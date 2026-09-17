Rüyada et görmek mala ve rızka delalet eder; pişmiş et helal kazanca ve malın artmasına, çiğ et ise hastalığa, kedere ve çevreden gelecek zarara işaret eder. Rüyada et görmek, tabirin etin durumuna göre yön değiştirdiği rüyalardandır. Etin çiğ mi pişmiş mi olduğu, hangi hayvandan geldiği, rengi ve tazeliği yorumu belirler. Rüya sahibinin eti pişirmesi, doğraması, satın alması ya da dağıtması da kendi karşılığını taşır.

Rüyada et görmek

Rüyada et görmek mala, rızka ve geçime delalet eder. Tabirin yönünü etin durumu belirler. Pişmiş et helal mala ve kolaylıkla elde edilen menfaate işaret ederken çiğ et hastalığa, kedere ve sıkıntıya yorulur. Pişmiş et gören kimsenin malı artar, eli genişler, insanlar arasındaki itibarı yükselir. Çiğ et görenin ise işine zahmet karışır ve hakkında dedikodu çıkar.

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Rüyada çok et görmek bolluğa ve bereketli bir rızka işarettir. Et parçası görmek eline geçecek küçük ama helal bir kazanca delalet eder. Etle uğraştığını gören kimse geçimi için emek harcar ve karşılığını alır. Et taşımak, rızkını kendi gayretiyle eve getirmeye işaret eder. Etin taze ve bol olması bereket alametidir; kokmuş ya da kanlı olması hayırsızlığa yorulur.

Rüyada hayvan türüne göre et tabiri

Rüyada hayvan eti görmek, ele geçecek malın hangi kapıdan geleceğini bildirir. Eti yenen hayvanların eti helal ve temiz kazanca delalet eder; hayvanın cinsi bu kazancın miktarını ve geliş yolunu gösterir. Etin pişmiş görülmesi hayrı kuvvetlendirir.

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Rüyada tavuk eti görmek

Rüyada tavuk eti görmek refah ve mala, kadın tarafından sağlanacak menfaate işaret eder. Aynı rüya işte yükselmeye ve rakipleri geçmeye delalet eder. Tavuk eti pişirdiğini görmek darlıktan sonra gelecek genişliğe, tavuk eti almak borcun kolayca kapanmasına yorulur. Tavuk eti doğradığını görmek sıkıntılı bir dönemin geride kalmasına, kokmuş tavuk eti görmek ise haram bir kazanca işaret eder.

Rüyada tavuk eti yemek, beklenen menfaatin fiilen ele geçmesine işaret eder. Bu kazanç çok kez bir kadının eliyle gelir. Yiyen kimsenin refahı artar, işleri kolaylaşır.

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Rüyada pişmiş tavuk eti görmek helal mala ve zahmetsiz gelen hayra delalet eder. Pişmiş tavuk eti yemek bu malın harcanmaya hazır hâle gelmesine işaret eder. Kızarmış tavuk eti görmek ve kızarmış tavuk eti yemek de bolluk tarafında yorumlanır.

Rüyada çiğ tavuk eti görmek hastalığa, dedikoduya ve çevreden gelecek bir zarara işaret eder. Pişmemiş tavuk eti görmek de aynı anlama gelir. İslami tabirde çiğ tavuk eti yemek ise tersine, sıkıntıdan çıkışa ve berekete delalet eder.

Rüyada kuş eti görmek

Rüyada kuş eti görmek, yolculuk yaparak fayda elde etmeye işarettir. Kuş eti yemek bu faydanın eline geçmesine ve gurbette elde edilecek bir kazanca delalet eder.

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Rüyada kaz eti görmek uzak bir yoldan gelecek menfaate delalet eder. Kaz eti yemek, yapılan seyahatin ardından ele geçecek kazanca işaret eder.

Rüyada hindi eti görmek, memleket dışındaki bir işten sağlanacak faydaya işaret eder. Hindi eti yemek yolculuğun bereketle tamamlanmasına delalet eder.

Rüyada ördek eti görmek yolculuktan doğacak menfaate delalet eder. Ördek eti yemek bu menfaatin elde edilmesine işaret eder.

