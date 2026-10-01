Rüyada kiraz görmek, tabir kaynaklarında çoğunlukla hayır, bereket, ferahlık ve kolay elde edilecek kazançla ilişkilendirilir. Ancak kirazın nasıl görüldüğü ve rüya sahibinin kirazla ne yaptığı, rüyanın yorumunda belirleyici olur. Tatlı ve sağlam bir kiraz olumlu yorumlanırken, ekşi, bozuk veya kurtlu kiraz farklı anlamlara gelir. Kirazın dalında ya da ağaçta görülmesi, toplanması, yenmesi ve mevsimi dışında ortaya çıkması da rüyanın tabirini değiştiren ayrıntılar arasında yer alır. Peki, rüyada kiraz görmek ne anlama gelir? İşte tabiri ve anlamı...

Rüyada kiraz görmek

Rüyada kiraz görmek, kolay ve çabucak elde edilen faydaya işaret eder. Rüya sahibinin eline geçecek hayır uzun bir bekleyişin sonunda değil, umduğundan erken gelir. Bu fayda için ağır bir bedel ödenmez ve arkasında yorucu bir uğraş bırakmaz. Aynı rüya hastalıkların gitmesine ve bedenin sıhhate kavuşmasına delalet eder. Kapanmış görünen kapıların kısa sürede açılmasına, bol kısmete ve bereketli paraya yorulur. Gönüldeki darlığın dağılmasına, ferahlığa ve sevince işarettir.

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Kiraz tatlı ve hoş bir meyve olduğu için hüküm hemen her hâlinde hayra çıkar. Tabiri belirleyen iki ölçüt vardır. Birincisi kirazın tadıdır. Tatlı ve olgun kiraz hükmün kendisidir, helal kazanca ve dileğe kavuşmaya işarettir. İkincisi meyvenin hâlidir. Sağlam ve taze kiraz hükmü hayırda tutar. Tadı ekşi çıkan kiraz, içi bozulmuş meyve ve üzerinde tek bir kiraz kalmamış ağaç ise hükmü çevirir. Kirazın tadı ve hâli, rüya sahibinin onunla ne yaptığından daha ağır basar.

Rüyada kiraz yemek

Rüyada kiraz yemek, uzun süredir çekilen bir sıkıntıdan kurtulup feraha çıkmaya delalet eder. Rüya sahibinin olmasını çok istediği, üzerine düşündüğü bir şeye sonunda kavuşacağı anlamına gelir. Tadı hoş bir kiraz yemek helal rızka ve gönül rahatlığına yorulur.

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Kirazı doyasıya yemek, üzerinde uzun süre düşünülen bir dileğin kabul edileceğini bildirir. Bu rüya bol kazanca ve rüya sahibinin elinin genişlemesine de yorulur.

Rüyada kiraz yemek aynı zamanda aileden, dosttan ya da akrabadan gelecek müjdeli bir haberin işaretidir. Gelen haber çoğu zaman rüya sahibinin sonucunu beklediği bir işin hayırla kapandığı yolundadır.

Rüyada kiraz ağacından kiraz yemek

Kirazı ağacından koparıp ağzına attığını gören kimseye bu rüya, gösterdiği çabanın karşılığını beklemeden alacağını haber verir. Kurduğu hayalin gerçekleşmesine ve önündeki işlerin rast gitmesine delalet eder. İş hayatında hırslanmaya, hane içinde huzurlu bir döneme ve sıhhatle birlikte gelen helal rızka da yorulur. Dalından kiraz yemek de aynı tabire girer.

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Rüyada hasta bir kimsenin kiraz yemesi

Hasta bir kimsenin rüyasında kiraz yediğini görmesi, hastalığından kurtulup şifa bulacağının müjdesidir. Uzun süren rahatsızlığın son bulacağına ve bedenin eski gücüne döneceğine delalet eder. Kullanılan ilacın ve görülen tedavinin fayda vereceğine yorulur. Yatağa düşmüş bir kimse için bu rüya, ayağa kalkacağı günün yaklaştığını haber verir.

Rüyada kiraz ağacı görmek

Rüyada kiraz ağacı görmek, rüya sahibinin yaptığı iyiliklerin kat kat geri döneceğine işaret eder. Uzattığı yardım eli unutulmaz ve karşılığı hesapta olmayan bir yerden gelir. Bu karşılık çoğu zaman rüya sahibinin hiç ummadığı bir kimsenin eliyle ulaşır. Rüya çevrede saygınlık kazanmaya, adı iyi anılan bir kimse olmaya delalet eder. Gövdesi sağlam, dalları meyve yüklü bir ağaç görmek rüya sahibinin ve hanesinin sıhhatine yorulur. Ağacın verdiği meyve helal kazanç sayılır. Rüyada kiraz ağacı dikmek ise mutlu bir evliliğe işarettir.

