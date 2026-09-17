Rüyada düğün görmek, düğünün nerede kurulduğuna ve ne türden bir düğün olduğuna göre farklı tabir edilir. Salonda görülen düğün ile evde kurulan düğün, köy düğünü ya da sünnet düğünü aynı hükme girmez. Düğünün sesi, sofrası, kalabalığı, konvoyu, davetiyesi ve orada yaşanan olaylar da tabiri ayrı yönlere çeker.

Rüyada düğün görmek

Rüyada düğün görmek, sıkıntıların sona ermesine, üzüntü ve kederin dağılmasına, yakında gelecek sevindirici bir habere delalet eder. Rüya sahibinin işlerinin açılmasına, hanesine bereket girmesine ve uzun süredir beklenen bir kavuşmaya işaret eder. Rüyada düğün, dar bir dönemin kapanıp rahat bir dönemin açılması sayılır.

Tabir geleneğinde düğünün ikinci bir hattı daha vardır ve o hat hayır tarafında durmaz. Eski tabir metinleri düğünü doğrudan cenaze ile tabir eder. Düğün sahibi olmak, yani düğünün rüya sahibine ait olması bu hatta musibet sayılır.

İki hattı birbirinden ayıran ölçü düğünün sesidir. Sessiz ve çalgısız bir düğünde bulunmak hayra, berekete ve sevince yorulur. Çalgının, davulun ve oyunun bulunduğu düğün ise musibete, hüzne ve üzücü habere delalet eder. Rüyada sürekli düğün görmek de bu ölçünün dışına çıkmaz. Aynı düğünü tekrar tekrar gören kişi için hüküm yine düğünün sessiz mi çalgılı mı olduğuna göre verilir.

Rüyada çalgısız düğün görmek

Rüyada çalgısız düğün görmek hayra yorulur. Berekete ve sevince delalet eden bu rüya, içkisiz ve çalgısız bir düğünde bulunan kişi için hanesine genişlik gireceğine ve sıkıntılı günlerin geride kalacağına işaret eder. Düğün ne kadar sade kurulmuşsa hükmün hayır tarafı o kadar kuvvetli sayılır.

Rüyada sessiz düğün görmek genel hükümde çalgısız düğünle aynı tarafta durur. Ayrıksı bir yorumda ise sesi çıkmayan düğünde bulunmak, rüya sahibinin çevresinde sinsi insanlar bulunduğuna yorulur.

Rüyada çalgılı düğün görmek

Rüyada çalgılı düğün görmek hayra yorulmaz. Musibete, uğursuzluğa, hüzne ve sıkıntıya, üzücü bir haber alınmasına ya da bir ayrılığa delalet eder. Düğünde oyun da varsa hüküm ağırlaşır. Rüyada düğün sesi duymak, yani düğünü görmeden yalnız sesini işitmek bu hattın içinde tabir edilir ve gelmekte olan üzücü bir habere işaret sayılır.

Rüyada davul zurnalı düğün görmek, çalgılı düğün hükmünün en ağır hâlidir. Davul ve zurna sesinin duyulduğu düğün, üzücü bir habere ve beklenmedik bir sıkıntıya delalet eder.

Rüyada düğün ve cenaze bir arada görmek

Rüyada düğün ve cenaze bir arada görmek darlıktan kurtulmaya delalet eder. İşlerin gün geçtikçe artacağına ve helal emeğin karşılığının alınacağına işaret eder. Aynı rüyada gelir düzeyinde bir düşüş yaşanacağı uyarısı da bulunur. Rüyada hem cenaze hem düğün görmek, düğünün cenaze ile tabir olunduğu hattan ayrılır. İkisinin bir arada görülmesi keder değil, sıkıntının kalkması tarafında okunur.

