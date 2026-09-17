Rüyada yağmur yağdığını görmek rahmete, bol rızka ve berekete işaret eder; zarar vermeden yağan yağmur malın çoğalmasına, duaların kabulüne ve hastaya şifaya delalet eder.

Rüyada yağmur yağdığını görmek, tabir kitaplarında ayrıntılı biçimde ele alınan rüyalardandır. Yorumu yağmurun şiddetine, yağdığı mevsime, düştüğü yere ve rüya sahibinin yağmur karşısında ne yaptığına göre değişir. Yağmurun ıslatması, evin içine girmesi, sele dönüşmesi ya da çamurlu görünmesi tabiri değiştiren ölçülerdir.

Rüyada yağmur yağdığını görmek

Rüyada yağmur yağdığını görmek rahmete, rızka, bolluk ve berekete işaret eder. Zarar vermeden yağan yağmur malın çoğalmasına, ucuzluğa, duaların kabulüne, borçtan kurtulmaya ve hastaya şifaya delalet eder. Rüyada yağmur görmek durgunlaşan işlerin açılmasına, uğranan zararın geri kazanılmasına da yorulur. Yağmur yağarken dua ettiğini görmek, o duanın kabul olacağına ve istenen şeyin verileceğine işaret eder.

REKLAM

Tabiri belirleyen ölçü, yağmurun zarar verip vermediğidir. Ekine, insana ya da eve zarar veren, sel olan, mevsimsiz yağan yağmur bu hayırdan çıkar; üzüntüye, kedere, fitneye, hastalık ve musibete işaret eder. Yağmurun bulanık ya da çamurlu olması da tabiri aynı yöne çevirir. Beklenen mevsiminde ve ölçüsünde yağması, kuraklığın ardından gelmesi feyiz ve bereket sayılır; rüyada yaz yağmuru görmek de ölçüsünde yağdığı sürece bereket olarak tabir edilir.

Rüyada yağmurlu hava görmek, yağışın kapladığı yere göre de tabir edilir. Yağmurun her tarafa yağdığını görmek ümidi kesilen şeylerin canlanmasına, hayır ve nimetin gelmesine işaret eder; şehrin tamamına yağması herkesi sevindirecek gelişmelere yorulur. Yalnızca bir mahalleye yoğun şekilde yağması ise o yerin üzüntüsüne delalet eder. Yağmurun ardından gökkuşağı görmek, sancılı geçen bir işin hayırla sonuçlanmasına işaret eder.

REKLAM

Rüyada üzerine yağmur yağması

Rüyada üzerine yağmur yağması, dünya hayatında ihya olmaya ve rüya sahibinin üstünlüğünü koruyacağına işaret eder. Ilık ve hoş bir yağmurun üzerine yağdığını görmek afiyete, hoş vakte, mutluluğa ve sağlığa delalet eder.

Rüyada gece yağmur yağdığını görmek

Rüyada gece yağmur yağdığını görmek, el atılan işin hayırla neticelenmesine, uzun süren bir rahatsızlığın geçmesine ve kazancın artmasına işaret eder. Akşam yağmur yağdığını görmek de bu yönde yorumlanır.

Rüyada denize yağmur yağması

Rüyada denize yağmur yağması, hayrın geniş bir alana yayılmasına ve ümidi kesilen şeylerin canlanmasına işaret eder. Denizde yağmur yağdığını görmek, rüya sahibinin de içinde bulunduğu bir topluluğu sevindirecek gelişmelere, nimetin bollaşmasına delalet eder.

REKLAM

Rüyada yağmur bulutları görmek

Rüyada yağmur bulutları görmek, henüz yağmamış bir rahmetin yaklaştığına işaret eder. Yağmur bulutu görmek, beklenen rızkın yolda olduğuna ve umudu kesilen bir işin canlanmasına delalet eder; gelmekte olan bereketin işareti sayılır.

Rüyada yağmur sesi duymak

Rüyada yağmur sesi duymak, sevilen ve sayılan biri olmaya işaret eder. Rüya sahibinin derecesinin ve makamının artmasına, çevresinde itibar görmesine delalet eder.

