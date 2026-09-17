Oltayla, ağla ya da elle tutmak, rüyada balık tutmak tabirini üç ayrı yöne çeker. Tutmanın geçtiği yer de yorumu değiştirir. Denizde tutmakla derede, gölde ya da bulanık suda tutmak ayrı ayrı değerlendirilir. Rüya sahibinin balığı tutmayı başarıp başaramadığı, tutanın kendisi mi yoksa bir başkası mı olduğu da yorumun yönünü belirler.

Rüyada balık tutmak

Rüyada balık tutmak rızka, kısmete ve emeğin karşılığının alınacağına delalet eder. Uzun süredir çekilen geçim sıkıntısının sona ereceğine, işlerin yoluna gireceğine ve helal yoldan gelecek bir kazanca işarettir. Bu kazanç hazır gelmez; çalışmanın ve sabrın karşılığı olarak elde edilir.

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Tabirde ölçü tutulan balıktır. Balığın büyüklüğü ve çokluğu, rüya sahibinin eline geçecek kısmetin büyüklüğüne yorulur. Büyük balık tutan kimse için geniş bir kazanç, küçük balık tutan için az ama düzenli bir gelir söz konusudur. Küçük balık aynı zamanda işlerdeki tıkanıklığın açılacağına ve uzun zamandır ertelenen bir isteğin gerçekleşeceğine delalet eder. Beklenen meblağ büyük değil, idare edecek kadardır. Balığın küçük olmakla birlikte zayıf ve cansız göründüğü rüya ise ayrı tabir edilir, bu hâl beklentilerin karşılıksız kalmasına yorulur.

Rüyanın hayra yorulması için balığın elde kalması gerekir. Tutulan balığın sayısı arttıkça kazanç da o oranda artar. Eli dolu dönen kimse için rızkın genişleyeceğine, bereketin süreceğine işarettir.

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Rüyada balık tuttuğunu görmek

Rüya sahibinin kendini balık tutarken görmesi, kısmetin doğrudan kendi eline geçeceğine delalet eder. Emeğinin karşılığını bir aracı olmadan alacağına, beklediği kazancın gecikse de geleceğine işarettir. Bu rüyada tutulan balığın büyüklüğü ve sayısı, eline geçecek payın ölçüsünü verir. Geçim sıkıntısı çeken kimse için darlığın sona ereceğine yorulur.

Rüyada balık tutmaya çalışmak

Rüyada balık tutmaya çalışmak bol rızka işarettir. Bekâr kimse için deniz kenarında yaşayan varlıklı biriyle evlenmeye delalet eder.

Çaba sonuçsuz kalıyorsa tabir iki hat üzerinden yürür. Balık tutamamak beklenen kısmetin ele geçmemesine, geçici bir rızık darlığına ve hayal kırıklığına işaret eder. Tutulan balığın elden kaçması da önüne çıkan fırsatın kaybedilmesine, yanlış kimselerden akıl alındığı için o fırsatın elden gitmesine delalet eder. İkinci hat aynı rüyaları olumlu okur, kişinin kimseye muhtaç olmadan yaşayacağına ve rakiplerini geride bırakacağına yorar. İki yorum da bu rüya için birlikte anılır.

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Tutulan balığı isteyerek bırakmak ayrı tabir edilir. Darda kalındığı anda yakınlardan destek görüleceğine, uzun süredir çözülmeyen bir işin hallolacağına delalet eder; büyük balığı bırakmak murada ermeye, küçüğü bırakmak rızkın ve sağlığın uzun ömürlü olmasına yorulur. Rüyanın gidişatı olumsuzsa yarım kalan bir işe ya da kopan bir ilişkiye de işaret eder.

Rüyada balık tutmaya gitmek

Rüyada balık tutmaya gitmek iş imkânlarının artacağına ve fırsatların çoğalacağına delalet eder. Parasal sıkıntıların çözüleceğine, emek karşılığında kazanç elde edileceğine işarettir. Kiminle gidildiği tabiri değiştirir. Babayla gitmek güven ve mutluluğa, sevgiliyle gitmek taşınmaz sahibi olmaya, arkadaşla gitmek rahat bir yaşama yorulur.