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Rüyada ağaçta kiraz görmek

Meyve tutmuş bir kiraz ağacı, uzun zamandır çekilen bıkkınlığın gideceğini haber verir. Ağaçta kiraz görmek, birbirinin aynı geçen durgun günlerin sonuna gelindiğine ve rüya sahibinin kişisel hayatının yeniden renkleneceğine delalet eder. Kiraz ağacında kiraz görmek de nasibince bolluğa kavuşmaya yorulur.

Rüyada dalında kiraz görmek

Dalın üstünde duran kirazlar, evin ve işyerinin bereketine yorulur. Rüya sahibinin eline geçen kazanç hem hanesine hem işine yeter. Dalında kiraz görmek, hastalıktan ve kederden uzak geçecek bir döneme de delalet eder.

Rüyada meyvesiz kiraz ağacı görmek

Dalları yapraklı olduğu hâlde üzerinde tek bir kiraz bulunmayan ağaç, üzüntüye ve hayal kırıklığına delalet eder. Rüya sahibinin umut bağladığı, görünüşte hazır saydığı bir işin meyve vermeden kalacağını bildirir.

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Rüyada kiraz ağacından düşmek

Kiraz ağacından düşmek, meslekte geri düşmenin alametidir. Rüya sahibinin bulunduğu görevden aşağı çekileceğine ve elindeki işi kaybetme tehlikesiyle karşılaşacağına işaret eder. Bu rüya uzun emekle kurulan itibarın zedeleneceğini de haber verir.

Rüyada kiraz toplamak

Rüyada kiraz toplamak, sevilen kimselerle birlikte kazançlı bir işe girmeye işaret eder. Rüya sahibinin güvendiği kişilerle kuracağı ortaklık hayırla sonuçlanır ve emeğin karşılığı taraflar arasında adilce paylaşılır. Bu rüya uzun süredir devam eden sıkıntıların bitmesine delalet eder. Rüya sahibinin verdiği emeğin karşılığını alarak refaha ereceğine yorulur. Toplanan kirazın çokluğu eline geçecek payın genişliğini gösterir. Kirazı kendi eliyle topladığını görmek, kazancın rüya sahibinin kendi çabasının ürünü olacağını bildirir.

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Rüyada ağaçtan kiraz toplamak

Ağacın altına varıp dallardaki kirazları toplamak, borçların tamamen kapanacağına işaret eder. Rüya sahibinin üzerindeki yük kalkar ve hanesine huzur girer. Topladığı kirazı eve götürmek ise kısa sürede eline geçecek iyi bir kazanca delalet eder. Kiraz ağacından kiraz toplamak da aynı hükmü taşır.

Rüyada kiraz toplayıp yemek

Topladığı kirazı aynı anda yediğini görmek iş hayatında büyük bir atılıma yorulur. Rüya sahibinin dertlerinin ve sıkıntılarının kısa sürede hayırla çözüleceği anlamına gelir. Yerden topladığı kirazı yediğini görmek ise yakın çevreden biriyle kurulacak ortaklığa ve hayırlı kazanca delalet eder.

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Rüyada dalından kiraz toplamak

Dalından kiraz toplamak, yapılacak çalışmalar sayesinde malın ve aşın çoğalacağı anlamına gelir. Sofranın genişlemesine, hayırlı kazanca ve rızkın bollaşmasına delalet eder. Bu rüya sıkıntılı zamanların geride kalacağını da haber verir.

Rüyada kırmızı ve beyaz kiraz görmek

Kirazın rengi hükmü çevirmez, hayrın hangi yönden geleceğini gösterir. Kırmızı kiraz afiyet, talih ve bol kazanç tarafına çeker, beyaz kiraz itibar ve meslek tarafına. İki renk de rüya sahibinin lehine yorulur ve biri ötekinden hayırlı sayılmaz. Rengi ne olursa olsun tatlı ve sağlam bir kiraz görmek hayra işarettir.

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Rüyada kırmızı kiraz yemek

Kırmızı kiraz yemek, göze alınan adımlar sayesinde talihin uzun süre açık kalacağına delalet eder. Bu rüya bol kazanca ve işlerdeki tıkanıklığın açılmasına yorulur. Kırmızı kiraz gördüğünü söyleyen kimse afiyete ve gönül huzuruna kavuşur. Bedenin sağlam kalması ve gönlün rahat etmesi bu rüyanın müjdesidir.

Rüyada beyaz kiraz yemek

Beyaz kiraz yemek, itibar kazanmaya ve meslekte başarılı olmaya işaret eder. Bu rüya dileklerin gerçekleşmesine, rüya sahibinin önüne çıkan zorlukların çözülmesine ve maddi rahatlığa da delalet eder.

