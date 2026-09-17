Rüyada ayakkabı kaybetmek, cami avlusunda, misafirlikte çıkarılan ayakkabıların arasında, düğün kalabalığında, yol ortasında ya da deniz kıyısında görülebilir. Kaybın nerede yaşandığı tabiri doğrudan değiştirir. Ayakkabının rengi, türü ve rüya sahibinin kaybettiğinin yerine yenisini giyip giymediği de tabirde ayrı karşılık bulur.

Rüyada ayakkabı kaybetmek

Rüyada ayakkabı kaybetmek, elde olan bir şeyin elden çıkmasına işaret eder. Rüya sahibinin malında eksilme olacağına, kısmetinin bir süre kapanacağına ve sıkıntılı bir döneme gireceğine delalet eder. Kaybın ölçüsünü ayakkabının tekliği ya da çiftliği belirler. Ayakkabılardan yalnız birinin kaybolduğunu gören kimse malının yarısını, ikisinin birden kaybolduğunu gören kimse malının tamamını yitirmeye yorulur. Ayakkabıların ikisini birden kaybetmek, bu rüyanın en ağır görüldüğü hâldir.

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Ayakkabı tabirde mal ve geçimle, eş ve yakınlıkla, güç ve yolculukla yorulur. Kaybın nereye düşeceğini de bu karşılıklar belirler. Mal tarafından bakıldığında rüyada ayakkabısını kaybetmek mevcut birikimin azalacağına, kazanç kapısının bir süre dar kalacağına işaret eder. Yakınlık tarafında kayıp ayrılığa döner ve bir dosttan, kardeşten ya da aileden biriyle bağların kopacağına delalet eder. Güç ve yolculuk tarafında ise tutulan yolun bozulacağına işaret eder. Kurulan planın yarıda kalacağına, rüya sahibinin umduğunu bulamayacağına delalet eder.

Kaybın kendisi kalıcı sayılmaz. Ayakkabı kaybetmek, ferahlığa ve sevince delalet eden bir mahzunluk olarak tabir edilir. Bu üç karşılık birbirinin yerine de geçmez. Rüya sahibinin hâli hangi tarafa yakınsa hüküm o taraftan verilir.

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Rüyada ayakkabı kaybetmek ve aramak

Kaybettiği ayakkabıyı aramak, rüya sahibinin sıkıntılarından kurtulmak için çaba harcadığına işaret eder. Derdine çare bulmak adına her yolu deneyeceğine, yitirdiğini geri kazanmak için uğraşacağına delalet eder. Arayışın sonuca ulaştığı görülmüşse bu çabanın karşılıksız kalmayacağına, rüya sahibinin aradığını bulacağına yorulur.

Rüyada ayakkabısını bulamamak

Aranan ayakkabının bir daha bulunamaması dertten kurtulmaya delalet eder. Rüya sahibinin üzerindeki kısmetsizliğin sona ereceğine, darlığın yerini bolluğa bırakacağına işaret eder. Kaybın kendisi olumsuz tabir edilse de ayakkabının hiç bulunamadığı görülmüşse hüküm döner ve sıkıntının geride kaldığına yorulur.

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Rüyada kaybolan ayakkabıyı bulmak

Kaybolan ayakkabının arayışın sonunda bulunması büyük bir yanlıştan dönmeye ve tövbeye işaret eder. Rüya sahibinin inancının kuvvetleneceğine delalet eder. Zor günlerden geçilse de çalışmakla ve azimle bu zorlukların aşılacağına yorulur.

Rüyada ayakkabının tekini kaybetmek

Rüyada ayakkabının tekini kaybetmek malın yarısının elden çıkacağına tabir edilir. Çiftin teki kaybolup öteki rüya sahibinde kaldığından kayıp da bu ölçüde gerçekleşir.

Tekin kaybı aynı zamanda bir ayrılığa delalet eder. Rüyada tek ayakkabı kaybetmek, yakın bir dosttan, kardeşten ya da aile bireylerinden biriyle kopuş yaşanacağına, aile bağlarında zedelenme olacağına işaret eder. Ayakkabı tekini kaybetmek, böylece hem maldan hem yakınlıktan bir parçanın eksilmesine yorulur.

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Rüyada ayakkabının tekini kaybetmek ve aramak

Tekini kaybettiği ayakkabıyı aramak, kopan bağın onarılması için uğraşılacağına işaret eder. Rüya sahibinin, kendisinden ayrılan yakınıyla barışmak adına adım atacağına delalet eder. Aradığını bulduğu görülmüşse ilerisi hayırlı olacak bir dostluğa ya da kazançlı bir ortaklığa yorulur.

