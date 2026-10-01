Rüyada korkmak, korkunun nereden geldiğine, neye karşı duyulduğuna ve rüya sahibinin bu korku karşısında ne yaptığına göre farklı şekillerde yorumlanır. Yüksekten, karanlıktan veya birinden korkmak farklı tabirlere konu olurken, korkutulmak ve korkutmak da birbirinden ayrı değerlendirilir. Korkunun rüya sahibinde mi yoksa başka bir kişide mi görüldüğü de rüyanın yorumunu değiştirir. Peki rüyada korkmak ne anlama gelir? Merak edenler için detaylar haberimizde...

Rüyada korkmak

Rüyada korkmak emniyete ve kurtuluşa delalet eder. Uykuda korkan kimse uyanıkken güvende olur ve korktuğu şey ne ise ondan yana selamet bulur. Rüyanın uyandırdığı ağır his hükme tesir etmez, tabir rüya sahibinin lehinde kalır.

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Rüyada bir şeyden korkmak, o şeyin rüya sahibine dokunamayacağının alametidir. Korkulan şey ne kadar yakına gelirse gelsin rüya sahibine bir zarar isabet etmez. Üzerine yürüyen tehlike onu bulmadan geri döner ve arkasında iz bırakmaz. Korkunun yaklaşması değil, geri dönmesi bu rüyanın hükmüdür.

Korku rüyası, rüya sahibinin himaye altında bulunduğuna işaret eder. Çekindiği bir mesele kendisine zarar vermeden geçer. Daraldığı dönem kapanır ve rahata çıkar. Rüya sahibinin en çok çekindiği yönden emniyette olduğu haber verilir. İşlerin beklenen yönde ilerlemesi de bu rüyanın alametlerindendir.

Korku rüyası aynı zamanda rüya sahibinin çevresindeki tehlikelerden uzak tutulduğu anlamına gelir. Kendisine kötülük düşünülse dahi bunun ona ulaşmadan dağılacağına yorulur. Kötü niyet besleyen kimselerin rüya sahibine erişemeyeceğine ve tuttukları yolun kendi aleyhlerine döneceğine işaret eder. Rüyada korkmak bu yönüyle bir sakınma değil, bir güvence işaretidir.

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Rüyada korkmak baştan sona hayra yorulan bir rüyadır. Korkan kimse sıkıntısını arkada bırakır ve gönlü rahat eder. Korkunun rüyada bıraktığı ağırlık, uyanıkken rüya sahibinin lehine döner. Tabirin esası korkunun kendisi değil, korkunun ardından gelen selamettir. Rüya sahibinin korktuğu yerden kalkıp kendini toparladığını görmesi kazancının artacağına alamettir.

Rüyada çok korkmak

Rüyada çok korkmak, tövbeye ve yanlış bilinen bir işten dönmeye delalet eder. Şiddetli korku, çözümü kendi çabasına bakan bir meseleye işaret eder. O mesele rüya sahibinin gayretiyle kapanır. Rüya sahibinin günahlardan dönmesine ve yanlış bildiği yolu bırakmasına yorulur. Rüyada çok korktuğunu görmek de aynı hükümdedir.

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Rüyada korktuğunu görmek

Kendini görüp korkmak her türlü şerden ve zarardan korunmaya yorulur. Rüyada korktuğunu görmek, rüya sahibine yönelen kötülüğün ona ulaşmadan geri döneceğine işarettir. Uğranması muhtemel bir zarar önceden savuşturulur. Rüya sahibinin sakınıldığına ve gözetildiğine de yorulur. Malı ve sağlığı yönünden de korunduğu anlamına gelir.

Rüyada birinin korktuğunu görmek, o kimsenin zor bir dönem geçireceğine delalet eder. Burada korkan rüya sahibi değil, tanıdığı bir başkasıdır ve hüküm de o kimse üzerinedir. Rüya sahibi bakımından ise bir dosttan yardım isteneceğine yorulur.

