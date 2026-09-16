Rüyada saçlarını kesmek tabir edilirken ilk bakılan şey, kesimi kimin yaptığıdır. Rüya sahibinin saçını kendi eliyle kesmesi ayrı, saçını bir berbere ya da kuaföre kestirmesi ayrı, haberi olmadan saçının kesilmesi ise bambaşka bir kapıdır; üçünün tabiri birbirinin yerine geçmez. Rüyada saç kesmek diye aranan genel form da aynı ayrımın üstünde durur. Makasın rüya sahibinin eline geçtiği kesimde tabir, kullanılan alete, saçın ne kadarının alındığına, saçın kime ait olduğuna ve rüyayı görenin kadın ya da erkek olmasına göre ayrışır.

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Rüyada saçlarını kesmek

Rüyada saçlarını kesmek, kısmetin bir süreliğine kapanmasına ve talihin dönmesine delalet eder. İş hayatında umulan sonucun alınamamasına, kurulan planın yürümemesine ve rüya sahibinin bulunduğu yerde itibarının azalmasına işaret eder. Evde ve işte üst üste gelen aksilikler bu rüyanın alameti sayılır.

Aşk ve evlilik tarafında rüya, hoşa gitmeyen bir haber almaya yorulur. Ortak olunan bir işten ayrılmaya, hak edilmemiş bir sözle karşılaşmaya ve elde olanın azalmasına delalet eder.

Saçını kendi eliyle kesen kimse kısmetini daraltmış sayılır; yorum bu yüzden iş, para ve itibar taraflarının üçünde birden karşılık bulur.

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Kesme eyleminin kendisi ise bir dönemi kapatma alameti kabul edilir. Eski bir yükün bırakılmasına, hayatta bir düzen değişikliğine ve yer değiştirmeye işaret eder. Rüya sahibinin bulunduğu şehirden ya da işten ayrılıp yeni bir düzene geçmesi bu hatta yorulur.

Rüyada saç kesmek diye aranan genel formda da belirleyici olan aynı ölçüttür. Makas rüya sahibinin elindeyse tabir kısmetin kapanması yönünde verilir. Kesimi bir başkası yapıyorsa ya da saç rüya sahibinin haberi olmadan kesiliyorsa tabir bütünüyle değişir.

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Rüyada saçını kesmek

Rüyada saçını kesmek hayra alamet sayılmaz. Şansın bir süre kapalı kalmasına, iş hayatında başarısızlığa ve elde olanın azalmasına delalet eder. Rüya sahibinin huzurunun bozulmasına ve karşısına çıkacak bir sıkıntıya işaret eder.

Bu rüyayı gören kimsenin bir dönem beklediği kapıların açılmaması, girdiği işten umduğunu alamaması ve çevresinde sözünün eskisi kadar geçmemesi tabirin karşılığıdır. Alacağı bir haberle ağız tadının bozulmasına ve ummadığı bir masrafla karşılaşmasına da yorulur.

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Rüyanın ikinci hattı olumsuz değildir. Kesim eylemi bir dönemi kapatma alameti kabul edilir. Rüya sahibinin eski bir işi bitirip yeni bir düzene geçmesine, alışkanlıklarını değiştirmesine ve bulunduğu yerden ayrılmasına delalet eder. Yaygın olan birinci hattır.

Rüyada kendi saçını kesmek

Rüyada kendi saçını kesmek uğursuzluğa ve talihsizliğe yorulur. İşteki verimin düşmesine, başarısızlığa, maddi ve manevi kayba delalet eder. Rüya sahibinin gözden düşmesine ve bir süre zor bir dönem geçirmesine işaret eder.

Rüyada kendi saçlarını kesmek de aynı tabire girer. Şansın kapanmasına, işte başarısızlığa ve elden çıkan bir imkâna delalet eder. Rüya sahibi kurduğu düzeni kendi bozmuş sayılır. Rüyada saçını kendin kesmek biçiminde görülen rüya da aynı çatıdadır; rüya sahibinin kendi kararıyla kendi işini zora sokmasına ve elindeki imkânın azalmasına yorulur.

