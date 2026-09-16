Rüyada kar yağdığını görmek, karın nasıl ve nereye düştüğüne göre değişen rüyalardandır. Hafif serpiştiren kar ile lapa lapa yağan kar, yolları kapatacak kadar çok yağan kar ile karla yağmurun karıştığı sulu kar tabirde birbirinden ayrılır. Karın pencereden seyredilmesi, rüya sahibinin üzerine düşmesi, evin içine girmesi ya da bir beldeyi baştan başa örtmesi de tabirin yönünü belirleyen hâllerdendir.

Rüyada kar yağdığını görmek

Rüyada kar yağdığını görmek rızkın genişlemesine, bolluk ve berekete delalet eder. Uzun süredir çekilen sıkıntının, üzüntünün ve kederin sona ereceğine işarettir. Yağan kar, rüya sahibinin hastalıktan şifa bulmasına ve sağlığına kavuşmasına da yorulur.

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İş hayatı bakımından rüya, doğru ve kazançlı adımlar atılacağına işaret sayılır. Borçların kapanmasına, kârlı işlere girilmesine ve harcanan emeğin karşılığının alınmasına delalet eder. Yağan karın yere inip her tarafa yayılması gibi, hüküm de yalnız rüya sahibini değil evini ve geçimini kapsar. Hasta olan için şifaya, borçlu olan için borcun kapanmasına, işi durmuş olan için işlerin yeniden yürümesine işarettir.

Rüyada kar yağması, kar yağmasını görmek ve kar yağışı görmek biçiminde anlatılan rüyalar da bu hükmün içindedir. Yağış bitmiş, yer örtülmüş hâlde görülüyorsa, yani rüyada kar yağmış görmek söz konusuysa tabir değişmez; karın düştüğü yeri örtmesi de aynı hayra işarettir. Bir anda kar yağdığını görmek de bu tabire girer. Yağışın ansızın başlaması hükmü çevirmez.

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Bu rüyanın yönünü belirleyen asıl ölçü mevsimdir. Karın kendi mevsiminde yağması hayra, bolluğa ve yaşanacak değişimin iyiliğine yorulur. Mevsimi dışında yağması ise hastalığa, geçim darlığına ve gelen değişimin kötülüğüne işarettir.

Rüyada kar yağdığını görmek ve sevinmek

Yağan kara sevinmek neşeli günlerin geleceğine işarettir. Rüya sahibinin elde edeceği başarılarla çevresinde itibarının artacağına, maddi sıkıntılarının biteceğine ve beklenmedik bir paranın eline geçeceğine delalet eder. Kara duyulan sevinç, gelen hayrın rüya sahibine ulaşacağına ve onun bu hayrı görüp bileceğine yorulur.

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Rüyada mevsimine göre kar yağdığını görmek

Rüyada mevsimine göre kar yağdığını görmek, vaktinde düşen kar için hayra ve ferahlığa, vaktinden önce ya da sonra düşen kar için sıkıntıya ve hastalığa delalet eder. Bu ayrım, yerin o yağıştan fayda görüp görmediğine bakılarak yapılır. Kış, yaz, sonbahar ve ilkbahar için verilen hükümler de bu ölçüye göre kurulur.

Rüyada mevsiminde kar yağdığını görmek

Rüyada mevsiminde kar yağdığını görmek bereketin, bolluğun ve refahın müjdesidir. Kışın, yani karın beklendiği günlerde yağdığını görmek üzüntüden kurtuluşa ve sıkıntılı bir dönemin kapanmasına delalet eder. Rüya sahibinin çevresindeki ilişkilerin dürüstlük üzerine kurulacağına, uzun zamandır yürümeyen işlerin yoluna gireceğine işarettir.

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Bu rüyada sorunların geçici olarak değil kalıcı biçimde çözülmesi esastır. İşlerin düzelmesi kısa süreli bir rahatlama değil, süreklilik kazanan bir açılma sayılır. Rüya sahibinin kazancı da bu açılmayla birlikte artar. Kışın yağan karı görmek hanede geçim darlığı çekilmeyeceğine, beklenen bir hakkın sahibine ödeneceğine ve rüya sahibinin uzun süredir taşıdığı yükten kurtulacağına delalet eder.

