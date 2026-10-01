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        Haberler Yaşam Rüya Tabirleri Rüyada kusmak ne anlama gelir?

        Rüyada kusmak ne anlama gelir?

        Rüyada kusmak, kusmanın nasıl gerçekleştiğine, kusanın kim olduğuna ve kusulan şeyin ne olduğuna göre farklı şekillerde yorumlanır. Rüyada kustuğunu görmek, kolay ya da zor kusmak, kan kusmak ve birinin kustuğunu görmek ayrı tabirlere konu olurken; kusuntuyu geri yemek, oruçluyken kusmak, bebeğin veya bir hayvanın kusması ve birinin üzerine kusmak da rüyanın anlamını değiştiren ayrıntılar arasında yer alır. İşte, rüyada kusmak tabiri ve anlamı hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 16:13 Güncelleme:
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        Rüyada kusmak ne anlama gelir?

        Rüyada kusmak, kusmanın nasıl gerçekleştiğine, kusanın kim olduğuna ve kusulan şeyin ne olduğuna göre farklı şekillerde yorumlanır. Rüya sahibinin kendisinin, tanıdığı birinin, bir bebeğin, çocuğun veya hayvanın kustuğu rüyalar farklı tabirlere konu olur. Kusuntunun kan, su, saç ya da siyah bir madde olması ve kusmanın nereye yapıldığı da rüyanın anlamını değiştiren ayrıntılar arasında yer alır. Peki, rüyada kusmak ne anlama gelir? İşte detaylar...

        Rüyada kusmak

        Rüyada kusmak tövbeye ve pişmanlığa delalet eder. Rüya sahibinin üzerindeki emaneti sahibine iade etmesine, haksız yolla aldığı bir şeyi geri vermesine işaret eder. Gam, keder ve sıkıntının kişinin üzerinden kalkmasına, kapalı duran zor işlerin açılmasına yorulur. Elden çıkacak bir kayba da alamettir.

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        Tabirin yönünü asıl belirleyen ölçü kusmanın biçimidir. Zorlanarak ve pis biçimde kusmak hayırlı sayılmaz ve sıkıntılı bir döneme girileceğine delalet eder. Rahatça kusmak ise hükmü hayır tarafına çeker.

        Rüyada kustuğunu görmek

        Rüyada kustuğunu görmek rızkın genişlemesine ve tıkalı duran işlerin yoluna girmesine delalet eder. Rüyada kusmak görmek ve rüyada kusmak anlamı da bu hükme girer. Dara düşmüş kimse için eline geçecek bir kolaylığa, işini yürütemeyen için önündeki engelin kalkmasına işaret eder. Rüya sahibinin uzun süredir bekleyen bir işi varsa o işin hareketlenmesine yorulur.

        Rüyada kolay kusmak ve zorla kusmak

        Kusuntunun tadı hoş olur ve kolaylıkla çıkarsa, o kimsenin kendi isteğiyle tövbe etmesine ve yanlış yoldan dönmesine işaret eder. Kusuntu pis olur ve çıkması çetin olursa, o yoldan ancak zorla döneceğine, bedeninde ıstıraba ve malı hakkında bir musibete delalet eder. Takat getiremeyecek kadar çok kusmak ölüme ya da ölüme yaklaşmaya yorulur. Hasta bir kimsenin aşırı kusması vefatına, hamile kadının zorla kusması çocuğunun düşmesine işaret eder.

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        Rüyada mide bulantısı ve kusmak

        Rüyada mide bulantısı ve kusmak, girilecek yeni işlerde hayır ve kazanç bulunmasına işaret eder. Sıkıntılardan zahmetsizce kurtulmaya delalet eder. Rüya sahibi hastaysa şifa bulmasına yorulur.

        Rüyada kustuğunu geri yemek

        Rüyada kustuğunu geri yemek, yapılan bağıştan dönmeye delalet eder. Kusuntusunu tekrar yuttuğunu gören kimse verdiği sözden ve işlediği hayırdan cayar ve birine bağışladığı malı geri alır. Bu hüküm, kusmanın hayır yönünü tersine çevirir.