Rüyada düğünde gelin görmek

Rüyada düğünde gelin görmek, düğün dalının hayır tarafında tabir edilir. Sessiz bir düğünde gelin görmek haneye girecek sevince ve beklenen bir müjdeye delalet eder. Rüyada düğün gelinlik görmek de bu yönde yorumlanır. Gelini ve gelinliği görmek ile onu giymek ayrı dallardır. Buradaki hüküm görmeye aittir.

Rüyada düğüne gitmek

Rüyada düğüne gitmek, çözülmeden kalan sorunların sona ermesine delalet eder. Rahatlığa ve genişliğe kavuşulacağına, rüya sahibinin hastalıktan şifa bulacağına ve işinin önünü kapatan engellerin kalkacağına işaret eder. Davetli olarak gidilen düğünde rüya sahibi düğünün sahibi değil konuğudur; hüküm bu yüzden hafifler ve ana dalın hayır tarafında verilir.

Ayrıksı bir yorumda düğüne gitmek, sözlü, nişanlı ya da evli kişi için o ilişkide yaşanan sıkıntıya ve karşısındaki kişiyi tam tanımadan verilmiş bir karara yorulur.

Rüyada düğüne katılmak

Rüyada düğüne katılmak, davet edilen taraf olmak yönüyle tabir edilir. Çağrılıp gidilen düğün, rüya sahibinin sıkıntısının dışarıdan gelecek bir yardımla dağılmasına ve işlerinde kolaylık görmesine delalet eder. Rüyada bir düğüne gitmek de aynı hükme girer.

Rüyada sevgiliyle düğüne gitmek

Rüyada sevgiliyle düğüne gitmek, o kişiyle kurulan bağın akıbetine delalet eder. Birlikte gidilen düğün, iki taraf arasında bekleyen kararın yakın zamanda verileceğine işaret eder. Kararın acele verilmesi hâlinde aynı rüya, bağın umulan yere varmayacağına yorulur.

Rüyada kendi düğününü görmek

Rüyada kendi düğününü görmek iki ayrı hatta tabir edilir. Bir hatta keyifli, rahat ve sağlıklı bir hayata, dileklerin gerçekleşmesine ve yakında alınacak sevindirici bir habere delalet eder. Diğer hatta zor bir döneme girileceğine, değer verilen birinden kötü haber alınacağına yorulur. Eski tabirde kendi düğününü kurulmuş gören kişi için yakın zamanda bir cenaze merasimi yapılacağına işaret sayılır. İki okumayı ayıran ölçü rüya sahibinin medeni hâlidir. Bekar gören için hayır tarafı, evli gören için sıkıntı tarafı ağır basar.

Rüyada düğünün olduğunu görmek

Rüyada düğününün olduğunu görmek, düğünün kurulduğunu ya da kurulmak üzere olduğunu görmek yönüyle tabir edilir. Rüya sahibinin beklediği bir işin sonuca bağlanmasına ve dileğinin gerçekleşmesine delalet eder. Rüyada düğünün olacağını görmek, hazırlığı tamamlanmış ama henüz kurulmamış bir işe işaret eder. Rüyada kendi düğününün olduğunu görmek eski hatta hayra değil, yakın çevrede yaşanacak bir kedere yorulur.

Rüyada bekarken kendi düğününü görmek

Rüyada bekarken kendi düğününü görmek hayırlı bir kısmetin çıkacağına delalet eder. Rüya sahibinin yakında müjdeli bir haber alacağına ve huzurlu bir yuvaya adım atacağına işaret eder. Bekar kişi için düğünün kurulması doğrudan evliliğe yorulur. Kendi düğünü dalının hayır taşıyan okuması budur.

Rüyada evliyken kendi düğününü görmek

Rüyada evliyken kendi düğününü görmek, evlilikte huzursuzluğa ve sıkıntılı bir dönemden geçildiğine işaret eder. Evli kişinin düğününü yeniden kurulmuş görmesi, hanesinde çözülmemiş bir meselenin bulunduğuna yorulur. Bir başka okumada aynı rüya, evli kişi için yakında alınacak bir çocuk haberine delalet eder.