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Rüyada büyük balık tutmak

Rüyada büyük balık tutmak kısmetin açılacağına, rüya sahibinin eline hatırı sayılır bir helal para geçeceğine delalet eder. Borçların kapanacağına, sıkıntılı günlerin geride kalacağına ve önemli bir işe imza atılacağına yorulur. Bekâr kimse için evlilik kısmeti sayılır.

Balığın büyüklüğü kazancın büyüklüğüyle doğru orantılıdır. Bu yüzden büyük balık tutulan rüya, aynı rüyanın küçük balıkla görülen hâlinden daha güçlü bir kısmete işaret eder. Uzun süredir beklenen bir işin sonuca ulaşacağına, gelirin gideri aşacağına ve çekilen darlığın sona ereceğine delalet eder.

Rüyada çok büyük balık tutmak

Balığın olağandışı büyüklükte olması tabirin derecesini artırır. Rüyada çok büyük balık tutmak, beklenenin üzerinde bir kazanca ve uzun süredir umulan büyük bir işin gerçekleşeceğine delalet eder. Borç ne kadar ağır olursa olsun kapanacağına, kısmetin bir defada ve bol biçimde geleceğine yorulur.

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Rüyada büyük balık tuttuğunu görmek

Rüya sahibinin kendini büyük bir balık tutarken görmesi, gelecek kısmetin doğrudan kendi emeğiyle geleceğine işarettir. Büyük bir para kazanacağına, bekâr kimse için ise hayırlı bir evlilik kısmetine delalet eder.

Rüyada tutulan balığın çokluğuna göre tabiri

Tutulan balığın sayısı, kısmetin miktarını belirleyen ikinci ölçüdür. Balığın büyüklüğü kazancın ağırlığını verirken çokluğu o kazancın genişliğini ve sürekliliğini gösterir; bu yüzden tek balıkla dönmekle eli dolu dönmek aynı ölçekte tabir edilmez.

Rüyada çok balık tutmak

Rüyada çok balık tutmak gelirin artacağına, zenginliğe ve mal mülk sahibi olmaya delalet eder. Kısmet kapılarının açılacağına ve yeni anlaşmalar yapılacağına işarettir. Tutulan balığın sayısı kadar kazanç beklenir. Rüya sahibinin darlıktan çıkacağına, bolluk ve bereketin süreceğine yorulur.

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Rüyada bir sürü balık tutmak

Rüyada bir sürü balık tutmak, kısmetin tek bir yerden değil birden çok kapıdan geleceğine delalet eder. Mal ve mülkün artacağına, yeni iş anlaşmaları yapılacağına ve gelirin yükseleceğine işarettir.

Rüyada 3 balık tutmak

Sayının belirtilmesi ölçüyü değiştirmez, tabir yine tutulan balığın miktarına bağlıdır. Rüyada 3 balık tutmak az sayıda ama elde kalan bir kısmete, emeğin karşılığının belirli bir miktar olarak alınacağına delalet eder.

Rüyada balığın neyle tutulduğuna göre tabiri

Balığın hangi araçla tutulduğu, tabirin en çok değiştiği ölçülerden biridir. Olta ile ağ arasındaki fark kazancın nasıl geleceğini gösterir, elle tutmak ise rüya sahibinin bu kazanç için ne kadar uğraştığını ortaya koyar.

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Rüyada elle balık tutmak

Rüyada elle balık tutmak azim ve kararlılığa, rüya sahibinin kendi gayretiyle rızık kapısını açacağına delalet eder. Önündeki zor işi ısrarla aşacağına, çalışmaktan yılmayan bir kimse olduğuna işarettir. Maddi kısmet bu rüyada hazır gelmez, zamanla ve emekle açılır.