Rüyada bıldırcın eti yemek, yol üstünde karşılaşılan helal bir kazanca delalet eder. Yiyen kimse çıktığı yolun karşılığını görür.

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Rüyada horoz eti görmek yolculuktan sağlanacak faydaya delalet eder. Horoz eti yemek o faydanın rüya sahibine ulaşmasına işaret eder.

Rüyada koyun eti görmek

Rüyada koyun eti görmek mirasa ve eline geçecek hazır bir mala delalet eder. Yağlı koyun eti gören kimse bir ölünün malına varis olur. Koyun eti yemek bu malın kullanılmaya başlanmasına, derisi yüzülmüş koyun eti görmek alınması yakınlaşmış bir mala işaret eder. Koyun eti parçaladığını görmek ise tanımadığı bir kimseyle ziyafette buluşmaya yorulur.

Rüyada kuzu eti görmek

Rüyada kuzu eti görmek kazancın artmasına, uzun zamandır istenen işlerin gerçekleşmesine ve kârlı ortaklıklara işaret eder. Sıkıntıların sona ermesine ve hane halkının yüksek mevkilere gelmesine delalet eder. Kuzu eti yemek bu kazancın eline geçmesine, pişmiş kuzu eti görmek ve pişmiş kuzu eti yemek helal ve rahat bir rızka yorulur.

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Rüyada at eti görmek

Rüyada at eti görmek mala ve genişleyecek bir geçime delalet eder. At eti yemek, emekle kazanılan bu malın elde edilmesine işaret eder.

Rüyada balık eti görmek

Rüyada balık eti görmek kolay elde edilen kazanca işaret eder. Balık eti yemek bu kazancın eline geçmesine delalet eder; pişmiş balık eti yemek büyük rızka ve kısmete yorulur. Somon balığı eti görmek de temiz bir rızka işarettir.

Rüyada tavşan eti görmek

Rüyada tavşan eti görmek mala ve rızka delalet eder. Tavşan eti yemek geçimin genişlemesine işaret eder. Etin pişmiş olması kazancın kolay geleceğini gösterir.

Rüyada deve eti görmek

Rüyada deve eti görmek hastalıkla karışık bir mala işaret eder. Deve eti yemek o malın elde edilmesine ve beraberinde bedende bir rahatsızlık görülmesine delalet eder.

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Rüyada dana eti görmek

Rüyada dana eti görmek sıhhate ve geçimin ucuzlamasına işaret eder. Sığır eti aynı zamanda zahmete ve elden az iş gelmesine delalet eder; etin bu iki yönü birlikte tabir olunur. Kebap edilmiş sığır eti ise korkudan emin olmaya ve oğlan çocuğuna yorulur.

Rüyada geyik eti görmek

Rüyada geyik eti görmek helal ve temiz bir rızka delalet eder. Geyik eti yemek bu rızkın elde edilmesine işaret eder.

Rüyada eti yenmeyen hayvanların etini görmek

Rüyada eti yenmeyen hayvanların etini görmek haram kazanca ve helal olmayan bir işe girmeye delalet eder. Bu etlerden yediğini görmek, önüne çıkan malın temiz yoldan gelmediğine işaret eder.

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Rüyada domuz eti görmek

Rüyada domuz eti görmek haram mala ve bereketi bulunmayan bir kazanca işaret eder. Gören kimsenin önüne kolay görünen fakat sonu zararlı bir iş çıkar. Bu etten uzak durduğunu görmek ise haramdan korunmaya delalet eder.

Rüyada çiğ domuz eti görmek hastalığa ve haram bir işten doğacak sıkıntıya işaret eder. Gören kimse için dedikodu ve keder de tabir olunur.

Rüyada pişmiş domuz eti görmek eline geçecek çok mala, ancak bu malın helal olmadığına delalet eder. Domuz eti pişirmek haram kazancı kendi eliyle hazırlamaya işaret eder.

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Rüyada domuz etinden tiksinmek haramdan yüz çevirmeye ve kötü bir işten vazgeçmeye delalet eder. Tiksinen kimsenin malı temiz kalır.

Rüyada domuz eti yemek

Rüyada domuz eti yemek haram malı bilerek yemeye ve helal olmayan bir kazançla geçinmeye delalet eder. Domuz eti yiyip tükürdüğünü görmek o kazançtan vazgeçmeye ve elindeki haramı geri vermeye işaret eder. Domuz eti yiyen birini görmek ise o kimsenin temiz olmayan bir işin içinde bulunduğuna yorulur.