Rüyada yazın kar yağdığını görmek

Rüyada yazın kar yağdığını görmek hastalığa ve mağlubiyete işarettir. Rüya sahibinin beklemediği zorluklarla karşılaşacağına, bu zorlukların huzurunu bozacağına delalet eder. Aceleyle verilen kararların ardından pişmanlık duyulmasına yorulur. Kaçırılan fırsatlara ve gönül ayrılığına da işaret eder.

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Yaz ayında kar yağdığını görmek ve yaz günü kar yağdığını görmek de aynı hükümdedir. Yazın kar yağması biçiminde anlatılan rüya için ayrı bir tabir yapılmaz. Haziran ayında kar yağdığını görmek de yaz için verilen bu hükmün içinde değerlendirilir. Ay adının değişmesi tabiri çevirmez. Bakılan şey yağışın yaz aylarına denk gelmesidir.

Rüya, girişilen bir işten galip çıkılamamasına ve rakip karşısında geri düşülmesine de delalet eder. Rüya sahibi için bu yağış bir uyarı sayılır. İşlerde acele edilmemesine, verilecek kararın sonucunun önceden hesaplanmasına işaret eder. Yaz sıcağında yağan kar yerinde durmayıp eridiği için, bu rüyada ele geçen imkânın da kalıcı olmamasına ve elde tutulamamasına yorulur. Sağlık tarafında da yaz karı gören kimse için bir süre hastalık çekilmesine ve gücün azalmasına işaret sayılır.

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Yaz ortasında kar yağdığını görmek, yerin kardan hiçbir fayda görmeyeceği vakte denk düşer. Böyle bir yağış idarecinin zulmüne ve haksızlığın artmasına işaret eder; hakkın gözetilmediği bir dönem geçirileceğine yorulur. Rüya sahibinin uğradığı haksızlığın karşılığını alamamasına da delalet eder. Temmuz ayında kar yağdığını görmek de bu tabirin içindedir.

Rüyada mevsimsiz kar yağdığını görmek

Rüyada mevsimsiz kar yağdığını görmek ani gelişen değişimler yüzünden sıkıntıya düşülmesine işaret eder. Soğuk algınlığı türünden hastalıklara, hazırlığı yapılmış bir yolculuğun ertelenmesine ve iş hayatında kısa süreli bir duraklamaya yorulur. Rüya maddi bir kayba karşı uyarı olarak da tabir edilir. Alışılmış düzenin dışına çıkaran değişiklik rüya sahibini hazırlıksız yakalar. Kurulu işin bir süre aksamasına, verilen sözün yerine getirilememesine delalet eder.

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Yerin kardan fayda görmeyeceği bir zamanda kar yağması, o beldeyi yönetenin zulmüne ve adaletsizliğe işaret sayılır. Zamansız kar yağdığını görmek de aynı hükümdedir. Karın takvimle uyuşmaması, rüya sahibinin hayatındaki düzenin de beklenmedik biçimde bozulmasına delalet eder.

Rüyada sonbaharda kar yağdığını görmek

Rüyada sonbaharda kar yağdığını görmek kısa bir durgunluktan sonra bolluğa işarettir. Geçim şartlarının kolaylaşmasına, hayırlı haberler alınmasına ve garanti altına alınmış bir gelire delalet eder. İşlerin bir süre durgun geçmesi bu tabirin dışında değildir. Durgunluk kısa sürer, ardından gelen kazanç süreklilik kazanır.

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Eylül ayında kar yağdığını görmek de sonbahar için verilen bu hükme girer. Mevsimin ilk karı sayıldığı için tabiri ayrı tutulmaz. Beklemenin karşılıksız kalmayacağına ve yapılan hazırlığın karşılığını bulacağına işaret eder. Rüya sahibinin elindeki işin sarsılmadan sürmesine, kazancının ay ay kesilmeden devam etmesine delalet eder.

Ekim ayında kar yağdığını görmek rüya sahibinin daha olgun ve ciddi bir kimse olacağına işarettir. Hayırlı işlere yöneleceğine, beklenmedik bir maddi kazanç elde edeceğine ve iş hayatında yükseleceğine yorulur. Ekim karı, rüya sahibinin tuttuğu yolun çevresi tarafından ciddiye alınmasına ve ona sorumluluk verilmesine de delalet eder. Boş uğraşların bırakılıp faydalı bir işe girişilmesine işaret sayılır.

