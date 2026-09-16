Kucaktaki bebeğin erkek mi kız mı olduğu, tek mi ikiz mi olduğu, yeni doğmuş mu yoksa ağlayan bir bebek mi olduğu rüyada bebek emzirmek tabirini ayrı yönlere çeker. Emzirmenin hangi göğüsten yapıldığı, süt gelip gelmediği ve bebeğin rüya sahibine ait olup olmadığı da hükmü değiştiren ölçüler arasında sayılır. Aşağıda bu ölçülerin her biri ayrı başlıklarda karşılanmaktadır.

Rüyada bebek emzirmek

Rüyada bebek emzirmek hayra yorulan rüyalardandır. Rızkın genişlemesine, bolluk ve berekete delalet eder. Rüya sahibinin geçim tarafında rahatlayacağına, işlerinde beklenmedik bir kazanç kapısının açılacağına alamettir.

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Rüya, sıkıntı ve üzüntü tarafında da hayırla yorumlanır. Rüya sahibinin içinde bulunduğu darlıktan kurtulacağına, kederinin dağılacağına işaret eder. Hasta olan kimse için hastalıktan kurtulup şifa bulmaya, ailesiyle arasında anlaşmazlık bulunan için de bu anlaşmazlığın çözülüp eve huzurun yerleşmesine yorulur.

Tabirin bir yönü de emzirilen bebeğe bakar. Kucaktaki bebeğin ileride yüksek bir mertebeye ve makama erişeceğine, rüya sahibinin de evladından hayır göreceğine tabir edilir.

Rüyada bebek emzirdiğini görmek aynı yönde tabir edilir. Rüyada bebeği emzirmek ya da yalnızca rüyada emzirmek biçiminde hatırlanan rüyalar için de bolluk ve huzur hükmü verilir. Rüyada küçük bebek emzirmek ayrı bir yön taşımaz, bereket ve şifa tabirinin içinde kalır.

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Rüyada erkek bebek emzirmek

Rüyada erkek bebek emzirmek, yakın zamanda hayırlı bir haber alınacağına işaret eder. Emzirilen erkek bebeğin ileride yüksek mertebelere geleceğine delalet eder. Rüya sahibinin rakiplerine karşı üstünlük kuracağına, büyük miktarda kazanç elde edeceğine alamettir. Kazanç tarafında beklenen genişliğin yaklaştığına da yorulur.

Rüya bereket, sevinç, huzur ve kuvvet tarafından tabir olunur. Hasta olan bir kimse bu rüyayı görmüşse hastalıktan kurtulmaya işarettir.

Rüyada erkek bebeğini emzirmek için de aynı yorum yapılır. Rüyada erkek bebek emzirdiğini görmek ile arasında hüküm farkı gözetilmez.

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Rüyada erkek bebek emzirmek ve sütün aktığını görmek

Rüyada erkek bebek emzirmek ve sütün aktığını görmek, beklenen hayırlı haberin maddi bir karşılıkla birlikte geleceğine delalet eder. Sütün bol gelmesi kazancın genişlemesine ve talihin açılmasına işaret eder. Rızkın bollaşacağına, eve bereket gireceğine alamettir.

Rüyada kız bebek emzirmek

Rüyada kız bebek emzirmek bolluğa, berekete ve varlıklı bir hayata delalet eder. Rüya sahibinin huzurlu bir düzene kavuşacağına işarettir.

Bu rüyayı bekar bir kadın görmüşse kısmetinin açılacağına ve evlilik yolunun görüneceğine yorulur. Evli bir kadın görmüşse kız evlat sahibi olacağına tabir edilir. Rüya aynı zamanda yaşlılıkta rüya sahibine sahip çıkacak hayırlı bir evlada alamet sayılır.

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Rüyada kız bebeği emzirmek aynı tabire girer. Rüyada kız bebek emzirdiğini görmek için de aynı hüküm verilir.

