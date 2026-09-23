Rüyada tuvalet görmek, görülen yerin hâline göre ayrı ayrı tabir edilir. Temiz mi kirli mi olduğu, tıkanıp tıkanmadığı, taşıp taşmadığı ve alaturka mı klozet mi olduğu, hükmü değiştiren ölçülerdir. Tuvaletin evde, umumi bir yerde ya da başkasının evinde görülmesi de tabire ayrı bir yön verir. Rüyanın içinde geçen tuvalet kağıdı, tuvalet deliği ve tuvalet taşı gibi ayrıntıların da kendi karşılıkları vardır.

Rüyada tuvalet görmek

Rüyada tuvalet görmek hane halkına ve ev içindeki düzene delalet eder. Rüya sahibinin ailesinden, eşinden ve evinin gidişatından doğacak hâllere işarettir. Gördüğü tuvaletin durumu, evindeki geçimin durumunu gösterir. Rüyada büyük tuvalet görmek, yani geniş ve ferah bir yerin görülmesi, hanenin düzenine ve eşin güzel huyuna delalet eder. Dar bir yer ise eve düşecek geçimsizliğe ve ağır söze yorulur. Bir sürü tuvalet görmek ve çok tuvalet görmek hükmü değiştirmez. Sürekli tuvalet görmek de ayrı bir tabir doğurmaz, aynı hükmü kuvvetlendirir. Rüyada hela görmek ve wc görmek de aynı rüyadır, hüküm yine hanenin hâline bağlanır.

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Rüyada tuvalet kağıdı görmek

Rüyada tuvalet kağıdı görmek, hane içinde biriken küçük sıkıntıların giderilmesine ve rüya sahibinin üzerindeki yükün hafiflemesine delalet eder. Beyaz rulo tuvalet kağıdı görmek, bu ferahlığın gecikmeden geleceğine işarettir. Tuvalet fırçası görmek ise evdeki bir aksaklığın kişinin kendi eliyle düzeltileceğine yorulur.

Rüyada umumi tuvalet görmek

Rüyada umumi tuvalet görmek, bir iş için birden çok kimseye danışan ve bu yüzden kafası karışan kimseye delalet eder. Meselesini çözmek isterken onu büsbütün içinden çıkılmaz hâle getiren kişiye işarettir. Rüya sahibinin işini kendi bilgisiyle yürütmesi ve danıştığı kapıların sayısını artırmaması gerektiğine yorulur.

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Rüyada umumi tuvalete girmek, harcamaya dikkat edilmesi gerektiğine işaret eder. Rüya sahibinin elindeki paranın hesapsız yerlere dağılacağına ve savrularak yapılan bir ödemenin onu sonradan güç duruma düşüreceğine delalet eder.

Rüyada cami tuvaletine girmek, yapılan hayırlı bir işin yerine geleceğine delalet eder. Rüya sahibinin niyet ettiği hayrın kabul olmasına, adağının ve verdiği sözün tamamlanmasına işarettir. Bu rüya tereddütsüz hayra yorulur.

Rüyada tuvalet deliği görmek

Rüyada tuvalet deliği görmek, rüya sahibinin karşısına çıkacak art niyetli kimselere ve kötü bir arkadaşlığa işaret eder. Rüyada tuvalet çukuru görmek ve tuvalet kuyusu görmek de aynı maddedir. Dolu tuvalet çukuru görmek, o kimselerin rüya sahibine iyice yaklaştığına ve zararlarının artacağına delalet eder.

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Rüyada tuvalete düşmek

Rüyada tuvalete düşmek, meşru olmayan bir yola girmeye, helal olmayan kazanca ve yanlış bir beraberliğe delalet eder. Tuvalet deliğine bir şey düşürmek ve telefonun tuvalete düşmesi, elde tutulan bir malın uygun olmayan bir yolla elden çıkmasına yorulur. Tuvalete telefon düşürmek ve almak, düşen malın geri alınması yönüyle hükmü döndürür. Tuvalete düşen çocuğu kurtarmak ve tuvalet çukuruna düşmekten kurtulmak da aynı yöndedir. Bunlar rüya sahibinin o yoldan vazgeçmesine, malını ve yakınını helal olmayandan korumasına delalet eder.

