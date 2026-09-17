Rüyada ayakkabı görmek tabir edilirken önce rüya sahibinin o ayakkabıya ne yaptığına bakılır. Ayakkabıyı giymek, satın almak, denemek, ayağından çıkarmak, temizlemek ya da onun çalındığını görmek birbirinden ayrı hükümler taşır. Ayakkabıyı aramak ile bulmak da aynı rüyanın iki farklı tabiridir. Ayakkabının kimin ayağında olduğu ve kaç tane göründüğü de karşılığı değiştirir.

Rüyada ayakkabı görmek

Rüyada ayakkabı görmek, tabirde her şeyden önce eşe ve evliliğe delalet eder. Ayakkabı, rüya sahibini taşıyan ve yolda yalnız bırakmayan bir kimseye işaret sayılır. Ayakkabının rahat oluşu kurulacak yuvanın huzuruna, ayağı sıkıp vurması o yuvada çekilecek sıkıntıya yorulur; yeni ya da eski görünmesi evlenilecek kimsenin hâline delalet eder. Ayakkabı giydiğini gören bekâr kimse evlenir. Rüyayı gören evliyse ayakkabının durumu eşiyle arasındaki gidişata, bekârsa kısmetinin yakınlığına işaret eder. Ayakkabının ayağa tam oturması eşle geçimin denk düşeceğine, ayaktan kolayca çıkması ise o yuvanın gevşemesine yorulur.

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Ayakkabının ikinci hükmü yola bakar. Ayakkabı giyen kimsenin ticaret için sefere çıkacağına, o seferden kazançla döneceğine yorulur. Ayakkabıyı ayağa geçirip yürümek işin başlamasına ve yolun açılmasına delalet eder. Tabanı kalın çizme ve postal görmek uzun bir yolculuğa, o yolda hayır getirecek kimselerle arkadaşlığa ve dostluğun pekişmesine işaret eder.

Ayakkabı aynı zamanda kişinin dünyadaki dayanağına, geçimine ve rızkına işaret eder. Temiz, sağlam ve ayağa uyan bir ayakkabı bereketli bir geçime, dünya rahatlığına ve elde olanın yetmesine yorulur. Dar gelen, ayağı yaralayan ayakkabı ise gam ve kedere, işlerin zorlaşmasına ve darlıkla geçecek bir döneme delalet eder. Ayakkabıyı elinde tutup giymemek, eldeki imkânın kullanılmadan bekletilmesine işaret eder.

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Rüyada ayakkabı giymek

Rüyada ayakkabı giymek evlenmeye ve ticaret için yola çıkmaya delalet eder. Aynı rüya geçim derdi görmemeye, borçların ödenmesine ve istenen mevkiye yükselmeye de işaret eder. Ayakkabıyı giymeye çalışıp bir türlü ayağa geçirememek, bu hükmün önündeki gecikmeye yorulur; iş bağlanır, fakat vakti henüz gelmemiştir. Çorapsız ayakkabı giymek, hazırlığı tamamlanmadan girişilen bir işe delalet eder.

Rüyada iki ayağında farklı ayakkabı görmek

Rüyada iki ayağında farklı ayakkabı görmek, ters giden durumların düzeltilmesine, dertlerin aşılmasına ve yeni kazançlı işlere yorulur. Ayakkabının tekinin öbüründen başka çıkması ve yanlış ayakkabı giymek, işin karışık görünen tarafının toparlanmasına ve beklenmedik bir kazanca delalet eder.

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Rüyada büyük ayakkabı giymek

Rüyada büyük ayakkabı giymek, geçimin yerinde olacağına ve zorlukların sona ereceğine delalet eder. Ayakkabının ayağa göre büyük gelmesi, elde edilecek imkânın ihtiyaçtan geniş olduğuna işaret sayılır.