Rüyada ayakkabıyı kaybettiği yere göre tabiri

Rüyada ayakkabıyı kaybetmek, ibadet yerinde görüldüğünde inanç ve gönül tarafına düşen bir üzüntüye delalet eder. Ev ve misafirlik gibi kapalı yerlerde görülen kayıp güvenilen kimselerle bağların zayıflamasına işaret eder. Yolda ve kuyuda görülen kayıp ayrılığın alametidir. Deniz kıyısında ve düğünde görülen kayıp ise sıkıntının sona ermesine yorulur.

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Rüyada camide ayakkabı kaybetmek

Rüyada camide ayakkabı kaybetmek, rüya sahibinin manevi tarafına bakan bir rüyadır. Kayıp burada geçim tarafına değil, inanç ve gönül tarafına düşer. Hislerine kapılarak düştüğü bir hataya, bu hatanın ardından gelecek üzüntü ve sıkıntıya işaret eder. Camide ayakkabılarını kaybettiğini gören kimsenin düştüğü hatayı sonradan telafi edeceğine, ailesinin ve çevresinin desteğiyle yeniden toparlanacağına delalet eder.

Rüyada misafirlikte ayakkabı kaybetmek

Rüyada misafirlikte ayakkabı kaybetmek, rüya sahibinin güvendiği bağların zayıflayacağına işaret eder. Yakın bildiği kimselerle arasının açılacağına, huzursuzluğa ve sıkıntıya delalet eder. İş ya da aile hayatından olumsuz bir haber alacağına ve bu haberin huzurunu kaçıracağına yorulur.

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Rüyada düğünde ayakkabı kaybetmek

Rüyada düğünde ayakkabı kaybetmek, uğraşılan sorunların kolayca çözüleceğine işaret eder. Rüya sahibinin işinde yükseleceğine, zor günlerin sona erip kısa sürede rahatlığa kavuşulacağına delalet eder.

Rüyada yolda ayakkabı kaybetmek

Rüyada yolda ayakkabı kaybetmek kardeşten ayrılmaya işarettir. Yol üstünde yaşanan kayıp, rüya sahibinin kan bağıyla bağlı olduğu birinden uzak düşeceğine, aradaki mesafenin uzayacağına delalet eder.

Rüyada ayakkabının kuyuya düşmesi

Rüyada ayakkabının kuyuya düşmesi, aile hayatında zorluk çıkacağına işaret eder. Ayrılık tarafı bu rüyada en ağır hâliyle görünür. Eşin kaybına ya da boşanma gibi olaylara delalet eder.

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Rüyada denizde ayakkabı kaybetmek

Rüyada denizde ayakkabı kaybetmek, yaşanan sıkıntıların ortadan kalkacağına işaret eder. Rüya sahibinin maddi ve manevi olarak rahatlayacağı bir döneme gireceğine delalet eder.

Rüyada kaybedilen ayakkabının rengine göre tabiri

Rüyada kaybedilen ayakkabının rengi görüldüğünde kayıp hayra yorulur. Koyu renkli ayakkabının kaybı mal ve iş tarafında ferahlığa, açık renkli ayakkabının kaybı yakınlık tarafında hayırlı bir habere delalet eder.

Rüyada siyah ayakkabı kaybetmek

Rüyada siyah ayakkabı kaybetmek, sıkıntılı geçen bir dönemin kısa süre içinde sona ereceğine işaret eder. Mali sorunların çözüleceğine ve rüya sahibinin iş hayatında üst mevkilere çıkacağına delalet eder.

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Rüyada beyaz ayakkabı kaybetmek

Rüyada beyaz ayakkabı kaybetmek, maddi tarafın yerinde olacağına ve sıkıntıların son bulacağına işaret eder. Rüya sahibinin yakın zamanda evleneceğine, uzun zamandır tanıdığı biriyle güzel bir beraberliğe başlayacağına delalet eder.

Rüyada spor ayakkabı kaybetmek

Rüyada spor ayakkabı kaybetmek mal varlığının artacağına işaret eder. Girişilen her işin hayırla sonuçlanacağına delalet eder. Uzun süredir kapatılamayan borçların kapanacağına, rüya sahibinin rahat bir yaşam süreceğine yorulur.

Rüyada ayakkabı kaybetmek ve başka ayakkabı giymek

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Rüyada ayakkabı kaybetmek ve başka ayakkabı giymek, kaybedilenin yerine daha hayırlısının geleceğine işaret eder. Hayırlı kimselerle karşılaşılacağına ve talihin artacağına delalet eder. Rüya sahibinin rahatsızlıklarının son bulacağına, uzun süredir beklediği hedefe erişeceğine yorulur. Yeni bir ortaklık ve hayırlı bir kısmetle kurulacak yuva da bu rüyanın alametidir.

Rüyada ayakkabı çalınması

Rüyada ayakkabı çalınması, rüya sahibinin daha önce yanaşmadığı işlere girişeceğine işaret eder. Bu işlerden kazancının çoğalacağına delalet eder. Hayati tehlike taşıyan bir durumdan sıyrılacağına ve eski rahat günlerine kavuşacağına yorulur.