Rüyada kedi eti görmek

Rüyada kedi eti görmek bereketsiz bir mala ve şüpheli bir kazanca işaret eder. Kedi eti yemek bu maldan yemeye, kedi eti yemek ve kusmak ise haram lokmadan kurtulmaya delalet eder. Başkasının kedi eti yediğini görmek o kimsenin şüpheli bir işle geçindiğine yorulur.

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Rüyada yılan eti görmek

Rüyada yılan eti görmek şüpheli bir mala ve zararı sonradan görülecek bir kazanca işaret eder. Pişmiş yılan eti görmek o malın eline geçmek üzere olduğuna, pişmiş yılan eti yemek ise bu kazançla geçinmeye delalet eder.

Rüyada fare eti yemek

Rüyada fare eti yemek haram lokmaya ve bereketi kalmamış bir kazanca delalet eder. Fare eti görmek böyle bir malın önüne çıkmasına, pişmiş fare eti yemek ise o maldan geçinmeye işaret eder.

Rüyada eşek eti görmek

Rüyada eşek eti görmek helal sayılmayan bir mala ve zahmetle elde edilip faydası görülmeyen bir kazanca işaret eder. Eşek eti yemek bu maldan yemeye delalet eder.

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Rüyada köpek eti görmek

Rüyada köpek eti görmek haram bir kazanca ve temiz olmayan bir yoldan gelecek paraya delalet eder. Bu etten yediğini görmek o kazançla geçinmeye yorulur.

Rüyada timsah eti yemek

Rüyada timsah eti yemek haram maldan yemeye ve sonu zararla bitecek bir kazanca işaret eder. Timsah eti görmek böyle bir işin önüne çıkacağına delalet eder.

Rüyada çiğ et görmek

Rüyada çiğ et görmek ağrıya, hastalığa ve ızdıraba işarettir. Çevreden gelecek bir zarara, kötü niyetli kimselere karşı tedbirli olmak gerektiğine ve iş hayatında sıkıntılı bir döneme delalet eder. Çiğ et gören kimse için gözyaşı, dedikodu ve zahmetli günler tabir olunur.

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Bu rüyada belirleyici olan, rüya sahibinin ete ne yaptığıdır. Çiğ eti görüp de yemeyenin rüyası hayırsız sayılır; eti yediğini görmek ise tabiri hayır tarafına çevirir. Ete el sürmeden bakıp geçmek, sıkıntının olduğu gibi kalmasına işaret eder.

Çiğ et pişirdiğini görmek, içinde bulunulan darlığın giderilmesine ve kederin hayra dönmesine delalet eder.

Rüyada çiğ et yemek

Rüyada çiğ et yemek bolluğa, bereketli günlere ve faydalı işlere işaret eder. Çiğ eti görüp yemeyenin rüyası hayırsız, yiyeninki hayırlı sayılır. Çiğ et yediğini gören kimse içinde bulunduğu zorluklarla mücadele eder ve o mücadeleden alnının akıyla çıkar.

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Birinin çiğ et yediğini görmek de aynı yönde tabir olunur; hayır, eti yiyen kimsenin eliyle gelir. Çiğ et yiyen birini görmek, o kimsenin sıkıntılı bir dönemi geride bırakacağına delalet eder.

Rüyada başkasının evinde çiğ et görmek

Rüyada başkasının evinde çiğ et görmek, sıkıntının rüya sahibinin kendi evinden değil gidip geldiği bir kapıdan geleceğine işaret eder. O hanede bir hastalık ya da dedikodu bulunur, tesiri rüya sahibine de ulaşır. Başkasının elinde çiğ et görmek yakın çevredeki bir kimseden gelecek zarara delalet eder.

Rüyada kanlı et görmek

Rüyada kanlı et görmek hayırsızlığa işaret eder. Kanı akan et pişmemiş etin ağırlığını taşır; gören kimse için hastalık ve keder tabir olunur.

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Rüyada kemikli çiğ et görmek

Rüyada kemikli çiğ et görmek rızka delalet eder. Ette kemik bulunması çiğ etin kederli tabirini hafifletir. Kemikli parça, ele geçecek sağlam bir mala işaret eder.