Rüyada çok yağmur yağdığını görmek

Rüyada çok yağmur yağdığını görmek, zarar vermediği sürece bol rızka, maddi ve manevi zenginleşmeye işaret eder. Yağışın çokluğu gelecek hayrın miktarını gösterir, kazanç da o ölçüde bol sayılır. Rüyada aşırı yağmur yağdığını görmek, eline geçecek nimetin genişlemesine delalet eder.

REKLAM

Yağışın sel oluşturacak, ekini ve evleri vuracak kadar çoğaldığı görülürse tabir tersine döner. Bu hâlde rüya hastalığa, musibete ve kargaşaya işaret eder; rızkın daralmasına ve çevredeki huzursuzluğun büyümesine yorulur.

Rüyada şiddetli yağmur yağdığını görmek

Rüyada şiddetli yağmur yağdığını görmek, zor günlerin geride kalmasına ve hastalıkların uzak durmasına işaret eder. Şiddetli yağmur görmek durgunlaşan bir işin canlanmasına ve işlerin hızla büyümesine delalet eder. Şiddetin sel olup ekine ve evlere dokunduğu görülürse rüyanın hükmü değişir, hastalığa ve kargaşaya yorulur.

Rüyada çok şiddetli yağmur yağdığını görmek, eline geçecek kazancın büyüklüğüne işaret eder. Çok şiddetli yağmur görmek, yağış sel olup ekine ve eve dokunmadığı sürece bolluğa ve rahatlamaya delalet eder; zarar verdiği görülürse musibete yorulur.

REKLAM

Rüyada bardaktan boşanırcasına yağmur yağdığını görmek, beklenen rızkın ardı ardına gelmesine işaret eder. Yağmurun aralıksız boşandığını görmek, kısa sürede eline geçecek bol bir kazanca delalet eder.

Rüyada sağanak yağmur yağdığını görmek

Rüyada sağanak yağmur yağdığını görmek, o yılın bolluk, bereket ve ucuzlukla geçeceğine işaret eder. Sağanak yağmur görmek üzüntülü bir dönemin biteceğine, borçlardan kurtulmaya ve aile desteğiyle başarılı işler yapmaya delalet eder. Eldeki işin büyümesine ve ev halkının geçiminin genişlemesine de yorulur. Suyun taşıp evlere zarar verdiği görülürse maddi ve manevi kayba işaret eder.

REKLAM

Rüyada yağmurda ıslanmak

Rüyada yağmurda ıslanmak rahmete ve esenliğe, kısmetsizliğin sona ermesine ve bereketin gelmesine işaret eder. Yağmur altında ıslandığını görmek, iş ve aile hayatında kısmetli bir döneme girileceğine, hasta olanın çabuk iyileşeceğine delalet eder.

Yağmur yağması ve ıslanmak, hane içindeki huzursuzluğun mutluluğa dönmesine, maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulmaya yorulur. Sağanak yağmurda ıslanmak, gelen hayrın ve rızkın büyüklüğüne işaret eder; üzerine düşen suyun bolluğu kadar bereket sayılır.

Rüyada yağmura yakalanmak

Rüyada yağmura yakalanmak, ummadığı yerden gelecek bir hayra ve rızka işaret eder. Hazırlıksız yakalanıp ıslandığını görmek, uzun süredir beklenen bir kısmetin ansızın gerçekleşmesine ve sıkıntılı bir dönemin ardından gelen rahatlığa delalet eder.

REKLAM

Rüyada yağmurda çamaşır toplamak

Rüyada yağmurda çamaşır toplamak, elde olanı koruyarak artırmaya ve evin rızkının çoğalmasına işaret eder. Yağmur yağması ve çamaşırların ıslanması bir zarara yol açmadığı sürece rüya bereket olarak tabir edilir.

Rüyada eve yağmur yağması

Rüyada eve yağmur yağması, ev halkının rızkına ve hanenin bereketine delalet eder. Yağmurun eve değmesi rahmetin o haneye ulaşması sayılır. Hükmü daraltan ölçü, suyun dışarıda kalıp kalmadığıdır. Damın üstünde kalan yağmur bu bereketi korur, içeri girip eşyaya zarar veren yağmur ise haneye gelecek ziyana işaret eder.

Rüyada evin üzerine yağmur yağması

Rüyada evin üzerine yağmur yağması, o hanenin erişeceği hayra, menfaate ve berekete işaret eder. Yalnızca kendi evinin üzerine yağdığını görmek sağlığa, aile saadetine ve uzaktan gelecek bir habere delalet eder. Ev halkının geçimindeki darlığın açılmasına, rızkın bollaşmasına ve hane içinde huzurun yerleşmesine yorulur.