Rüyada tuvalette ekmek görmek

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Rüyada tuvalette ekmek görmek, rızık için çekilen emeğin karşılığının hor görülmesine ve kazancın bereketini yitirmesine delalet eder. Tuvalette yemek görmek, hane geçiminin uygun olmayan bir yerden geleceğine işarettir. Tuvalette yemek yemek, rüya sahibinin helal olmayan kazanca el uzatmasına yorulur. Tuvalet deliğinde ekmek görmek ise bu hükmün ağırlaşmış hâlidir ve rızkın tamamen elden gitmesine delalet eder.

Rüyada tuvalette adet olduğunu görmek

Rüyada tuvalette adet olduğunu görmek, hane içinde biriken bir sıkıntının vakti gelince dağılmasına ve kadının üzerindeki yükün hafiflemesine delalet eder. Tuvalette vajinadan kan gelmesi, ailede konuşulmayan bir meselenin açığa çıkmasına işarettir. Tuvalette et parçası düşürmek ise elden çıkacak bir mala ve yapılması zorunlu bir harcamaya yorulur.

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Rüyada tuvalette yılan görmek

Rüyada tuvalette yılan görmek, hane halkına yakın duran ve niyetini gizleyen bir düşmana işaret eder. Tuvalet deliğinden yılan çıkması, o kimsenin evin içindeki bir meseleden haber alıp rüya sahibine zarar vermek istediğine delalet eder.

Rüyada tuvalette fare görmek

Rüyada tuvalette fare görmek, eve girip çıkan ve mala gizlice zarar veren bir kimseye delalet eder. Tuvaletten fare çıktığını görmek, bu zararın ev halkının içinden geleceğine işarettir. Tuvalette kedi görmek de aynı hükümdedir ve evdekilere yakın görünüp art niyet taşıyan kimseye yorulur.

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Rüyada tuvaletini yapmak

Rüyada tuvaletini yapmak, kötü bir işten temiz kalple kurtulmaya ve zor günlerin geride kalmasına delalet eder. Rüya sahibinin uzun süredir taşıdığı bir yükü bırakmasına, hakkında çıkan bir dedikodudan ve haksız bir isnattan temizlenmesine işarettir.

Aynı rüyanın ikinci yönü borçtur. Boynunda kalan hakkın sahibine verilmesine, kapanmayan bir ödemenin kapanmasına ve alacaklıyla arasındaki meselenin bitmesine delalet eder. Rüyada tuvaletini yaptığını görmek ve tuvaleti yapmak, helal rızıkla murada ermeye ve kazancın bereketlenmesine de işarettir.

Üçüncü yönüyle aynı fiil, elden çıkacak mala ve yapılacak harcamaya yorulur. Rüya sahibinin elinden çıkacak bir parayı, göreceği bir masrafı ve üstleneceği bir gideri haber verir. Bu harcama zarar sayılmaz, kişinin üzerinden bir yükü kaldırdığı için hayra delalet eder.

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Rüyada tuvalet yapmak ve tuvalet yaptığını görmek tek bir rüyadır. Tuvalete sıçmak ve tuvalete kaka yapmak da aynı rüyadır. Kendini tuvaletini yaparken görmek ve tuvaletini yaparken görmek, rüya sahibinin kendi yükünü kendi eliyle bırakmasına delalet eder. İshal olmak ve tuvalete yapmak, üzerindeki sıkıntının bir anda ve toplu hâlde dağılmasına işarettir.

