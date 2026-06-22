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        Haberler Yaşam Sarıçam ormanlarıyla çevrili Limni Gölü ziyaretçilerin rotasında

        Sarıçam ormanlarıyla çevrili Limni Gölü ziyaretçilerin rotasında

        Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Altınpınar Limni Gölü, çevresindeki sarıçam ormanları ve rengarenk açan çiçeklerle ziyaretçilerini ağırlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 10:40 Güncelleme:
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        Sarıçam ormanlarıyla çevrili göl

        Gümüşhane kent merkezine 37, Torul ilçesine ise 15 kilometre uzaklıktaki Altınpınar köyü sınırlarındaki göl, yaylaların bulunduğu alanda denizden 1880 metre yükseklikte yer alıyor.

        Sadece günübirlik kullanım imkanı sağlayan sahalara verilen "B tipi mesire yeri" statüsüne sahip Altınpınar Limni Gölü, zengin flora ve faunası, el değmemiş doğasıyla ilgi çekiyor.

        Ziyaretçiler, Limni Gölü'nün çevresinde, Altınpınar Yaylası'nda ve yamaçlardaki sarı, beyaz ve mor çiçekler arasında fotoğraf çekerek keyifli zaman geçiriyor.

        Gölü ziyaret eden Cuma Zehiroğlu, AA muhabirine, Altınpınar Limni Gölü'ne güzel zaman geçirmek için geldiklerini söyledi.

        Zehiroğlu, çocukların eğlenebilmesi ve temiz hava alabilmek için Limni Gölü'nü tercih ettiklerini belirterek, "Burası güzel. Doğa ile iç içe. Güzel bir alan. Korunmuş. Doğal bir yer olduğu için de keyifli vakit geçirilecek bir yer." diye konuştu.

        Songül Zehiroğlu da Altınpınar Limni Gölü'nde ailesiyle keyifli zaman geçirdiklerini ifade etti.

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