Rüyada düğüne hazırlanmak

Rüyada düğüne hazırlanmak, bekar kişi için doğrudan evlenmeye, evli kişi için müjdeli bir habere ve yaşanan sıkıntıların sona ermesine delalet eder. Rüyada düğüne gitmek için hazırlanmak, şanslı bir döneme girileceğine, mevki ve iyi bir kazanç elde edileceğine işaret eder. Rüyada düğün için hazırlanan kişinin çocuğu varsa rüya, o çocuğun hayırlı bir kısmetle evleneceğine yorulur. Rüyada bir düğüne hazırlandığını görmek, önü açılacak bir işin ilk adımı sayılır. Hazırlık sırasında görülen düğün bohçası ise yalnızlığa ve sıkıntıya delalet eder.

Rüyada düğün hazırlığı yapmak

Rüyada düğün hazırlığı yapmak, işi bizzat yürüten taraf olmak yönüyle tabir edilir ve rüya sahibinin elde edeceği bir mevkiye, kazancının artmasına delalet eder. Rüyada düğün hazırlıkları yapmak, ertelenip duran bir işin başlatılacağına işaret eder. Rüyada düğün hazırlığı yapıldığını görmek ise haneye gelecek sevincin habercisi sayılır.

Rüyada kendi düğününe hazırlanmak, bekar kişi için kısmetin yaklaştığına ve hazırlığı yapılan işin sonuca bağlanacağına delalet eder. Evli kişi için aynı rüya, hane içinde çözülmesi geciken bir meselenin ele alınacağına yorulur. Rüyada düğününe hazırlanmak, rüya sahibinin kendisi için giriştiği işin yoluna gireceğine ve beklediği haberin yaklaştığına işaret eder.

Rüyada düğün hazırlığı görmek

Rüyada düğün hazırlığı görmek, hazırlığı yapan değil izleyen taraf olmak yönüyle tabir edilir. Rüyada başkasının düğün hazırlığı görmek, o kişiyle arasındaki bağın kuvvetlenmesine ve müjdeli bir haberin duyulmasına delalet eder. Hazırlığa yardım etmek, rüya sahibinin de çevresinden yardım göreceğine yorulur. Rüyada düğün hazırlıkları görmek, yardımlaşma tarafı ağır basan bir tabirdir.

Rüyada düğüne gitmek için giyinmek

Rüyada düğüne gitmek için giyinmek, rüya sahibinin kendi hazırlığına aittir ve gireceği yeni bir işe hazırlandığına delalet eder. Rüyada düğün için elbise aramak ya da düğün için saç yaptırmak, bu hazırlığın tamamlanmaya yaklaştığına işaret eder. Rüyada düğün alışverişi yapmak, kazancın hazırlığa yeteceğine yorulur.

Rüyada düğün kalabalığı, düğün konvoyu ve düğün alayı görmek

Rüyada düğün kalabalığı, düğün konvoyu ve düğün alayı görmek haneye girecek berekete delalet eder. İtibarın yükselmesine ve özlenen kimselerle kavuşmaya işaret eder. Rüya sahibi üçünde de düğünü içeriden değil dışarıdan görür; hüküm de kendi sevincine değil, dışarıdan ona ulaşacak hayra bağlanır. Aynı üç rüya karşı hatta yakın çevreden gelecek bir ihanete yorulur.

Rüyada düğün kalabalığı görmek

Rüyada düğün kalabalığı görmek bereketin artmasına delalet eder. Uzun ve sağlıklı bir ömre, güzel günlerin gelmesine ve evli kişi için eşler arasındaki uyumun en iyi noktasına ulaşmasına işaret eder. Kalabalığın büyüklüğü tabirdeki hayrı artırır. Karşı hatta ise düğün kalabalığı hayır tarafında okunmaz. Yakın çevreden birinin ihanetine yorulur.