REKLAM

Rüyada evin içine yağmur yağması

Rüyada evin içine yağmur yağması maddi kayba ve aile düzeninin bozulmasına yorulur. Yağmur suyunun eve girdiğini, evin içine aktığını ve eşyaya zarar verdiğini görmek, hane halkı arasında geçimsizliğe, beklenmedik bir masrafa ve elde olanın eksilmesine işaret eder. Eve yağmur suyu girmesi, evin içinde suyun birikmesi ve odaya kadar ulaşması da aynı şekilde ziyana delalet eder.

Rüyada tavandan yağmur suyu akması

Rüyada tavandan yağmur suyu akması, evin akıtması demektir; ev halkının maddi bir kayıpla karşılaşmasına ve düzeninin bozulmasına işaret eder. Evin tavanından ya da çatıdan yağmur suyunun damladığını görmek, gelirin azalmasına ve hane içinde sıkıntıya delalet eder.

REKLAM

Rüyada evi yağmur suyu basması

Rüyada evi yağmur suyu basması, sel oluşturacak kadar yağan yağmurun tabirine girer; fitneye, kargaşaya ve işlerin bozulmasına işaret eder. Hane içindeki çekişmenin büyümesine, maddi kayba ve aile düzeninin sarsılmasına yorulur.

Rüyada yağmurda yürümek

Rüyada yağmurda yürümek, sıkıntıdan ve hastalıktan sıyrılmaya, endişe dolu günlerin sona ermesine işaret eder. Yağmur altında yürümek sağlığa, bol kazanca ve afiyete; rakipleri geride bırakıp eldeki imkânlarla kendi işini kurmaya delalet eder. Yağmurlu havada yürümek, yağmurda yürüyüp ıslanmak ve yağmur suyunun üstünden geçmek de bu tabire girer.

REKLAM

Yağmurlu havada araba kullanmak ve yağmurda araba sürmek, yağmur altında yol almak demektir; yürütülen işin aksamadan ilerlemesine ve girişilen yolculuğun hayırla tamamlanmasına işaret eder.

Rüyada yağmur suyu görmek

Rüyada yağmur suyu görmek rızka, berekete ve hayrın bollaşmasına işaret eder. Suyun berrak akması kazancın helal yoldan geleceğine ve sıkıntının dağılmasına delalet eder. Bulanık, kirli ya da çamurlu yağmur suyu görmek bu tabirin dışında kalır, hastalığa ve geçim sıkıntısına yorulur.

Rüyada yağmur suyu birikintisi görmek

Rüyada yağmur suyu birikintisi görmek, eline geçecek parayla art arda hayırlı işler yapmaya ve zorlukların kolaylıkla aşılmasına işaret eder. Yerde birikmiş yağmur suyu görmek, zor bir dönemin ardından gelecek büyük kazanca ve belalardan korunmaya delalet eder. Yağmur suyu toplamak da aynı yönde tabir edilir. Yağmurdan yerlerin ıslak olduğunu görmek, geçen sıkıntının ardından gelen rahatlığa yorulur.

REKLAM

Rüyada yağmur suyu içmek

Rüyada yağmur suyu içmek, korkudan emin olmaya, hastalıklara şifa gelmesine ve bolluğa işaret eder. Nisan yağmuru içtiğini görmek, sıkıntıları geride bırakmaya ve eline geçen fırsatı kazançlı şekilde değerlendirmeye delalet eder. Suyun bulanık ya da kirli olması bu hayrı bozar, hastalığa yorulur.

Rüyada pencereden yağmur yağdığını görmek

Rüyada pencereden yağmur yağdığını görmek, sevdikleriyle bağların güçlenmesine ve yaşanan sıkıntılardan kurtulmaya işaret eder. Pencereden yağmur seyretmek, bekâr olan için isteklerin gerçekleşmesine, rahatsızlıkların şifa bulmasına ve ekonomik rahatlığa delalet eder. Camın ardından yağmuru izlediğini görmek, hane içindeki dirliğin artmasına ve geçim sıkıntısının geçmesine yorulur.

