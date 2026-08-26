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        Haberler Yaşam Titanik'ten çıkarılan 100'den fazla eserin açık artırmayla satışı durduruldu

        Titanik'ten çıkarılan 100'den fazla eserin açık artırmayla satışı durduruldu

        ABD'de federal mahkeme, Titanik'in enkazından çıkarılan 100'den fazla tarihi eserin açık artırmayla satışına, koleksiyonun bütünlüğü ve korunmasına ilişkin endişeler nedeniyle izin vermedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 11:04 Güncelleme:
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        Titanik açık artırması mahkemeye takıldı

        Titanik'ten çıkarılan 100'den fazla eserin açık artırmayla satışı durduruldu

        ABD'de federal mahkeme, Titanik'in enkazından çıkarılan 100'den fazla tarihi eserin açık artırmada satılmasını, koleksiyonun bütünlüğü ve korunmasına yönelik endişeler nedeniyle durdurdu.

        Washington Post gazetesinin haberine göre, Virginia eyaletinde Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı Rebecca Beach Smith, enkaz üzerinde münhasır kurtarma hakkına sahip "RMS Titanic" şirketi tarafından planlanan açık artırmanın durdurulmasına karar verdi.

        Titanik'ten çıkarılan ve müzayedede sunulması planlanan 100'den fazla tarihi eserin satışının mahkeme onayına tabi olduğunu belirten Smith, kararında koleksiyonun bütünlüğü ve korunmasına yönelik endişelerin etkili olduğunu aktardı.

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        Smith, şirketten eserlerin envanterini ve mevcut durumlarına ilişkin bilgi sunmasını istedi.

        Açık artırmaya çıkarılması planlanan koleksiyonda takılar, sofra eşyaları ve Titanik'in büyük merdivenini süsleyen bronz melek heykeli gibi parçalar bulunuyor.

        ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), arkeologlar ve eserlerin çıkarıldığı deniz altı keşif çalışmalarına katılan Fransız hükümeti, eserlerin bir bütün olarak korunması gerektiğini savunarak müzayedeye karşı çıkmıştı.

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        #Titanik
        #tarihi eser
        #açık artırma
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