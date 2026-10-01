Rüyada kertenkele görmek, kertenkelenin büyüklüğüne, rengine, görüldüğü yere ve sayısına göre farklı şekillerde yorumlanır. Rüya sahibinin kertenkeleyi öldürmesi, kovalaması ya da yakalaması ise tabirin yönünü değiştirir. Kertenkelenin insana dokunduğu, ısırdığı veya rüya sahibinin üzerine çıktığı rüyalar da kendi içinde farklı şekillerde tabir edilir.

Rüyada kertenkele görmek

Rüyada kertenkele görmek hilebaz, düzenbaz ve kötü karakterli bir kimseye işaret eder. Rüya sahibine yakın duran, görünüşte zararsız davranan ama fırsat buldukça sahtekârlık eden biri vardır. Melun ve kötü huylu bu kimsenin yüzünden tanınması kolay değildir. Rüya, güvenilen birinin göründüğü gibi olmadığına işarettir.

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Kertenkele en çok insanların arasını bozan kimseye yorulur. Söz götürüp getiren, duyduğunu çarpıtarak nakleden koğucu ve gammaz bir kişiye delalet eder. Bu kimse iki tarafı birden idare eder ve her birine öbürünün aleyhinde konuşur. Rüyayı gören kişinin yakınında dolaşan dedikodu ve çıkan fitne bu yüzden yayılır. Bu rüyanın haber verdiği zarar çoğunlukla söz yoluyla gelir. Arkadan konuşan ve arayı açan bir dil kertenkele rüyalarının zarar bildiren hâllerinde bulunur.

Rüyada kertenkele, yer değiştiren bir düşmana yorulur. Bu düşman tek bir yerde durmaz. Bir işte karşılaşıldıktan sonra bir başka yerde yeniden çıkar. Bugün uzakta duran yarın yakında görünür. Düşmanın ilk bakışta tanınmayacağına, tanındığında da yerini çoktan değiştirmiş olacağına işaret eder.

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Rüya şüpheli bir kazanca da işarettir. Aslı araştırılmadan girilen bir iş, kaynağı belirsiz bir para ve helalliği bilinmeyen bir mal bu rüyanın karşılığı sayılır. Kolay yoldan ele geçen malın sonunun hayırlı olmayacağı da bu rüyayla bildirilir.

Rüyada kertenkele gören kimsenin sağlık yönünden bir sıkıntı yaşayacağına, bir süre hasta yatacağına da yorulur.

Kertenkelenin büyüklüğüne göre rüya tabirleri

İri kertenkele çevresinde bilinen, sözü dinlenen ve zararı geniş bir düşmana delalet eder. Böyle bir kimse husumetini açıktan gösterir ve karşısındakini herkesin önünde zor duruma sokar. Küçüğü ise kendini belli etmeden iş gören, husumetini gizli tutan bir kimseye yorulur.

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Rüyada büyük kertenkele görmek

Rüyada büyük kertenkele görmek, çevresinde asi ve isyankâr olarak bilinen kötü bir kimseye işaret eder. Bu kişi kendi topluluğunda söz sahibidir, kötülüğü emreder ve iyilik yapmak isteyenin önüne geçer. Sözü topluluk içinde ağırlık taşır ve yanlışı bile kolay kabul görür. Ona karşı çıkmak isteyen çekinir ve sesini yükseltemez. Rüya, gören kimsenin işinde ya da akrabaları arasında çıkan anlaşmazlığın arkasında böyle tanınmış bir kişinin bulunduğuna delalet eder.

Rüyada kertenkele yavrusu görmek

Rüyada kertenkele yavrusu görmek, insana güven vermeyen şüpheli bir kimseye işaret eder. Rüya sahibinin ne kadar yaklaşacağını kestiremediği, sözüne itimat edilmeyen biri vardır. Bugün söylediğini yarın inkâr eder ve ona bağlanan iş yarım kalır. Aynı rüya ikilik çıkaran zayıf bir düşmanı haber verir. Bu düşmanın elinde büyük bir imkân bulunmadığı için zararı niyeti kadar geniş değildir. Rüyada yavru kertenkele gören kimsenin böyle zayıf bir düşman karşısında güç ve kuvvete erişeceğine, korktuğu kişinin göründüğü kadar tesirli olmadığına yorulur.