Rüyada ayakkabı bağcığı bağlamak

Rüyada ayakkabı bağcığı bağlamak, sıkıntının geçeceğine ve işlerin bir daha bozulmamak üzere yoluna gireceğine işaret eder. Rüya sahibinin saygınlığının yükselmesine, uzun süredir boş duran gönlünün hayırlı bir kısmete bağlanmasına da yorulur. Ayakkabı çekeceği görmek, giyilmesi zor görünen bir işin kolayca bağlanmasına delalet eder.

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Rüyada ayakkabı değiştirmek

Rüyada ayakkabı değiştirmek bolluk ve bereketin artmasına delalet eder. Endişe ve üzüntülerin bitmesine, rüya sahibinin mesleğinde bir basamak yukarı çıkmasına yorulur.

Rüyada ayakkabıyı ters giymek

Rüyada ayakkabıyı ters giymek, duran bir işin yeniden canlanacağına işaret eder. Kişinin bazı değişiklikler yaparak kazancını alışılmışın dışında yollardan elde edeceğine delalet eder.

Rüyada dar ayakkabı giymek

Rüyada dar ayakkabı giymek gam ve kedere yorulur. Ayakkabının ayağı sıkması, rüya sahibinin bir döneminin darlıkla ve zorlukla geçeceğine, elindekinin ihtiyacına yetmeyeceğine işaret eder.

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Rüyada ayakkabının durumuna göre tabiri

Ayakkabının yeni ya da eski, sağlam ya da yırtık görünmesi, rüya sahibinin elindeki imkânın hâline delalet eder. Temiz ve sağlam ayakkabı geçimin yerinde olduğuna, yıpranmış ve kirli ayakkabı ise işlerin yürümemesine ve darlığa yorulur.

Rüyada yeni ayakkabı görmek

Rüyada yeni ayakkabı görmek, kazancın artmasına ve menfaate delalet eder. Rüya sahibinin hayatının akışının bambaşka bir yöne dönmesine, alışageldiği düzenin hayırlı biçimde değişmesine işaret eder. Yeni ayakkabının parlak ve temiz görünmesi bu değişikliğin hayırla sonuçlanacağına yorulur.

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Rüyada yeni ayakkabı giymek huzura, rahatlığa ve mevki değişikliğine delalet eder. Bekâr kimse için yaklaşan bir kısmetin habercisidir; evli kimse için hane içine gelecek genişliğe işaret sayılır.

Rüyada yırtık ayakkabı görmek

Rüyada yırtık ayakkabı görmek, kârlı bir işin önüne engel çıkmasına ve zorluğa yorulur. Rüya sahibinin el emeğiyle tuttuğu işte bir yıpranma ortaya çıkar, beklenen kazanç gecikir. Ayakkabının yırtığı büyük ve göze görünür hâldeyse sıkıntı çevreden de duyulur.

Rüyada ayakkabının yırtıldığını görmek bir seyahate ve o seyahatten erişilecek menfaate işaret eder. Bekâr kimse ayakkabısının yırtıldığını görmüşse bu rüya hayırlı bir eşle evlenmeye delalet eder. Ayakkabının tekinin yırtılması, iki kişiyle yürütülen bir işin bir tarafında aksamaya yorulur; sol ayaktaki ayakkabının yırtılması da bu yöndedir.

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Rüyada yırtık ayakkabı giymek, zorlukla da olsa işin yürütülmesine delalet eder. Yırtık ayakkabı ile yürümek, engel ortadan kalkmadan yola devam etmeye ve emeğin karşılığının güçlükle alınmasına işaret eder.

Rüyada ayakkabının altının çıkması

Rüyada ayakkabının altının çıkması, kişiyi ayakta tutan desteğin eksilmesine işaret eder. Ayakkabının parçalanması ya da tabanının açılması, elde yürütülen işin temelinde bir aksamaya delalet eder.

Rüyada eski ayakkabı görmek

Rüyada eski ayakkabı görmek fakirleşmeye, keder ve üzüntüye yorulur. Eski ayakkabı giymek, rüya sahibinin geçiminin daralmasına ve elindekiyle idare etmek zorunda kalmasına işaret eder; ayakkabısının eskidiğini görmek geçimin yavaş yavaş zorlaşmasına delalet eder. Eski ayakkabıyı atmak ise o darlığın geride bırakılmasına ve kederin dağılmasına delalet eder.

