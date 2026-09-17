Rüyada aslan görmek, aslanın rengine, yavru mu yetişkin mi olduğuna, tek başına mı yoksa sürü hâlinde mi göründüğüne ve rüyanın geçtiği yere göre ayrı ayrı tabir edilir. Beyaz aslanla siyah aslanın, dişi aslanla erkek aslanın, evin içinde görülen aslanla açık arazide görülen aslanın karşılıkları birbirinden farklıdır. Rüya sahibinin aslana ne yaptığı da hükmü değiştirir; hayvanı besleyen, seven, öldüren ya da ondan kaçan kimse için ayrı tabirler vardır.

Rüyada aslan görmek

Rüyada aslan görmek güce, kudrete, makam ve mevkiye delalet eder. Tabir geleneğinde aslan çoğunlukla devlet başkanına, yöneticiye ya da sözü geçen güçlü bir kimseye yorulur. Rüya sahibi için saltanata, saygınlığa, yüksek bir mertebeye, bol rızka ve uzun ömre işarettir. Aslanın aynı zamanda kuvvetli, sert ve zalim bir düşmana delalet ettiği söylenir.

Rüyanın hayra mı şerre mi yorulacağını aslanın tavrı belirler. Aslan uzak durur, sakin görünür ya da rüya sahibine aldırmazsa rüya hayra işarettir. Saldırgan davranır, üzerine yürür ya da hırlarsa düşmandan gelecek zarara delalet eder. Aslanın hem makama hem de düşmana yorulması bu ayrımdan doğar.

Rüyada aslan görüldüğünde hayvanın iriliği hükmün derecesini de gösterir. Rüyada büyük aslan görmek hayır tarafında erişilecek makamın büyüklüğüne, şer tarafında karşıdaki düşmanın kuvvetine işaret eder. Aslan hükümdarlığa, heybete ve kudrete delalet eder. Rızkın genişlemesi ve ömrün uzaması da bu hükmün devamı sayılır.

Rüyada zararsız aslan görmek

Rüyada zararsız aslan görmek insanların saygısını kazanmaya işaret eder. Evcil ya da uysal bir aslan görmek anlaşmazlıkların sona ermesine, rahat ve huzurlu bir yaşama delalet eder. Aslanın yaklaşıp da zarar vermemesi, rüya sahibinin çevresindeki güçlü kimselerden hayır göreceğine yorulur.

Rüyada aslandan korkmak

Rüyada aslandan korkmak, gerçek hayatta çekinilen güçlü bir kimseyle karşılaşmaya işaret eder. Rüyada aslan görmek ve korkmak yüksek mevkide bir kimsenin karşısına çıkmaya, onun huzurunda bulunmaya delalet eder. Aslan saldırmadan yalnızca heybetiyle korkutuyorsa hüküm bu yöndedir.

Rüyada aslan saldırması

Rüyada aslan saldırması düşmanların varlığına işaret eder. Rüyada aslanın saldırması, rüya sahibinin çevresince kıskanıldığına ve hakkında husumet besleyen kimseler bulunduğuna delalet eder. Rüyada aslan saldırması görmek düşmanın uyanık olduğuna, tuzak kurmaya hazırlandığına yorulur. Bu rüya temkinli davranmak gerektiğine işarettir. Rüyada aslan saldırısı görmek de aynı hükümde tabir edilir.

Rüyada aslan saldırısına uğramak

Rüyada aslan saldırısına uğramak, husumetin doğrudan rüya sahibine yöneldiğine işaret eder. Rüyada aslanların saldırısına uğramak birden fazla kimsenin düşmanlığına delalet eder. Bu kimselerin birlikte tuzak kurmaya hazırlandığına yorulur.

Rüyada aslan ısırması

Rüyada aslan ısırması maldan ve dünyalıktan görülecek zarara işarettir. Düşmandan gelecek zarara delalet eder. Aslanın ısırdığı miktarca rüya sahibinin düşmanından bir şeye erişeceği de söylenir.

Rüyada aslan saldırısından kurtulmak

Rüyada aslan saldırısından kurtulmak düşmana ve rakiplere karşı galip gelmeye işarettir. Rüya sahibinin gerçek hayatta da kendisine zarar vermek isteyen kimselerden kurtulacağına delalet eder.

Rüyada aslanın birini yediğini görmek

Rüyada aslanın birini yediğini görmek hayır getirmeyecek işlere bulaşmaya işaret eder. Kirli işlerden bir an önce uzaklaşmak gerektiğine yorulur.

