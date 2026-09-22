Rüyada siyah yılan görmek, yılan rüyaları içinde farklı şekilde yorumlanan rüyalardandır. Yılanın cüssesi, üzerinde başka bir renk olup olmadığı, nerede görüldüğü, sayısı ve rüya sahibinin yılan karşısında ne yaptığı rüyanın anlamını değiştirir. Rüyada kara yılan görmek de siyah yılanla aynı şekilde yorumlanır.

Rüyada siyah yılan görmek

Rüyada siyah yılan görmek sinsi ve hain bir düşmana işaret eder. Yılan düşmana, hasede ve kin tutan kimseye yorulur. Siyah renk bu düşmanlığı hafifletmez, ağırlaştırır. Siyahlık, o kimsenin gizlendiğine, husumetini açığa vurmadığına ve hilesini saklayarak fırsat kolladığına delalet eder. Bu yüzden rüya, düşmanın en kötüsüne, zarar verme gücü yüksek ve şiddetli bir hasma işarettir.

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Böyle bir düşman çoğunlukla uzaktan değil yakından gösterilir. Aile içinden biri, komşu ya da iş ortamındaki bir kişi olur, rüya sahibinin hâlini yakından bilir ve düşmanlığını uzun süre belli etmez. Rüyada siyah yılan görmek, henüz açığa çıkmamış bir husumetin haberi sayılır.

Rüyada siyah yılan, kaybedecek şeyi olmayan gözü kara kimselere de delalet eder. Bir işi aklına koyduğunda kimseden çekinmeyen, sonucunu hesaba katmayan cüretkâr biri rüya sahibinin çevresindedir.

Renk tek başına hüküm vermez. Siyahlık düşmanın huyunu ve zararının cinsini gösterir, zararın büyüklüğünü ise yılanın cüssesi ve rüyadaki davranışı belirler.

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Rüyada kara yılan görmek

Rüyada kara yılan görmek, niyetini saklayan güçlü bir hasma delalet eder. Rüya sahibinin çevresinde kendisine karşı gizli bir kin besleyen, zamanı gelince harekete geçmek için bekleyen bir kimse vardır.

Rüyada siyah yılanın büyüklüğüne göre tabiri

Siyah yılanın cüssesi, hasmın rüya sahibi karşısındaki ağırlığını tayin eder. İri bir gövde ağır bir hasma, küçük bir gövde hafif bir hasma karşılık gelir. İnceliği ve uzunluğu ise ayrı ölçülerdir. Bunlar hasmın gücünü değil huyunu, sinsiliğinin derecesini ve nüfuzunun ulaştığı yeri haber verir.

Rüyada büyük siyah yılan görmek

Rüyada büyük siyah yılan görmek korkuya ve nüfuz sahibi güçlü bir düşmana işaret eder. Bu kimsenin sözü geçer, çevresine hükmeder ve rüya sahibine zarar verecek imkânı elinde tutar.

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Böyle bir yılan çoğunlukla aile içinden gelecek hainliğe yorulur. Hane halkından bir erkek, bir kadın ya da evlat, rüya sahibine karşı gizli bir husumet taşır. Arkadan iş çeviren, dedikodu yayan komşu da bu rüyanın içinde tabir edilir. Rüyada siyah büyük yılan görmek ve rüyada büyük kara yılan görmek de aynı tabire girer.

Rüyada küçük siyah yılan görmek

Rüyada küçük siyah yılan görmek güçsüz bir düşmanla karşılaşmaya işaret eder. Hasmın niyeti kötüdür ama tesiri azdır, rüya sahibine dokunacak kadar gücü yoktur. Hasım zarar veremediği için rüya, onun yüzünden çekilen sıkıntının sona ereceğine de yorulur.

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Küçük yılanda siyahlık hasmın gizlenme gücünü korur, zarar verme gücünü artırmaz. Rüya sahibi bu kimseyi geç fark etse de önündeki zorluğu kolayca yener ve hilesinden çabuk kurtulur.

Rüyada siyah yavru yılan görmek henüz harekete geçmemiş düşmanlara işaret eder. Rüya sahibinin farkına varamadığı, iyi göründüğü hâlde kötü niyet taşıyan arkadaşlar vardır. Rüya, dostlara ve aile bireylerine duyulan güvenin kaybedileceğine de delalet eder.