        Rüyada oruçlu iken kusmak ve kusmuğunu yaladığını görmek, gücü yettiği halde borcunu ödemeyen kimseye işaret eder. Üzerindeki hakkı sahibine vermekte ağır davranmaya delalet eder.

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        Rüyada kusmak fakir ve zengin için ne anlama gelir

        Klasik tabirde bu rüyanın karşılığı rüya sahibinin haline göre değişir. Bütün kusuntular fakir için hayra, zengin için malı hakkında zarara yorulur. Darda olan kimse için rüya ferahlığa, eli geniş kimse için elden çıkacak bir mala işaret eder.

        Rüyada kusmak dini yorumu

        Dinî tabirde kusmak tövbe etmeye ve hakkı sahibine vermeye delalet eder. Leğen ya da kap içine kustuğunu gören kimse günahlarından tövbe eder. Tuvalete kusmak ise haram maldan uzaklaşmaya ve helal kazanca dönmeye işaret eder.

        Rüyada birinin kustuğunu görmek

        Rüyada birinin kustuğunu görmek, kusan kimsenin üzerindeki sıkıntıdan kurtulmasına delalet eder. Rüya sahibinin o kişinin derdine ortak olacağına, ters giden bir durumun lehe dönmesine ve hataların düzelmesine işaret eder. Kusan kimse ıstırap içinde kusuyorsa rüya sahibinin haksızlığa uğrayacağına, bir başkasının yaptığı hatanın bedelini ödemek zorunda kalacağına yorulur. Rüyada birisinin kustuğunu görmek ve rüyada birinin kusmasını görmek aynı tabire girer.

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        Rüyada tanıdık birinin kustuğunu görmek

        Rüyada tanıdık birinin kustuğunu görmek büyük sevinç ve mutluluğa delalet eder. Ele geçen fırsatların kazanca dönüşmesine, sıkıntı ve sorunlardan yakın zamanda hayırlısıyla kurtulmaya işaret eder. Tanınan kimsenin üzerindeki yük dağıldığı için rüya sahibinin de o ferahlıktan pay almasına yorulur.

        Rüyada başkasının kustuğunu görmek

        Rüyada başkasının kustuğunu görmek, hayatta büyük bir değişikliğe girileceğine işaret eder. Rüya sahibinin kendisini ve bir başkasını birlikte ağız dolusu kusarken görmesi ise o kişiyle şiddetli bir tartışmaya gireceğine delalet eder.

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        Rüyada bir kadının kustuğunu görmek

        Rüyada bir kadının kustuğunu görmek, rüya sahibine zarar vermek isteyen kimselerin kendilerinin zarara uğramasına ve az bir malla büyük kazanç getirecek bir işe girilmesine işaret eder.

        Rüyada ölmüş birinin kustuğunu görmek

        Rüyada ölmüş birinin kustuğunu görmek, sorunların teker teker aşılmasına delalet eder. Hataların düzeltilmesine ve yüksek bir makama gelmeye işaret eder. Ölmüş kimse zorlanarak kusuyorsa rüya sahibinin ciddi bir mücadele vereceğine, sorumluluklarının artacağına yorulur.

        Rüyada ölmüş annenin kustuğunu görmek tövbe etmeye ve hanedeki rızkın bollaşmasına delalet eder. Verilen sözlerin yerine getirilmesine ve huzurlu bir hayata işaret eder. Kusuntu pis ve ağır ise hastalığa ve gözyaşına yorulur.

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        Rüyada ölmüş babanın kustuğunu görmek rızkın ve kazancın bollaşmasına işaret eder. Rüya sahibi hastaysa şifa bulmasına, uzun süredir beklenen isteğe kavuşulmasına, ailede huzur ve saygınlığa delalet eder.

        Rüyada yakınlarının kustuğunu görmek

        Rüyada yakınlarının kustuğunu görmek, hanedeki sıkıntının dağılmasına ve aile içinde ferahlığa delalet eder.

        Rüyada eşinin kustuğunu görmek dilek ve isteklerin gerçekleşmesine delalet eder. İşlerin sevdikleriyle birlikte düzelmesi, önündeki engelin kalkıp rızkının genişlemesi de bu rüyanın müjdesidir.