Rüyada aslandan kaçmak

Rüyada aslandan kaçmak korku ve endişeden kurtulmaya işaret eder. Rüyada aslandan kaçtığını görmek düşmanı yenmeye, onun zararından uzak kalmaya delalet eder. Bu rüya kötülüklerden sakınmaya, ilim ve hikmete nail olmaya da yorulur. Rüyada aslanlardan kaçmak birden fazla düşmanın zararından korunmaya işarettir. Buradaki kaçış acizlik sayılmaz. Kötülükten uzak durmaya ve düşmanın zararını boşa çıkarmaya yorulur.

Rüyada aslandan saklanmak

Rüyada aslandan saklanmak, korkulan bir kimseden uzak durup zararından korunmaya işaret eder. Rüyada aslandan kaçmak ve saklanmak endişenin sona ermesine, düşman karşısında güvenli bir yer bulmaya delalet eder.

Rüyada aslan yavrusu görmek

Rüyada aslan yavrusu görmek erkek çocuğa işaret eder. Mala, mülke, bol kazanca ve uzun ömre delalet eder. Rüyada yavru aslan görmek yüksek mevkideki kimselerle dostluk kurmaya da yorulur. Hamile bir kadın için doğacak erkek evlada işarettir. Rüyada küçük aslan görmek de aynı hükümdedir. Yavruyu evin içinde görmek hayra, saltanata, uzun ömre ve bol rızka delalet eder. Aslan yavrusu almak hayırlı bir mirasa işaret eder. Yavruyu emzirmek bahtın açıklığına yorulur; ileride büyük bir adam olacak birinin sütannesi olmaya işarettir.

Rüyada aslan ve yavrusunu görmek

Rüyada aslan ve yavrusunu görmek, dişi aslanla yavrusunun bir arada bulunması yönüyle hayırlı evlada ve yuvanın bereketine delalet eder. Sıkıntıların sona ermesine, geçim darlığının kalkmasına da işaret eder.

Rüyada aslan kovalaması

Rüyada aslan kovalaması korkuya ve düşmanın harekete geçmesine işaret eder. Rüyada aslanın kovalaması, kurulan tuzaklara karşı dikkatli olunması gerektiğine delalet eder. Rüyada aslan tarafından kovalanmak husumetin gizli olmaktan çıkıp açığa döküldüğüne yorulur. Rüyada aslan kovalamak da aynı yönde tabir edilir. Rüya sahibinin peşinde kuvvetli bir hasım bulunduğuna delalet eder.

Rüyada aslanın cinsiyetine göre tabiri

Aslanın erkek ya da dişi oluşu tabiri değiştirir. Hem dişi hem erkek aslanı bir arada görmek bol çocuklu bir aile sahibi olmaya delalet eder; ikisinin tek başına görülmesi ise ayrı hükümler taşır.

Rüyada dişi aslan görmek

Rüyada dişi aslan görmek yoksulluğun son bulacağına işaret eder. Mutlu bir yuvaya, sıkıntılardan kurtulup düşmana galip gelmeye delalet eder. Bekar bir genç kız için hayırlı bir evliliğe yorulur. Bekar bir erkeğin dişi aslan görmesi bir kızla ya da dul biriyle tanışmaya işarettir.

Rüyada erkek aslan görmek

Rüyada erkek aslan görmek vakur ve saygın bir kişiliğe işaret eder. Rüya sahibinin girdiği ortamlarda saygı göreceğine, sözünün dinleneceğine delalet eder. Heybetli duran bir erkek aslan makam ve mevki hükmünü kuvvetlendirir.

Rüyada aslanlar görmek

Rüyada aslanlar görmek çok sayıda dost edinmeye delalet eder. Birden fazla aslanın bir arada görülmesi, rüya sahibinin çevresinin genişleyeceğine ve nüfuz sahibi kimselerle tanışacağına işaret eder. Uzakta durup rüya sahibine aldırmayan aslanlar dostluğa, üzerine yürüyen aslanlar ise düşmanların çokluğuna yorulur.

Rüyada aslan sürüsü görmek

Rüyada aslan sürüsü görmek büyük bir makama geçmeye işaret eder. Büyük bir yönetici olmaya, geniş bir topluluğun başına geçmeye delalet eder.

Rüyada iki tane aslan görmek

Rüyada iki tane aslan görmek iki ayrı güçlü kimseyle dostluk kurmaya işaret eder. Rüyada iki aslan görmek aynı anlama gelir. Bu rüya, rüya sahibinin iki yönden destek göreceğine delalet eder.

Rüyada evde aslan görmek

Rüyada evde aslan görmek hayra, saltanata ve uzun ömre erişmeye işarettir. Rüyada evin içinde aslan görmek murada ermeye ve kazancın artmasına delalet eder. Aslanın kafeste görülmesi bir dostun zor duruma düşeceğine işaret eder. Bu rüya daha büyük işlere adım atmaya ve engellerin aşılmasına da yorulur.