Rüyada pişmiş et görmek

Rüyada pişmiş et görmek helal mal demektir; kolaylıkla elde edilen hayra ve menfaate işaret eder. Gören kimsenin malı artar, insanlar yanında saygınlığı yükselir, geçim darlığı çektiği bir dönem varsa sona erer.

Etin piştiğini görmek beklenen kazancın hazır hâle gelmesine delalet eder. Pişmiş et yemeği görmek sofraya gelen bereketli rızka, mangalda pişmiş et görmek ise paylaşılacak bir menfaate işaret eder. Pişmiş etin bol ve sıcak görülmesi hayrın çabuk geleceğini bildirir.

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Hazır pişmiş eti görmek hayır tarafında tabir olunur. Eti pişirme eylemi ise ayrı bir hüküm taşır. Pişirme biçimine göre bir kısmı hayra, bir kısmı hastalık haberine yorulur.

Rüyada pişmiş et yemek

Rüyada pişmiş et yemek büyük kazanca, rahat ve keyifli bir hayata, hastalıklardan ve sıkıntılardan uzak kalmaya delalet eder. Yiyen kimsenin malı artar, işleri yoluna girer, borcu varsa kapanır. Pişmiş et yediğini görmek de bolluğa işaret eder. Sofrada doyuncaya kadar yemek ise rızkın kesilmeden devam edeceğine yorulur.

Rüyada pişmiş et görmek ama yememek

Rüyada pişmiş et görmek ama yememek yine hayra işaret eder; ancak bu hayır henüz eline geçmemiştir. Menfaat hazırdır, alınması gecikir. Gören kimse kendisine sunulan imkânı değerlendirmekte ağır davranır.

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Rüyada az pişmiş et yemek

Rüyada az pişmiş et yemek, eline geçecek kazancın henüz tamamlanmadığına işaret eder. Kâr vardır, fakat işin olgunlaşması için bir müddet daha emek gerekir.

Rüyada et pişirmek

Rüyada et pişirmek şöhrete erişmeye ve fakirlikten sonra zenginliğe delalet eder. Uzun süredir istenen hedeflere ulaşmaya ve bu kazancı çevresiyle paylaşmaya işarettir. Ateşin başında duran kimse geçimini kendi eliyle düzeltir.

Et pişirdiğini görmek işin başında bulunup neticesini de almaya işaret eder. Birinin et pişirdiğini görmek o kimsenin eliyle gelecek faydaya, et yıkadığını görmek ise kazancın temizlenmesine delalet eder.

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Rüyada et kavurmak

Rüyada et kavurmak, çalışkan bir kimsenin helal kazancına işaret eder. Et kavurması görmek emeğinin karşılığını almaya, et kavurması yaptığını görmek ev halkının geçimini kendi eliyle sağlamaya delalet eder. Kavurma et yemek ve kavrulmuş et yemek bu malın rahatça harcanmasına işarettir.

Rüyada mangalda et pişirmek

Rüyada mangalda et pişirmek, rüya sahibinin kendisinin yahut bir yakınının hastalanmasına işaret eder. Birinin mangalda et pişirdiğini görmek bu rahatsızlığın yakınına dokunacağına delalet eder. Mangalda et görmek ve mangal eti görmek hazır bir sofraya yorulur; ızgara et yemek kolay kazanca işarettir.

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Rüyada haşlanmış et yemek

Rüyada haşlanmış et yemek zahmetsiz elde edilen rızka delalet eder. Et haşladığını görmek geçimi yumuşak yoldan düzeltmeye, haşlama et görmek sofrada eksilmeyen berekete işaret eder.

Rüyada et kızartmak

Rüyada et kızartmak, kendisinin yahut bir yakınının hastalanmasına işaret eder. Aynı tabir kebap yaptığını görmek için de geçerlidir. Kızarmış et görmek ve kızarmış et yemek ise hazır gelen bir kazanca delalet eder.

Rüyada kazanda et pişirmek

Rüyada kazanda et pişirmek geniş bir rızka ve çok kişiye yetecek berekete işaret eder. Kazanda et görmek toplu bir hayra, tavada et pişirmek kendi evinin geçimini düzeltmeye delalet eder.