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Rüyada korkunç şeyler görmek

Dehşetli bir sahne görmek, sıkıntılı bir dönemin kapanmasına ve gönül rahatlığına delalet eder. Rüyada korkunç şeyler görmek, rüya sahibinin daraldığı günlerin sona ereceğine işarettir. Rüyada korkutucu şeyler görmek de aynı hükümdedir. Korkunç bir yüzle karşılaşmak ya da rüyanın baştan sona bir korku filmi gibi geçmesi bu tabirin içindedir. Şimşek çakmasından ya da yıldırım düşmesinden korkmak da bu rüyaların arasında sayılır. Rüya sahibinin gönlü ferahlar ve üzerindeki tasa kalkar.

Rüyada yüksekten korkmak

Rüyada yüksekten korkmak, mevcut borcun ödenmesine ve sıkıntılı bir hâlden kurtulmaya delalet eder. Rüya sahibinin üzerinde duran yük kalkar ve alacaklısıyla arasındaki mesele kapanır. Birikmiş borç da bu hükmün içindedir ve rüya sahibinin eli genişler. Sıkıntılı hâlden kurtulmak bu rüyanın en yerleşik hükmüdür.

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Yükseklikten korkmak, sıkışık günlerin geride kaldığı anlamına gelir. Rüya sahibinin maddi darlığı geçer ve harcamalarını kendi kazancıyla karşılayacak hâle gelir. Borcun altında geçen günler biter ve rüya sahibi kimseye muhtaç kalmaz. Köprüden korkarak geçmek de aynı karşılığı bulur. Yüksekte durup aşağıya korkarak bakmak bu tabirin içinde anılır ve ödenmesi gereken bir yükün kalkacağına yorulur.

Rüyada yüksekten düşmekten korkmak

Düşmekten korkmak, doğru yolda yürümeye ve hayırlı işlerle uğraşmaya yorulur. Rüyada yüksekten düşmekten korkmak, rüya sahibinin tuttuğu yolun kendisini zarara götürmeyeceğine işaret eder. Giriştiği iş temiz bir iştir ve işini sağlam tuttuğuna alamettir. Elindeki işin hayırla neticeleneceğine de yorulur.

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Rüyada çok yüksekte olmak ve korkmak

Rüyada çok yüksekte olmak ve korkmak, dünyalık genişliğe, mevki ve şerefe delalet eder. Rüya sahibinin bulunduğu yerde adı duyulur. Sözü ağırlık kazanır ve hesaba katılır. Yüksek bir yerde oturup korkmak ve yükseğe çıkıp korkmak da bu hükme girer. Elindeki imkân çoğalır ve darlık görmez. Geçim yönünden de genişleyeceğine yorulur.

Rüyada yüksek bir yerden inmeye korkmak

Rüyada yüksek bir yerden inmeye korkmak, tasaların dağılmasına ve atılan adımın hayırlı neticelenmesine delalet eder. Rüya sahibinin tereddüt ettiği bir karar vardır ve o karardan zarar görmeyeceği anlamına gelir. Yüksek bir yerden atlamaktan korkmak ile merdivenden inememek de aynı hükme bağlanır. Uzayan bekleyişin sonunda hayırlı bir netice alınır.

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Rüyada yükseklik korkusu yaşamak

Yükseklik korkusu duymak ferahlığa yorulur. Rüyada yükseklik korkusu yaşamak, rüya sahibini daraltan hâlin kalkacağına ve içinin rahat edeceğine işarettir. Üzerindeki sıkışıklık dağılır. Ferahlatıcı bir haber de bu rüyanın alametlerindendir.

Rüyada korkutan sahneye göre tabiri

Korkunun görüldüğü sahne tabiri ayırır. Aynı korku karanlıkta, kapalı bir yerde, yolunu kaybetmiş hâlde ya da bir ses üzerine duyulduğunda başka başka karşılık bulur. Sahnenin kendisi, rüya sahibine gelecek hayrın hangi yönden geleceğine işaret eder.

