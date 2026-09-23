Rüyada peynir görmek sofrada, pazarda, küp ya da tulum içinde, kimi zaman da elde tutulmuş hâlde anlatılan rüyalardandır. Tabiri peynirin göründüğü hâle bağlandığı kadar rüya sahibinin ona ne yaptığına da bağlanır. Peyniri yemek, almak, satmak, birine vermek ve kendi eliyle yapmak birbirinden ayrı karşılıklar taşır. Küflenmiş ve bozulmuş peynirin karşılığı da sağlam peynirinkinden ayrıdır.

Rüyada peynir görmek

Rüyada peynir görmek helal kazanca, artan mala ve bereketin çoğalmasına delalet eder. Peynir, zahmet çekilmeden hazır bulunan ve emek harcanmadan ele geçen rızkın alametidir. Bu yönüyle rüya, ucuzluk ve bolluk yılına, geçimin kolaylaştığı bir döneme işaret eder. Peynir aynı zamanda uzun ömre delalet eden alametlerden sayılır. Evli ve çocuklu bir kadının rüyasında peynir görmesi mirasa konmasına yorulur.

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Tabirin yönünü ayıran asıl ölçü peynirin tazeliğidir. Taze peynir, rüya sahibinin bulunduğu yerde, kendi memleketinde eline geçecek hazır mala delalet eder. Bu hâlde rızık kişinin ayağına gelir ve onu elde etmek için uzağa gitmesi gerekmez. Kuru ya da eski peynir ise yolculuğa ve o yolculukta kazanılacak az bir mala işaret eder. Rızkın uzak bir yerden geleceğine, rüya sahibinin onu almak üzere yola çıkacağına yorulur. Peynirin hangi hâlde görüldüğü, rızkın kişinin yanı başında mı yoksa yolda mı ele geçeceğini gösterir.

Rüyada taze peynir görmek

Rüyada taze peynir görmek, kuru peynir görmekten daha hayırlı sayılır. Tazelik tabiri kuvvetlendirir ve rüyayı açık bir hayra çevirir.

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Taze peynir ayrıca bir kimseye de yorulur. Rüyada taze peynir görmek namuslu, yumuşak huylu ve çevresinde saygı gören bir kimseye delalet eder. Böyle bir rüya, rüya sahibinin yakınında bu vasıfta birinin bulunduğuna işaret eder. Kuru ve eski peynir ise huysuz, günahkâr bir kimseye yorulur. Peynirin tazeliği burada malın değil, rüyada işaret edilen kişinin ahlakının ölçüsüdür.

Rüyada peynir yemek

Rüyada peynir yemek ya da rüyada peynir yediğini görmek helal mala ve temiz rızka delalet eder. Rüya sahibinin kazancında şüpheli bir taraf bulunmadığına, elindekinin kendi hakkı olduğuna işaret eder. Tabirin ikinci yönü işlerin düzelmesidir. Uzayıp giden bir mesele çözülür, üzerindeki yük kalkar ve rüya sahibi ferahlar.

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Yolda olan, seferde bulunan bir kimsenin rüyada peynir yemesi ise o yolculuktan eline geçecek kazanca delalet eder. Bu hâlde yolun hayırla neticeleneceğine, çekilen zahmetin karşılıksız kalmayacağına ve kişinin evine kazançla döneceğine yorulur.

Rüyada peynir ekmek yemek

Rüyada peynir ekmek yemek, peynirin yanına başka bir katık konmadan yalnız ekmekle yenmesidir. Peynir bu çıplak hâliyle yenirse rüya, yolculukta zahmet çekerek az bir kâr elde etmeye delalet eder. Geçimin darlığına ve evin bereketinin daralmasına da yorulur. Rüyada ekmek arası peynir yemek ve rüyada peynir ekmek görmek aynı tabire girer.

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Peynirin yanına bir katık katılırsa tabir yumuşar. Peynirin cevizle birlikte yenmesi çabuk ele geçecek mala delalet eder. Zeytinle ya da şekerle yenmesi kolaylıkla elde edilecek rızka işaret eder. Rüyada peynir zeytin görmek de bu kolaylık tarafında tabir edilir.