Rüyada kalabalık düğün görmek, geniş çaplı hayırlı bir olaya delalet eder. Kalabalığın toplandığı salon, rüya sahibinin çok kişiyi ilgilendiren bir işte adının geçeceğine işaret eder. Rüyada çok kalabalık düğün görmek aynı yönde tabir edilir ve hayrın büyüklüğünü artırır.

Rüyada düğün konvoyu görmek

Rüyada düğün konvoyu görmek geciken borçların ödenmesine delalet eder. Kırgınlıkların sona ermesine ve özlenen kişilerle kavuşmaya yorulur. Rüyada düğün arabası görmek rahat bir hayata işaret eder. Karşı yorumda düğün arabası, yapılacak bir ihanetin işareti sayılır.

Rüyada düğün konvoyuna katılmak, konvoyu uzaktan görmekten farklı tabir edilir. Rüya sahibinin kavuşmayı bekleyen değil kavuşmayı sağlayan taraf olacağına, borcunu kendi imkânıyla kapatacağına delalet eder.

Rüyada düğün alayı görmek

Rüyada düğün alayı görmek itibarın yükselmesine delalet eder. Mal mülk sahibi olunmasına, aile içindeki anlaşmazlıkların çözülmesine ve süregelen endişenin sona ermesine işaret eder. Karşı yorumda alayı seyretmek, yakın birinin asıl niyetinin anlaşılmasına yorulur.

Rüyada başkasının düğününü görmek

Rüyada başkasının düğününü görmek, yakın zamanda çok zor bir işin atlatılmasına işaret eder. Evdeki nimetin çoğalmasına ve hoşsohbet biriyle dostluk kurulmasına delalet eder. Rüyada birinin düğününe gitmek sevinçli olaylarla karşılaşmaya yorulur. Rüyada tanımadığın birinin düğününe gitmek, beklenmedik bir yerden gelecek habere işaret sayılır. Düğünün kime ait olduğu bu hükmün derecesini değiştirir.

Rüyada kardeşinin düğününü görmek

Rüyada kardeşinin düğününü görmek, hayatın düzelmesine ve kaybolan umutların geri gelmesine delalet eder. Gelirin artacağına ve büyük zorlukların sevdiklerinin desteğiyle aşılacağına işaret eder. Rüyada abinin düğününü görmek desteğin geleceği tarafı, rüyada ablanın düğününü görmek ise haneye gelecek sevinci öne çıkarır.

Rüyada arkadaşının düğününü görmek

Rüyada arkadaşının düğününü görmek, hükmün dostluk tarafını taşır. Aradaki bağın kuvvetleneceğine ve rüya sahibinin bir işinde arkadaşından fayda göreceğine delalet eder. Rüyada arkadaşının düğününe gitmek, hoşsohbet bir kimseyle tanışmaya işaret eder.

Rüyada oğlunun düğününü görmek

Rüyada oğlunun düğününü görmek, evin yükünün hafiflemesine ve rüya sahibinin omzundaki sorumluluğun paylaşılacağına delalet eder. Oğlunun düğününü kurulmuş görmek, ailenin beklediği bir işin tamamlanacağına işaret eder.

Rüyada kızının düğününü görmek

Rüyada kızının düğününü görmek, haneye girecek berekete ve hayırlı bir kısmete delalet eder. Rüya sahibinin gönlündeki tasanın dağılacağına işaret sayılır.

Rüyada akraba düğünü görmek

Rüyada akraba düğünü görmek, aile içindeki kopuklukların onarılmasına ve uzun süredir görüşülmeyen kimselerle bir araya gelinmesine delalet eder. Rüyada akrabanın düğününe gitmek, hısımlar arasındaki bir meselenin iyilikle kapanacağına yorulur.

Rüyada eski sevgilinin düğününü görmek

Rüyada eski sevgilinin düğününü görmek, verilen sözlerin yerine gelmesine ve rüya sahibinin şaşırtıcı bir karar alacağına işaret eder. İtibar kazanılacağına ve zarar veren kişilerden uzaklaşılacağına delalet eder.