Rüyada deli görmek ve korkmak

Rüyada deli görmek ve korkmak, büyük bir işe girişmeye ve kalıcı bir güç kazanmaya delalet eder. Rüya sahibi hem maddi hem manevi yönden sağlam bir zemine oturur. Sıkıntı veren kimselerin hayatından çıkmasına da yorulur. Palyaço görüp korkmak bu rüyaların arasında anılır.

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Rüyada karanlıktan korkmak

Karanlıkta duyulan korku, gönülden arzu edilen şeyin hayırlısıyla nasip olmasına delalet eder. Rüyada karanlıktan korkmak, rüya sahibinin gönülden dilediği isteğe kavuşacağı anlamına gelir. O istek kendisine zarar vermeyecek biçimde verilir. Aradaki gerginliğin bitmesine ve rahatsızlıkların kısa sürede aşılmasına da yorulur. Gelirin çoğalmasına da alamet sayılır. Karanlıkta korkarak yürümek de aynı yöndedir.

Rüyada asansöre binmek ve korkmak

Rüyada asansöre binmek ve korkmak, sorunlu kimselerle araların düzelmesine ve üst bir göreve terfi etmeye yorulur. Rüya sahibi çalıştığı yerde daha üst bir vazifeye geçer. Asansörden korkmak ve asansörde kalıp korkmak da aynı tabire girer.

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Rüyada kaybolmak ve korkmak

Kaybolup korkmak karmaşadan ve belirsizlikten kurtulmaya yorulur. Rüya sahibinin ne yapacağını bilemediği bir mesele vardır ve o mesele açıklığa kavuşur. Rüyada kaybolmak ve korkmak, rüya sahibine cesaret geleceğine ve kararsız kaldığı yerde adım atacağına işaret eder. Başarıya giden yoldaki engellerin kalkmasına da alamettir.

Rüyada hayalet görmek ve korkmak

Rüyada hayalet görmek ve korkmak, bedendeki ağrıların geçmesine delalet eder. Rüya sahibinin uzun süredir şikâyetçi olduğu bir rahatsızlıktan kurtulacağına işarettir. Çevresindekilere yardım edebilecek genişliğe kavuşacağına da yorulur. Girişilen işlerin kazanç getireceği anlamına gelir. Rüyada ruh görüp korkmak da aynı hükümdedir.

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Rüyada ses duymak ve korkmak

Rüyada ses duymak ve korkmak, verilen sözlerin tutulmasına yorulur. Rüya sahibine söz veren kimse sözünde durur, işler istenen yönde ilerler ve beklenen karşılık zamanında gelir.

Rüyada korkutulmak

Rüyada korkutulmak, korkutulan kimsenin düşmanına galip geleceğine delalet eder. Rüya sahibini yıldırmak isteyen taraf istediğini elde edemez ve üstünlük rüya sahibinde kalır. Zalimin elinden kurtulmaya da yorulur. Bu tabirde korkutanın kim olduğuna bakılmaz. Hüküm korkutulan kimse üzerinedir.

Rüyada sürekli korkutulmak da aynı yöndedir. Korkutmanın tekrarlanması karşı tarafın gücüne değil, aczine yorulur. Rüya sahibinin hasmını alt edeceğine ve uzun süredir çekişme içinde olduğu meselede haklı çıkacağına işarettir. Hakkını arayacağına ve karşı tarafın geri çekileceğine yorulur. Korkutulmanın ardından rüya sahibinin eli kuvvetlenir ve karşı taraf iddiasından vazgeçer. Üzerine yürünen kimse sonunda kazanır.

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Rüyada tehditten korkmak

Yapmadığı bir iş yüzünden tehdit edilen kimse temiz çıkar. Rüyada tehditten korkmak, üzerine atılan bir suçtan beri çıkmaya delalet eder. Rüya tersiyle yorulur ve rüya sahibinin uyanıkken hiçbir korku çekmeyeceğine işarettir. Kendisine yöneltilen söz boş kalır. Rüyada tehditten korkmamak da aynı hükümdedir ve her iki hâlde rüya sahibinin adı temizlenir. Üzerine atılan iddia sahibine döner.