REKLAM

Rüyada fırtınalı yağmur görmek

Rüyada fırtınalı yağmur görmek, girilen işlerde büyük başarıya ve kazançlı, mutlu günlere işaret eder. Fırtınayla birlikte şiddetlenen yağmuru görmek, sert geçen bir dönemin ardından gelen kazanca ve sağlık sorunlarının tedavi edilmesine delalet eder. Yağmur fırtına görmek, rüya sahibinin sarsıntılı bir işten kârla çıkmasına yorulur.

Rüyada gök gürültülü yağmur görmek

Rüyada gök gürültülü yağmur görmek, girişilen işin sonunda büyük başarı elde etmeye ve kazancın artmasına işaret eder. Gök gürültülü yağmur yağması, süregelen bir rahatsızlığın tedavi edilmesine ve mutlu günlere delalet eder. Gök gürültüsü karanlıkta şiddetli bir yağışa eşlik ediyorsa tabir değişir; beklenen şeyin gecikmesine ve hevesin kırılmasına yorulur.

REKLAM

Rüyada yağmur ve sel görmek

Rüyada yağmur ve sel görmek fitneye, zulme ve kargaşaya işaret eder. Yağmurun sel hâline geldiğini görmek işlerin bozulmasına ve ilişkilerdeki çekişmeye delalet eder. Yağmur seli görmek, çevrede büyüyen bir anlaşmazlığa ve elde olanın zarar görmesine yorulur.

Rüyada yağmurla karışık dolu yağdığını görmek

Rüyada yağmurla karışık dolu yağdığını görmek, hayırlı bir çalışmayla muhtaç insanlara destek olmaya ve helal rızık getirecek işlere girmeye işaret eder. Yağmur ve dolu yağdığını görmek, işlerin yoluna girmesine, belalara denk gelmemeye ve eldekini kârlı bir yatırıma çevirmeye delalet eder. Yanlış giden işlerin düzelmesine ve kırgınlıkların sona ermesine de yorulur.

REKLAM

Rüyada yağmurda koşmak

Rüyada yağmurda koşmak, işlerin kötüye gitmesine yorulur. Yağmurda ıslanmak ve koşmak, beklenen kazancın geri gitmesine, yürütülen işte aksamaya ve emeğin karşılığını bulmamasına işaret eder.

Rüyada yağmurdan kaçmak

Rüyada yağmurdan kaçmak, yoluna çıkan engelleri kimseden yardım almadan aşacağına işaret eder. Üzüntü ve kederin sona ermesine, sorunların kısa sürede çözülmesine delalet eder. Bu rüya malın ve paranın çoğalmasına, bekâr olan için hayırlı bir evliliğe yorulur.

Rüyada yağmurda şemsiye açmak

Rüyada yağmurda şemsiye açmak, atılan adımların ardından büyük başarı kazanmaya, rızkın çoğalmasına ve iç rahatlığına işaret eder. Yağmurdan sığındığını görmek, iş hayatında kaybedilen itibarın geri kazanılmasına ve sıkıntı anında kendisine destek olacak bir kimseye delalet eder.

REKLAM

Rüyada yağmur ve kar yağdığını görmek

Rüyada yağmur ve kar yağdığını görmek, gücün ve kudretin eksilmemesine, isteklerin ve duaların gerçekleşmesine işaret eder. Karla karışık yağmur görmek yeni girişimlere, sıkıntı veren bağların kopmasına ve kayıpların telafi edilmesine delalet eder.

Rüyada hafif yağmur yağdığını görmek

Rüyada hafif yağmur yağdığını görmek, hastalıktan şifa bulmaya ve sıkıntıların dağılmasına işaret eder; hasta olan için iyileşme müjdesi sayılır. Yağmurun çiselediğini görmek çevre değişikliğine ve bunun ardından gelecek yeni başarılara delalet eder.

Rüyada çamurlu yağmur görmek

Rüyada çamurlu yağmur görmek, zarar vermeden yağdığı sürece atılan adımların iyi yönetilmesiyle iş hayatında itibar kazanmaya, kârlı bir ortaklığa ve hanedeki berekete işaret eder. Yağmur çamur görmek, düştüğü yere zarar verdiği görülürse büyük zorluğa, kedere ve maddi, manevi ziyana yorulur; bulanık yağmur suyu hastalığa delalet eder.