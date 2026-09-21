Rüyada kurbağa görmek, kimseye zararı dokunmayan temiz ve mütevazı bir kimseye, hane içinde bolluğa ve kısmete delalet eder.

Rüyada kurbağa görmek, rüya sahibinin o kurbağaya ne yaptığıyla birlikte tabir edilir. Kurbağayı öldürmek, yakalamak ya da yemek ayrı karşılıklar taşır. Kurbağanın ölü bulunması, sesinin duyulması, hatta rüya sahibinin ondan korkması da tabiri değiştirir. Rüyada kurbağa, tek başına görüldüğünde de kalabalık hâlde göründüğünde de başka türlü yorumlanır.

Rüyada kurbağa görmek

Rüyada kurbağa görmek, kulluk vazifelerini yerine getiren, temiz ve mütevazı bir kimseye işaret eder. Bu kimse kendi hâlinde yaşayan, kimseye zararı dokunmayan biridir. Rüya sahibinin yakın çevresinde bulunur ya da yakın zamanda yolu onunla kesişir.

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Kurbağa ibadetine bağlı, gösterişten uzak bir kula yorulur. Hakkına razı olan, kimseye eziyet etmeyen bu kimsenin rüyada görünmesi hayır tarafındadır. Kurbağa bu yönüyle çoğunlukla dostluk ve selamet tarafında anılır.

Rüyayı gören erkekse tabir, iyi kalpli ve gönlü alçak bir kadınla karşılaşmaya döner. Kadın gördüğünde ise hayırlı bir işe ve temiz bir kazanca yorulur. Her iki hâlde de rüya sahibinin eline geçecek olan hayırdır.

Aynı rüya, uzun zamandır görüşülmeyen bir dostla ya da uzak düşmüş bir yakınla yeniden bir araya gelineceğine de işaret eder. Kesilen görüşme yeniden başlar, araya giren küskünlük ortadan kalkar.

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Geçimini sudan kazanan kimse için rüyada kurbağa hayra ve berekete delalet eder. Suyla ilgili bir işte çalışanın kazancı artar, eldeki iş genişler.

Rüya genel olarak bolluğun, kısmetin ve hane içinde mutluluğun alametidir. Evin geçimi rahatlar, hane halkı arasındaki gerginlik sona erer ve uzayan işler tamamlanır.

Rüyada kurbağanın rengine göre tabiri

Kurbağanın rengi, gelecek hayrın hangi yönden geleceğini gösterir. Yeşil de beyaz da sıkıntının sona ermesine, eldeki işin düzelmesine ve haneye girecek berekete delalet eder. Renk değiştikçe hayrın düştüğü taraf değişir, hükmün yönü aynı kalır.

Rüyada yeşil kurbağa görmek

Rüyada yeşil kurbağa görmek, sıkıntıların kısa sürede sona ereceğine delalet eder. Rüya sahibini bunaltan dert dağılır, üzerindeki yük hafifler.

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Rüya sahibi maddi yönden de rahata kavuşur. Eldeki darlık kalkar, gelir düzene girer. Başlanan iş ertelenmeden, zamanında tamamlanır.

Aile hayatı tarafında güzel gelişmeler yaşanacağına işaret sayılır. Ev halkı arasındaki anlaşmazlık çözülür, hane içinde huzur kurulur.

Rüyada beyaz kurbağa görmek

Rüyada beyaz kurbağa görmek, sıkıntı veren durumların ortadan kalkacağına işaret eder. Beyaz renk burada selamet tarafını gösterir. Rüya sahibi kazançlı işlere girer, haneye bolluk ve bereket gelir. Uzun süredir evlat bekleyen kimse için rüya, beklenen evlada kavuşmaya yorulur.

Rüyada kurbağalar görmek

Rüyada kurbağalar görmek, kalabalık ama güven vermeyen bir topluluğa işaret eder. Bu topluluk oyuncu ve hilekâr kimselerden oluşur, sözleriyle davranışları birbirini tutmaz.

