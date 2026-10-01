Rüyada koyun sürüsü görmek kimi zaman otlakta yayılmış kalabalık bir sürü, kimi zaman ağılda bir arada tutulan hayvanlar, kimi zaman da sahipsiz kalıp dağılan bir sürü şeklinde görülür. Rüya sahibi bazen sürüyü uzaktan seyreder, bazen önüne katıp otlağa götürür, bazen de elinden kaçırır. Sürünün nerede görüldüğü, kaç koyundan oluştuğu ve rüya sahibinin sürüyle ne yaptığı rüyanın yorumunu değiştirir.

Rüyada koyun sürüsü görmek

Rüyada koyun sürüsü görmek bolluğa ve bereketli bir rızka delalet eder. Ele geçecek nimetin bir defaya mahsus kalmayacağına ve gelen hayrın uzun zamana yayılacağına işarettir. Rızkın yalnız çoğalmasına değil, bereketlenip elde kalmasına da yorulur. Geçim darlığı çeken bir kimse için yoksulluktan varlığa geçmeye, eldeki imkânın genişlemesine alamettir. Uzun süredir aksayan işlerin hızlanacağına ve endişe duyulan meselelerin kısa zamanda neticeleneceğine delalet eder. Hane içinde büyümüş küskünlüklerin son bulacağına, akrabalar arasındaki soğukluğun kalkacağına işarettir.

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Sürü aynı zamanda idare edilen bir topluluğa karşılık gelir. Uysal, itaatkâr ve idaresi kolay bir cemaate işaret ettiği için rüya sahibinin başında bulunduğu kimselerden itaat göreceğine ve verdiği sözden dönmeyen insanlarla çevrileceğine delalet eder. İdare ettiği kimseler kendisini yormadığından işlerinin de sıkıntısız yürüyeceğine alamettir. Üstlendiği vazifede güçlük çekmeyeceğine, önüne çıkan engelleri çevresindeki kimselerle birlikte aşacağına yorulur. Koyun sürüsünü görmek ve koyun sürüsü rüyası da aynı anlama gelir. Bu rüya hem kazanç hem de itibar tarafında hayır haber verir.

Rüyada bir sürü koyun görmek

Rüyada bir sürü koyun görmek eldeki sevincin kesilmeyeceğine ve saadetin süreceğine işaret eder. Sürünün kaç baştan oluştuğu rüyanın hayrını eksiltmez, yalnız gelecek bolluğun genişliğini gösterir. Koyunların çokluğu geniş bir rızka ve uzun süren bir varlığa delalet ederken, az sayıda koyundan oluşan bir sürü aileye yorulur ve gelen hayrın hane içinde kalacağını gösterir. Ticaretin bozulmadan yürüyeceğine ve rüya sahibinin işlerin başına geçeceğine alamettir. Sürü koyun görmek ve sürüyle koyun görmek de aynı şekilde yorulur.

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Rüyada ölmüş koyun sürüsü görmek

Ölmüş koyun sürüsü görmek, ürkütücü görüntüsüne rağmen hayra yorulur. Küçük bir sermayeyle girişilen işten umulanın üstünde kazanç sağlanacağına alamettir.

Rüyada ağılda koyun sürüsü görmek

Sürünün ağılda toplu hâlde durduğunu görmek gelişme kaydedilen bir döneme girileceğine işaret eder. Ağılda koyun sürüsü görmek rüya sahibinin önündeki engellerin kalkacağına delalet eder. Bilgili kimselerle girişilecek işlerden büyük başarı elde edileceğine alamettir.

Rüyada koyun sürüsü gütmek

Koyun sürüsü gütmek, rüya sahibinin yoluna girmeyen işlerini teker teker düzelteceğine delalet eder. Kendi işini kuracağına ve kendisinde liderlik vasfı bulunduğuna işarettir. İnsanları yönetip idare edeceği bir makama geleceğine yorulur.