Rüyada kovalanmak ve korkmak

Kovalandığını görüp korkmak aile hayatında huzurun yerine gelmesine yorulur. Evin içindeki tedirginlikler kalkar ve sakin günler gelir. Rüyada kovalanmak ve korkmak, rüya sahibinin hanesinde geçimsizliğin sona ereceğine işarettir.

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Rüyada takip edilmek ve korkmak

Rüyada takip edilmek ve korkmak, rüya sahibinin işinde en iyisi olmasına işaret eder. Geçim kolaylığına ve beklenen başarıya kavuşmaya yorulur. Takip edildiğini fark edip korkmak da bu hükmün içindedir.

Rüyada korkup kaçmak

Rüyada korkup kaçmak, reisliğe ve başkanlığa nail olmaya delalet eder. Rüya sahibinin bulunduğu yerde öne geçeceğine ve bir topluluğun başına geçip iş göreceğine işarettir. Kendi idaresine bir iş verileceğine de yorulur. Korkudan kaçmak, bu yönüyle rüya sahibine sorumluluk geleceğinin alametidir.

Rüyada korkup kaçmak, bir fırsatın iyi değerlendirilip maddi kurtuluşun bulunmasına da yorulur. Rüya sahibi elindeki imkânı yerinde kullanır ve darlıktan çıkar. Korkup kaçan kimsenin üzerindeki darlık kalkar ve eline geçen fırsat boşa gitmez. Rüyada korkarak kaçmak, taşınan korkuların ortadan kalkacağı anlamına gelir. Rüyada korkmak ve kaçmak, üzerindeki sıkıntının sona ereceğine de alamettir.

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Rüyada korkup saklanmak

Rüyada korkup saklanmak, emniyete kavuşmaya ve rahata ulaşmaya işarettir. Rüya sahibi kendisini tedirgin eden şeyin erişemeyeceği bir yere geçmiştir. Rüya sahibinin huzura ereceğine ve korkusunun geride kalacağına yorulur.

Rüyada korkarak uyanmak

Rüyada korkarak uyanmak, yakın zamanda sevinçli bir haber alınacağına delalet eder. Haberin uykudan uyandıracak kadar yakın olduğuna işarettir. Gelen haber rüya sahibinin umduğundan daha erken ulaşır ve onu sevindirir. Rüya sahibinin sıkıntı içinde yatıp ferahlık içinde kalkacağı anlamına gelir. Uykudan kalkarken taşıdığı telaş, gün içinde yerini sevince bırakır. Beklenen haber geldiğinde rüyanın korkusu geride kalır.

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Aynı rüya, gösterilen çabanın olumlu sonuç vermesine yorulur. Rüya sahibinin uzun süredir emek verdiği iş karşılığını bulur ve harcadığı zaman boşa gitmez. Emeğin büyüklüğü ölçüsünde karşılığın da genişleyeceği haber verilir. Çalışmanın neticesi kendi eline geçer, başkasının eline kalmaz.

Rüyada korkuyla uyanmak, sıkıntı çekilen günlerin rahatça atlatılmasına alamettir. Rüya sahibinin ağır bulduğu bir dönem beklediğinden kolay geçer. Zor geçen bir zamanın ardından rahat bir döneme gireceğine işaret eder. Rüya sahibinin sağlığının yerine geleceğine de yorulur. Korkup bağırarak uyanmak da aynı karşılığı bulur.

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Rüyada öleceğini bilmek ve korkmak

Rüyada öleceğini bilmek ve korkmak, sevilen ve sözü dinlenen bir kimse olmaya delalet eder. Rüyada ölümden korkmak ise uzun ömre yorulur. Ölmekten korkan kimsenin ömrünün uzun olacağına işaret eder.

Bu rüya iş hayatında beklenen atılımın geleceğine alamettir. Uzun süredir sırasını bekleyen bir fırsat rüya sahibinin önüne çıkar. Beklemede kalan bir işin de neticeleneceğine yorulur. Rüya sahibinin sözü çevresinde tutulur ve kendisine gönülden bağlanılır. Çevresinin kendisine danışacağı anlamına gelir.