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Ayrı bir hatta ise rüya şanslı bir işaret sayılır ve iş hayatında başarıya, zor günlerin sona ermesine yorulur. Kadın bu rüyayı görürse zenginliğe ya da varlıklı bir kimseyle evlenmeye delalet eder.

Rüyada birinin saçını kesmek

Rüyada birinin saçını kesmek, ana daldaki yorumun tersine olumlu tabir edilir. Ticarette büyük bir girişimde bulunmaya ve hızlı kazanca delalet eder. Çalışkan ve azimli kimse için bu rüya başarıya işaret eder. Aynı azmi göstermeyen kimse için zor tecrübelere ve maddi sıkıntıya yorulur. Bir bağı bütünüyle koparmaya ve yeni bir başlangıç yapmaya da delalet eder.

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Rüyada yanlışlıkla saç kesmek bu daldan ayrılır. Elde olmadan bir başkasının işine karışmaya ve yanlış anlaşılmaya delalet eder, kararlarda daha temkinli olunmasına işaret eder. Atılacak bir adım ya da yapılacak bir yatırım sayesinde işlerin yoluna girmesine de yorulur.

Rüyada başkasının saçını kesmek

Rüyada başkasının saçını kesmek iş hayatında atılıma, girişimciliğe ve ticari başarıya delalet eder. Yeni iş kapılarının açılmasına, mevcut işte terfiye ve mevkinin yükselmesine yorulur, maddi ve manevi kazanç sağlanacağının alametidir. Rüyada başka birinin saçını kesmek de aynı yönde tabir edilir ve uzun süredir çözülmeyen bir meselenin kapanmasına işaret eder.

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Rüyada kızının saçını kesmek

Babanın rüyada kızının saçını kesmesi, hayatında beklenmedik ve büyük değişikliklerin yaşanacağına delalet eder. Aynı rüya evlat üzerinde fazla söz sahibi olmaya, onun yolunu kendi bildiğince çizmeye ve kızının kendi kararını vermesine izin vermemeye yorulur. Rüyada kızımın saçını kesmek biçiminde görülen rüya da ailede bir dönüşüme ve evladın yolu üzerinde fazla belirleyici olmaya işaret eder.

Rüyada çocuğunun saçını kesmek

Rüyada çocuğunun saçını kesmek, evladı aşırı korumaya ve onun yeteneklerini göstermesine fırsat vermemeye delalet eder. Alınan kararların evlada güçlük çıkarmasına yorulur. Aynı rüya rüya sahibinin hayırla karşılaşmasına ve amacına ulaşmasına da işaret eder.

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Rüyada erkek çocuğunun saçını kesmek, evladı fazla kollamaya ve onun yolunu baba bildiğince çizmeye delalet eder. Oğlunun önünün açılmasına ve emeğinin karşılığını görmesine de yorulur.

Rüyada kardeşinin saçını kesmek

Rüyada kardeşinin saçını kesmek, kardeşle arada bir dargınlık varsa bağın tamamen kopmasına ve araya kıskançlık girmesine delalet eder. Bir kimse sayesinde içine düşülen zorluktan kurtulmaya, halin iyiye gitmesine ve bir işten büyük kazanç sağlanmasına da yorulur.

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Rüyada ölmüş birinin saçını kesmek

Rüyada ölmüş birinin saçını kesmek, ölen kimsenin amelinin kesilmesine, ahirette iyi bir mevkide bulunmasına ve arkasından dua edilmesine delalet eder. Rüya sahibi için ise sıkıntıların birer birer çözülmesine, kazançta bereketin artmasına ve dileklerin kabul olmasına işaret eder.

Rüyada saçını kesme aletine göre tabiri

Gelenek kesme aletini ayrı bir ölçüt sayar, alet değiştiğinde tabir de değişir. Jilet, ustura ve bıçak gibi keskin ağızlı el aletleri çoğunlukla olumlu, makas ve saç makinesi ise çoğunlukla olumsuz yorulur.