Rüyada siyah ince yılan görmek

Rüyada siyah ince yılan görmek sinsi bir tehdide ve gizli bir düşmana işaret eder. Çevrede hilesini saklayan kimselerin bulunduğunu haber verir. Uzun siyah yılan görmek ise mal sahibi bir düşmandan gelecek zarara delalet eder.

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Rüyada siyah yılan öldürmek

Rüyada siyah yılan öldürmek, gizli yürütülen bir düşmanlığın rüya sahibi lehine kapanmasına delalet eder. Öldürülen yılan siyahsa alt edilen kimse, husumetini uzun süre saklamış bir hasımdır. Böyle bir düşman önce tanınır, sonra alt edilir. Yılanı öldürdüğünü gören kimse, karşısındakinin hilesini bozmuş sayılır. Rüya, iş yerindeki rakiplere karşı üstünlük sağlamaya ve zorlu bir çekişmeden galip çıkıp sıkıntılardan kurtulmaya yorulur. Rüyada kara yılan öldürmek de niyetini gizleyen hasmın zararının rüya sahibine dokunmadan sona ermesine işaret eder.

Rüyada ölmüş siyah yılan görmek

Rüyada ölmüş siyah yılan görmek, düşmanın üstesinden gelindiğine işaret eder. Burada yılanı öldüren rüya sahibi değildir, yılan ölü hâlde bulunur. Bu yüzden rüya, hasmın kendiliğinden çekilmesine ve intikam planlarından vazgeçmesine yorulur. İşlerin yoluna gireceğine, zararlı işlerden el çekileceğine ve sıkıntılardan kısa zamanda çıkılacağına delalet eder.

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Rüyada iki renkli siyah yılan görmek

Rüyada iki renkli siyah yılan görmek, düşmanın tek yönlü olmadığına delalet eder. Siyah o kimsenin gizlenen ve hilekâr tarafını, üzerindeki ikinci renk ise zararın hangi yoldan geleceğini haber verir. İki rengin bir arada bulunduğu rüyalarda gelecek zarar tek kalemde kalmaz.

Rüyada siyah beyaz yılan görmek

Rüyada siyah beyaz yılan görmek bir düşmanın varlığına ve dikkatli olmak gerektiğine işaret eder. Düşmanın ne zaman, nasıl saldıracağı belli değildir. Siyahlık güçlü ve hilekâr hasmı, beyazlık zayıf ya da tesirsiz kalmış hasmı gösterir. İkisinin bir arada görülmesi düşmanın karmaşık bir planı olduğuna delalet eder. Büyüğü görülürse maddi kayba ve aile düzeninin bozulmasına, öldürüldüğü görülürse zarar vermek isteyenlerin başarısız kalmasına yorulur. Rüyada siyah ve beyaz yılan görmek de aynı şekilde tabir edilir.

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Rüyada sarı siyah yılan görmek

Rüyada sarı siyah yılan görmek hem sözle hem elle gelecek bir zarara yorulur. Düşmandan gelen kötü habere ve iftiraya işaret eder. Rüya, küçük ve büyük tehlikelerin bir arada bulunduğuna delalet eder. Rüyada sarı ve siyah yılan görmek ile rüyada siyah sarı yılan görmek de aynı anlama gelir.

Rüyada kırmızı siyah yılan görmek

Rüyada kırmızı siyah yılan görmek öfkesini gizlemeyen bir düşmana işaret eder. Bu kimse husumetini açıkça gösterir ve rüya sahibinin malına ortak olmak ister. Siyahın yanında kırmızı da görüldüyse gizli yürüyen düşmanlık açığa çıkmış demektir.

Rüyada evde siyah yılan görmek

Rüyada evde siyah yılan görmek, ev halkından birinin beklenmedik düşmanlığına işaret eder. Rüya sahibi kendisine en yakın duran kimseden zarar görür ve bir aile ferdiyle büyük bir anlaşmazlık yaşar. Rüya, rüya sahibinin hayatında gizli bir düşman bulunduğuna ve yakın zamanda geçim sıkıntısı çekileceğine de delalet eder. Evli olan için eşle tartışmaya, bekâr olan için maddi darlığa yorulur. Rüyada evin içinde siyah yılan görmek de aynı tabire girer.