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Rüyada baharda kar yağdığını görmek

Rüyada baharda kar yağdığını görmek kısmet kapılarının açılmasına delalet eder. Rüya sahibinin çalışmadan da sürecek düzenli bir gelire kavuşacağına işarettir. Eline geçen para bir defaya mahsus değil, kesilmeyen bir gelir olarak tabir edilir.

Nisan ayında kar yağdığını görmek ve mayıs ayında kar yağdığını görmek de aynı karşılığı taşır. İlkbahar karı gecikmiş bir kısmetin sahibine ulaşmasına, uzun süredir beklenen bir karşılığın ele geçmesine yorulur. Gelen gelir, rüya sahibinin ayrıca emek harcamasını gerektirmeyen, kendiliğinden yürüyen bir kazanç olarak tabir edilir.

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Rüyada yağışın şiddetine göre tabiri

Rüyada yağışın şiddetine göre tabiri, ölçüsünde yağan kar için hayra ve berekete, ölçüyü aşan kar için zorluğa ve sıkıntıya delalet eder. Hafif kar yağdığını görmek yağışın en yumuşak hâlidir ve karın hayrını taşır. Lapa lapa yağan kar bu hayrın en açık göründüğü yerdir. Yağış ölçüyü aşıp yolları kapatacak, insanı evinden çıkamaz duruma getirecek dereceye vardığında ise hüküm döner.

Rüyada lapa lapa kar yağdığını görmek

Rüyada lapa lapa kar yağdığını görmek hayırlıdır. Bol kazanca, mutluluğa, sevince ve coşkuya delalet eder. Rüya sahibinin talihinin döneceğine, sıkışıp kalmış işlerin çözüleceğine ve darlıktan ferahlığa çıkılacağına işarettir. Her türlü kaza ve beladan uzak kalınacağına, yeni bir hayat kurulacağına yorulur.

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Lapa lapa kar yağması biçiminde anlatılan rüya için de aynı tabir geçerlidir. Beyaz kar yağdığını görmek ve bembeyaz kar yağdığını görmek karın temizliğini öne çıkaran anlatımlardır; yağışın iri taneli ve bembeyaz olması, gelen hayrın içine karışmış bir kusur bulunmadığına ve kazancın helal yoldan geleceğine işaret eder. Çok güzel kar yağdığını görmek de rüya sahibinin işlerinin gönlünce yürüyeceğine, kurduğu düzenin bozulmadan süreceğine delalet eder.

Talihin dönmesi bu rüyanın en belirgin yönüdür. Uzun süredir ilerlemeyen iş için girişimde bulunulacağına, bırakılmış bir işin yeniden ele alınacağına ve rüya sahibinin geçim sıkıntısından çıkacağına yorulur.

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Rüyada çok kar yağdığını görmek

Ölçüyü aşan kar yağışı zulme ve kış hastalıklarına işaret eder. İşlerin ertelenmesine, önüne çıkan zorluklar yüzünden rüya sahibinin istediği gibi hareket edememesine delalet eder. Karın her yeri kaplayıp gidiş gelişi durdurması, planlanmış bir işin vaktinde bitirilememesine ve haksızlığa uğrayan kimsenin hakkını arayamamasına yorulur.

Yağışın yoğun olması tek başına hükmü zorluk tarafına çevirmez. Kar bol düşüp de yolu kapatmadığı, gidiş gelişi durdurmadığı hâlde rüya verilen kararlara saygı duyulacağına, hayırlı haberler alınacağına ve uzun süren emeğin maddi karşılığını bulacağına yorulur. Rüya sahibinin sözünün çevresinde geçerli sayılmasına ve yıllara yayılmış bir çalışmanın kazanca dönüşmesine delalet eder.

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Yoğun kar yağışı görmek, çok fazla kar yağdığını görmek ve şiddetli kar yağdığını görmek aynı anlama gelir. Karın yağıp yolun kapanması rüya sahibinin önüne çıkacak engellere ve sağlık sorunlarına işarettir. Bu engellerin büyük değil küçük çaplı olacağına yorulur. Yağışın tipiye dönüşmesi ve kar fırtınası görülmesi ise geçmişteki talihsizliklere rağmen beklenmedik bir başarıya işaret eder. Zor dönemin kapanıp sıkıntıların sona ermesine delalet eder.