Rüyada evli birinin düğününü görmek

Rüyada evli birinin düğününü görmek, o kişinin hanesinde bir yenilenmeye ve rüya sahibine ulaşacak bir habere delalet eder. Rüyada evli birinin düğünü olduğunu görmek aynı tabire girer.

Rüyada ölmüş birinin düğününü görmek

Rüyada ölmüş birinin düğününü görmek, maddi sıkıntıların ve işsiz geçen dönemin geride kalmasına delalet eder. İşlerin açılacağına, kazancın artacağına ve hedeflere ulaşılacağına işaret eder. Rüyada ölmüş birini düğünde görmek, zor şartlar altında bile sevincin korunacağına yorulur.

Rüyada düğünde oynamak

Rüyada düğünde oynamak, sıkıntı veren düşüncelerin dağılmasına işaret eder. Dertlerin zamanla çözüleceğine ve neşeli günlerin geleceğine delalet eder. Rüyada düğünde oynadığını görmek, rüya sahibinin üzerindeki ağırlığın kalkacağına yorulur. Rüyada düğün oynamak da aynı anlama gelir.

Bu dal çalgı ölçüsüyle kesişir. Eski hatta düğünde oyun bulunması hükmü ağırlaştırdığı için, oyunun hayra yorulması rüya sahibinin kendi oynamasına bağlanır. Rüyada kendi düğününde oynamak bekar kişi için kısmetin açılmasına, evli kişi için hanesindeki sıkıntının hafiflemesine delalet eder.

Rüyada düğünde halay çekmek

Rüyada düğünde halay çekmek sevince ve itibarın yükselmesine delalet eder. Eşiyle birlikte halay çeken kişi için bu rüya, hanesindeki düzenin sağlamlaşmasına işaret eder. Rüyada düğün halayı görmek, topluluk içinde görülecek bir desteğe yorulur.

Rüyada düğünde oynayanları görmek

Rüyada düğünde oynayanları görmek, oynamakla aynı hükmü taşımaz. Bu rüya kıskançlığa, rüya sahibinin sevincini çekemeyen kimselerin bulunmasına ve beklenmedik kötü bir habere yorulur. Oyunu dışarıdan seyretmek, eski hatta oyun bulunan düğüne verilen hükümle aynı tarafta durur.

Rüyada düğün yemeği görmek

Rüyada düğün yemeği görmek üzüntü ve kederin gitmesine delalet eder. Sıkıntılı günlerin geride kalacağına ve itibarın artacağına işaret eder. Aile içindeki meselelerin çözülmesine yorulur. Rüyada yemekli düğün görmek haneye girecek bereketin bolluğuna işarettir. Rüyada düğün yemekleri görmek ve rüyada düğünde yemek görmek aynı hükme girer. Rüyada düğün pastası görmek ise sevincin ortak edileceğine işaret sayılır.

Aynı yemeğin ikinci bir okuması da vardır. Düğün yemeği bir hatta üzüntüye, kedere ve dille incitilmeye delalet eder.

Rüyada düğün yemeği yemek

Rüyada düğün yemeği yemek, sofradan doyan kişi için sıkıntının bitmesine ve rızkın genişlemesine delalet eder. Aile içinde konuşulmadan kalan bir meselenin çözülmesine işaret eder. Davetli olarak gidilen düğünde yenen yemek ise ikinci hatta ölünün ardından pişirilen yemeğe yorulur ve bu yönüyle kedere delalet eder.

Rüyada düğün yemeği hazırlamak

Rüyada düğün yemeği hazırlamak, rüya sahibinin başkasının sevincine emek vermesine ve bu emeğin karşılığını göreceğine delalet eder. Rüyada düğün yemeği hazırlandığını görmek, haneye gelecek bir bolluğun hazırlığı sayılır.