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Rüyada et yemek

Rüyada et yemek mal ve mülk sahibi olmaya, aile içi tartışmaların sona ermesine ve refah içinde yaşamaya işaret eder. Gören kimsenin gönlü ferahlar, evinde el üstünde tutulur, sözü dinlenir.

Et yediğini görmek eline geçecek malın harcanmaya başlanmasına delalet eder. Doyuncaya kadar yemek rızkın bolluğuna, azıcık tatmak kazancın küçük olacağına yorulur. Etin pişmiş olarak yenmesi hayrı kuvvetlendirir.

Sofrada ev halkıyla birlikte et yediğini gören kimsenin evinde huzur kurulur, aralarındaki dargınlık kalkar.

Rüyada etli yemek ve et yemeği görmek

Rüyada etli yemek ve et yemeği görmek pişmiş et tabirine girer. Sofraya konmuş et, kolay elde edilen helal kazanca ve ev halkına yetecek bereketli rızka delalet eder.

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Rüyada et yemeği görmek

Rüyada et yemeği görmek mala, rızka ve rahat bir geçime işaret eder. Etli yemek görmek ev halkına yetecek berekete delalet eder. Et yemeği yemek ve etli yemek yemek o bereketten faydalanmaya işarettir. Et yemeği pişirmek, etli yemek yapmak ve et yemeği yapmak geçimi kendi emeğiyle düzeltmeye yorulur. Et yemeği yediğini görmek beklenen kazancın gecikmeden eline geçeceğine delalet eder.

Rüyada etli pilav görmek

Rüyada etli pilav görmek bol ve bereketli bir rızka işaret eder. Etli pilav yemek ve et pilav yemek geçimin genişlemesine, etli bulgur pilavı görmek ve etli pirinç pilavı görmek helal kazanca delalet eder. Pilav üstü et görmek fazladan bir hayra, etli pilav dağıtmak ve etli pilav dağıtıldığını görmek sadakaya işarettir.

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Rüyada et döner yemek

Rüyada et döner yemek hazır gelen bir kazanca ve rahat bir geçime işaret eder. Et döner görmek eline geçmek üzere olan bir menfaate, ekmek arası et yemek günlük rızkın eksilmeden süreceğine delalet eder.

Rüyada etli ekmek görmek

Rüyada etli ekmek görmek helal rızka ve evin geçimine işaret eder. Etli ekmek yemek o rızkın sofraya gelmesine, etli pide görmek ise paylaşılacak bir berekete delalet eder.

Rüyada etli sebze yemeği görmek

Rüyada etli sebze yemeği görmek ölçülü ama sürekli bir rızka işaret eder. Etin sebzeyle pişirilmesi kazancın gösterişli olmasa da bereketli olacağına delalet eder.

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Rüyada etli kuru fasulye görmek eve giren düzenli rızka ve geçimin aksamadan yürümesine işaret eder.

Rüyada etli nohut yemeği görmek helal kazanca ve ev halkına yetecek berekete delalet eder.

Rüyada etli patates yemeği görmek zahmetsiz gelen bir rızka ve geçimin kolaylaşmasına işaret eder.

Rüyada et suyu görmek

Rüyada et suyu görmek pişen etin bereketine ve darlıktan sonra gelecek genişliğe işaret eder. Haşlanmış et suyu görmek emeğin karşılığını azar azar almaya delalet eder.

Rüyada etin rengine göre tabiri

Rüyada etin rengi kazancın kuvvetini ve temizliğini gösterir. Kırmızı ve beyaz et helal rızka ve artan itibara yorulurken siyah et bereketi kesilmiş bir mala işaret eder.

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Rüyada kırmızı et görmek

Rüyada kırmızı et görmek hâlinden daha hayırlı bir işe geçmeye, yeni geçim kaynaklarına ve itibarın artmasına işaret eder. Ayrılık ve hasretin son bulmasına, sağlığın düzelmesine delalet eder. Kırmızı et pişirmek eldeki imkânı kazanca çevirmeye yorulur. Kırmızı et doğradığını görmek sıkıntılı bir dönemi geride bırakıp sevince kavuşmaya, kemikli kırmızı et görmek ise sağlam ve kalıcı bir mala işarettir.