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Rüyada yatakta siyah yılan görmek

Rüyada yatakta siyah yılan görmek, rüya sahibinin hayatında tehlikeli ve büyük bir düşman bulunduğuna yorulur. Yatılan yer, hasmın rüya sahibine ulaşabildiği en yakın noktadır.

Rüyada siyah yılan ısırması

Rüyada siyah yılan ısırması, çok tehlikeli bir düşmandan gelecek zarara işaret eder. Isıran yılan siyahsa zarar, uzaktaki bir hasımdan değil yakın çevreden gelir. Güvenilen bir kimse nefretini ya da kinini rüya sahibine kusar, sözlü veya maddi bir darbe vurur. Rüya üzüntüye ve kedere yorulur. Rüyada siyah yılan tarafından ısırılmak ve rüyada kara yılan ısırması aynı tabirin içindedir. Yılanın sokması ise yasak bir işe girmeye ve çevredeki düşmanlardan kötülük görmeye delalet eder.

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Rüyada siyah yılanın kaçtığını görmek

Rüyada siyah yılanın kaçtığını görmek, kuvvetli ve şiddetli bir düşmandan emin olmaya delalet eder. Rüya sahibi o kimsenin hilesinden ve zararından kurtulur, düşman açığa çıkar ve karşısında zafer kazanılır. Rüya sahibinin üzerindeki sıkıntı ve korku da sona erer.

Burada kaçanın kim olduğuna dikkat edilir. Kaçan yılansa tabir kurtuluş yönündedir. Rüya sahibinin yılandan kaçtığını görmesi ise ters yönde tabir edilir, üzüntü ve kedere yorulur.

Rüyada siyah kobra yılanı görmek

Rüyada siyah kobra yılanı görmek azılı ve nüfuz sahibi bir düşmana işaret eder. Buradaki tehdit gizli değil açıktır, hasım kendini saklamaya ihtiyaç duymayacak kadar güçlüdür. Kobranın zehirli olması, o kimsenin zarar verme niyetinin de gücünün de yüksek olduğunu gösterir. Rüya sahibinin önüne engeller çıkacağına ve husumetin uzun süreceğine delalet eder.

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Rüyada birden fazla siyah yılan görmek

Rüyada birden fazla siyah yılan görmek, husumetin tek elden yürümediğine delalet eder. Rüya sahibinin karşısında ya kendine destek bulmuş bir hasım ya da onunla yarış hâlindeki bir çevre vardır.

Rüyada bir sürü siyah yılan görmek

Rüyada bir sürü siyah yılan görmek bir değil çok sayıda düşmana işaret eder. İş çevresinde güçlü hasımların bulunduğuna, yakın çevrede ise rüya sahibiyle rekabet hâlinde kimselerin yer aldığına yorulur.

Rüyada iki tane siyah yılan görmek

Rüyada iki tane siyah yılan görmek iki ayrı düşmana yorulur. Rüya aynı zamanda bir düşmana ve onu arkadan destekleyen kimseye işaret eder. Evli çiftler için aralarında çıkacak tartışmaların ve kırgınlıkların habercisi sayılır.

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Rüyada siyah yılan saldırması

Rüyada siyah yılan saldırması, güçlü ve kinci bir düşmandan gelecek şiddetli husumete işaret eder. Saldırının siyah bir yılandan gelmesi, o zamana kadar gizlenen düşmanlığın açığa çıktığını gösterir. Rüya ani bir tartışmaya ve iş ortamındaki kişilere karşı dikkatli olmaya yorulur. Yılan rüya sahibine galip gelirse rüya sahibinin düşmanından zarar göreceğine delalet eder. Yılanla kavga edip sonunda ayrıldıkları görülürse husumet bir süre sonra dağılır.

Rüyada siyah yılan kovalaması

Rüyada siyah yılan kovalaması, birinin rüya sahibinin başarısına engel olduğuna işaret eder. Peşinden ayrılmayan yılan, vazgeçmeyen ve takibini sürdüren bir hasımdır.

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Kovalayan taraf değişince tabir de değişir. Rüya sahibinin yılanı kovaladığını görmesi, işlerin yoluna gireceğine ve istenmeyen kimselerin çevresinden uzaklaşacağına delalet eder.