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Kurbağaların bir arada, sürü hâlinde durduğunu görmek de aynı tabire girer. Tanınmayan bir kalabalığın arasına karışmanın rüya sahibine hayır getirmeyeceğine yorulur.

Tabir, bu çevreden uzak durmanın daha hayırlı olacağını haber verir. Kalabalıktan uzaklaşmak rüya sahibi için selamet sayılır.

Rüyada bir sürü kurbağa görmek

Rüyada bir sürü kurbağa görmek, hilekâr ve oyun sever kimselerin bulunduğu geniş bir kalabalığa delalet eder. Kurbağalar su kenarında toplu hâlde görülmüşse hüküm döner ve rüya, uzaklardan gelecek bir habere işaret eder. Bu haber hanedeki herkesi ilgilendirir.

Rüyada kurbağanın üstüne zıpladığını görmek

Rüyada kurbağanın üstüne zıpladığını görmek, rüya sahibinin biri tarafından takip edildiğine işaret eder. Bu kimse rüya sahibini kıskanır ve onun yerinde olmak ister.

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Kurbağanın rüya sahibine değecek kadar yaklaşması, takibin uzaktan olmadığını gösterir. Takip eden kimse rüya sahibinin yakınında bulunur, hâlini ve işini yakından izler. Rüya, bu kimsenin niyetinin iyi olmadığına delalet eder.

Rüyada zıplayan kurbağa görmek

Rüyada zıplayan kurbağa görmek, rüya sahibinin takip edildiğine ve kıskanıldığına işaret eder. Kurbağanın sıçrayışını uzaktan seyretmek, kıskanan kimsenin rüya sahibinin yakınına gelmediğine, onu uzaktan izlemekle yetindiğine yorulur.

Rüyada kurbağanın iriliği ne anlama gelir?

Kurbağanın iriliği, tabirin bir kimseye mi yoksa rüya sahibinin kendi işine mi baktığını gösterir. İri kurbağa saygın ve sözü geçen bir kimseye, küçük kurbağa eldeki işin ve sağlığın düzelmesine delalet eder. İkisi de hayır tarafındadır.

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Rüyada büyük kurbağa görmek

Rüyada büyük kurbağa görmek, ibadet ehli, saygın ve sözü dinlenen bir kimseye delalet eder. Bu kimse çevresinde sayılır, verdiği söz tutulur. Kurbağa ne kadar iri görülürse o kimsenin itibarı da o kadar büyük sayılır.

Rüya ayrıca rüya sahibinin düşmanından uzak kalacağına işaret eder. Düşmanın tesiri kalmaz, rüya sahibi işlerini iyi bir seviyeye getirir. Kendi işini yoluna koyduktan sonra başkalarının yardımına da koşar.

Rüyada küçük kurbağa görmek

Rüyada küçük kurbağa görmek, hastalıkların iyileşeceğine işaret eder. Uzun süren rahatsızlığın geçeceğine delalet eder. Kaçırılan fırsatlar geri gelir, rüya sahibi maddi ve manevi kazançla karşılaşır. Elden çıktığı sanılan bir işin yeniden rüya sahibine döneceğine de delalet eder.

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Rüyada kurbağa yavrusu görmek, dindar, kendi hâlinde ve hoşsohbet kimselere delalet eder. Rüya sahibinin çevresinde savunmasız ama iyi niyetli kimseler bulunur. Bu rüya dünya malının çoğalacağına, rüya sahibinin rahatlığa ereceğine işaret eder. Yavru kurbağa, hayırlı ve güzel olayların yaklaştığının alametidir.

Rüyada kurbağanın bulunduğu yere göre tabiri

Kurbağanın görüldüğü yer, hayrın haneye mi yoksa iş tarafına mı düşeceğini gösterir. Evde görülmesi hane içindeki sıkıntının çözülmesine, suda görülmesi eldeki işin yolunda gitmesine delalet eder. Her iki yerde de rüya borçtan kurtulmaya işaret eder.