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Rüyada kendi saçını makasla kesmek

Rüyada kendi saçını makasla kesmek, kurulan planların tutmamasına ve iş hayatında aksilik çıkmasına delalet eder. Ayna karşısında makasla kesmek rakiplerin gerisinde kalmaya ve emeğin karşılığını görmemeye yorulur. İş sahibi bir kimse için işinin hak ettiği ilgiyi görmemesine işaret eder. Eski tabirde de kişinin saçını, tırnağını ya da elbisesini makasla kestiğini görmesi hayra yorulmaz.

Aynı rüya mekân değişikliğine, yola çıkmaya ve bulunulan yerden ayrılmaya da delalet eder. İkinci hatta makasla kesim çok mala ve o malı biriktirmeye, meslekte yeni bir gelişmeye ve yeni bir iş kapısının açılmasına yorulur. Küçük bir makasla kesmek zekâya işaret eder.

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Rüyada kendi saçını makineyle kesmek

Rüyada kendi saçını makineyle kesmek iki ayrı yönde tabir edilir. Birinci hatta rüya şanssızlığa, hayat planlarının bozulmasına ve istenmeyen olaylarla karşılaşmaya delalet eder. Saçını makineyle kazımak ciddi bir maddi sıkıntıya ve bir süre yalnız kalmaya işaret eder. İkinci hatta ise sıkıntıların sona ermesine ve ferahlığa kavuşmaya yorulur. Rüya sahibinin girdiği işe cesaretle yönelmesine ve ortaya koyduğu çalışmadan eline geçecek kazançla rahat etmesine delalet eder.

Rüyada saçını jiletle kesmek

Rüyada saçını jiletle kesmek, uzun süredir taşınan sıkıntılı bir dönemin kapanmasına ve dileklerin kabul olmasına delalet eder. Girişilen işte kazancın artmasına, umulmadık bir gelire ve rahat bir döneme girmeye yorulur. Gönül tarafında aranan kimseyi bulmaya, evli olan için eşiyle arasındaki anlaşmazlığın çözülüp aile düzeninin toparlanmasına işaret eder.

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Rüyada saçını usturayla kesmek

Rüyada saçını usturayla kesmek, dertlerin gün geçtikçe azalmasına, küslüklerin sona ermesine ve işlerin yolunda gitmesine delalet eder. Kazancın çoğalmasına, bereketli bir hayat sürmeye, iş yerinde rütbenin yükselip üst kademeye geçmeye ve emek verilen işin istenen biçimde sonuçlanmasına yorulur. Eski tabirde usturayla bir şey kesmek, başlanmak istenen bir işin yarıda kalmasına işaret eder. Ustura ayrıca erkek evlada delalet eder.

Rüyada saçını bıçakla kesmek

Rüyada saçını bıçakla kesmek, her şeyin yoluna girmesi için verilecek uzun bir mücadeleye ve bu mücadelenin sonunda gelecek büyük rahatlığa delalet eder. Kazancın günden güne artmasına, küslüklerin bitip düşmanların barışmasına ve sevdiklerinden şefkat görmeye yorulur. Erkek evladı olan kimse için o evlattan büyük fayda görmeye ve evladın ileride yapacağı atılımlara işaret eder.

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Rüyada saçın ne kadarını kestiğine göre tabiri

Kesilen saçın miktarı tabiri ayıran bir başka ölçüttür. Saçın tamamına yakınının kısaltılması hayırlı bir değişime delalet eder. Yalnız bir bölümünün alınması ise elden çıkacak bir imkâna işaret eder.

Rüyada saçını kısa kesmek

Rüyada saçını kısa kesmek, ana daldaki yorumun aksine olumlu tabir edilir. Hayatta köklü bir değişim yapma çabasına delalet eder. Rüya sahibinin düzenini yenileyeceğine, işini ve evini yeni bir tertibe sokacağına ve bu değişimin lehine sonuçlanacağına işaret eder. Üzüntünün geride kalmasına, rahatlığa ve korkulan kimseden zarar gelmemesine de yorulur.