Rüyada hangi göğüsten emzirdiğine göre tabiri

Her iki göğüsten emzirmek de hayra yorulur; sağ taraf helal kazanca ve itibara, sol taraf sağlığa ve uzun süredir beklenen dileğin gerçekleşmesine delalet eder.

Rüyada sol göğsünden bebek emzirmek

Rüyada sol göğsünden bebek emzirmek huzurlu ve sağlıklı bir yaşama delalet eder. Rüya sahibinin uzun zamandır beklediği dileklerin gerçekleşeceğine işaret eder. İş tarafında büyük işlere girişileceğine, kişinin kendi işinin başına geçeceğine yorulur. Uzun süredir devam eden üzüntünün sona ereceğine alamettir. Helal yoldan mal edinmeye de tabir edilir. Rüya sahibi sağlık tarafında bir sıkıntı çekiyorsa bu sıkıntının geçeceğine işarettir.

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Rüyada sağ göğsünden bebek emzirmek

Rüyada sağ göğsünden bebek emzirmek helal yoldan kazanç elde etmeye delalet eder. Kazanılan malın hayırlı işlerde kullanılacağına işaret eder. İşte ve evde büyük bir bolluk olacağına, itibarlı bir makama erişileceğine yorulur. Aile içindeki anlaşmazlığın çözüleceğine, hayatta yaşanacak değişikliklerin hayırla sonuçlanacağına alamettir. Rüya, iş tarafındaki ilerlemeye ve aileden görülecek desteğe de delalet eder.

Rüyada emzirirken sütün gelip gelmemesi

Sütün bol gelmesi bolluğa, berekete ve talihin açılmasına delalet eder; süt hiç gelmemesi ise darlığa, emeğin karşılıksız kalmasına ve yardımın gecikmesine yorulur.

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Rüyada bebek emzirmek sütünün aktığını görmek

Rüyada bebek emzirmek sütünün aktığını görmek maddi ve manevi bolluğa kavuşmaya delalet eder. Kazancın genişleyeceğine, ailedeki sıkıntıların çözüleceğine işaret eder. Talihin ve başarının açılacağına yorulur; sütün taşacak kadar bol gelmesi bereketin büyüklüğüne alamettir.

Rüyada memeden süt gelmesi ve bebek emzirmek aynı yönde tabir edilir. Rüyada süt emzirmek biçiminde hatırlanan rüya da bereket tarafında yorumlanır.

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Rüyada bebek emzirirken süt gelmemesi

Rüyada bebek emzirirken süt gelmemesi darlığa, sıkıntıya ve üzüntüye delalet eder. Gösterilen fedakârlığın karşılık bulmamasına, harcanan emeğin boşa gitmesine işaret eder. Beklenen yardımın gecikeceğine, umulan şeyin çabuk gelmeyeceğine yorulur. Rüyada bebek emzirmeye çalışmak da bu hükme girer; bebeği emzirmek için uğraşıp süt bulamamak, rüya sahibinin giriştiği bir işte zorlanacağına alamettir.

Sabırla bu engellerin aşılacağına ve işin sonunun hayırlı olacağına da yorulur. Aynı rüya, zarar edilen bir dönemin kapanmasına ve büyük bir kazanç dönemine girilmesine de delalet eder. Rüya bu yönüyle yeni bir kazanç kapısının açılacağına işarettir.

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Rüyada başkasının bebeğini emzirmek

Rüyada başkasının bebeğini emzirmek, rüya sahibinin çevresindeki insanlarla bağlarının kuvvetleneceğine delalet eder. Dargın olduğu kimselerin gönlünü alacağına, aradaki soğukluğun kalkacağına işaret eder. Sıkıntılardan kurtulup huzurlu ve sakin bir döneme girileceğine yorulur. Ticaretle uğraşan için art arda fırsatlarla karşılaşmaya, evli olan için ev içindeki sorunların çözülmesine alamettir.