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Rüyada evde kurbağa görmek

Rüyada evde kurbağa görmek, hane içinde süregelen sorunların çözüme kavuşacağına işaret eder. Dertler dağılır, borçlar kolaylıkla kapanır ve işler hayırla ilerler.

Kurbağayı evin içinde dolaşırken görmek de bu tabire girer. Hane halkının sorunları çözmek için uğraşacağına, verilen emeğin karşılıksız kalmayacağına yorulur.

Kurbağanın eve dolduğu görülmüşse rüya, yakın çevredeki görünüşte yakınlık gösteren kimselere delalet eder.

Rüyada eve kurbağa girdiğini görmek, sabırlı bir kimse olmaya ve sorun yaşamadan iyi bir hayat sürmeye işaret eder. Rüya sahibi maddi ve manevi olarak rahata erer, yakın zamanda müjdeli bir haber alır.

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Eve tek bir kurbağanın girdiği görülmüşse hüküm budur. Kurbağaların sürü hâlinde eve dolduğu görülürse rüya sıkıntı çekmeye yorulur.

Rüyada suyun içinde kurbağa görmek

Rüyada suyun içinde kurbağa görmek, büyük sevinçler yaşanacağına delalet eder. Eldeki iş için saygın kimselerden teklif alınır, borçlardan kurtulunur. Suda yüzen kurbağa görmek, işlerin zamanında ve yolunda tamamlanacağına yorulur.

Rüyada kurbağa öldürmek

Rüyada kurbağa öldürmek, yakın zamanda bir düşmandan kurtulmaya delalet eder. Rüya sahibinin işine ve huzuruna dokunan kimse uzaklaşır, üzerindeki baskı kalkar.

Rüya, maddi sıkıntıların sona ermesine de işaret eder. Geçim darlığının biteceğine ve kapanmayan borcun kapanacağına yorulur.

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Düşmanın uzaklaşmasıyla birlikte eldeki işler yeniden düzene girer. O kimsenin rüya sahibi üzerindeki tesiri sona erer, duran işler tamamlanır.

Rüyada kurbağa yemek

Rüyada kurbağa yemek, bir mülke sahip olmaya delalet eder. Rüya sahibi ev, arsa ya da dükkân gibi bir mala kavuşur. Kurbağa etinin yendiğini görmek de aynı anlama gelir.

Tabir ayrıca akraba ve yakınlardan gelecek bir menfaate işaret eder. Eline geçecek olan pay ya da yardım, aile tarafından gelir.

Rüyada kurbağa yakalamak

Rüyada kurbağa yakalamak, güçsüz bir düşmanın zararını kesmeye işaret eder. Rüya sahibi kendisini kıskananları ve akranlarını alt eder, onların önüne geçer. Aynı rüya, dinin yasakladığı şeylerden sakınan bir kimseyle arkadaş olmaya da delalet eder.

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Rüyada kurbağadan korkmak

Rüyada kurbağadan korkmak, rüya sahibinin şüpheci bir kimse olduğuna işaret eder. Çevresine gereksiz yere evhamla yaklaşır, kimseye kolay güvenmez. Her işin ayrıntısına inen, titiz bir kimse olduğuna yorulur.

Rüyada ölü kurbağa görmek

Rüyada ölü kurbağa görmek, bir ilişkinin ya da ortaklığın sona ereceğine delalet eder. Bu ayrılık kendiliğinden olmaz, rüya sahibi bunun için emek verir ve çabalar. Rüya maddi bir zarara uğrayıp sıkıntıya düşmeye de işaret sayılır. Elden çıkan mal ya da bozulan ortaklık rüya sahibini bir süre zorlar.

Rüyada kurbağa sesi duymak

Rüyada kurbağa sesi duymak, rüya sahibinin insanlar tarafından övüleceğine işaret eder. İş hayatında sevilir, çevresinde adı iyi anılır ve yüksek bir mevkiye ulaşır.