Rüyada peynirli börek yemek

Rüyada peynirli börek yemek, peynirin hamur içinde pişirilip sofraya konmuş hâlde görülmesidir. Bu hâl, peynirin çıplak ekmekle yenmesindeki darlık yönünü kaldırır. Evde geçimin darlığa düşmeyeceğine, sofranın eksilmeyeceğine ve rızkın gönül rahatlığıyla yenmesine delalet eder. Rüyada peynirli pide görmek, peynirli pide yemek ve peynirli poğaça yemek aynı hükme girer.

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Rüyada beyaz peynir görmek

Beyaz peynir, rüya tabirinde hayırlı sayılan cinslerdendir. Rüyada beyaz peynir görmek şifaya ve sıhhate delalet eder. Hasta bir kimsenin rüyasında beyaz peynir görmesi kısa zamanda şifa bulacağına, hastalığın uzamadan geçeceğine işaret eder. Yatağa düşmüş bir kimse için rüya, ayağa kalkmanın müjdesidir. Rüyada beyaz peynir yemek de aynı sıhhat tarafında tabir edilir. Beyaz peynirin ikinci hayrı elde bulunan bolluğun artması cihetindedir ve rüya sahibinin eline geçen nimetin çoğalacağına delalet eder.

Rüyada beyaz peynir almak

Rüyada beyaz peynir almak, beyaz peynirin taşıdığı hayrın eve girmesine delalet eder. Beyaz peynirin görülmesi sıhhat cihetinde, satın alınması ise evin geçimi cihetinde tabir edilir. Aile içinde geçimin düzelmesine, maddi istikrara ve evin bereketinin artmasına işaret eder. Pazardan beyaz peynir aldığını görmek çok kazançlı bir işe delalet eder.

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Rüyada peynir çeşitlerine göre tabiri

Rüyada peynir çeşitleri görmek, görülen peynirin adına ve hâline göre ayrı ayrı tabir edilir. Peynirin cinsi hangisi olursa olsun hüküm hayır tarafındadır ve cinse göre değişen, hayrın geleceği kapıdır.

Rüyada kaşar peyniri görmek

Rüyada kaşar peyniri görmek şansın açılmasına, hoş bir kısmete ve büyük hayra işaret eder. Kaşar peynir görmek ayrıca hastalıktan, borçtan ve kederden uzak bir dönemin habercisidir. Kaşar peyniri yemek, başarının önündeki engellerin kalkmasına ve kazancın artmasına yorulur. Küflü kaşar peyniri ise yakın çevrede sırlarını öğrenmeye çalışan, güvenilmez bir kimseye işarettir.

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Rüyada tulum peyniri görmek

Rüyada tulum peyniri görmek uğura, bereketli bir yıla ve beklenenin üstünde bir kazanca işaret eder. Ortaklık içinde olan bir kimse için kârın katlanmasına delalet eder. Bekâr bir kimsenin tulum peyniri görmesi hayırlı bir kısmete ve dünürlüğe yorulur.

Rüyada köy peyniri görmek

Rüyada köy peyniri görmek sofranın bolluk içinde olmasına ve rızık sıkıntısı çekilmemesine delalet eder. Elde edilen kazancın hak yolunda, hayırlı işlerde harcanacağına işaret eder. Rüyada lor peyniri görmek rahat bir döneme ve sıkıntıların geride kalmasına yorulur. Lorda hayır, kazancın getirdiği ferahlık ve rüya sahibinin elindekini paylaşacak kadar cömert olması cihetindedir. Rüyada otlu peynir görmek ise daha önce görmediği yerlere gitmeye işaret eder. Otlu peynir eline geçecek büyük kazanca ve gönül işlerinden yana hayra da yorulur.

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Rüyada peynir almak

Rüyada peynir almak hayra yorulur. Ticarette kazanca, aile içinde huzura ve eve girecek maddi kâra delalet eder. Rüyada peynir satın almak, rüya sahibinin çok çalışarak dilediğine kavuşacağına işaret eder. Peynir alışverişi rüyada hayırlı bir başlangıç sayılır ve girişilen işin kazançla neticeleneceğine yorulur.

Rüyada birinden peynir almak

Rüyada birinden peynir almak dostlarla bir araya gelmeye ve sohbetle ferahlamaya delalet eder. Peynirin bir başkasının elinden gelmesi, hayrın da o kimse vesilesiyle geleceğine işaret eder. Rüyada birinin peynir vermesi de aynı yönde tabir edilir ve rüya sahibinin gönlünü açacak bir buluşmaya yorulur.