Rüyada düğün yemeği dağıtmak

Rüyada düğün yemeği dağıtmak, elindeki nimetin çoğalmasına ve dağıtılan payın rüya sahibine kat kat dönmesine delalet eder. Rüyada düğünde yemek dağıtmak itibarın artmasına işaret eder. Rüyada düğün yemeği vermek, sıkıntılı günlerin geride kalmasına yorulur.

Rüyada düğünde olduğunu görmek

Rüyada düğünde olduğunu görmek, zor işlerin bitmesine ve içten beslenen bir dileğin gerçekleşmesine işaret eder. Rüyada kendini düğünde görmek, kişinin daha önce tatmadığı bir sevinci yaşayacağına delalet eder. Rüyada bir düğünde olduğunu görmek, iş hayatında ilerlemeye ve sıkıntıdan kurtulmaya yorulur. Burada düğünün sahibi olmak söz konusu değildir, hüküm orada bulunmak üzerinden verilir.

Rüyada düğünde olmak

Rüyada düğünde olmak, düğünün kurulduğu yerde hazır bulunmak yönüyle tabir edilir. O mecliste bulunan kişi için bu rüya, başkasının sevincinden pay almasına ve kendi sıkıntısının hafiflemesine delalet eder.

Rüyada sünnet düğünü görmek

Rüyada sünnet düğünü görmek sevince delalet eder. Zorlukların çözülmesine ve yakın zamanda güzel olayların gelmesine yorulur. Rüyada başkasının sünnet düğünü görmek, o hanenin sevincinin rüya sahibine de ulaşacağına işaret eder. Rüyada kalabalık sünnet düğünü görmek hayrın geniş bir çevreye yayılacağına delalet eder. Bir başka okumada bu rüya, önce ağır bir sıkıntı yaşanacağına, ardından sabırla toparlanıp maddi düzelmeye erişileceğine işaret eder. Rüyada sünnet düğünü hazırlığı görmek, o düzelmenin hazırlığı sayılır.

Rüyada sünnet düğünü yapmak

Rüyada sünnet düğünü yapmak, rüya sahibinin üzerine aldığı bir sorumluluğu yerine getireceğine ve bundan hayır göreceğine delalet eder. Rüyada oğlunun sünnet düğünü hazırlığı yapmak, evlada dair beklenen bir işin yoluna gireceğine işaret eder.

Rüyada sünnet düğününe gitmek

Rüyada sünnet düğününe gitmek, davetli olarak katılan kişi için sevincin ortak edilmesine ve sıkıntılı bir işin kolaylaşmasına delalet eder.

Rüyada düğün evi ve düğün salonu görmek

Rüyada düğün evi ve düğün salonu görmek, sevindirici bir haberin alınmasına ve haneye girecek sevince delalet eder. Rüyada düğün yeri görmek de aynı tabire girer. Düğünün evde mi salonda mı kurulduğu hükmün yönünü değiştirir; ev tarafı akrabalık ve komşuluk çevresine, salon tarafı daha geniş bir çevreye bakar.

Rüyada düğün evinde olduğunu görmek

Rüyada düğün evinde olduğunu görmek, haneye girecek sevince ve o evle rüya sahibi arasındaki bağın kuvvetlenmesine delalet eder. Rüyada düğün evi görmek, komşuluk ve akrabalık ilişkilerinde bir yakınlaşmaya işaret eder. Rüyada düğün evine gitmek, davet edilen kişinin bir işinde kolaylık göreceğine yorulur. Rüyada düğün evinde olmak da hayır tarafında tabir edilir. Evin sessiz olması hükmü kuvvetlendirir.

Rüyada evde düğün olduğunu görmek, evin hâline göre tabir edilir ve düğünün cenaze ile tabir olunduğu hattın devamıdır. Hastası bulunan evde düğün görmek, o hastanın durumunun ağırlaşmasına, bir hatta vefatına delalet eder. Rüyada kendi evinde düğün olduğunu görmek, evde hasta yoksa bu hükmün dışında kalır ve haneye gelecek habere yorulur.