Rüyada mevsiminde ve mevsimsiz kiraz görmek

Kirazın mevsiminde ya da mevsimsiz görülmesi hükmü tersine çevirmez, hayrın nasıl geleceğini bildirir. Mevsiminde kiraz görmek sırası gelmiş, hak edilerek kazanılmış bir hayra işaret eder. Böyle bir rüya sıkıntıdan kurtulmaya ve ahlakın güzelliğine yorulur. Mevsimsiz kiraz görmek ise umulmadık yerden gelecek mal ve habere, önceden hesaplanmamış bir gelişmenin işaretidir.

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Rüyada mevsimsiz kiraz yemek

Mevsimi geçmiş bir kirazı yediğini gören kimsenin rüyası, hesapta olmayan gelişmelere yorulur. Rüya sahibinin iş ya da yaşayış bakımından yeni bir ortama gireceği ve orada huzurlu günler geçireceği anlamına gelir. Hiç ummadığı bir taraftan gelecek habere de işaret eder. Uzun zamandır çözülmeyen sorunların düğümünün açılmasına delalet eder.

Rüyada mevsimsiz kiraz toplamak

Kirazın mevsimi geçmişken toplandığını görmek, rüya sahibinin hem gönül hem maddi yönden iyi olacağının işaretidir. Mevsimi dışında toplanan kiraz, ailesiyle ve sevdikleriyle uyum içinde geçecek günlere yorulur. Bu rüya sağlığın uzun yıllar bozulmadan kalmasına da delalet eder.

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Rüyada kiraz bahçesi görmek

Rüyada kiraz bahçesi görmek, toprak ve mülk sahibi olmaya işaret eder. Rüya sahibinin attığı adımların büyük bir başarı getireceği ve huzurlu bir hayat süreceği anlamına gelir. İş sahiplerinden teklif almaya ve iş hayatındaki başarı sayesinde kısa sürede sevilen bir kimse olmaya delalet eder. Bahçede dolaştığını görmek, hanedeki huzurun uzun süreceğini bildirir. Sıra sıra dizilmiş kiraz ağaçları görmek de mülk edinmeye ve huzurlu bir hayata yorulur.

Rüyada kiraz çiçeği görmek

Çiçek açmış bir kiraz ağacı görmek sevindirici olayların müjdesidir. Rüyada kiraz çiçeği görmek, girişilen işlerle yükselmeye delalet eder. Gönlü ferahlatan, hayata anlam katan bir işe başlamaya ve o iş sayesinde eski rahatsızlıkların geçmesine yorulur. Bu rüya yeni girişilen bir işin ileride hayırla sonuçlanacağına da işaret eder.

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Rüyada ekşi ve kurtlu kiraz görmek

Kiraz tatlı ve sağlam olduğu sürece hüküm hayırdır. Tadının ekşi çıkması ya da meyvenin bozulmuş olması rüyayı hayırdan çıkarır. Ekşi kiraz, gelen kazancın hayrının görülemeyeceğine işaret eder. Kurtlu kiraz ise araya girip işleri bozan kimselere delalet eder. İki hâlde de zarar aynı yerden doğmaz. Ekşi kirazda mesele rüya sahibinin elindekini kullanma biçimidir, kurtlu kirazda ise çevresindeki kişilerdir.

Rüyada ekşi kiraz yemek

Ağzına attığı kirazı ekşi bulan kimse için rüya, gelen kazancın elde kalmayacağına delalet eder. Dalından kopardığı kiraz tatlı çıkarsa bol kazanca, ekşi çıkarsa elindeki imkânı yerinde kullanamamaya yorulur.

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Rüyada kurtlu kiraz görmek

İçi kurtlanmış bir kiraz, rüya sahibinin işlerine ve yakın ilişkilerine karışan kimselere işaret eder. Bu kimseler dışarıdan iyilik niyetiyle yaklaşır ama girdikleri her işi bozar. Kirazın içindeki kurdu görmek, zararın uzaktan değil en yakından geleceğini bildirir. Kurtlu kiraz görmek kardeşler arasında çıkacak bir anlaşmazlığa da yorulur. Aile içinde paylaşılamayan bir konu yüzünden aranın bozulacağını haber verir.

Rüyada kiraz çekirdeği görmek

Kirazın içinden çıkan çekirdek, çevredeki kimseler sayesinde kazanca erişmeye yorulur. Rüyada kiraz çekirdeği görmek, aileden, akrabadan ya da bir arkadaştan gelecek aracılıkla iş bulmaya delalet eder. Kapıyı açan kişi tanıdık bir kimsedir ve fayda onun eliyle ulaşır.

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Rüyada kiraz ikram edilmesi

Rüyada kiraz ikram edilmesi başkasından gelecek rızka delalet eder. Rüya sahibinin önüne konan kiraz, kendi çabasıyla değil çevresinin eliyle gelen bir fayda demektir. Bu rüya sıkışık bir zamanda görülecek maddi desteğe işaret eder. Kiraz sattığını görmek ise ekmeğini kazanacak esnekliğe yorulur.