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Rüyada küçük kertenkele görmek

Rüyada küçük kertenkele görmek, ihtilaf çıkaran koğucu ve gammaz bir kimseye delalet eder. Bu kişi ortalıkta görünmeden iş görür, bir tarafta duyduğunu öbür tarafa taşır ve iki kişi arasında çıkan tartışmadan kendine pay çıkarır. Aralarında husumet bulunmayan iki kişinin onun sözüyle birbirine düşeceğine işaret eder. İhtilaf çıktıktan sonra kendisi aradan çekilir ve suç başkasının üstünde kalır. Küçük kertenkelenin alacalı olanı ise fakirliğe ve üzüntüye delalet eder.

Rüyada kertenkele öldürmek

Rüyada kertenkele öldürmek düşmana galip gelmeye ve sıkıntıdan kurtulmaya işarettir. Kertenkeleye üstün gelmek, rüya sahibinin kendisine zarar vermek isteyen kimseden korkmadığına ve onun tesirini kırdığına yorulur. Öldürme sahnesi, husumetin uzayıp gitmeyeceğine ve meselenin rüya sahibinin lehine kapanacağına delalet eder. Daha önce çekinilen kişinin karşısında rahat hareket edileceğine de işarettir.

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Rüya, gören kimsenin kötü kalpli ve ispiyoncu bir arkadaştan kurtulacağına, iş hayatında rakiplerine üstün geleceğine delalet eder. Rüyada birden fazla kertenkele öldürmek, düşmanların rüya sahibine zarar verecek gücünün kalmadığına işaret eder.

Rüyada kertenkele öldürmeye çalışmak

Rüyada kertenkele öldürmeye çalışmak, kırgınlıkların ve uzayıp giden problemlerin kısa sürede sona ereceğine delalet eder. Rüyayı gören kimsenin cesaretleneceğine, kendine güveninin artacağına ve daha önce çekindiği adımı atacağına yorulur. Bu adımların ardından rüya sahibinin kazançlı işlere gireceğine, sıkıntıdan çıkışın da o işlerle geleceğine işarettir.

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Rüyada ölü kertenkele görmek

Rüyada ölü kertenkele görmek, geçim sıkıntısının ve parasızlığın sona ereceğine delalet eder. Kertenkeleyi ölü bulmak ve ölmüş hâlde görmek, onu kendi eliyle öldürmekle bir tutulur. Ayrı düşmüş kimselerin kavuşacağına, hayatın kolaylaşıp rızkın genişleyeceğine yorulur. Rüya sahibinin giriştiği işte büyük bir başarı ve saygınlık kazanacağına da delalet eder. Bolluk ve bereket dönemine girileceğine, rüya sahibinin bir süredir taşıdığı yükün kalkacağına da işarettir.

Rüyada kertenkele eti yemek

Rüyada kertenkele eti yemek düşmana galip gelmeye ve ondan menfaat elde etmeye işaret eder. Rüya sahibi husumet beslediği kimsenin üstesinden gelir ve bu galibiyetin ardından hayırlı bir kısmete kavuşur. Kertenkele etini kendisi yiyen kimsenin arkadan konuşan, insanların ayıbını araştıran biri olduğuna da delalet eder. Başkasının yediğini görmek ise rüya sahibinin gıybet eden biriyle karşılaşacağına işarettir.

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Rüyada evde kertenkele görmek

Rüyada evde kertenkele görmek hayra alamet değildir ve düşmanın habercisi sayılır. Evin içinde kertenkele görmek de aynı hükme girer.

Rüya, gören kimsenin dost bildiği kişilerden birinin art niyet taşıdığına işaret eder. Kapısından girip çıkan, sofrasına oturan ve hâlini bilen biri kendisine zarar vermeyi düşünmektedir. Ev içinde huzurun kaçacağına, can sıkıcı sorunların ardı ardına çıkacağına yorulur. Ev halkı arasında sebebi anlaşılmayan tartışmaların çıkacağına da delalet eder. Evin içi rüya sahibinin en korunaklı yeri sayıldığı için zararın buradan gelmesi ağır tutulur.