Rüyada düğün salonu görmek

Rüyada düğün salonu görmek sevindirici haberlerin alınmasına yorulur. Bekar için yakın bir evliliğe, evli için hayırlı evlada delalet eder. Boş düğün salonu görmek bir ilişkinin sona ermesine, sonrasında ise o ayrılığın atlatılmasına işaret eder. Rüyada düğün salonunda olmak, haberin rüya sahibine doğrudan geleceğine yorulur.

Rüyada düğün davetiyesi görmek

Rüyada düğün davetiyesi görmek yaşanılan yerin düzelmesine delalet eder. Zor bir dönemin ardından ortaklıklar kurulacağına ve yeni bir kapının açılacağına işaret eder. Davetiye, yola çıkmış ve rüya sahibine ulaşmak üzere olan habere işaret sayılır. Rüyada düğüne davet edilmek, çağrıldığı bir işte payı bulunduğuna yorulur. Ayrıksı bir yorumda davetiye, ilişkilerde değerin yanlış kişilere dağıtıldığına işaret eder.

Rüyada düğün davetiyesi almak

Rüyada düğün davetiyesi almak, beklenen haberin rüya sahibine ulaşmasına delalet eder. Elden alınan davetiye, bir işe ortak edileceğine ve bu ortaklıktan fayda görüleceğine işaret eder.

Rüyada düğün davetiyesi dağıtmak

Rüyada düğün davetiyesi dağıtmak, haberi veren taraf olmak yönüyle tabir edilir. Rüya sahibinin sevindirici bir haberi çevresine duyuracağına ve işini görecek kimseleri bir araya toplayacağına delalet eder.

Rüyada düğünde yaşanan olaylara göre tabirler

Düğünün kendisi kadar orada yaşanan olay da tabire girer. Rüyada düğünde ağlamak, zorlukların ve kederlerin kalkmasına, maddi genişliğe ve ailece girişilecek hayırlı bir işe delalet eder; karşı yorumda mutsuz gelişmelere, hatta yakın çevrede bir vefata yorulur. Rüyada düğünde çalışmak ve hizmet etmek, geçici bir hastalık geçirileceğine ve ardından şifa bulunacağına işaret eder. Rüyada düğün fotoğrafı görmek, beklenmedik bir anda iş imkânı doğacağına ve gelirden memnun kalınacağına delalet eder.

Rüyada düğünde kavga görmek

Rüyada düğünde kavga görmek, sevincin içine karışan bir dargınlığa ve iki yakın kimse arasında çıkacak anlaşmazlığa delalet eder. Rüyada düğünde kavga etmek, rüya sahibinin hakkını aramak için sesini yükselteceğine ve bu meselenin kısa sürede kapanacağına işaret eder.

Rüyada düğünde silah sıkmak

Rüyada düğünde silah sıkmak, düğünün gürültü tarafına girer ve sevincin üzerine gelecek bir korkuya delalet eder. Rüyada düğünde silah sıkıldığını görmek, hazırlanan bir işin beklenmedik bir haberle bölüneceğine yorulur.

Rüyada düğünde para takmak

Rüyada düğünde para takmak hayra yorulmaz. Gösteriş için söylenen boş söze, kedere, darlığa ve üzecek bir habere delalet eder. Takılan paranın cinsi hükmü değiştirir. Gümüş para güzel söze ve doğru habere, bakır para kavga ve gürültüye, sahte para hile ve ikiyüzlülüğe yorulur. Rüyada düğünde para toplamak bu hattın içinde tabir edilir.

Rüyada düğünde altın takmak

Rüyada düğünde altın takmak, altın paranın hükmüne girer ve dedikoduya, arkadan söylenen söze ve hüzne delalet eder. Takılan altının çokluğu bu hükmü hafifletmez, tabirde ağırlık paranın cinsindedir.

Rüyada düğünde ayakkabı kaybetmek

Rüyada düğünde ayakkabı kaybetmek, sevincin tam yaşanamamasına ve rüya sahibinin ait olduğu topluluktan bir süre uzak kalmasına delalet eder.