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Rüyada çamurlu ayakkabı görmek

Rüyada çamurlu ayakkabı görmek, yolda karşılaşılacak engellere ve geçici zorluklara işaret eder. Ayakkabının çamur olması, üstesinden gelinecek küçük sıkıntılara yorulur. Çamurlu ayakkabıyla yürüyenleri görmek çevreden fayda görmeye delalet eder.

Rüyada ıslak ayakkabı görmek

Rüyada ıslak ayakkabı görmek geçici bir sıkıntıya işaret eder. Ayakkabının ıslanması işin gecikmesine, ıslanan ayakkabının kuruyup düzeldiğinin görülmesi ise o gecikmenin uzun sürmeyeceğine yorulur.

Rüyada ayakkabı türüne göre tabiri

Ayağa geçirilen şeyin cinsi, hayrın hangi kapıdan geleceğini gösterir. İnce ve süslü ayakkabı itibar ile evlilik tarafına, kalın tabanlı ve sağlam ayakkabı yola, işe ve kazanca çeker; ev içinde giyilen hafif ayakkabı ise yakın çevreye ve hane hâline delalet eder.

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Rüyada topuklu ayakkabı görmek

Rüyada topuklu ayakkabı görmek başarılı ve kalıcı bir evliliğe işaret eder. Rüya sahibinin kendi işinin başına geçmesine, istediği makama gelmesine de yorulur. Kirli ve yırtık görünen topuklu ayakkabı aile hayatındaki huzursuzluğa delalet eder. Beyaz topuklu ayakkabı giymek hayırlı bir yola ve temiz bir kısmete işaret eder. Pembe topuklu ayakkabı yakın çevreyle kurulan bağın güçlenmesine, yeşil topuklu ayakkabı hayırlı bir muradın gerçekleşmesine yorulur. Topuklu ayakkabı denemek, kurulacak yuva için atılan ilk adıma delalet eder. Erkeğin topuklu ayakkabı giydiğini görmek ise işin idaresini üstlenmeye işaret eder.

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Rüyada topuklu ayakkabı giymek, rüya sahibinin bulunduğu yerin yükselmesine delalet eder. Kendi işini kurmasına, sözünün geçtiği bir makama oturmasına ve itibar kazanmasına işaret eder. Yüksek topuklu ayakkabı giymek bu yükselişin göz önünde olacağına yorulur. Ayağa rahat gelen topuklu ayakkabı, kurulan evliliğin uzun ömürlü olacağına delalet eder.

Rüyada siyah topuklu ayakkabı giymek saygınlığın artmasına ve uzun ömürlü bir evliliğe delalet eder. Siyah topuklu ayakkabı görmek dert ve sıkıntının sona ermesine, siyah topuklu ayakkabıyla yürümek ise kazanılan itibarın korunmasına işaret eder.

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Rüyada kırmızı topuklu ayakkabı giymek, gönül tarafında kurulacak bir yakınlığa işaret eder. Muhabbetle başlayan bir beraberliğe ve umut bağlanan bir meselenin sevinçle sonuçlanmasına yorulur.

Rüyada topuklu ayakkabı ile yürümek, bulunulan makamda sebat etmeye delalet eder. Adımların sağlam atılması işlerin aksamadan yürüdüğüne, sendelemeden yürünmesi ise kişinin sözünün dinlendiğine işaret eder.

Rüyada ayakkabı topuğunun kırılması, hayatın dengesinin bozulmasına ve yerleşmiş düzenin sarsılmasına işaret eder. Yürürken topuğun kırılıp kişinin sendelemesi, güvenilen bir desteğin çekilmesine delalet eder. Kırılan topuğun yerine takıldığı görülmüşse dertli bir işin üstesinden gelinir.