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Rüyada peynir yapmak

Rüyada peynir yapmak, elden çıkan çabanın sonuca bağlanmasına delalet eder. Sıkıntı yüzünden yarım bırakılan bir işin tamamlanacağına, ortaklar arasındaki anlaşmazlığın bitip dostluğun güçleneceğine işaret eder. Rüyada peynir yaptığını görmek, rüya sahibinin emeğinin karşılığını alacağına ve kendi kazancıyla geçinip kimseden yardım istemeden ayakta duracağına yorulur. El emeğiyle kazanılan paranın ağız tadıyla yeneceğine delalet eder. Rüyada peynir mayalamak ise uzun zamandır süren üzücü bir meselenin mutlu sona bağlanmasına, maddi yükümlülüklerin azalmasına ve helal rızka kavuşmaya işaret eder.

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Rüyada sütten peynir yapmak

Rüyada sütten peynir yapmak, çalışmanın karşılığında beklenen takdirin ve unvanın alınmasına delalet eder. Uzun süredir uğraşılan işte mali rahatlamaya ve sevilen kimselerle kurulacak ortaklığa işaret eder. Rüyada sütün kesilip peynir olduğunu görmek, rüya sahibinin başarılarının her geçen gün çoğalacağına yorulur.

Rüyada küflü peynir görmek

Rüyada küflü peynir görmek hoşa gitmeyecek bir karşılaşmaya delalet eder. Rüya sahibinin yüz yüze gelmek istemediği bir kimseyle karşılaşacağına işaret eder. Rüyada küflenmiş peynir görmek, uğranılacak zarar cihetinden hastalığa ve gama işaret eder. Rüya ayrıca umulanın aksi çıkacak sonuçlara yorulur. Beklenen haber gecikir, sağlam sanılan bir iş umulduğu gibi neticelenmez.

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Rüyada yeşil küflü peynir görmek

Rüyada yeşil küflü peynir görmek, gizli kalmış bir zararın açığa çıkmasına delalet eder. Küfün gözle görülecek kadar belirgin olması, bir süredir fark edilmeyen bir eksilmenin ortaya çıkacağına işaret eder.

Rüyada çok peynir görmek

Rüyada çok peynir görmek bolluğun çoğalmasına ve bereketin artmasına delalet eder. Kurulacak bir ortaklığa ve o ortaklıktan doğacak güzel işlere işaret eder. Rüya sahibinin huzurlu bir döneme gireceğine, elindeki malın eksilmeyip artacağına yorulur. Sofrada ya da mutfakta peynirin çok görülmesi evin bereketine de delalet eder. Az peynir görmek ise sıkıntının artmasına işarettir.

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Rüyada bidonda peynir görmek

Rüyada bidonda peynir görmek, kap içinde saklanan ve ileri günler için ayrılan mala delalet eder. Rüya sahibinin maddi ve manevi genişliğe kavuşacağına, ihtiyaç anında kullanacağı bir birikimi bulunacağına işaret eder.

Rüyada birine peynir vermek

Rüyada birine peynir vermek hayra yorulur. Verilen peynir, rüya sahibi ile karşısındaki kimse arasında güzel bir bağın kurulacağına delalet eder. Rüyada birine peynir ikram ettiğini görmek, yakın bir arkadaş vesilesiyle evlenmeye işaret eder.

Rüyada bozuk peynir görmek

Rüyada bozuk peynir görmek kötü bir iftiraya uğramaya delalet eder. Rüya sahibinin adının çevresinde kötü anılacağına, hak etmediği bir sözle karşılaşacağına işaret eder. Rüyada bozulmuş peynir görmek itibarın zedelenmesi tarafındadır ve rüya sahibinin kendini savunmak durumunda kalacağına yorulur. Tadı ve lezzeti bozulmuş peynir ise zillete ve yoksulluğa delalet eder.

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Rüyada peynir satmak

Rüyada peynir satmak, rüya sahibinin kendi işini kurmasına ve kazancını kendi eliyle düzene sokmasına işaret eder. Satılan peynir, elde bulunan malın ticarete dönüşmesine delalet eder. Rüyada beyaz peynir satmak ise işte muvaffak olmaya ve ticaretin bereketlenmesine yorulur.