Rüyada başka birinin bebeğini emzirmek aynı tabire girer. Rüyada başka bir bebeği emzirmek için de aynı yorum yapılır. Başkasının bebeğini emzirirken sütün aktığını görmek bu hayrın daha bol geleceğine işarettir. Rüyada başkasının erkek bebeğini emzirmek ise tabire hayırlı haber yönünü katar.

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Rüyada tanımadığı bebeği emzirmek

Rüyada tanımadığı bebeği emzirmek, yardım görülen bir işte rüya sahibinin çok rahat edeceğine delalet eder. Adım adım başarıya ulaşacağına işaret eder. Sevdiklerinden hayırlı haber alınacağına, muradın hasıl olacağına yorulur. Sağlıkla ilgili sıkıntıların geride kalacağına da alamettir. Bebeğin tanınmaması rüyanın hayrını eksiltmez.

Rüyada bebek emziren birini görmek

Rüyada bebek emziren birini görmek, rüya sahibinin bulunduğu haneye bolluk ve huzur gireceğine delalet eder. Rüyada bebek emziren kadın görmek, geçim tarafında genişlik olacağına ve üzüntünün dağılacağına işarettir. Rüyada emziren anne görmek biçiminde hatırlanan rüya da bu tabirin içindedir. Rüyada birinin bebek emzirdiğini görmek bolluk tarafında yorumlanır. Emziren kimse tanıdık biriyse gelecek hayrın o kimsenin elinden geleceğine tabir edilir.

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Rüyada anneannenin torununu emzirmesi

Rüyada anneannenin torununu emzirmesi, aile içindeki bağların kuvvetleneceğine ve hanenin bereketleneceğine delalet eder. Rüyada babaannenin torununu emzirmesi de aynı anlama gelir. İki rüya da ev içindeki huzurun süreceğine ve evlattan görülecek hayra yorulur.

Rüyada kimin emzirdiğine göre tabiri

Bekar kimse için kısmet, evli kimse için ev içindeki huzur, hamile kimse için doğacak evladın hayrı bu rüyanın karşılığıdır. Erkeğin bebek emzirmesi ise hayra yorulmaz.

Rüyada bekar birinin bebek emzirmesi

Rüyada bekar birinin bebek emzirmesi evlilik müjdesine delalet eder. Kısmetin açılacağına, rüya sahibinin kendisine denk ve uygun bir kısmetle karşılaşacağına işaret eder. Hayrın art arda geleceğine, geleceğin aydınlık olacağına yorulur. Rüyada bekar bir kızın bebek emzirmesi için de evlilik ve kısmet yorumu yapılır; rüya yakın bir evlilik haberine alamet sayılır.

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Rüyada evli kadının bebek emzirmesi

Rüyada evli kadının bebek emzirmesi, iş ve aile hayatında hayırlı bir konuma erişileceğine delalet eder. Rüya sahibinin muradına ereceğine, eşiyle arasındaki bağın kuvvetleneceğine işaret eder. Ev içindeki huzurun artacağına ve maddi bakımdan rahatlanacak bir döneme girileceğine yorulur. Aynı rüya, evli kimse için çözülmeyi bekleyen bir aile gerginliğine de delalet eder.

Hamileyken rüyada bebek emzirmek

Hamileyken rüyada bebek emzirmek, doğacak evlattan hayır görüleceğine delalet eder. Hamilelik döneminde çekilen sıkıntıların geride kalacağına, hanenin rızkının genişleyeceğine işaret eder. Rüya, kucaktaki bebeğin ileride yüksek bir mertebeye erişeceğine ve rüya sahibinin evladından hayır göreceğine de yorulur.