Kısmetin açılmasına, sıkıntıların çözülmesine ve huzurun geri gelmesine de işarettir. Rüya sahibini sevindirecek bir hadisenin vuku bulacağı haber verilir. Rüyada azrail görüp korkmak ve morgdan korkmak da aynı hükme bağlanır. Ölümden korkmanın ardından rüya sahibinin ömrüne bereket geleceği anlamına gelir. Ölüm sözünün geçtiği bu rüyalarda tabir rüya sahibinin lehindedir.

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Rüyada korkup dua okumak

Korkusunu duayla karşılayan kimsenin bağlılığı kuvvetlidir. Rüyada korkup dua okumak, rüya sahibinin kalbinde Allah korkusu bulunduğuna ve dininin sağlam olduğuna delalet eder.

Rüyada korkup ayetel kürsi okumak, korkup bismillah çekmek, korkup la ilahe illallah demek ve korkup la havle vela kuvvete demek tek hükümde buluşur. Hangi dua okunursa okunsun tabir aynı kalır. Korkutulma sırasında dua okunması da buna dahildir.

Bilinmeyen bir şeyden korkmak, dinî bağlılığın kuvvetine yorulur. Rüyada cehennem korkusu duymak da aynı yöne bağlanır, çünkü korkabilmenin kendisi iman alameti sayılır.

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Rüyada birinden korkmak

Rüyada birinden korkmak, korkulan kimseden menfaat görmeye delalet eder. Rüya sahibinin çekindiği kimse ona zarar değil fayda getirir. Korkulan kimseyle kurulan yakınlık rüya sahibine kazanç getirir. Çekinilen kimseden gelecek fayda rüya sahibinin işini kolaylaştırır. O kimseyle girişilecek işin hayırlı sonuç vereceğine işarettir.

Aynı rüya dargınlarla barışmaya ve anlaşmazlıkların kapanmasına yorulur. Araya giren küskünlük kalkar ve konuşulmayan kimseyle yeniden görüşülür. Dargınlığın sebebi de ortadan kalkar. Rüyada babadan korkmak, polisten korkmak ve sapıktan korkmak için de bu tabir geçerlidir.

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Rüyada insandan korkmak

İnsandan korkmak meşru yoldan mal edinmeye yorulur. Rüyada insandan korkmak, rüya sahibinin kazancının helal olacağına ve elinde kalacağına işaret eder. Kazandığı mal bereketli olur. Yapılmış bir hatanın düzeltilmesine de bağlanır. Rüya sahibinin adının çevresinde iyi anılacağına alamettir.

Rüyada korkudan bağırmak

Rüyada korkudan bağırmak, beklenen müjdeye ulaşmaya delalet eder. Rüya sahibinin işi istediği gibi neticelenir ve kafa huzuru yerine gelir. Aynı rüya, yanlış kurulmuş bir ortaklığın zararsız biçimde dağılmasına yorulur. Ortaklıktan çıkarken rüya sahibinin bir kaybı olmaz ve maddi durumu düzelir.

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Rüyada korkup bağırmak, korkudan çığlık atmak, korkup imdat diye bağırmak, korkarak anne diye bağırmak, korkup baba diye bağırmak ve korkarak Allah diye bağırmak tek hükümde toplanır ve hepsi beklenen müjdeye yorulur.

Rüyada korkutmak

Korkutan taraf rüya sahibiyse hüküm de onun lehinedir. Rüyada korkutmak, rüya sahibinin sözünün karşı tarafa geçmesine delalet eder. Bulunduğu yerde çekinilen ve hesaba katılan taraf olacağına işarettir. Rüyada birini korkutmak, o kimsenin rüya sahibiyle karşı karşıya gelmekten kaçınacağı anlamına gelir. Karşı taraf rüya sahibinin sözünü geri çevirmez. Rüya sahibinin işini kendi istediği yönde yürüteceğine alamettir.