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Rüyada spor ayakkabı görmek

Rüyada spor ayakkabı görmek, başarının her geçen gün artmasına ve hayırlı kazanca işaret eder. Rüya sahibinin kısmetinin açılmasına, koşturmasının karşılığını almasına delalet eder. Spor ayakkabı giymek işe hızlı girişmeye, yeni spor ayakkabı görmek ise başlayacak hayırlı bir kazanca yorulur. Siyah spor ayakkabı görmek emeğin saygınlık getirmesine, kırmızı spor ayakkabı görmek ise dostlarla girişilecek işe işaret eder. Spor ayakkabı almak, başlanacak işin hazırlığının tamamlanmasına delalet eder.

Rüyada beyaz spor ayakkabı görmek hayırlı bir evliliğe ve kanaate yorulur. Rüya sahibinin elindekiyle yetinip huzur bulmasına, yolunun temiz ve açık olmasına delalet eder.

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Rüyada lastik ayakkabı görmek

Rüyada lastik ayakkabı görmek sevinçli ve hayırlı bir habere delalet eder. Ticaretin hızlanmasına ve rakiplere üstün gelmeye işaret eder. Kara lastik ayakkabı görmek ve kara lastik ayakkabı giymek de aynı tabire girer, ikisi de alın teriyle kazanılan berekete delalet eder.

Rüyada terlik, babet ve kundura görmek

Rüyada terlik görmek, rahata ve dinlenmeye ayrılacak vakte işaret eder. Ekmek parası için alın teri dökmeye ve hayırlı kimselerle iş yapmaya da yorulur; terliğin ayakkabıdan farkı, yolculuktan çok ev içindeki hâle ve yakın çevreye delalet etmesidir. Babet ayakkabı ve kundura görmek rahat bir döneme ve yükün hafiflemesine, kunduraları çıkarmak sevinmeye ve murada ermeye işaret eder. Naylon ayakkabı görmek ise kısa süren bir rahatlığa yorulur.

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Rüyada ayakkabı rengine göre tabiri

Renk, ayakkabının tabirini tersine çevirmez, hayrın hangi yönden geleceğini belirler. Açık renkler ferahlığa ve yola çeker. Koyu renkler saygınlığa ve ağırbaşlı bir kazanca, canlı renkler ise muhabbete ve dostluğa delalet eder.

Rüyada beyaz ayakkabı görmek

Rüyada beyaz ayakkabı görmek hayırlı bir yolculuğa ve yeni bir yola çıkmaya delalet eder. Beyaz ayakkabı giymek, üzen şeylerden uzaklaşmaya ve rahat bir hayata işaret eder. Bekâr kız için evlenme alametidir; ayakkabının tertemiz görünmesi kurulacak yuvanın da temiz olacağına yorulur.

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Rüyada siyah ayakkabı görmek

Rüyada siyah ayakkabı görmek dert ve sıkıntının sona ermesine işaret eder. Siyah ayakkabı giymek saygınlık kazanmaya ve terfiye delalet eder; rahat duran, ayağa uyan siyah ayakkabı uzun ömürlü bir evliliğe yorulur. Yeni siyah ayakkabı görmek itibar getirecek bir işe adım atmaya, siyah ayakkabı almak ise beklenen bir müjdeye işaret eder.

Rüyada kırmızı ayakkabı görmek

Rüyada kırmızı ayakkabı görmek dostluğa ve muhabbete delalet eder. Kırmızı ayakkabı giymek tutkulu bir ilişkiye, umut bağlanan meselelerin mutluluk ve başarı getirmesine yorulur.

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Rüyada yeşil ayakkabı görmek

Rüyada yeşil ayakkabı görmek hayırlı bir ümide ve murada kavuşmaya delalet eder. Yeşil ayakkabı giymek, iffetli ve namusunu koruyan hayırlı bir hanımla evlenmeye işaret sayılır.

Rüyada pembe ayakkabı görmek

Rüyada pembe ayakkabı görmek, çevresiyle arasının düzelmesine ve rahat bir dönemin başlamasına işaret eder. Pembe ayakkabı giymek sağlığa ve bolluğa yorulur.

