştirmez. Oğlunun askere gideceğini duymak yakında sevindirici bir haber alınacağına yorulur. Kendi oğlunu asker kıyafetiyle görmek ve asker oğlunu görmek, varlıklı bir kimse olarak tanınmaya ve iş hayatında büyük başarıya delalet eder.

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Rüyada birinin askere gittiğini görmek

Rüyada birinin askere gittiğini görmek, o kimsenin yeni bir sorumluluk üstleneceğine ve tuttuğu yolun hayırlı olacağına işaret eder. Askere giden birini görmek ve birini askere göndermek, o kimsenin sıkıntısının sona ereceğine delalet eder. Abisinin askere gittiğini gören kimse için rüya, ailede birinin işinin düzene gireceğine yorulur.

Rüyada eşinin askere gittiğini görmek

Rüyada eşinin askere gittiğini görmek, inanç ve azimle yol alınacağına, aileyi sevindirecek isteklere kavuşulacağına işaret eder. Ayrılığın sona ereceğine ve sorunların hızla çözüleceğine delalet eder. Eşini askere gönderdiğini gören kimse için rüya, evdeki huzursuzluğun dağılacağının müjdesidir.

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Rüyada kadının askere gittiğini görmek

Rüyada kadının askere gittiğini görmek gönül işlerine, neşeli günlere ve güvende olmaya delalet eder. Aynı rüyayı gören erkek için hüküm değişir. Rüya erkek için, sıkıntılı bir dönemden geçildiğine ve bu dönemin yakın zamanda güvenle sona ereceğine işaret eder.

Rüyada sevgilinin askere gittiğini görmek

Rüyada sevgilinin askere gittiğini görmek, fayda getirecek bir işe ortak olunacağına ve engele takılmadan huzurlu bir hayat sürüleceğine işaret eder. Yıllara yayılan bir beraberliğin evlilikle sonuçlanacağına delalet eder.

Rüyada askere uğurlamak

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Rüyada askere uğurlamak, çekilen çilelerin unutulacağı kadar rahat bir döneme işaret eder. Çoktandır istenen şeye kavuşmaya ve yakınların desteğiyle sorunların çözülmesine delalet eder. Asker eğlencesi görmek de sevinçli bir haberle evde toplanılacağına yorulur.

Rüyada askerin görünüşüne ve rütbesine göre tabiri

Askerin rütbesi ve görünüşü, rüyada haber verilen gücün ne kadar üstten geldiğine delalet eder. Rütbesi yüksek asker güçlü bir elden gelecek yardıma, üniformalı asker itibar ve düzene, silahlı asker koruma altında olmaya yorulur. Karşı taraftan görülen asker de hükmü tersine çevirmez. Düşman ya da yabancı askerin görülmesi husumetin sona ermesine yorulur. Tek istisna yaralı askerdir, o rüya haksız bir suçlamaya işaret eder.

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Rüyada rütbeli asker görmek

Rüyada rütbeli asker görmek yardıma ve zafere işarettir. Şan ve şöhrete, terfiyle yüksek bir mevki elde etmeye, borçların ödenmesine ve uzun ömre delalet eder. Rütbeli asker olduğunu görmek ise rüya sahibinin sözünün geçtiği bir yere geleceğine yorulur.

Rüyada üniformalı asker görmek

Rüyada üniformalı asker görmek şan ve şöhrete işaret eder. Resmî dairelerde işi olanlar için kolaylığa, hayatta ciddiyet ve düzenin yerleşeceğine, geciken bir haberin yakında geleceğine delalet eder.

Rüyada silahlı asker görmek

Rüyada silahlı asker görmek barışmaya, aile desteğine ve iş hayatında yükselmeye yorulur. Rüya sahibinin pek çok kimseye faydasının dokunacağına, maddi ve manevi rahatlığa kavuşacağına, endişelerinin sona ereceğine delalet eder. Askerin elinde silah görülmemişse hüküm, o askerin rüya sahibiyle konuşup konuşmamasına bağlanır. Silahsız asker rüya sahibiyle konuşuyorsa dosta işarettir; konuşmayıp uzaklaşan ya da kaçan silahsız asker ise gizli bir düşmana delalet eder.

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Rüyada düşman askeri görmek

Rüyada düşman askeri görmek kırgınlıkların ve küskünlüklerin aşılacağına işaret eder. Uzun süredir çözülmeyen bir sorunun ortadan kalkacağına, zor durumu düzeltecek bir müjdenin alınacağına delalet eder. Silahlı düşman askeri görmek husumetin rüya sahibi lehine sonuçlanacağına yorulur.

