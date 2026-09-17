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        Haberler Yaşam Araştırma, T-rex'in vücut ısısının insanlarınkine benzer olduğuna işaret ediyor

        Araştırma, T-rex'in vücut ısısının insanlarınkine benzer olduğuna işaret ediyor

        Bilim insanları, T-Rex'in vücut sıcaklığını yaklaşık 36 derece olarak belirledi. Bulgular, dev yırtıcının sıcakkanlı olduğunu ve vücut ısısının insanlara benzer seviyede bulunduğunu ortaya koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 10:40 Güncelleme:
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        T-Rex ile insanlarla şaşırtan benzerlik!

        Araştırmacılar, Tyrannosaurus rex'in (T-rex) sıcakkanlı olduğu ve vücut ısısının insanlarınkine benzer olarak ortalama 36 santigrat derece olduğuna işaret etti.

        Sonuçları "Science Advances" dergisinde yayımlanan çalışmada, Tyrannosaurus rex'in vücut sıcaklığı araştırıldı.

        Diş minesindeki atomların hayvanın vücut ısısına bağlı olarak farklı şekillerde kümelendiğini belirten araştırmacılar, bu kapsamda fosilleşmiş dinozor dişlerini inceledi.

        T-rex'in sıcakkanlı olduğu görüşünü paylaşan araştırmacılar, dinozorun vücut ısısının insanlarınkine benzer olarak ortalama 36 santigrat derece ölçüldüğüne işaret etti.

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        Araştırmacılardan Robert Eagle, bu yöntem kullanılarak keşfedilebilecek çok sayıda türün olduğunu ifade etti.

        Vücut sıcaklığının bilinmesinin T-rex'in nasıl yaşamış olabileceğine ışık tutacağı düşünülüyor.

        -Görsel AP'den servis edilmiştir.

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        #T-rex
        #T-Rex ile insanlar arasındaki benzerlik
        #dinozor
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