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Rüyada bir erkeğin bebek emzirmesi

Rüyada bir erkeğin bebek emzirmesi, erkeğin hâline uygun düşmeyen bir görüntü sayıldığı için hayra yorulmaz. Kedere, üzüntüye ve sıkıntıya delalet eder. Rüya sahibinin büyük bir yükün altına gireceğine, hürriyetinin kısıtlanacağına işaret eder. Bazı tabirlerde hapse düşmeye, bazılarında dünya işlerinde kapıların kapanmasına bağlanır. Beklenmedik bir meşakkatle karşılaşmaya da alamettir. Sıkıntının ardından darlıktan genişliğe çıkılacağı tabire eklenir; rüyayı gören hastaysa şifa bulmaya alamettir.

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Aynı rüya hayır tarafından da tabir edilir. Yakın bir dostla büyük çaplı bir işe girişmeye, maddi bakımdan güçlenmeye ve işlerin büyümesine delalet eder. Kurulacak ortaklığın kazanç getireceğine işarettir.

Rüyada kendi bebeğini emzirmek

Rüyada kendi bebeğini emzirmek kazancın artmasına ve rızkın genişlemesine delalet eder. Duaların ve dileklerin kabul olacağına işaret eder. Rüya sahibinin düzenli ve disiplinli bir hayat kuracağına, sıkıntılarının çözüleceğine yorulur. İleride büyüyen evladından destek ve hayır göreceğine alamettir.

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Rüyada bebeğimi emzirmek biçiminde hatırlanan rüya bu yorumdadır. Rüyada bebeğini emzirdiğini görmek de aynı hükümdedir. Rüyada oğlunu emzirmek ile rüyada kızını emzirmek arasında fark gözetilmez.

Rüyada emzirilen bebeğin hâline göre tabiri

Emzirilen bebek yeni doğmuşsa rüya maddi bakımdan güçlenmeye, ağlıyorsa uzun zamandır beklenen muradın gerçekleşmesine delalet eder. İki hâlde de tabir hayır tarafındadır.

Rüyada yeni doğmuş bebek emzirmek

Rüyada yeni doğmuş bebek emzirmek maddi bakımdan güçlenmeye delalet eder. Miras yoluyla bir fayda görüleceğine işaret eder. Geçim şartlarının kolaylaşacağına, rızkın kesilmeyeceğine yorulur. Rüya sahibinin aile içinde saygı göreceğine de alamettir. Rüyada yeni doğan bebeği emzirmek aynı hükümde değerlendirilir.

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Rüyada ağlayan bebek emzirmek

Rüyada ağlayan bebek emzirmek, uzun zamandır beklenen muradın kısa sürede gerçekleşeceğine delalet eder. Nimetlerden daha çok faydalanılacağına işaret eder. Anlaşmazlıkların çözüleceğine, hastalıktan kurtulmaya ve kederin sevince döneceğine yorulur.

Rüyada ikiz bebek emzirmek

Rüyada ikiz bebek emzirmek, uğranılan zararın hayırlı bir şekilde telafi edileceğine delalet eder. Sabır ve emekle başarıya ulaşılacağına işaret eder. Mülk ve gayrimenkul yoluyla varlık sahibi olmaya, uzaktaki akrabalardan hayırlı haber gelmesine yorulur. Rüyada ikiz erkek bebek emzirmek bu tabire girer; erkek bebek tarafındaki hayırlı haber yorumu buna eklenir.

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Rüyada bebek doğurup emzirmek

Rüyada bebek doğurup emzirmek, yeni bir kazanç kapısının açılacağına ve bu kazancın bereketleneceğine delalet eder. Uzun süredir beklenen bir işin yoluna gireceğine işaret eder. Rüyada doğum yapıp bebek emzirmek için de bu yorum geçerlidir.

Rüyada erkek bebek doğurmak ve emzirmek hayırlı bir habere yorulur. Rüyada kız bebek doğurmak ve emzirmek bolluğa ve huzurlu bir düzene delalet eder. Rüyada ikiz bebek doğurmak ve emzirmek ise zararın telafisine ve emekle gelen başarıya alamettir.