Rüyada düşman askeri öldürmek düşmana üstün gelmeye delalet eder. Rüya sahibine zarar vermek isteyen kimseden kurtulacağına, o kimsenin tesirinin ortadan kalkacağına işaret eder.

Rüyada asker polis görmek

Rüyada asker polis görmek maddi ve ailevi sorunların yakında çözüleceğine, huzur ve rahata kavuşulacağına işaret eder. Çalışarak daha yüksek mevkilere çıkılacağına ve rakiplere karşı güç kazanılacağına delalet eder.

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Rüyada yabancı asker görmek

Rüyada yabancı asker görmek aile hayatındaki tatsızlıkların sona ereceğine ve büyük bir huzura işaret eder. Rakiplere üstün gelmeye, kazançlı ortaklıklar kurmaya yorulur.

Rüyada yaralı asker görmek

Rüyada yaralı asker görmek, tanınan bir kimsenin haksız yere suçlanacağına ve hak etmediği bir sıkıntıya düşeceğine işaret eder. Yaralı askere yardım edildiği görülmüşse rüya, manevi desteğe muhtaç biriyle karşılaşmaya ve güçlü birinden yardım görmeye delalet eder.

Rüyada asker arkadaşını görmek

Rüyada asker arkadaşını görmek sevdiklerle büyük bir mutluluk yaşanacağına, sıkıntıların çözüleceğine ve hayrın geleceğine işaret eder. Başarılı bir kimseyle ortaklık kurulacağına, eski iş sorunlarının bu ortaklıkla aşılacağına delalet eder. Rüyada askerlik arkadaşını görmek ve asker arkadaşlarını bir arada görmek de hayrın geleceğine delalet eder. Asker arkadaşıyla konuştuğunu görmek ise beklenen haberin o çevreden geleceğine yorulur.

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Rüyada asker kıyafeti giymek

Rüyada asker kıyafeti giymek mal varlığının artacağına, büyük başarılara ve ödüle yorulur. Düşmanlıkların sona erip barışın kurulacağına, izzet ve şerefe delalet eder. Bu rüya çalışanlar için görev değişikliğine ya da terfiye işaret eder.

Rüyada askeri üniforma giymek

Rüyada askeri üniforma giymek hayatta iyi değişikliklerin habercisidir. Kârlı iş kararları alınacağına ve elde kalan sorunların çözüleceğine delalet eder. Asker üniforması giydiğini görmek, işlerde yeni ve kazançlı bir yola girileceğine yorulur.

Rüyada asker elbisesi giymek

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Rüyada asker elbisesi giymek sıkıntıların kısa zamanda sona ereceğine ve düşmana karşı korunmaya işaret eder. Çalışanlar için terfiye ya da tayine, borcu olanlar için borcun ödenmesine delalet eder.

Rüyada asker kıyafeti görmek

Rüyada asker kıyafeti görmek izzet ve şerefe, iyi niyetin karşılık bulmasına yorulur. Evliler için eşler arasındaki sevginin tazeleneceğine delalet eder. Askeri üniforma görmek, giyilmeden yalnız görüldüğünde yapılan iyiliğin karşılığının geleceğine işaret eder.

Rüyada yeşil asker kıyafeti giymek

Rüyada yeşil asker kıyafeti giymek emeğin karşılığının ödülle alınacağına ve rüya sahibinin izzet ve şeref kazanacağına delalet eder. Süregelen bir dargınlığın barışla kapanacağına işaret eder.

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Rüyada askerin öldüğünü görmek

Rüyada askerin öldüğünü görmek keyfin yerine geleceğine ve ağız tadıyla yaşanacağına yorulur. Dostların yardımıyla zorluklardan çıkılacağına, eve bereket gireceğine delalet eder.

Rüyada askerin şehit olduğunu görmek

Rüyada askerin şehit olduğunu görmek itibar sahibi olmaya delalet eder. Rüya sahibinin büyük işler yapacağına ve çevresinden saygı göreceğine işaret eder. Askerlerin şehit olduğunu görmek de itibarın artmasına yorulur. Şehit asker cenazesi görmek asker rüyalarının en hayırlılarından sayılır; sıkıntılardan kurtulmaya ve manevi huzura yorulur.