Rüyada büyük tuvaletini yapmak

Rüyada büyük tuvaletini yapmak, rüya sahibinin üzerindeki ağır bir yükten kurtulmasına ve sıkıntılı bir işin sona ermesine delalet eder. Bu rüyada bakılan ölçü, ihtiyacın yerinde giderilip giderilmediğidir. Tuvalete büyük abdest yapmak, işin usulünce bitmesine, borcun ödenmesine ve kişinin kimseden yardım istemeden ferahlamasına delalet eder. Tuvalette büyük abdest yapmak ve tuvalette büyük abdestini yapmak tek bir rüyadır. Büyük tuvaletini yaptığını görmek, kazancın helal yoldan geleceğine ve kişinin muradına ereceğine işarettir. Büyük tuvaletini yapmaya çalışmak, sıkıntının atılmasının gecikeceğine ve işin bir müddet daha uzayacağına yorulur. Büyük tuvaletini yapmak ve temizlemek, hem yükün bırakılmasına hem de geride iz kalmamasına, meselenin sonunun tamamen kapanmasına delalet eder. Büyük tuvaletini yaparken görmek de bu hükmün içindedir.

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Rüyada altına büyük tuvaletini yapmak, ihtiyacın yerinde giderilmemesine bağlı olarak hüküm alır. Rüya sahibinin sıkıntısını uygun olmayan bir yerde açmasına, derdini yanlış kimseye anlatıp güç duruma düşmesine delalet eder. Elindeki malın yerini bulmayan bir harcamayla dağılmasına da işarettir. Büyük tuvaletini altına yapmak, kişinin kendi işini kendi eliyle zora sokmasına yorulur. Büyük tuvaletini kaçırmak ise sıkıntının rüya sahibine hazırlıksız bir vakitte gelmesine ve onun gücünün o anda bir çareye yetmemesine delalet eder.

Rüyada küçük tuvaletini yapmak

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Rüyada küçük tuvaletini yapmak, rüya sahibinin küçük bir sıkıntıdan kurtulmasına, gönlünü daraltan kısa süreli bir meselenin kapanmasına ve elden çıkacak küçük bir masrafa delalet eder. Tuvalete çiş yapmak ve tuvalete çişini yapmak, kişinin üzerindeki hafif yükü vaktinde bırakmasına yorulur. Tuvalete işediğini görmek, tuvalete idrar yapmak ve tuvalete çiş yaptığını görmek de bu hükmü taşır. Tuvalete küçük abdestini yapmak ve klozete çişini yapmak, gündelik bir giderin görülmesine ve işin yolunda yürümesine işarettir. Tuvalette üzerine idrar sıçraması ise atılan sıkıntının bir kısmının rüya sahibine dönmesine, meselenin tam kapanmadan yeniden açılmasına delalet eder.

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Rüyada başkalarının yanında tuvaletini yapmak

Rüyada başkalarının yanında tuvaletini yapmak, rüya sahibinin kendi meselesini herkesin duyacağı biçimde açmasına ve bundan güç duruma düşmesine delalet eder. Sıkıntı yine atılır, ancak kişinin işi herkesçe bilinir hâle gelir. Tuvaletini yaparken başkalarının görmesi, rüya sahibi hakkında konuşulacak sözlere işarettir. Herkesin içinde tuvaletini yapmak, bu durumun daha da açığa çıkmasına yorulur. Başkasının evinde tuvaletini yapmak, kişinin yükünü başka bir hanenin üzerine bırakmasına delalet eder. Dışarıda tuvaletini yapmak ve açık alanda tuvalet yapmak, işin usulünce görülmemesine ve rüya sahibinin itibarının zedelenmesine işarettir.

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Rüyada birinin tuvaletini yaptığını görmek

Rüyada birinin tuvaletini yaptığını görmek, hükmü rüya sahibine değil gördüğü kimseye bağlar. O kimsenin sıkıntısından kurtulmasına, borcunun ödenmesine ve işinin açılmasına delalet eder. Birinin büyük tuvaletini yaptığını görmek ve birini tuvaletini yaparken görmek aynı hükmü taşır. Eşinin büyük tuvaletini yaptığını görmek, hanedeki darlığın eş tarafından kaldırılacağına işarettir. Ölmüş birini tuvaletini yaparken görmek, ölmüş birinin tuvaletini yaptığını görmek ve ölmüş babaanneyi tuvalette görmek, o kimse için yapılacak hayra ve duaya delalet eder. Tuvalette birini görmek, birini tuvalette görmek ve tuvaletini yapan birini görmek, karşıdaki kimsenin yükünün rüya sahibince bilinmesine yorulur. Tuvalette başkasının büyük abdestini görmek de bu yöndedir. Köpeğin büyük tuvaletini yaptığını görmek, düşmanlık besleyen kimsenin zararının o kimsenin kendi üzerine döneceğine işarettir.