Rüyada kırmızı et yemek eline geçen fırsatı kullanmaya ve itibarın yükselmesine delalet eder. Pişmiş kırmızı et yemek helal kazanca, kırmızı et yediğini görmek ise sağlığın ve geçimin birlikte düzelmesine işaret eder.

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Rüyada kırmızı çiğ et görmek, rüya sahibinin yakın bir zamanda hastalanacağına ya da maddi bir kayba uğrayacağına işaret eder. Etin çiğ görülmesi kırmızının hayrını geri çevirir. Bir rivayette bu rüya zorlukla kazanılacak paraya delalet eder.

Rüyada beyaz et görmek

Rüyada beyaz et görmek kolay elde edilen kazanca ve kadın tarafından görülecek menfaate işaret eder. Beyaz etin pişmiş görülmesi helal rızka delalet eder.

Rüyada siyah et görmek

Rüyada siyah et görmek bereketi kesilmiş bir mala ve helal olmayan bir kazanca işaret eder. Rengi kararmış et girilen işin sonunda zarar görüleceğine delalet eder.

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Rüyada kurban eti görmek

Rüyada kurban eti görmek hayırlı durumların yaşanacağına rivayet olunur. Rahat, huzur, sevinç ve sürur alametidir; et rüyaları içinde en olumlu tabir edileni budur. Yakın dostluğa ve aile içinde kurulacak huzura delalet eder.

Kurbanlık et görmek yakında gelecek bir müjdeye ve evin bereketlenmesine işaret eder. Başkasının kurban etini görmek, o kimsenin elinden rüya sahibine ulaşacak bir hayra yorulur.

Rüyada kurban eti dağıtmak

Rüyada kurban eti dağıtmak üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmaya, itibar ve şerefe, sevap ve ecir kazanmaya işaret eder. Çiğ kurban eti dağıtmak gönül hoşluğuna ve güzel huya delalet eder. Başkasının kurban eti dağıttığını görmek ve kurban eti dağıtıldığını görmek o hayırdan pay almaya, kurban eti paylaşmak akrabalar arasındaki dargınlığın kalkmasına yorulur.

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Rüyada kurban eti yemek

Rüyada kurban eti yemek etin durumuna göre iki ayrı karşılık alır. Pişmiş kurban eti yemek bir kimseyle yapılan alışverişten kazanç çıkarmaya delalet eder. Çiğ kurban eti yemek ise başkasının hakkını gasp etmeye işarettir.

Rüyada kurban eti kesmek

Rüyada kurban eti kesmek evin sıkıntısının kalkmasına, geçimin rahatlamasına ve ev halkı arasındaki anlaşmazlığın sona ermesine işaret eder. Kurban eti doğramak ve kurban eti doğrandığını görmek, o hayrın ev halkı arasında bölüşülmesine delalet eder.

Rüyada adak eti görmek

Rüyada adak eti görmek huzura ve evde kurulacak dirliğe işaret eder. Adak eti yemek bu hayrın fiilen görülmesine, adak eti dağıtıldığını görmek bereketten çevrenin de faydalanmasına delalet eder.

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Rüyada kurban eti almak

Rüyada kurban eti almak, üzerindeki borcun kolaylıkla kapanmasına ve uzun süren bir derdin sona ermesine işaret eder. Alınan et eve götürüldüğünde hayır tamamlanır.

Rüyada insan eti görmek ve yemek

Rüyada insan eti görmek ve yemek birbirinden ayrı tabir olunur. İnsan eti görmek düşmana galip gelmeye işaret ederken, insan eti yemek gıybete delalet eder.

Rüyada insan eti görmek

Rüyada insan eti görmek düşmana galip gelmekle tabir olunur. Gören kimse uzun süredir uğraştığı bir çekişmede üstün duruma geçer, kendisine zarar vermek isteyenlerin tesiri kalmaz. Ete el sürmeden bakıp geçmek, bu üstünlüğün çekişme büyümeden elde edileceğine işaret eder.

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Rüyada insan etinin parçalandığını görmek

Rüyada insan etinin parçalandığını görmek gıybete işaret eder. Etini parçalanmış gördüğü kimsenin arkasından konuşulmakta, itibarı bölüşülmektedir. İnsan eti doğrandığını görmek ve insan eti parçaları görmek de aynı anlama gelir.