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Rüyada asker öldürmek

Rüyada asker öldürmek sorunların ve sıkıntıların rahatça aşılacağına, berekete ve zenginliğe kavuşmaya işaret eder. Baba evinden ayrılıp yeni bir yuva kurmaya da yorulur.

Rüyada asker topluluğu görmek

Rüyada asker topluluğu görmek kudrete, güce ve yüksek makama delalet eder. Hayırlı işlerde çalışılacağına, duaların kabul olacağına ve önemli kimseler arasında saygı görüleceğine işaret eder.

Rüyada askerleri görmek

Rüyada askerleri görmek bereketin ve kazancın artacağına, mutluluğa delalet eder. Rüyada bir sürü asker görmek kazanca, güce ve korunup gözetilmeye yorulur.

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Rüyada askeri tören görmek

Rüyada askeri tören görmek sağlıkla ilgili bir sorun yaşanmayacağına ve büyük yardımlara nail olunacağına işaret eder. Uzun ömre, tasaların dağılmasına ve gelirin artmasına delalet eder. Geçit resmi görmek toplumda istenen yere gelineceğine yorulur.

Rüyada askeri araç görmek

Rüyada askeri araç görmek kavgasız bir döneme, yeni heyecanlara ve belli bir düzen içinde yaşamaya yorulur. Bolluk dönemine girileceğine, içinde bulunulan zor durumdan çıkılacağına delalet eder. Askeri araçla askerin birlikte görülmesi işlerin düzene gireceğine işaret eder.

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Rüyada askeri helikopter görmek

Rüyada askeri helikopter görmek gözyaşının dineceğine ve kötü şansın sona ereceğine yorulur. Kederin mutluluğa döneceğine, mali durumun düzeleceğine delalet eder. Askeri helikopterin düştüğünü görmek de hayra yorulur. Rüya sıkıntılı bir işin beklenenden hızlı biteceğine işaret eder.

Rüyada askeri uçak düştüğünü görmek

Rüyada askeri uçak düştüğünü görmek istek ve dileklerin gerçekleşeceğine, hayata şanslı kimselerin gireceğine yorulur. Askeri uçağın düştüğünü görmek aynı zamanda başarı yollarının açılacağına ve aile hayatının düzeleceğine delalet eder.

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Rüyada zırhlı askeri araç görmek

Rüyada zırhlı askeri araç görmek koruma altında olmaya ve kurulan düzenin sağlamlığına delalet eder. Asker arabası görmek de bolluğa ve kavgasız bir döneme işaret eder.

Rüyada askerlerden kaçmak

Rüyada askerlerden kaçmak rahatın artacağına ve önemli bir işin başarıyla sonuçlanacağına işaret eder. Aile sıkıntılarından kurtulmaya, belirsizliklerin dağılmasına ve özlenen birine kavuşmaya delalet eder. Askerlerden kaçıp saklandığını görmek de bu tabirin içindedir. Askerin ateş ettiğini görmek ise sürüncemede kalan bir meselenin kapanacağına yorulur.

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Rüyada düşman askerinden saklanmak

Rüyada düşman askerinden saklanmak, zarar verecek bir kimsenin elinden kurtulmaya delalet eder. Rüya sahibinin üzerindeki belirsizliğin dağılacağına ve rahata kavuşacağına işaret eder.

Rüyada askerden terhis olmak

Rüyada askerden terhis olmak kapalı kapıların açılacağına yorulur. Başarı yolunun engelsiz olacağına, iş yerindeki sorunların çözüleceğine, hastalık varsa şifaya delalet eder. Askerliğin bittiğini görmek ağır bir yükün üzerinden kalkacağına, askerden geldiğini görmek ise beklenen rahatlığa kavuşulacağına işaret eder.

Rüyada askerle konuşmak

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Rüyada askerle konuşmak zafere ve kazanca işaret eder, işlerde zorluk çekilmeyeceğine delalet eder. Uzun ömre, bereket getirecek girişimlere ve ticarette bol kazanca yorulur.

Rüyada asker selamı vermek

Rüyada asker selamı vermek çok güzel ve mutlu günlerin yakında görüleceğine, istenen bir dileğe kavuşulacağına işaret eder. Bereketin eksilmeyeceğine ve aile huzuruna delalet eder.

Rüyada askeri darbe olduğunu görmek

Rüyada askeri darbe olduğunu görmek zor zamanların ve problemlerin geride kalacağına işaret eder. Borçların ve tasaların çözüleceğine, aile içi anlaşmazlıkların giderileceğine delalet eder.