Rüyada mavi ayakkabı görmek

Rüyada mavi ayakkabı görmek, uğranılan haksızlığın düzeltilmesine delalet eder. Mavi ayakkabı giymek iş hayatında terfiye ve uzun sıkıntıdan sonra rahata ermeye işaret eder.

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Rüyada kahverengi ayakkabı görmek

Rüyada kahverengi ayakkabı görmek, engellere rağmen ses getirecek bir iş yapmaya yorulur. Kahverengi ayakkabı giymek aile içindeki dargınlığın çözülmesine ve itibar kazanmaya delalet eder.

Rüyada sarı ayakkabı görmek

Rüyada sarı ayakkabı görmek, dürüst ve işini bilen kimselerle tanışmaya işaret eder. Sarı ayakkabı giymek, çözümü uzayan sorunların çözüme yaklaşmasına yorulur.

Rüyada turuncu, bordo, mor ve lacivert ayakkabı görmek

Rüyada turuncu ayakkabı görmek muradın gerçekleşmesine delalet eder. Bordo ve mor ayakkabı görmek kazancın artmasına ve beklenmedik hayırlı bir habere işaret eder. Lacivert ayakkabı görmek, uzaktaki kimselerle kurulacak işten elde edilecek kazanca yorulur. Renkli ayakkabı görmek ise isteklerin yerine gelmesine ve hayallere kavuşmaya delalet eder.

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Rüyada ayakkabı çalınması ve ayakkabı çalmak

Rüyada ayakkabı çalınması hayra yorulmaz. Rüya sahibinin ne kadar uğraşırsa uğraşsın istediğine ulaşamamasına ve emeğinin karşılığını almakta gecikmesine işaret eder. Ayakkabılarının çalındığını görmek, elindeki imkânın haksız bir yolla eksilmesine ve emeğinin başkasının hanesine yazılmasına delalet eder. Çalınan ayakkabının geri alındığı görülmüşse hüküm döner, hakkın sahibine dönmesine ve zararın telafisine yorulur.

Rüyada ayakkabı çalmak, başkasının hakkına el uzatmaya işaret eder. O yoldan elde edilen malın bereketsiz çıkmasına delalet eder.

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Rüyada camide ayakkabı çalınması

Rüyada camide ayakkabı çalınması, emniyet umulan bir yerde uğranılacak zarara işaret eder. Rüya sahibinin iyi niyetle girdiği bir işte hakkının yenmesine, güvendiği kimselerden zarar görmesine delalet eder.

Rüyada ayakkabı kaybetmek

Rüyada ayakkabı kaybetmek, ayakkabıya yüklenen hükmün eksilmesine delalet eder. Ayakkabı eşe, dayanağa ve rızka yorulduğu için kaybı da bu üç tarafta bir azalmaya işaret eder. Malın bir bölümünün elden çıkmasına, hesapta olmayan bir zarara ve yakın bir kimseyle araya mesafe girmesine yorulur. Evli kimse için eşiyle arasında soğukluğa, ticaretle uğraşan için yarım kalan bir işe delalet eder. Zararın büyüklüğü kaybedilen ayakkabının kıymetine göredir; sağlam ve yeni bir ayakkabının elden gitmesi daha ağır bir eksilmeye işaret sayılır. Kaybolan ayakkabının yerini yenisi almışsa kayıp telafi edilir, elden çıkanın karşılığı başka yerden gelir.

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Rüyada başkasının, erkeğin ve bebeğin ayakkabısını görmek

Rüyada görülen ayakkabı rüya sahibinin ayağında değilse hüküm sahibine geçer. Erkeğin, kadının, çocuğun ayakkabısı, o kimsenin rüya sahibinin hayatında tuttuğu yere ve onun tarafından açılacak kısmete delalet eder.

Rüyada başkasının ayakkabısını giymek

Rüyada başkasının ayakkabısını giymek bolluğa ermeye işaret eder. Zarar verebilecek kimselerin uzaklaşmasına ve aile hayatına huzur gelmesine delalet eder. Başkasının ayakkabısını görmek, o kimseden gelecek faydaya yorulur. Ayakkabıyı giyip çıkarmak kısa süren bir ortaklığa delalet eder. Başkasının yeni ayakkabı giydiğini görmek o kimsenin hâlinin düzelmesine, siyah ayakkabı giydiğini görmek ise onun saygınlık kazanmasına işaret eder. Başkasının ayakkabısını çamurlu görmek, o kimsenin yolunda çıkacak engele delalet eder.

