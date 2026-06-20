Tekirdağ'ın lavanta bahçeleri ziyaretçilerini ağırlıyor

Açık Ve Net - 17 Haziran 2026 (CHP'de Hangi İl Başkanları Görevden Alındı?)

CHP'de savaş sürüyor. CHP'de hangi İl Başkanları görevden alındı? Gürsel Tekin İl Başkanı olacak mı? Hangi İl Başkanları "Topun Ağzında"? Kimler CHP'de kalır, kimler yeni partiye geçer? CHP'de Kurultay krizi nasıl çözülecek? Özel'in Grup Başkanlığı düşürülecek mi? Özel'in dokunulmazlığı kaldırılır m... Daha Fazla Göster CHP'de savaş sürüyor. CHP'de hangi İl Başkanları görevden alındı? Gürsel Tekin İl Başkanı olacak mı? Hangi İl Başkanları "Topun Ağzında"? Kimler CHP'de kalır, kimler yeni partiye geçer? CHP'de Kurultay krizi nasıl çözülecek? Özel'in Grup Başkanlığı düşürülecek mi? Özel'in dokunulmazlığı kaldırılır mı? Kimler Özel'le yeni partiye geçer? Açık Ve Net'te Sena Alkan sordu; Notbir.com Yazarı Can Özçelik, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Turgay Yerlikaya, 27. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Gazeteci Gürkan Zengin, Independent Türkçe GYY Nevzat Çiçek ve Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör anlattı. Daha Az Göster