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Koyun sürüsü otlatmak ise rüya sahibinin bulunduğu rütbenin artmasına, müdürlük, amirlik ya da komutanlık gibi bir vazife üstlenmesine ve siyasi bir makama gelmesine delalet eder. Memuriyette bulunan bir kimse için terfi haberidir. İşine tek başına başlamış bir kimsenin pek çok kişiye maaş verecek genişliğe ulaşacağına alamettir. Otlayan bir koyun sürüsü görmek ilme ve bilgiye erişmeye, iş hayatında başarı elde etmeye işarettir. Kendini koyun sürüsünün sahibi olarak gören kimsenin büyük mala ve mülke kavuşacağına delalet eder.

Rüyada çoban ve koyun sürüsü görmek

Çoban sürünün başında durur ve koyunlar onun ardından gider. Bu rüya yüksek memuriyete ve ululuğa işaret eder. Çobanlı sürü, idaresi sağlam bir topluluk sayılır. Sürüyü çevirip toplayan biri varken hüküm idare ve itibar tarafında kalır, sürü başıboş görüldüğünde ise tersine döner. Rüya sahibinin sorumluluğunu üstleneceği bir cemaate ve kendisine bağlı kimselerin işinden mesul tutulacağı bir vazifeye delalet eder. Çoban ve koyun sürüsü görmek mevki ve itibar kazanmaya yorulan rüyalardandır.

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Rüyada beyaz koyun sürüsü görmek

Rüyada beyaz koyun sürüsü görmek, rüya sahibini üzen ne varsa ortadan kalkacağına delalet eder. Birikmiş borçların ödeneceğine ve sıkıntılı dönemin kapanacağına işarettir. Bu rüya darlıktan sonra gelen ferahlığa yorulur ve rüya sahibinin üzerindeki yükün kalkacağını haber verir. Büyük mal ve mülk sahibi olunacağına, elinin genişleyeceğine alamettir. İnsanlar arasında saygınlık ve itibar kazanılacağına da delalet eder.

Rüyada koyun sürüsünün elden çıkması

Koyun sürüsünün elden çıkması, rüya sahibinin idare ettiği topluluk üzerindeki denetiminin zayıflamasına delalet eder. Bir araya getirilmiş olanın dağılmasına ve kazanılmış mevkinin sarsılmasına işaret eder. Kaybedilen ya da kaçıp giden bir sürü görmek hayra yorulmaz.

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Rüyada koyun sürüsünü kaybetmek

İnsanlar arasındaki itibarın zedeleneceğine delalet eden rüyalardan biri de koyun sürüsünü kaybetmektir. Sürüsünü kaybeden kimse elindeki topluluğu ve kendisine duyulan güveni yitirmiş sayılır. Yürüyen işlerin bozulacağına ve emek verilerek kurulmuş bir düzenin sarsılacağına işarettir. Meslek hayatında zarar görüleceğine ve elde edilmiş mevkinin korunamayacağına yorulur. Rüya sahibinin sözünün eskisi kadar dinlenmeyeceğine de alamettir.

Koyun sürüsüne kurt saldırması görmek, rüya sahibinin malında ve parasında gözü olan kimselerin varlığına delalet eder. Sürüye dışarıdan gelen bu zarar, güvenilen işlerden yana hayal kırıklığına düşüleceğine ve ümidin kesileceğine işarettir. Başa gelecek olumsuz bir gelişmeye ve sürü sahibinin elindekini koruyamayacağına alamettir.

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Rüyada koyun sürüsünün kaçtığını görmek

Sürüyü gözetecek bir kimse çıkmadığında rüyada koyun sürüsünün kaçtığını görmek, bir topluluğun idarecisinden uzaklaşmasına ve başlarındaki kimsenin sözünün geçmez hâle gelmesine delalet eder. Güden kimsenin yanında ürküp koşuşan koyunlar bu hükme girmez. Koyun sürüsünün dağıldığını görmek uzun uğraşla kurulmuş bir işin başarısızlığa uğrayacağına yorulur. Sürünün elden kaçması çevre üzerindeki denetimin yitirilmesine, ayrılığa ve hayal kırıklığına işarettir. Kaçan sürünün peşinden gitmek ise bu zorlukların üstesinden gelinemeyeceğine alamettir.