Rüyada eliyle balık tutmak da aynı tabire girer. Kendi eliyle tutma vurgusu kazancın aracısız olacağını, kimsenin yardımı olmadan elde edileceğini gösterir. Rüyasını elimle balık tuttum diye anlatan kimse için de yorum değişmez; gayret kişinin kendisine ait olduğu için kazanç da başkasının eliyle gelmez. Tutulan balık büyükse bu gayretin karşılığının bol olacağına yorulur.

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Rüyada oltayla balık tutmak

Rüyada oltayla balık tutmak emek harcayarak ve sabrederek elde edilecek helal rızka delalet eder. Sabırla beklenen bir işin sonunda tamamlanacağına, sıkıntıların kalkıp daha iyi koşullara kavuşulacağına işarettir. Oltaya takılan balığın çokluğu da bu sabrın ne ölçüde karşılık bulacağını gösterir. Rüyada olta ile balık tutmak biçiminde hatırlanan rüya da aynı yorumu alır.

Bu rüyanın ikinci bir okuması daha vardır. Oltayı hileye karşı bir uyarı sayan tabirde işlerin ağır ilerleyeceğine ve kazancın beklenenden geç geleceğine yorulur. Yaygın olan ilk yorumdur.

Rüyada oltayla büyük balık tutmak, sabırla sürdürülen bir emeğin büyük bir karşılık bulacağına delalet eder. Uzun süredir üzerinde çalışılan işin beklenen kazancı getireceğine, borçların bu kazançla kapanacağına işarettir.

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Rüyada ağ ile balık tutmak

Rüyada ağ ile balık tutmak bol ve büyük kısmete, daha önce sahip olunmadığı kadar mal ve mülke kavuşulacağına işaret eder. Borçlardan kurtulmaya, beklenen bir işin olumlu sonuçlanacağına ve müjdeli haber alınacağına yorulur. Dolup taşan ağ bolluk ve berekete delalettir. Ağla tutulan balığın çokluğu, kavuşulacak malın miktarını gösterir.

Rüyada balığın nerede tutulduğuna göre tabiri

Tutmanın geçtiği yer, kısmetin hangi alandan geleceğini gösterir. Denizin, derenin ve gölün tabiri birbirinden ayrıdır. Suyun berrak ya da bulanık olması da yorumu değiştirir. Havuzda balık tutmak kısmetin çoğalacağına ve işle ilgili önemli bir teklif alınacağına işaret eder.

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Rüyada denizde balık tutmak

Rüyada denizde balık tutmak rüya sahibinin eline para geçeceğine ve sevindirici bir haber alacağına işaret eder. Helal rızka, önüne çıkan fırsatların doğru değerlendirileceğine ve kişinin kendi işini kurup başarıyla yürüteceğine delalet eder. Ayrıksı bir yorumda bu rüya kardeşler arasında barışın sağlanmasına da yorulur.

Rüyada derede balık tutmak

Rüyada derede balık tutmak işlerin yoluna girmesine, berekete ve menfaate işaret eder. Geçmişte uğranılan zararların telafi edileceğine, eline önemli bir para geçeceğine ve çevresinde saygınlık kazanılacağına delalet eder. Nehirde balık tutmak da aynı yönde tabir edilir.

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Rüyada derede elle balık tutmak, telafi edilecek zararın rüya sahibinin kendi gayretiyle kapanacağına delalet eder. Kimseden yardım almadan işini yoluna koyacağına ve eline geçecek parayı kendi emeğiyle kazanacağına işarettir.

Rüyada gölde balık tutmak

Rüyada gölde balık tutmak kısmete, helal kazanca ve hayırlı bir geleceğe delalet eder. Yapılacak yatırımın kârlı çıkacağına, gelirin giderden fazla olacağına işarettir. Bekâr kimse için evlilik yolunda bir adım atılacağına yorulur.

Rüyada suda balık tutmak

Suyun cinsi hatırlanmıyorsa tabir ana yoruma döner. Rüyada suda balık tutmak helal kazanca, emeğin karşılığının alınacağına ve geçim darlığının sona ereceğine delalet eder. Burada ölçü suyun kendisi değil, sudan çıkarılan balıktır.