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        Rüyada babanın kustuğunu görmek işte terfiye ve kazancın çoğalmasına delalet eder. Çekilen çilenin kısa sürede sona ermesine, ailesinin desteğiyle elde edeceği bir başarıya da işaret eder.

        Rüyada kızının kustuğunu görmek, arası bozuk kimselerle barışmaya işaret eder. Üzücü konuların kapanmasına, geçim darlığının hafiflemesine ve haneye bolluk dolmasına yorulur.

        Rüyada annenin kustuğunu görmek, rüya sahibinin omzundaki yükün hafiflemesine, karşısına çıkan zorlukları çabucak geride bırakmasına ve üzüntüleri dağıldıktan sonra muradına ermesine delalet eder.

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        Rüyada oğlumun kustuğunu görmek işte büyük başarının ve saygınlığın alametidir. Kırgınlıkların giderilmesine ve üzüntülü günlerin sona ermesine işaret eder.

        Rüyada kardeşinin kustuğunu görmek hastalığın son bulmasına, darlıktan kurtulmaya ve aile içindeki geçimsizliğin yerini sevince bırakmasına delalet eder.

        Rüyada kan kusmak

        Rüyada kan kusmak, rüya sahibinin mala ve evlada kavuşmasına delalet eder. Uzakta bulunan bir yakınının gurbetten dönmesine işaret eder. Rüyada kan kustuğunu görmek, kişinin günah işlemekten vazgeçmesine ve haram yoldan kazandığı bir mala pişman olup yanındaki emaneti sahibine teslim etmesine yorulur. Eli geniş bir kimse için rüya malı hakkında bir zarara ve elden çıkacak bir kayba delalet eder. Evlat bekleyen kimse için hayırlı bir habere, darda olan kimse için eline geçecek bir mala işaret eder.

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        Rüyada ağız dolusu kan kusmak

        Rüyada ağız dolusu kan kusmak, sıkıntı ve kederin yakın zamanda son bulmasına delalet eder. Kabiliyetin artmasına, kazançlı bir işe ortak olmaya ve aile hayatında mutluluğa işaret eder.

        Rüyada birinin kan kustuğunu görmek

        Rüyada birinin kan kustuğunu görmek, hayırlı bir kazanç kapısının açılmasına işaret eder. Malın bir kısmının muhtaca verilmesine delalet eder ve umduğuna yakın zamanda kavuşacağını haber verir.

        Rüyada bebek kusması

        Rüyada bebek kusması, rüyada bebeğin kusması, rüyada bebeğin kustuğunu görmek ve rüyada bebeğinin kustuğunu görmek, bebeğin kusmuğu kadar mal ve mülke delalet eder. Kusma güçlü ve fışkırır gibiyse yüksek bir kazanca, az miktardaysa geçimini sağlayacak kadar rızka işaret eder. Bebek kolaylıkla kusuyorsa rüya sahibinin tövbe etmesine ve haksız yere aldığı bir malı sahibine iade etmesine yorulur. Zorlanarak kusması ise karşılaşacağı sıkıntı ve üzüntüye delalet eder. Bebeğin rüya sahibinin üzerine kusması, arkadan konuşan ve dedikodu yapan kimselere işaret eder.

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        Rüyada bebeğin beyaz kustuğunu görmek

        Rüyada bebeğin beyaz kustuğunu görmek, uzun uğraşlardan sonra işinde hak ettiği yere gelmeye ve bir daha geçim darlığı çekmemeye delalet eder. Kusulan şeyin süt olduğu açıkça görülmüşse klasik hat bunu ayrı tutar ve dinî ölçülerin dışına çıkmaya yorar.

        Rüyada erkek bebeğin kustuğunu görmek

        Rüyada erkek bebeğin kustuğunu görmek, bundan sonraki işlerin yoluna girmesine işaret eder. Büyük bir ferahlığa ve yüksek bir makama gelmeye delalet eder.

