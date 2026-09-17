Rüyada yumurta görmek ne anlama gelir?
Rüyada yumurta görmek, yumurtanın pişme şekline göre ayrı ayrı tabir edilir. Çiğ yumurta görmek, haşlanmış yumurta yemek ve pişmiş yumurtanın karşılıkları birbirinden farklıdır; yumurtayı ateşe koymak hükmü bir kez daha değiştirir. Rüyada yumurta toplamak, kırmak ve pişirmek ise rüya sahibinin kendi eliyle yaptığı işler olarak ayrıca tabir edilir. Peki, rüyada beyaz, çiğ, kırık veya pişmiş yumurta görmek tabiri nedir? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...
Giriş: 17 Eylül 2026 - 14:20 Güncelleme:
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