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Rüyada bulanık suda balık tutmak tasaya, üzüntüye ve beklenen işte gecikmeye işaret eder. Yakın zamanda bir zorlukla karşılaşılacağına, umulan kazancın önüne engel çıkacağına delalet eder. Çamurlu ya da karanlık suda balık tutmak da aynı tabire girer.

Rüyada tutulan balığın hâline göre tabiri

Tutulan balığın canlı, taze ya da ölü olması tabiri kökten değiştirir. Taze balık tutmak müjdeye ve rahatlığa işaret eder. Maddi gücün artacağına ve değerli bir fırsatın önüne geleceğine delalet eder. Ölü balık tutmak ise para kaybına ve helal kazancın zorlaşmasına işaret eder, şanssız bir döneme girileceğine ve umulan başarının elde edilemeyeceğine yorulur. Ayrıksı bir yorumda ölü balık üzüntülerin sona ermesine delalet eder.

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Rüyada beyaz balık tutmak

Beyaz balık rengiyle temizliği ve canlılığı gösterdiği için taze balık tabiriyle aynı yönde okunur. Rüyada beyaz balık tutmak helal ve temiz bir kazanca, rüya sahibine gelecek müjdeli bir habere delalet eder.

Rüyada kimin balık tuttuğuna göre tabiri

Balığı tutanın rüya sahibi mi yoksa bir başkası mı olduğu tabiri değiştirir. Kişi kendi tuttuğu balıkta kendi kısmetini görür; başkasının tuttuğu balıkta ise yorum, o kimseyle arasındaki bağa göre okunur.

Rüyada başkasının balık tuttuğunu görmek

Ana tabirde kısmet, balığı tutanın payına yazılır. Rüyada başkasının balık tuttuğunu görmek, rızkın ve kazancın o kimseye geleceğine delalet eder. Rüya sahibi bu kısmete uzaktan şahit olur. Tutan tanıdığı biriyse o kişinin işlerinin yoluna gireceğine, kazancının artacağına işarettir. Tutulan balık büyükse gelen kısmet de o oranda büyük sayılır.

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Rüyada balık tutan birini görmek

Tutan kimse tanınmıyorsa tabir aynı yönde kalır, yalnız kısmetin sahibi belirsizdir. Rüyada balık tutan birini görmek, rüya sahibinin yakın çevresinde bir kazanç kapısının açılacağına ve bu kazancın kendisine değil çevresinden birine geleceğine delalet eder. Balığın bolluğu o kazancın büyüklüğünü gösterir.

Rüyada balık tutanları görmek

Rüyada balık tutanları görmek, sabır ve azimle ulaşılacak bir başarıya işaret eder. Kalabalığın birlikte tuttuğu balık ticari zenginliğe, mal ve mülkün artmasına delalet eder. Rüyada balık tutan insanlar görmek ortak bir işten kazanç elde edileceğine, birlikte sürdürülen çabanın mal ve mülk artışıyla sonuçlanacağına yorulur. Ailece balık tutmak da aynı yönde tabir edilir.

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Rüyada eşinin balık tuttuğunu görmek

Eşin tuttuğu balık hanenin ortak rızkına yorulur. Rüyada eşinin balık tuttuğunu görmek, evin geçiminin genişleyeceğine ve eşin emeğiyle gelecek bir kazanca delalet eder. Tutulan balık büyükse bu kazancın aileyi darlıktan çıkaracağına işarettir.

Rüyada arkadaşının balık tuttuğunu görmek

Arkadaşla kurulan balık tutma sahnesi rahat bir yaşama yorulur. Rüyada arkadaşının balık tuttuğunu görmek, iki taraf için de sıkıntısız bir döneme ve dostluk yoluyla gelecek bir fırsata delalet eder. Arkadaşın tuttuğu balığın çokluğu onun işlerinin açılacağına işarettir.