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Rüyada saçlarını kısa kesmek de aynı anlama gelir. Sıkıntılı bir dönemi kapatmaya, ümitsizlik anında hayırlı bir kapının açılmasına ve hedeflerin gerçekleşmeye başlamasına delalet eder. Azınlık hatta ise iş hayatında başarısızlığa ve bir sağlık sıkıntısına yorulur.

Rüyada saçının önünü kesmek

Rüyada saçının önünü kesmek, elindeki imkânın bir kısmını yitirmeye ve maddi tarafta hesaplı davranmak gerektiğine delalet eder. Saçı yalnız ucundan kesmek kısa süreli bir üzüntüye, ardından gelecek bir rahatlığa yorulur.

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Rüyada saçını kesme niyetine göre tabiri

Rüya sahibinin niyeti de tabire girer. İsteyerek yapılan kesim dileğin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine delalet eder. Elde olmadan yapılan kesim ise atılacak bir adımın getireceği sonuca işaret eder.

Rüyada saçını kesmek istemek

Rüyada saçını kesmek istemek, rüya sahibinin hayatında bir düzen değişikliğine gideceğine ve yeni bir yola yöneleceğine delalet eder. İstek üzerine saç kesiliyorsa dileğine kavuşacağına, kesemiyorsa isteğinin gerçekleşmeyeceğine yorulur.

Rüyada yanlışlıkla saçını kesmek

Rüyada yanlışlıkla saçını kesmek, yapılacak bir yatırım sayesinde mutluluğa ve rahata kavuşmaya delalet eder. Yamuk kesilen ya da istemeden alınan saç ise yanlış bir harekete ve geçici bir sıkıntıya işaret eder.

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Rüyada saç sakal kesmek

Rüyada saç sakal kesmek iki ayrı unsuru bir arada taşır, her biri ayrı yorulur. Saçını kendi eliyle kesen kimse için saç tarafı hayra alamet sayılmaz; elde olanın azalmasına, umulan sonucun alınamamasına ve bir süre zor bir dönem geçirmeye delalet eder. Aynı kesim eski bir dönemi kapatmaya ve yeni bir düzene geçmeye de yorulur. Sakalın kesilmesi çoğunlukla olumsuz tabir edilir, gereksiz harcamaya ve bunun getireceği darlığa işaret eder. Kişinin kendi sakalını kesmesi sıkıntıdan kurtulmaya delalet eder. Usturayla tıraş olmak erkek evlat müjdesidir, bekâr kimse için ise evliliğe yorulur.

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Kadın ve erkek için rüyada saç kesme tabiri

Rüyayı görenin kadın ya da erkek olması da yorumu değiştirir. Kadın için kesim ev ve eş tarafında bir çekişmeye delalet eder. Erkek için bulunduğu mevkiden düşmeye işaret eder.

Kadının rüyada saçını kesmesi

Evli kadının rüyada saçını kestiğini görmesi, eşiyle arasında tartışma çıkmasına ve araya soğukluk girmesine delalet eder. Aile tarafında çekişmeli ve dar bir döneme yorulur. Kadın için kesme eylemi ayrıca düzen ve tertibe delalet eder, evini ve işini yeni bir düzene sokmasına ve dağınık bıraktığı işleri toparlamasına işaret eder.

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Erkeğin rüyada saçını kesmesi

Erkeğin rüyada kendi saçını kesmesi, rütbe ve mertebesinden düşmeye işaret eder. Bulunduğu yerde itibarının azalmasına ve elindeki imkânın daralmasına delalet eder. Erkek için saç kesimi ayrıca ticarette başarıya ve rızkın bollaşmasına yorulur. Ticaretle uğraşan kimse için kazancın artmasına ve yeni bir kapının açılmasına delalet eder.