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Rüyada erkek ayakkabısı görmek

Rüyada erkek ayakkabısı görmek, büyük bir sıkıntının altından başarıyla kalkmaya işaret eder. Bekâr kimse için evliliğin yaklaşmasına, evli kimse için eşiyle arasının düzelmesine yorulur. Erkek ayakkabısı giymek işin sorumluluğunu üstlenmeye delalet eder. Siyah erkek ayakkabısı görmek itibar kazanmaya, kahverengi erkek ayakkabısı görmek ise ailede kırgınlığın giderilmesine işaret eder.

Rüyada bebek ayakkabısı görmek

Rüyada bebek ayakkabısı görmek her hâlükârda hayra yorulur. Şifaya, evliliğe, iş bulmaya ve sıkıntılı bir ortamdan çıkıp rahatlamaya delalet eder. Bebek ayakkabısının küçük ve temiz görünmesi, hane içine gelecek berekete işaret eder.

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Rüyada çocuk ayakkabısı görmek

Rüyada çocuk ayakkabısı görmek hayra ve açılacak yeni bir kısmete işaret eder. Rüya sahibinin niyetinin temiz olduğuna da delalet eder. Evlat hasreti çeken kimse için bu yolda atılacak adımlara yorulur. Kız çocuğu ayakkabısı görmek, hane içine gelecek sevince işaret eder.

Rüyada ölmüş birinin ayakkabısını görmek

Rüyada ölmüş birinin ayakkabısını görmek rahmete ve kötü günde bile şükreden bir hâle delalet eder. Ölmüş babanın ayakkabısını görmek kısmet ve rızık genişliğine işaret eder. Ölmüş birinin yeni ayakkabı ya da siyah ayakkabı giydiğini görmek, ardından yapılan hayırların karşılık bulduğuna yorulur.

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Rüyada gelin ayakkabısı görmek

Rüyada gelin ayakkabısı görmek, rüya sahibinin elinin güçlenmesine işaret eder. Dilediğine fazlasıyla kavuşmasına ve hayatında yeni bir başlangıca delalet eder.

Rüyada ayakkabı almak

Rüyada ayakkabı almak sıkıntının bitmesine ve müjdeli habere işaret eder. Rüya sahibinin maddi ve manevi ilerlemesine, geçiminin genişlemesine ve beklenmedik bir anda gelecek bolluğa delalet eder. Alınan ayakkabının ayağa tam gelmesi, elde edilen şeyin kişiye yaraşacağına ve elinde kalıcı olacağına yorulur.

Rüyada ayakkabı denemek

Rüyada ayakkabı denemek, resmî işlerin kolaylaşmasına ve bolluğa yorulur. Kaliteli bir ayakkabı denemek hayra delalet eder; ucuz ve eski bir ayakkabı denemek iş değişikliğine işaret eder. Yeni ayakkabı denemek, karar aşamasındaki bir meselenin hayırlısıyla neticelenmesine yorulur.

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Rüyada yeni ayakkabı almak

Rüyada yeni ayakkabı almak, uzun süredir beklenen bir müjdenin gelmesine delalet eder. Rüya sahibinin eline geçecek yeni bir imkâna ve borçlarından kurtulmasına işaret eder.

Rüyada ayakkabı satın almak

Rüyada ayakkabı satın almak, rüya sahibinin yaşam şartlarının yükselmesine ve darlıktan sonra gelecek bir genişliğe delalet eder. Ayakkabı aldığını görmek ve ayakkabı almaya gitmek başlanan işin sonuca bağlanmasına, ayakkabı bakmak ile ayakkabı seçmek ise karar öncesindeki bir arayışa işaret eder.