Rüyada sulu kar yağdığını görmek

Rüyada sulu kar yağdığını görmek yağmura işaret eder. Rüya sahibinin şansının ve kısmetinin açılacağına, uzun süredir çözülmeyen sorunların birden çözüleceğine delalet eder. Hanede bolluğun ve bereketin artmasına, yeni kazanç kapılarının açılmasına yorulur. Çözümün beklenmedik bir anda gelmesi bu tabirin belirgin tarafıdır. Çaresi bulunamayan iş için umulmadık bir yol açılacağına işaret eder.

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Yağmur ve kar yağdığını görmek sulu karın kendisidir. Karla yağmurun birlikte düşmesi için ayrı bir tabir yapılmaz. Karla karışık yağmur görmek de bu hükme girer. Yağışın karla yağmur arasında kalması tabirin hayır yönünü değiştirmez.

Rüyada karın yağdığı yere göre tabiri

Rüyada karın yağdığı yere göre tabiri, karın düştüğü yere gelecek bir hayra ya da orayı bir süre meşgul edecek bir sıkıntıya delalet eder. Kar rüya sahibinin üzerine düşüyorsa hüküm doğrudan kişinin kendisine, evin içine yağıyorsa hanesine, beldenin üstüne yağıyorsa orada yaşayanların tamamına yönelir. Pencereden seyredilen kar ise rüya sahibiyle yağış arasında bir mesafe bulunduğuna işaret eder.

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Rüyada pencereden kar yağdığını görmek

Rüyada pencereden kar yağdığını görmek temkinli ve korkusuz bir hayat sürmeye delalet eder. Kar dışarıda yağar, rüya sahibi korunaklı bir yerden bakar; bu, gelen sıkıntının rüya sahibine ve hanesine dokunmayacağına işarettir. Tedbirin önceden alındığına, başkalarının zarar gördüğü bir işten zararsız çıkılacağına yorulur.

Dışarıda kar yağdığını görmek de aynı yönde tabir edilir. Yağışın dışarıda kalması, rüya sahibinin işini ve evini etkileyecek bir tehlikenin eşikte durup içeri geçemeyeceğine delalet eder. Camdan seyredilen yağış, rüya sahibinin çevresinde dönen bir kavganın ya da anlaşmazlığın içine çekilmeden kalacağına, korkuya kapılmadan işini sürdüreceğine işaret sayılır.

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Rüyada üzerine kar yağdığını görmek

Rüyada üzerine kar yağdığını görmek yolculuğa ve mutlu günlerin habercisine delalet eder. Rüya sahibinin çıkacağı yolun hayırla sonuçlanacağına ve önündeki günlerin sevinçle geçeceğine işarettir. Karın doğrudan kişinin üstüne düşmesi, gelen hayrın aracısız biçimde ona ulaşacağına yorulur.

Karın üste düşüp de kişiyi rahatsız etmesi, ıslatıp üşütmesi ya da altında kalınması hâlinde tabir sıkıntı tarafına döner. Böyle bir rüya hane halkı arasında çıkacak anlaşmazlığa ve gelirin giderleri karşılamakta zorlanmasına yorulur. Yükün doğrudan rüya sahibinin omzuna binmesine ve evin sorumluluğunu tek başına taşımasına delalet eder.

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Rüyada evin içine kar yağdığını görmek

Rüyada evin içine kar yağdığını görmek geçici sıkıntılara işaret eder. Karın çatıdan ya da açık kalmış bir pencereden içeri girmesi, haneye gelecek bir belaya delalet eder. Bu sıkıntının ev halkını bir süre meşgul edeceğine, ardından kalkacağına yorulur. Rüya, ev içinde çıkacak geçimsizliğe ve masrafın artmasına da işaret sayılır.

Rüyada her yere kar yağdığını görmek

Rüyada her yere kar yağdığını görmek rızık genişliğine ve ucuzluğa delalet eder. Karın şehrin üstüne yağıp her tarafı örtmesi, o beldeye bolluk geleceğine işarettir; pazarın ucuzlamasına, geçimin kolaylaşmasına ve orada yaşayanların sıkıntısının hafiflemesine yorulur. Bu rüyada bolluk tek bir kişiye değil, karın kapladığı yerde yaşayanların tamamına gelir. Dağa kar yağdığını görmek de bu tabirin içindedir. Yağışın bir yeri baştan başa örtmesi oranın bereketlenmesine işaret eder.