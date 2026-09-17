Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Rüya Tabirleri Rüyada yumurta görmek ne anlama gelir?

        Rüyada yumurta görmek ne anlama gelir?

        Rüyada yumurta görmek, yumurtanın pişme şekline göre ayrı ayrı tabir edilir. Çiğ yumurta görmek, haşlanmış yumurta yemek ve pişmiş yumurtanın karşılıkları birbirinden farklıdır; yumurtayı ateşe koymak hükmü bir kez daha değiştirir. Rüyada yumurta toplamak, kırmak ve pişirmek ise rüya sahibinin kendi eliyle yaptığı işler olarak ayrıca tabir edilir. Peki, rüyada beyaz, çiğ, kırık veya pişmiş yumurta görmek tabiri nedir? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 14:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Rüyada yumurta görmek ne anlama gelir?
        ÖNERİLEN VİDEO
        #rüya
        #tabir
        #yumurta
        #ne anlama gelir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fonu tasfiye edilen yatırımcı ne yapmalı?
        Fonu tasfiye edilen yatırımcı ne yapmalı?
        SPK’dan 7 portföy şirketinin fonlarına tasfiye kararı
        SPK’dan 7 portföy şirketinin fonlarına tasfiye kararı
        Emlak Katılım'dan Birevim ve Katılımevim hamlesi
        Emlak Katılım'dan Birevim ve Katılımevim hamlesi
        PSG ısrar ediyor! Galatasaray satmıyor
        PSG ısrar ediyor! Galatasaray satmıyor
        Netanyahu BM'de konuşacak, Abbas ABD'ye giremeyecek
        Netanyahu BM'de konuşacak, Abbas ABD'ye giremeyecek
        'Uzaklaştırma' kararı vardı! Eşi sırtında bıçakla hastaneye kaldırıldı
        'Uzaklaştırma' kararı vardı! Eşi sırtında bıçakla hastaneye kaldırıldı
        MSB'den Yunan Başbakanı'na tepki!
        MSB'den Yunan Başbakanı'na tepki!
        Batrakov çok kalmayacak!
        Batrakov çok kalmayacak!
        Yardım için KADES butonuna bastı... Eski eşini vurup aracına aldı
        Yardım için KADES butonuna bastı... Eski eşini vurup aracına aldı
        Finansal İstikrar Komitesi'nden fon açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi'nden fon açıklaması
        İnternet dili sözlüğe girdi!
        İnternet dili sözlüğe girdi!
        Kadir İnanır’ın vasiyeti ertelendi
        Kadir İnanır’ın vasiyeti ertelendi
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Demet Akalın tacize uğradı
        Demet Akalın tacize uğradı
        Cansu öğretmen 3 aylık anneydi
        Cansu öğretmen 3 aylık anneydi
        Koruma desteği
        Koruma desteği
        Salça yaparken kalp damarı yırtıldı
        Salça yaparken kalp damarı yırtıldı
        TCMB'den likidite adımı
        TCMB'den likidite adımı
        Kartal, Avrupa'da sahne alıyor!
        Kartal, Avrupa'da sahne alıyor!
        'Sevdan Bir Ateş' zirvede!
        'Sevdan Bir Ateş' zirvede!