Rüyada tek ayakkabı ve bir sürü ayakkabı görmek

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Kaç ayakkabı görüldüğü, rüya sahibinin elindeki nasibin ölçüsünü verir. Ayakkabının çoğalması işlerin artmasına, sayının bire inmesi ise tamamlanmayı bekleyen bir meseleye işaret eder.

Rüyada bir sürü ayakkabı görmek

Rüyada bir sürü ayakkabı görmek rızkın bollaşmasına delalet eder. Çok ayakkabı görmek işlerin çoğalmasına ve sıkıntının dağılmasına yorulur. Birçok ayakkabının bir arada durduğunu görmek, rızkın birden fazla yerden geleceğine işaret eder; ayakkabı toplamak ise dağınık işlerin bir elde birleşmesine delalet eder.

Rüyada tek ayakkabı görmek

Rüyada tek ayakkabı görmek, ters giden işlerin düzeleceğine işaret eder. Ayakkabı teki görmek korku ve üzüntünün yerini sevince bırakmasına yorulur. Tekin eksik kalması ise yakın bir kimseden ayrı düşmeye delalet eder.

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Rüyada bir çift ayakkabı görmek

Rüyada bir çift ayakkabı görmek nikâha ve evliliğe delalet eder. Bir çift ayakkabı giydiğini gören kimsenin iki kadınla nikâh kıyacağına işaret sayılır; çiftin tam olması kurulacak yuvanın eksiksiz olacağına yorulur.

Rüyada ayakkabı hediye almak ve vermek

Hediye edilen ayakkabı, iki kimse arasındaki bağın tazelenmesine yorulur. Alan tarafta dostluğun pekişmesine, veren tarafta ise üstlenilen bir yardıma delalet eder.

Rüyada ayakkabı hediye almak

Rüyada ayakkabı hediye almak sevgiye ve dostluğa işaret eder. Dargınlığın barışa dönmesine, maddi durumun düzelmesine ve askıda kalan işlerin sonuçlanmasına delalet eder. Birinden ayakkabı hediye almak ya da birinin ayakkabı verdiğini görmek, o kimseden gelecek hayra ve yardıma yorulur.

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Rüyada birine ayakkabı vermek

Rüyada birine ayakkabı vermek, sıkıntıları ortadan kaldırma çabasına delalet eder. Rüya sahibinin alım gücünün artmasına ve hatalı bir kararı telafi etmesine işaret eder. Birine ayakkabı almak ve birine ayakkabı giydirmek, o kimsenin yükünü hafifletmeye yorulur; birinin ayakkabı istediğini görmek ise istenecek bir yardıma delalet eder.

Rüyada ayakkabı temizlemek, boyamak ve tamir etmek

Kirlenmiş ya da kopmuş bir ayakkabıyı elden geçirmek, bozulan işin yeniden düzelmesine delalet eder. Kirini gidermek zararın telafisine, rengini tazelemek küçük sorunların çözülmesine, kopan yerini onarmak ise kesilen bir bağın yeniden kurulmasına yorulur.

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Rüyada ayakkabı temizlemek

Rüyada ayakkabı temizlemek, sıkıntının aşılmasına ve zararın telafi edilmesine işaret eder. Ayakkabı yıkamak umutların yarım kalmayacağına ve duaların kabulüne delalet eder; ayakkabı silmek, üzerindeki dedikodunun ve kırgınlığın kalkmasına yorulur.

Rüyada çamurlu ayakkabı temizlemek, yolda karşılaşılan engellerin aşılmasına ve arınmaya delalet eder. Çamur tamamen çıkmışsa sıkıntıdan geriye iz kalmaz.

Rüyada ayakkabı boyamak

Rüyada ayakkabı boyamak, ufak sorunlarla karşılaşılacağına fakat bunların akıllı çözümlerle aşılacağına işaret eder. Ayakkabı boyatmak, çözümü bir başkasının elinde olan işe delalet eder. Ayakkabı boyası görmek ve ayakkabının boyandığını görmek görünen itibarın tazelenmesine, ayakkabı boyacısı görmek ise yardımı dokunacak bir kimseyle karşılaşmaya yorulur.