Rüyada insan eti yemek

Rüyada insan eti yemek, etini yediği kimsenin gıybetini yaptığına delalet eder. Bir ölünün etini yemek de gıybete işarettir. Bir insanın etini kopardığını ve yediğini görmek o kimsenin malından yemeye yorulur. Pişmiş insan eti yemek aynı tabire girer. Kendi etini yediğini görmek ise kendi malından yemeye ve el emeğiyle geçinmeye delalet eder.

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Rüyada pişmiş insan eti görmek

Rüyada pişmiş insan eti görmek, hakkında konuşulan sözün ortalığa yayıldığına işaret eder. İnsan eti piştiğini görmek de bu tabire girer; dedikodu artık gizli değildir.

Rüyada çiğ insan eti görmek

Rüyada çiğ insan eti görmek gıybetle birlikte kedere ve hastalığa delalet eder. Çiğ etin ağırlığı bu rüyada da görülür; gören kimse için sıkıntılı bir dönem tabir olunur.

Rüyada insan eti kesildiğini görmek

Rüyada insan eti kesildiğini görmek bir kimsenin itibarına zarar verilmesine ve arkasından konuşulmasına işaret eder. Kesilen etin kana bulanması bu zararın büyüyeceğine delalet eder.

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Rüyada et alıp vermek

Rüyada et alıp vermek malın el değiştirmesine delalet eder. Et almak eline geçecek bir mala, et vermek elden çıkan fakat sevapla dönen bir mala işaret eder. Et sattığını görmek üzüntülü hâlden rahata ermeye, et çaldığını görmek ise büyük bir rahata ve mutluluğa erişmeye yorulur.

Rüyada et almak

Rüyada et almak borçların kolaylıkla ödeneceğine, düşmanlara karşı zayıflık gösterilmeyeceğine ve acıların dinmesine işaret eder. Et aldığını görmek helal bir kazanca, birinden et almak o kimsenin eliyle gelecek faydaya delalet eder. Çiğ et satın aldığını görmek bu hayrı zayıflatır ve alınan malın zahmetle geleceğine yorulur.

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Rüyada kasaptan et almak arayıp bulunan helal bir kazanca ve geçimin düzelmesine işaret eder. Kasaptan et aldığı hâlde onu eve götürmediğini görmek hastalıktan sonra şifaya delalet eder. Kasap dükkanında et görmek ve kasapta et görmek önüne serilen rızk imkânlarına yorulur.

Rüyada birine et vermek

Rüyada birine et vermek sadakaya ve merhamete işaret eder; veren kimsenin malı eksilmez. Birinin et verdiğini görmek beklenmedik bir yardıma, kediye et vermek muhtaç birini gözetmeye delalet eder. Et paylaştırmak ev halkı arasında adaleti korumaya, çiğ eti başkasına vermek ise taşınan sıkıntının o kimseye dokunmasına yorulur.

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Rüyada et dağıtmak

Rüyada et dağıtmak sadakaya ve merhamete, işlerin gün gün ilerlemesine ve hayırlı işlerin tamamlanmasına işaret eder. Çiğ et dağıtmak ise uykusuz ve zorlu günlere, iş hayatında bir mali sıkıntıya delalet eder.

Rüyada et doğramak

Rüyada et doğramak malın bölünmesine ve her parçanın yerini bulmasına işaret eder. Kırmızı et parçaladığını görmek sıkıntılı bir dönemi geride bırakıp sevince kavuşmaya delalet eder. Et doğradığını görmek eldeki imkânı düzenlemeye yorulur. Doğranmış et görmek hazır bir rızka, et doğrayan birini görmek o kimsenin eliyle gelecek kolaylığa işarettir. Et parçalandığını görmek büyük bir işin parçalara ayrılarak tamamlanacağına delalet eder.

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Rüyada çiğ et doğradığını görmek

Rüyada çiğ et doğradığını görmek hayırlı olmayan işlerin peşinden koşmaya ve onura leke sürecek durumlarla karşılaşmaya delalet eder.