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Rüyada tuvalet temizlemek

Rüyada tuvalet temizlemek tövbeye, gam ve kederden kurtulmaya delalet eder. Rüya sahibinin gönlündeki sıkıntıyı kendi eliyle atmasına, yaptığı bir yanlıştan dönmesine ve işini temiz bir niyetle yeniden kurmasına işarettir. Aynı rüya, kişinin alçakgönüllülüğü sayesinde umulmadık bir yerden kazanç elde edeceğine yorulur. Rüyada tuvaleti temizlemek de aynı hükümdedir. Klozet temizlemek, rüya sahibinin uzun süredir ertelediği bir meseleye el atmasına delalet eder. Temizlik işi rüya sahibine zor gelmiş ve isteksizce yapılmışsa hüküm bir hatanın bedelini ödemeye ve borca döner. Başkasının tuvaletini temizlemek, rüya sahibinin bir başkasının yükünü üstlenmesine ve onun sıkıntısını gidermesine işarettir.

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Rüyada tuvalet yıkamak

Rüyada tuvalet yıkamak, gam ve kederin su ile giderilmesine, tövbenin kabul olmasına ve sıkıntının tamamen kalkmasına delalet eder. Tuvaleti yıkamak ve hortumla tuvalet yıkamak, işin yarım bırakılmayacağına ve sonuna kadar götürüleceğine işarettir. Tuvalete su dökmek, rüya sahibinin üzerindeki sıkıntının izinin bile kalmayacağına yorulur.

Rüyada pis tuvalet temizlemek

Rüyada pis tuvalet temizlemek, ağırlaşmış bir meselenin rüya sahibinin kendi gayretiyle kapanmasına ve eve düşen geçimsizliğin sona ermesine delalet eder. Boklu tuvalet temizlemek, güç bir işin usulünce görülmesine ve rüya sahibinin bu yükün altından kalkmasına işarettir. Kirli tuvalet temizlemek ise çıkan bir dargınlığın kaldırılmasına yorulur.

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Rüyada tuvalete gitmek

Rüyada tuvalete gitmek, sıkıntının dağılmasına, düğümlenmiş bir işin çözülmesine ve yeni bir başlangıca delalet eder. Rüya sahibinin beklediği kapının açılmasına ve uzayan bir işin nihayet hareket kazanmasına işarettir. Kişinin oraya varması, meselenin çözüm yoluna girdiğini gösterir. Sürekli tuvalete gitmek ayrı bir tabir doğurmaz, aynı hükmü kuvvetlendirir. Sıkışıp tuvalete gitmek, meselenin rüya sahibini acele ettirdiğine ve düğümün beklemeden çözüleceğine delalet eder. Başkasının tuvaletine girmek, rüya sahibinin çözümü kendi imkânında değil bir yakınının elinde aramasına yorulur.

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Rüyada tuvalete girmek

Rüyada tuvalete girmek, hükmünü girilen yerin hâlinden alır. Girilen yerin ferah olması huzura, dar olması darlığa yorulur. Tuvalete girdiğini görmek, rüya sahibinin meselesinin içine girdiğine ve çözümü kendi elleriyle arayacağına delalet eder. Tuvaletten çıkmak ise işin tamamlanmasına ve sıkıntının geride bırakılmasına işarettir.

Rüyada tuvalete oturmak

Rüyada tuvalete oturmak, rüya sahibinin sıkıntısını atmak üzere işin başına geçmesine ve meselesini oturup çözecek vakti bulmasına delalet eder. Tuvalette oturduğunu görmek, bu işin bir müddet süreceğine, ancak sonunda ferahlığa çıkılacağına işarettir.