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Rüyada ayakkabı tamir etmek

Rüyada ayakkabı tamir etmek, maddi ve manevi zararın kısa sürede giderilmesine delalet eder. Mesleğinde başarıya ve hayırlı bir kimseyle evlenmeye de işaret eder. Ayakkabı tamir ettirmek ve ayakkabı tamircisi görmek, bozulan bir işin bir başkasının eliyle düzelmesine yorulur.

Rüyada ayakkabı aramak ve bulmak

Rüyada ayakkabı aramak, rüya sahibinin işine cesaretle girişmesine ve adımını tereddütsüz atmasına delalet eder. Kendi meselelerinin çözülmesine ve en büyük dileğinin gerçekleşmesine işaret eder; arayışın sürmesi zorluktan kurtulmaya yorulur. Bulmak ise arayışın karşılığıdır, kavuşmaya ve elde etmeye yorulur.

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Rüyada ayakkabı bulmak

Rüyada ayakkabı bulmak, işlerin yükselişe geçmesine ve kazancın artmasına yorulur. Ailenin mutluluğuna ve rüya sahibinin yeni insanlarla tanışacağına da işaret eder. Ayakkabı arayıp bulmak, bekleneni elde etmeye delalet eder.

Rüyada ayakkabı çıkarmak ve ayakkabısız kalmak

Ayakkabının ayaktan çıkması, rüya sahibinin üzerindeki yükün inmesine delalet eder. Çıkarılan ayakkabının bir yerde unutulması ise o yerle bağlantılı bir işin kapanmasına ve geride bırakılmasına işaret eder.

Rüyada ayakkabısız yürümek

Rüyada ayakkabısız yürümek, kıymet bilen bir kimseyle karşılaşmaya delalet eder. İşlerin yakın zamanda yoluna girmesine ve bahtın açılmasına yorulur. Ayakkabısız kalmak ve ayakkabısız gezmek, sıkıntının ardından gelecek rahatlığa işaret eder; çorapla yürümek ise yardımı dokunacak bir kimsenin yakında olduğuna delalet eder.

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Rüyada ayakkabı çıkarmak

Rüyada ayakkabı çıkarmak sevinmeye ve murada ermeye işaret eder. Rüya sahibinin sıkıntıdan hızla kurtulmasına delalet eder. Ayakkabıyı giyip tekrar çıkarmak da ferahlamaya yorulur.

Rüyada ayakkabı dükkanı ve kapı önünde ayakkabı görmek

Ayakkabı ayakta değil de bir yerde duruyorsa hüküm o yere geçer. Satıldığı yer rızık kapısına delalet eder. Eşikte duran ayakkabı hane halkının gidiş gelişine, kaldırılıp saklandığı yer ise el altında tutulan bir imkâna işaret eder.

Rüyada ayakkabı dükkanı görmek

Rüyada ayakkabı dükkanı görmek, aradığı çareyi bulmaya işaret eder. Meslek hayatında büyük işlere imza atmaya ve aile içinde tarafsız davranmaya delalet eder. Ayakkabı satmak ise hayırlı işler yapmaya, geniş kazanca ve uzun süredir görüşülmeyen biriyle buluşmaya yorulur.

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Rüyada kapı önünde ayakkabı görmek

Rüyada kapı önünde ayakkabı görmek, eve gelecek misafire ve hane içindeki hareketliliğe işaret eder. Kapıda ayakkabı görmek, eve girip çıkacak kimselerin çoğalmasına yorulur. Kapı önündeki ayakkabıları düzeltmek dağınık işlerin toparlanmasına, eve ayakkabıyla giren misafir görmek ise hane içine karışacak bir yabancıya delalet eder.

Rüyada ayakkabı kutusu görmek

Rüyada ayakkabı kutusu görmek, beli büken borçtan kurtulmaya delalet eder. Yoklukla geçen günlerin geride kalmasına işaret eder; ayakkabı saklamak ise elindekini ileri bir gün için ayırmaya yorulur.