Rüyada eve aslan girmesi

Rüyada eve aslan girmesi evin bereketine ve rüya sahibinin makamının yükselmesine delalet eder. Giren aslan sakin duruyorsa rüya evin hayrına, saldırgan davranıyorsa ev halkına yönelen bir husumete işaret eder.

Rüyada aslanla mücadele etmek

Rüyada aslanla mücadele etmek kuvvetli bir hasımla girişilen çekişmeye işaret eder. Hükmü mücadelenin sonucu belirler. Rüya sahibinin üstün gelmesi o kimseyi alt etmeye ve korkuların sona ermesine delalet eder. Aslana binmek güçlü bir düşmana galip gelmeye, şansın ve kısmetin rüya sahibini bırakmayacağına işarettir. Aslan eti yemek valiliğe, mertebeye, makama ve mala yorulur.

Rüyada aslan öldürmek

Rüyada aslan öldürmek her alanda ve her mücadelede başarıya ulaşmaya işarettir. Korkuların üstesinden gelmeye, düşmanı alt etmeye delalet eder. Rüya sahibinin uzun süredir çekindiği bir kimsenin tesirinin sona ereceğine yorulur. Öldürülen aslanın iriliği, alt edilen düşmanın kuvvetini gösterir.

Rüyada aslanla boğuşmak

Rüyada aslanla boğuşmak azgın bir düşmanla kavga etmeye işarettir. Çok kere miras malına delalet eder. Rüyada aslanla kavga etmek tanıdık kimselerle anlaşmazlık yaşamaya yorulur.

Rüyada aslanın rengine göre tabiri

Aslanın rengi hayrın hangi yönden geleceğini gösterir. Rengin açıklığı huzur ve selamet tarafına, koyuluğu kudret ve ululuk tarafına çeker. Her iki renkte de hüküm rüya sahibinin lehinedir.

Rüyada beyaz aslan görmek

Rüyada beyaz aslan görmek hayatı boyunca sıkıntı ve üzüntü çekmemeye işarettir. Kıtlığa ve yokluğa düşmemeye, huzurlu bir ömür sürmeye delalet eder. Büyük bir başarıya ulaşmaya ve murada ermeye yorulur.

Rüyada siyah aslan görmek

Rüyada siyah aslan görmek ululuğa ve büyüklüğe delalet eder. Yönetici olmaya, sözü geçen bir makama gelmeye işaret eder. Çok mal sahibi olmaya da yorulur.

Rüyada aslanı başka hayvanlarla birlikte görmek

Rüyada aslanı başka hayvanlarla birlikte görmek, rüya sahibinin karşısında birden fazla kuvvetli kimse bulunduğuna işaret eder. Yanındaki hayvanın cinsi bu kimselerin mertebesini, hayvanların tavrı ise dost mu hasım mı olduklarını gösterir.

Rüyada aslan ve kaplan görmek

Rüyada aslan ve kaplan görmek, rüya sahibinin karşısında kuvvetli iki kimsenin bulunduğuna işaret eder. Rüyada aslan kaplan görmek de aynı hükümdedir. Hayvanlar rüya sahibine ilişmiyorsa bu kimselerin desteğine, üzerine yürüyorsa husumetlerine delalet eder.

Rüyada aslan ve köpek görmek

Rüyada aslan ve köpek görmek, biri kuvvetli biri ondan aşağı mertebede iki kimseyle karşılaşmaya işaret eder. İkisi de zarar vermeden duruyorsa rüya hayra yorulur.

Rüyada aslan beslemek

Rüyada aslan beslemek hükümetten ya da büyük bir yerden hayır ve menfaat görmeye işarettir. Makama erişmeye, kuvvetli bir kapıdan destek almaya delalet eder. Beslenen aslanın uysal durması, bu menfaatin rüya sahibine zararsız biçimde geleceğine yorulur.

Rüyada evde aslan beslemek

Rüyada evde aslan beslemek ev halkına gelecek menfaate ve rüya sahibinin makamının yükselmesine delalet eder. Büyük bir yerden görülecek hayrın eve kadar ulaşacağına işaret eder.

Rüyada aslan sevmek

Rüyada aslan sevmek büyük bir sıkıntıdan kurtulmaya işarettir. Aslanı okşamak hatalardan dönüp işlerin yoluna girmesine delalet eder. Aslanla oynamak zor işlerin kolayca üstesinden gelineceğine, dileğin yakın zamanda gerçekleşmesine yorulur. Aslan öpmek hükümete dahil olmaya, hayır ve menfaat bulmaya işaret eder.

Rüyada aslan yavrusu sevmek

Rüyada aslan yavrusu sevmek evli olanlar için güzel bir evlada işaret eder. Yavruyu kucağına alıp sevmek bekarlar için evlenmeye delalet eder.