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Rüyada tuvalette bok görmek

Rüyada tuvalette bok görmek, çevrede yaşanacak kötü olaylara ve sıkıntılı, gergin bir döneme delalet eder. Rüya sahibine hoş olmayan haberler ulaşacağına ve bir müddet gergin bir havanın süreceğine işarettir. Aynı rüyanın ikinci yönü maldır. Tuvalette görülen pislik, ele geçecek bir paraya ve beklenmedik bir kazanca da yorulur. Tuvalette kaka görmek, tuvalet pisliği görmek ve tuvalette boklar görmek aynı rüyadır. Tuvalette kaka kokusu duymak, meselenin rüya sahibine uzaktan ulaşmasına ve hakkında konuşulanların kulağına gitmesine işarettir. Bok görüp sifonu çekmek, gerginliğin uzun sürmeden dağılmasına yorulur. Sifon çekmek, sıkıntının akıp gitmesine ve geride iz kalmamasına delalet eder.

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Rüyada tuvalette insan dışkısı görmek

Rüyada tuvalette insan dışkısı görmek, pisliğin kime ait olduğuna göre hüküm alır. Kendi pisliğini görmek, rüya sahibinin kendi işinden doğan bir sıkıntıya ve kendi elinden çıkacak bir mala delalet eder. Başkasının pisliğini görmek, yakınlarından birinin meselesinin rüya sahibine bulaşacağına ve onun derdiyle uğraşmak zorunda kalacağına işarettir. Tuvalette dışkı görmek de bu hükme girer.

Rüyada kirli tuvalet görmek

Rüyada kirli tuvalet görmek, eşin ağır sözüne ve hane içindeki geçimsizliğe delalet eder. Evin içinde tatsız bir konuşmanın geçeceğine, ev halkı arasında dargınlık çıkacağına ve rüya sahibinin bundan üzüntü duyacağına işarettir. Tuvaleti kirli görmek, evin idaresindeki aksamaya ve eşler arasındaki soğukluğa yorulur. Çok pis tuvalet görmek, geçimsizliğin bir süre devam edeceğine ve meselenin kolay kapanmayacağına delalet eder. Pis tuvalete girmek, rüya sahibinin bu tatsızlığın içine kendi eliyle girmesine ve tartışmaya taraf olmasına işarettir.

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Rüyada pis tuvalet görmek

Rüyada pis tuvalet görmek, hane içindeki geçimsizliğin gündelik hâline delalet eder. Evin işlerinin savsaklanmasına, eşler arasında tekrarlanan tatsız konuşmalara ve ev düzeninin bozulmasına işarettir. Tuvaleti pis görmek de aynı hükmü taşır, hüküm evin idaresindeki aksama üzerinedir.

Rüyada boklu tuvalet görmek

Rüyada boklu tuvalet görmek, hane içindeki geçimsizliğin ağırlaşmış hâline delalet eder. Söz düzeyinde kalan bir dargınlığın büyüyüp evin düzenini bozacağına ve meselenin ev dışına taşacağına işarettir. Boklu tuvalet ve tuvaleti boklu görmek, bu ağırlığın sürdüğüne yorulur.

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Rüyada temiz tuvalet görmek

Rüyada temiz tuvalet görmek, hanenin düzenine ve evin işini gözeten sabırlı, iyi huylu bir eşe delalet eder. Ev içindeki geçimin yolunda olduğuna, rüya sahibinin evinde huzur bulacağına ve aile arasında ağır söz geçmeyeceğine işarettir. Görülen yer temiz olduğu hâlde rüya sahibine dar ve sıkıntılı geldiyse hüküm tersine döner ve tıkanan bir işe yorulur. Temiz tuvaleti kirletmek ise günah işlemeye ve kişinin kendi eliyle düzenini bozmasına delalet eder.

Rüyada tuvalet taşması

Rüyada tuvalet taşması, eşin hamile kalmasına, malın çoğalmasına ve hane işine bakacak bir yardımcı edinilmesine delalet eder. Tuvaletin taşması, taşan tuvalet görmek ve taşmış tuvalet görmek, evin bereketinin artmasına ve gelirin beklenenin üstüne çıkmasına işarettir. Tuvalet taşması görmek, tuvalet taştığını görmek, tuvaletin taştığını görmek ve tuvalet taşmasını görmek de aynı yönde tabir edilir. Klozet taşması ve klozetin taşması hükmü değiştirmez. Tuvaletten bok taşması, çoğalacak malın rüya sahibine gerginlikle birlikte geleceğine delalet eder.