Rüyada düğünün iptal olması

Rüyada düğünün iptal olması iki yönden tabir edilir. Düğünün ertelendiğini görmek, alınan borcun zorlanmadan ödenmesine ve uzun süredir taşınan üzüntünün sona ermesine delalet eder. Düğünün bozulduğunu görmek ise hırsın ağır sonuçlarına işaret eder.

Rüyada düğün yapmak

Rüyada düğün yapmak, eline geçecek kazançla rahata kavuşulmasına delalet eder. Borçların kapanacağına ve emekle itibar kazanılacağına işaret eder. Kırılan gururun onarılacağına yorulur. Rüyada düğün yaptığını görmek de bu hükmü taşır.

Eski hatta ise düğün yapmak, yani düğünün sahibi olmak musibet sayılır. Düğünü bizzat kuran kişi için hüküm hayır tarafında değil keder tarafında verilir. İki okumayı ayıran ölçü yine çalgıdır.

Rüyada eşiyle tekrar düğün yapmak

Rüyada eşiyle tekrar düğün yapmak, evlilikte aşılan bir sıkıntının ardından gelen tazelenmeye delalet eder. Rüyada tekrar düğünün olduğunu görmek, kapanmış sayılan bir meselenin hayırla neticelenmesine yorulur.

Rüyada düğüne gidememek ve geç kalmak

Rüyada düğüne gidememek ve geç kalmak, beklenen bir ferahlığın gecikmesine ve rüya sahibinin önüne çıkacak engellere delalet eder. Düğüne gitmek sıkıntının sona ermesine yorulurken, ona yetişememek aynı sonucun bir süre daha ertelenmesine işaret eder.

Rüyada düğüne gitmek için hazırlanmak ama gidememek

Rüyada düğüne gitmek için hazırlanmak ama gidememek, hazırlığı tamamlanmış bir işin son anda gecikmesine delalet eder. Rüyada düğüne gitmek için bir türlü hazırlanamamak, rüya sahibinin önüne çıkan engellerin arka arkaya geleceğine işaret eder. Rüyada düğüne yetişmeye çalışmak ve yetişememek, kaçırılan bir fırsata yorulur.

Rüyada kendi düğününe geç kalmak

Rüyada kendi düğününe geç kalmak, kişinin kendi işinde ağır davranmasına ve bu gecikmenin ona zarar vermesine delalet eder. Bekar kişi için çıkacak kısmetin gecikmesine yorulur.

Rüyada düğünden kaçmak

Rüyada düğünden kaçmak, üzerine alınmak istenmeyen bir sorumluluktan uzaklaşmaya delalet eder. Kaçan kişi için rüya, verilmiş bir sözden dönüleceğine işaret eder.

Rüyada köy düğünü ve cin düğünü görmek

Rüyada köy düğünü ve cin düğünü görmek, rüya sahibinin kendi hanesi dışında kurulan bir düğüne ve oradan ona ulaşacak habere delalet eder; haberin hayır mı keder mi olduğunu düğünün sesi belirler. Rüyada çingene düğünü görmek, çalgısı ve oyunu sebebiyle hayra yorulmaz. Hüzne ve bir ayrılığa delalet eder. Rüyada düğün dernek görmek, sessiz geçtiğinde haneye girecek genişliğe, çalgılı ve oyunlu olduğunda sıkıntıya yorulur.

Rüyada köy düğünü görmek

Rüyada köy düğünü görmek, davulsuz ve sade kurulduğunda haneye gelecek berekete ve uzaktaki yakınlarla kavuşmaya delalet eder. Davulun, zurnanın ve oyunun bulunduğu köy düğünü ise üzücü bir habere yorulur.

Rüyada cin düğünü görmek

Rüyada cin düğünü görmek, gürültüsü ve oyunu sebebiyle ana dalın musibet tarafında tabir edilir. Üzücü bir habere ve sıkıntıya delalet eder.