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Rüyada eve kertenkele girmesi

Rüyada eve kertenkele girmesi, düşmanın dışarıdan içeriye doğru geçtiğine işaret eder. Henüz yerleşmiş değildir ama mesafeyi kapatmış, kapının eşiğini aşmıştır. Tanınmayan bir kişinin rüya sahibinin işine ya da ailesine karışacağına delalet eder. Dışarıda kalan bir husumetin ev işlerine kadar sokulacağına işarettir. İçinde hasta bulunan bir eve kertenkele girdiği görülmüşse vefata yorulur.

Rüyada duvarda kertenkele görmek

Rüyada duvarda kertenkele görmek, rüya sahibinin yaptığı işte ustalaşacağına işaret eder. Ortaklarından birinin hatası yüzünden işin yükü kendisine kalır. O yükü taşırken de işin ehli durumuna gelir. Yakın zamanda elde edeceği başarının bu ehliyetle geleceğine delalet eder.

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Rüyada yatakta kertenkele görmek

Rüyada yatakta kertenkele görmek kazancın temiz olacağına işaret eder. Kertenkelenin şüpheli kazanç hükmü yatakta tersine döner ve rüya sahibinin eline geçen malda şüphe kalmadığına delalet eder. Daha iyi şartlara ve imkânlara kavuşacağına, içinde bulunduğu sıkıntıyı atlatacağına işarettir.

Kertenkelenin rengine göre rüya tabirleri

Kertenkelenin rengi, rüyada haber verilen düşmanlığın hangi taraftan geleceğini ayırır. Koyu renkli olanı hilesi ağır, alacalı olanı ise yaygarası çok bir kimseye delalet eder. Beyaz bunun dışında kalır ve rüya sahibinin lehine yorulur.

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Rüyada yeşil kertenkele görmek

Rüyada yeşil kertenkele görmek, dine düşman olan ve insanların arasında bozgunculuk yapan bir kimseye işaret eder. Bu kişi rüya sahibinin inancına ve yaşayışına dil uzatır. Bulduğu her yerde onun aleyhinde konuşur. Söylediğini kendi çevresinde tekrarlar ve duyanların kanaatini değiştirir. Yaydığı sözle rüya sahibinin iyi niyetle yaptığı bir işin yanlış anlaşılacağına delalet eder. Aleyhindeki söz bir süre dolaşır ve rüya sahibi bu sırada güç duruma düşer. Ardından suçsuzluğunun ortaya çıkacağına ve aklanacağına işarettir.

Rüyada beyaz kertenkele görmek

Rüyada beyaz kertenkele görmek, rüya sahibinin uğraştığı sorunların sona ereceğine işaret eder. Huzurlu bir hayata kavuşacağına, yeni bir başlangıç yapacağına ve ertelediği kararları peş peşe alacağına delalet eder. Bir süredir kapalı duran bir işin önünün açılacağına ve gönlünün ferahlayacağına yorulur. Uzun süredir beklenen bir düzelmenin yakın olduğu da bu rüyayla bildirilir.

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Rüyada renkli kertenkele görmek

Rüyada renkli kertenkele görmek, ortalığı karıştıran yaygaracı ve düzenbaz bir kimseye delalet eder. Bu kişi her ortama bir başka yüzle girer, duyduğu sözü olduğundan büyük anlatır ve sessiz duran bir meseleyi yeniden gündeme getirir.

Rüyada siyah kertenkele görmek

Rüyada siyah kertenkele görmek, hile yönünden kertenkelelerin en yamanına işaret eder. Kurduğu düzeni kimseye sezdirmeyen, hazırlığını uzun tutan ve bir kez giriştiği işten dönmeyen bir kimseye delalet eder. Rüya sahibinin iki yakınının arasını bozmak isteyen kötü niyetli birine de yorulur.

Rüyada sarı kertenkele görmek

Rüyada sarı kertenkele görmek talihin açılmasına delalet eder. Rüya sahibinin bilinmeyen bir işe girişip orada başarı elde edeceğine yorulur. Araya giren soğukluğun kalkacağına ve küskünlerin barışacağına da işarettir.