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Rüyada tuvaletten temiz su taşması

Rüyada tuvaletten temiz su taşması, evden huzurun ve bereketin eksilmeyeceğine, atılan yeni adımlarda yenilgiye uğranmayacağına delalet eder. Temiz su bolluğa ve hastalığın geçmesine, hanedeki sevgi ile saygının artmasına işarettir. Tuvalette su taşması ve tuvaletten su taşması da bu hükmün içindedir.

Rüyada klozet görmek

Rüyada klozet görmek, yaşanacak sıkıntılara ve beklenmedik dertlere işaret eder. Rüya sahibinin hesapta olmayan bir mesele ile karşılaşmasına, işinin ortasında umulmadık bir engel çıkmasına delalet eder. Alafranga tuvalet görmek de aynı maddedir. Kırık klozet görmek, hanedeki bir düzenin bozulmasına ve tamiri gereken bir meselenin ortaya çıkmasına yorulur. Sökülmüş klozet görmek, evdeki bir işin yerinden edilmesine ve alışılmış düzenin değişmesine işarettir. Pis klozet görmek ve kirli klozet görmek, gelecek derdin ev içindeki geçimsizlikten doğacağına delalet eder.

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Rüyada tıkanmış tuvalet görmek

Rüyada tıkanmış tuvalet görmek, uzun süren bir darlığın ve yalnızlık hâlinin geçeceğine, düğümlenmiş işin açılacağına delalet eder. Rüya sahibinin bir müddettir yürümeyen işine yol bulunacağına ve kapalı duran kapının açılacağına işarettir. Tuvalet tıkanması, tuvaletin tıkanması ve tuvaletin tıkandığını görmek tek bir rüyadır. Tıkalı tuvalet görmek ve tuvalet tıkanması görmek de aynı hükümdedir. Tuvaletini yapamamak ve büyük tuvaletini yapamamak, sıkıntının atılmasının bir müddet gecikeceğine yorulur, hüküm yine açılma yönündedir. Tıkanıklığın açıldığını görmek, sıkıntıdan kurtuluşa ve rızkın kolaylaşmasına delalet eder. Klozetin tıkanması, evdeki bir işin geçici olarak durmasına işarettir.

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Rüyada tuvaletin tıkanıp taştığını görmek

Rüyada tuvaletin tıkanıp taştığını görmek, düğümlenen işin açılmasına ve ardından gelecek berekete delalet eder. Kapanmış görünen iş çözülür ve rüya sahibinin eline beklediğinden fazlası geçer. Tıkanmanın ardından gelen taşma, malın ve hane halkının çoğalmasına işarettir.

Rüyada tuvalet aramak

Rüyada tuvalet aramak, rüya sahibinin tek başına altından kalkamadığı bir sıkıntı için yakınlarından yardım istemesine ve borç aramasına delalet eder. Elindeki imkânın yetmediğini gören ve işini yürütmek için destek arayan kimseye işarettir. Bu arayış, kişinin birden çok kapıya başvurmasına ve yakınlarının gücüne sığınmasına yorulur. Borç arayışının uzaması, meselenin rüya sahibini bir müddet daha meşgul edeceğine delalet eder.

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Rüyada tuvalet sırası beklemek

Rüyada tuvalet sırası beklemek, istenen yardımın hemen gelmeyeceğine ve rüya sahibinin sırasını beklemek zorunda kalacağına delalet eder. Tuvalet kuyruğu görmek, aynı işe talip olan başkalarının da bulunduğuna ve çözümün gecikeceğine işarettir.

Rüyada sıkışmak tuvalet aramak

Rüyada sıkışmak tuvalet aramak, sıkıntının rüya sahibini acele bir çözüme zorladığına ve yardımın vakit kaybetmeden istenmesi gerektiğine delalet eder. Dışarıda tuvalet aramak, çözümün ev dışında ve yabancı kimselerin elinde aranacağına işarettir.