Rüyada başkasının evinde et doğradığını görmek

Rüyada başkasının evinde et doğradığını görmek kendi işini bırakıp başkasının yükünü üstlenmeye işaret eder. Başkasının et doğradığını görmek ise o hanede bölüşülecek bir mal bulunduğuna delalet eder.

Rüyada et kesmek

Rüyada et kesmek malın yerinde kullanılmasıyla elin genişlemesine, yükün hafiflemesine ve aile hayatının düzelmesine işaret eder. Kesilen et bereketin bölüşülmeye hazır hâle gelmesine delalet eder. Kesilmiş et görmek hazırlanmış ve sahibini bekleyen bir rızka yorulur. Eti düzgün parçalara ayırdığını gören kimse gelirini de düzenli kullanır.

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Rüyada bıçakla et kesmek

Rüyada bıçakla et kesmek maddi işleri kendi eliyle düzene sokmaya ve yükü hafifletecek bir karar almaya işaret eder. Bıçağın keskin olması işin çabuk neticeleneceğine delalet eder.

Rüyada çiğ et kesmek

Rüyada çiğ et kesmek, aile yakınıyla girilen bir işten başta kazanç görülse de sonradan ciddi zarara uğranacağına delalet eder.

Rüyada etin kesimine ve parçasına göre tabiri

Rüyada etin kaç parçaya bölündüğü ve kemikli olup olmadığı ele geçecek malın cinsini bildirir. Kemikli parçalar sağlam ve kalıcı mala, doğranmış parçalar müjdeli ve bölüşülen rızka delalet eder.

Rüyada kemikli et görmek

Rüyada kemikli et görmek rızka ve sağlam bir mala işaret eder. Pişmiş kemikli et görmek ve kemikli et pişirmek helal kazanca delalet eder. Kaburga kemikli et görmek ve kaburga eti görmek ev halkına yetecek rızka, pişmiş kaburga eti görmek ve pişmiş kaburga eti yemek geçimin rahatlamasına yorulur. Kemikli et yemek ve haşlanmış kemikli et yemek bedene gelen kuvvete işarettir.

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Rüyada kuşbaşı et görmek

Rüyada kuşbaşı et görmek bölünüp paylaşılacak bir rızka ve küçük küçük gelen kazanca işaret eder.

Rüyada et kıyma görmek

Rüyada et kıyma görmek müjdeye, hayallerin gerçek olmasına ve mutluluğun artmasına işaret eder. Helal kazanca, borçların bitmesine ve üzüntülerin sona ermesine delalet eder. Et sucuğu görmek de helal kazanca yorulur.

Rüyada karkas et görmek

Rüyada karkas et görmek, işlenmesi için emek isteyen ve henüz bölüşülmemiş büyük bir mala işaret eder.

Rüyada but et görmek

Rüyada but et görmek geniş ve doyurucu bir rızka delalet eder.

Rüyada etin tazeliğine göre tabiri

Rüyada etin taze ya da bozuk görülmesi rızkın bereketini gösterir. Taze et helal ve bereketli mala delalet ederken kokmuş ve çürümüş et haram kazanca işaret eder.

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Rüyada kokmuş et görmek

Rüyada kokmuş et görmek helal olmayan bir işe girmeye işaret eder. Kokmuş et yediğini gören kimsenin haram bir iş yapacağı tabir olunur. Çürük et görmek yaklaşan büyük bir felakete delalet eder. Bozulmuş et görmek elden çıkacak bir mala, kurtlanmış et görmek bozulmuş bir ortaklığa yorulur.

Rüyada donmuş et görmek

Rüyada donmuş et görmek gevşeklikten kurtulup gayrete gelmeye ve muradına ermeye işaret eder. Donmuş etin çözülmesi duran bir işin yeniden hareketlenmesine delalet eder.

Rüyada buzdolabında et görmek

Rüyada buzdolabında et görmek saklanan ve ihtiyaç anında kullanılacak bir mala işaret eder. Dolapta et görmek yapılan birikimin işe yarayacağına delalet eder.

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Rüyada kuru et görmek

Rüyada kuru et görmek uzun süre dayanan ama azar azar harcanan bir rızka işaret eder.

Rüyada taze et görmek

Rüyada taze et görmek bereket alametidir. Taze ve bol et helal kazanca ve eve girecek yeni bir rızka delalet eder.