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Rüyada kertenkele kovalamak

Rüyada kertenkele kovalamak, rüya sahibinin içinde bulunduğu zorluktan çıkacağına işarettir. Kovalamak, rüya sahibinin düşmanı bulunduğu yerden uzaklaştırdığına ve aradaki mesafeyi açtığına yorulur. Takip sürdükçe üstünlüğün rüya sahibinde kalacağına işarettir. Rahat bir nefes alınacağına, sıkıntının ortadan kalkacağına delalet eder. Kertenkelenin rüya sahibinin önünden kaçtığı görülürse rakiplerin geride bırakılacağına ve maddi yönden ferahlamaya yorulur. Rüya sahibinin kertenkeleden kaçması ise düşmanlardan kurtulmaya ve mutluluğa işarettir. Kertenkeleden korkmak da korkulan şeyin başa gelmeyeceğine delalet eder.

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Rüyada kertenkele yakalamak

Rüyada kertenkele yakalamak, kovalanan düşmanın ele geçtiğine işaret eder. Rüya sahibinin husumetli kimseyi alt edeceğine, bu üstünlüğün herkesin gözü önünde olacağına delalet eder. Yakalamak aynı zamanda emniyet içinde düşmandan mal geleceğine yorulur. Gelen malda rüya sahibi için bir korku ve tedirginlik bulunmaz.

Rüyada kertenkele sürüsü görmek

Rüyada kertenkele sürüsü görmek, fitnenin tek kişiyle sınırlı kalmadığına ve çoğaldığına işaret eder. Rüya sahibinin aleyhinde konuşan bir kişi değil, birbirinden haber alan bir topluluk vardır. Söz birçok ağızda birden dolaşır ve her elden geçtikçe büyür. Rüyada bir sürü kertenkele görmek, rüya sahibine ulaşan dedikodunun tek kaynaktan beslenmediğine delalet eder.

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Rüyada kertenkele ısırması

Rüyada kertenkele ısırması kuvvetli bir düşmanın varlığına işaret eder. Bu düşman rüya sahibinin karşısına çıkacak gücü kendinde bulmuştur. Isırma akrabalardan gelecek zarara delalet eder. Zarar uzaktan değil, kan bağı bulunan bir yerden gelir. Akraba arasında uzun zamandır konuşulmayan bir meselenin yeniden açılacağına işarettir. Rüya sahibinin çevresinde dost mu düşman mı olduğu anlaşılmayan kimselerin bulunduğuna da yorulur. Isırılmak uğursuzluğun ve üzüntünün alametidir.

Rüyada kertenkele saldırması

Rüyada kertenkele saldırması, düşmanların ve rüya sahibine kıskançlık duyanların zarar verme niyetiyle harekete geçtiğine işaret eder. İş yerinde ya da özel hayatta sıkıntı yaşanacağına, elde edilen bir imkânın çekememezlik yüzünden tartışma konusu olacağına delalet eder. Yakındaki bir kişinin, rüya sahibinin ilerlemesini hazmedemediği için karşısına dikileceğine yorulur.

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Rüyada üstünde kertenkele görmek

Rüyada üstünde kertenkele görmek güce ve kuvvete delalet eder. Rüya sahibinin kısmetli bir dönem geçireceğine, elindeki işlerin büyüyüp güzel bir neticeye varacağına işaret eder. Üzerinde kertenkele görmek de aynı tabire girer. Kertenkelenin üstte durup ısırmaması, rüya sahibine gelecek bir zararın önünün alındığına delalet eder.

Kertenkelenin cinsine göre rüya tabirleri

Cinsi belli olan kertenkele rüyası, rüya sahibinin önündeki engelin kalkacağına işaret eder. Uğraştığı işin kolaylaşacağına ve korktuğu zararın kendisine erişmeyeceğine delalet eder.

Rüyada kum kertenkelesi görmek

Rüyada kum kertenkelesi görmek aciz ve adi bir düşmana işarettir. Bu düşman rüya sahibine zarar vermek ister ama gücü yetmez. Elindeki imkân niyetinin yanında küçük kalır. Kum kertenkelesi, kendisine uyulduğunda cehalet karanlığından kurtulunan bir mürşide de alamettir.

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Rüyada oluklu kertenkele görmek

Rüyada oluklu kertenkele görmek, bir anda büyük bir fırsatın önüne çıkacağına işaret eder. Rüya sahibi beklemediği bir yerden gelen bu fırsatla uzun süredir çözemediği sıkıntıdan kurtulur. Rahat bir yaşama kavuşacağına, şansının kendi lehine döneceğine delalet eder.