        Rüyada çocuğun kustuğunu görmek

        Rüyada çocuğun kustuğunu görmek, malın ve aşın çoğalmasına delalet eder. Rüyada çocuğunun kustuğunu görmek, rüyada çocuğun kusması ve rüyada bir çocuğun kustuğunu görmek de aynı tabire girer. Çocuk güçlükle kusuyorsa hüküm ayrılır ve ortaya çıkacak sıkıntılara, rüya sahibinin çevresindeki sinsi düşmanlara yorulur. Bu rüya ayrıca girilen işteki zorlukların kolayca aşılmasına ve büyük bir sevince işaret eder.

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        Rüyada ağız dolusu kusmak

        Rüyada ağız dolusu kusmak, kötü bir dönemin tümüyle geride kalmasına delalet eder. Hayatın düzene girmesine, hayırlı bir işe ve bereketli bir kazanca işaret eder. Uğranılan zararların telafi edilmesine de yorulur. Kusulan şey acı safra olarak görülmüşse hüküm ayrılır ve rüya sahibi göreceği bir cezadan ötürü günah işlemekten uzak durur.

        Rüyada hayvanların kustuğunu görmek

        Rüyada hayvanların kustuğunu görmek, kusan hayvanın cinsine göre yorulur. Kedinin kusması ile yılanın kusması aynı hükme girmez.

        Rüyada kedinin kustuğunu görmek

        Rüyada kedinin kustuğunu görmek, insanlarla geçimin düzelmesine delalet eder. Kazançlı işlere girmeye ve hanenin rızkının eksilmemesine işaret eder. Rüyada kedinin kusması şifa bulmaya ve gönül ferahlığına da yorulur.

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        Rüyada yılanın kustuğunu görmek

        Rüyada yılanın kustuğunu görmek, uzun süredir devam eden sıkıntı ve üzüntülerin sona ermesine delalet eder. İşine engel olmak isteyenlerin yenilgiye uğramasına ve mal ile servete kavuşmaya işaret eder. Hasta bir kimsenin yılan kustuğunu görmesi ise klasik hatta ecelin yaklaşmasına yorulur.

        Kusulan şeye göre rüya tabirleri

        Kusulan şey hükmü ayırır. Bal ile şarap kusmak günahtan tövbe etmeye, taş ya da çakıl kusmak haksız yolla alınanı sahibine iade etmeye ve pişmanlığa delalet eder. İnci ve yakut kusmak Kur'an ilmine ve hayırlı söz söylemeye işaret eder. Balgam kusmak mal ve servete yorulur. Sarhoş olup kusmak, cimriliğinden ötürü çocuklarının geçimini temin etmeyen kimseye delalet eder. Kusmanın nereye yapıldığı da hükme girer. Yere ya da eve kusmak mal yüzünden aile içi kavgaya ve miras tartışmasına işaret eder. Birinin üstüne kusmak, çevreden ve bilhassa yeni tanışılan kimselerden mal yönünden zarar görmeye yorulur.

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        Rüyada saç kusmak

        Rüyada saç kusmak, kişiyi sevindirecek haberlere, insanlarla arasının düzelmesine, rızkın artmasına ve sağlam dostluklar kurulmasına işaret eder.

        Rüyada siyah kusmak

        Rüyada siyah kusmak, ticarette hasımlarına üstün gelmeye delalet eder. Bir ortakla birlikte muradına ermeye, rızkın genişlemesine ve akrabalık bağlarının kuvvetlenmesine işaret eder.

        Rüyada ağızdan ciğer kusmak

        Rüyada ağızdan ciğer kusmak, düşmanın rüya sahibiyle uğraşamayacak kadar güçsüz kalmasına işaret eder. Evdeki huzurun yerine gelmesine, rızkın çoğalmasına ve umulanın boşa çıkmamasına delalet eder.

        Rüyada kedi eti yemek ve kusmak

        Rüyada kedi eti yemek, büyük risk alınarak girilen bir işin hayırla sonuçlanmasına ve mutlu bir yuvaya delalet eder. Yemek kusmak ise bir kimseye bağışta bulunmaya işaret eder. Yediği şeyleri kustuğunu gören kimse için hüküm mal ve dünyalıktan bir kayba yorulur.

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        Rüyada su kusmak

        Rüyada su kusmak, sıkıntılardan tümüyle kurtulmaya delalet eder. Helal rızka, evde ve işte güzel günlerin gelmesine işaret eder.

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