Rüyada tuvalet aramak ve bulmak

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Rüyada tuvalet aramak ve bulmak, istenen yardımın bulunmasına, borcun karşılanmasına ve sıkıntının kalkmasına delalet eder. Rüya sahibinin kapısını çaldığı kimseden umduğu karşılığı görmesine işarettir.

Rüyada tuvalet aramak bulamamak

Rüyada tuvalet aramak bulamamak, aranan çarenin ele geçmemesine delalet eder. Rüya sahibinin kendi evinde arayıp bulamaması, huzurun kaçmasına ve çözülmeyen bir evlilik meselesine işarettir. Bulduğu yerlerin dolu olması ise kaçırılan fırsata ve pişmanlığa yorulur. Tuvalet bulamamak, istenen yardımın karşılıksız kalmasına delalet eder.

Rüyada alaturka tuvalet görmek

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Rüyada alaturka tuvalet görmek, hayırlı ve saygılı bir eşle uzun ömürlü bir birlikteliğe, hanede bolluk ve berekete delalet eder. Evlilerde eşler arasındaki bağın sağlamlığına, bekârlarda hayırlı bir kısmete işarettir. Rüya sahibinin evinde huzurun uzun süreceğine ve geçimin darlık görmeyeceğine yorulur. Temiz alaturka tuvalet görmek, bu bolluğun ve saygının açık biçimde görüleceğine delalet eder. Yerin eski usulde yapılmış olması hükmü düşürmez, hayır yönü değişmez.

Rüyada tuvalet taşı görmek

Rüyada tuvalet taşı görmek, eline geçen fırsatı değerlendirip başarıya ulaşmaya delalet eder. Beyaz tuvalet taşı görmek, bu başarının temiz bir yoldan ve kimseyi incitmeden geleceğine işarettir. Tuvalet taşının çökmesi ve tuvaletin yıkıldığını görmek ise hükmü döndürür, eldeki fırsatın kaçmasına ve hanenin düzenindeki bir aksamaya yorulur.

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Rüyada eski tuvalet görmek

Rüyada eski tuvalet görmek, yerin eski usulde yapılmış olmasına değil bakımsız bırakılmasına bakılarak tabir edilir. Bakımsız hâldeki eski tuvalet, rüya sahibinin zarar verecek kimselerle tanışmasına işarettir. Bu kimselerin önce yakın görüneceğine, sonra rüya sahibinin malına ve işine zarar vereceğine delalet eder.

Rüyada kendini tuvalette görmek

Rüyada kendini tuvalette görmek, rüya sahibinin üzerindeki yükten kurtulmasına ve içinin ferahlamasına delalet eder. Rüyada tuvalette olmak da aynı hükümdedir. Oradan çıkabilmek, sıkıntının atılmasına ve işin tamamlanmasına işarettir. Tuvalette kilitli kalmak ve tuvalette mahsur kalmak, bir devrin kapanmasına ve ömrün tamamlanmasına yorulur. Aynı rüya darlığa ve içinden çıkılamayan bir sıkıntıya da delalet eder. Tuvalete sıkışmak, rüya sahibinin çaresiz kaldığı bir meseleye işarettir. Tuvalette uyumak ve tuvalette uyuduğunu görmek, kişinin kendi işine karşı gevşek davranmasına ve meselesini olduğu yerde bırakmasına delalet eder. Tuvalete saklanmak, bir borçtan ya da hesap vermekten kaçınmaya yorulur. Tuvalette banyo yapmak, temizlenmesi gereken işin uygun olmayan bir yerde görülmesine ve gayretin yerini bulmamasına işarettir.

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Rüyada tuvalette namaz kılmak

Rüyada tuvalette namaz kılmak, hayırlı bir işin yeri olmayan bir yerde görülmesine ve gayretin karşılığını bulmamasına delalet eder. Rüya sahibinin niyeti temizdir, ancak işini usulüne uygun yürütmediği için emeği eksik kalır. Tuvalette namaz kılan birini görmek, o kimsenin işini yanlış yerde aradığına işarettir. Tuvalette abdest almak, hazırlığın uygun olmayan şartlarda yapılmasına ve işe eksik başlanmasına yorulur.