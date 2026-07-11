Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Van’da kültür, sanat ve lezzet şöleni başladı

        Van’da kültür, sanat ve lezzet şöleni başladı

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin onuncu durağı olan Van, 11-19 Temmuz tarihleri arasında konserlerden sergilere, tiyatrodan gastronomiye uzanan yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 12:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Van'da kültür, sanat ve lezzet şöleni başladı

        Türkiye Kültür Yolu Festivali, onuncu durağı Van’da, kültür, sanat ve gastronomi maratonunu başlatıyor. Bu sene üçüncüsü düzenlenecek Van Kültür Yolu Festivali, 11-19 Temmuz tarihleri arasında konserlerden sergilere, tiyatrodan atölyelere, söyleşilerden çocuk etkinliklerine uzanan kapsamlı programını ziyaretçilerle buluşturuyor. Tarihi ve kültürel mirasını sanatla bir araya getiren şehir, zengin mutfak kültürünü de 25’ten fazla Lezzet Noktası seçkisiyle misafirlerin keşfine sunuyor.

        Açılışa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Van Valisi Dr. Ozan Balcı, Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, il protokolü ve sanatseverler katıldı.

        REKLAM

        “TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ DÜNYA ÇAPINDA BİR KÜLTÜR SANAT MARKASINA DÖNÜŞTÜ”

        Van Müzesi’nde gerçekleştirilen açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, sözlerine Urartulardan Asurlulara, Medlerden Perslere, Bizans’tan Selçuklulara ve Osmanlı’ya dek sayısız medeniyetin izlerini taşıyan kadim coğrafyada Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin onuncu durağını gerçekleştirmekten dolayı gurur duyduklarını dile getirerek başladı.

        Alpaslan, 2021 yılında tek şehirle başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bugün yedi bölge ve 26 şehirde dünya çapında bir kültür sanat markasına dönüştüğünü belirterek festivalin kapsayıcılığı ve katılımcı sayısı itibariyle dünyanın en büyük organizasyonlarından biri konumunda olduğunu ifade etti. Alpaslan, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin şehirlerin marka değerini artırdığını, kültürel mirası görünür kıldığını, etkinliklerle kültür ve sanatı toplumun her kesimine ulaştırdıklarını ve şehir dışından gelen ziyaretçilerle yerel esnafa, otellere, restoranlara can suyu olduğunu ve böylece bu mirasın ekonomik değere de dönüştüğünü sözlerine ekledi.

        REKLAM

        Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda 25 Nisan’da Şanlıurfa’da başlayıp 15 Kasım’da Adana’da sona erecek olan 234 günlük maratonla dünyanın en uzun soluklu festivali olma özelliğini perçinlediklerini belirten Alpaslan, Cumhuriyetin 100. Yılında Avrupa Festivaller Birliği üyesi yapılan bu büyük markayla şehirleri kültürle büyütmeye devam edeceklerini söyledi.

        “VAN KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ VİZYONUMUZUN EN GÜÇLÜ ADIMLARINDAN BİRİ”

        Van’ın, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin kültür, sanat ve turizm vizyonunun en güçlü duraklarından biri olduğunu vurgulayan Alpaslan, “Van; eşsiz doğası, köklü kültürü, güçlü sanat birikimi, gelişen turizm potansiyeli ve benzersiz gastronomisiyle ülkemizin en müstesna şehirlerinden biridir.

        Bakanlığımızın son yıllarda yürüttüğü çalışmalar sayesinde Van, somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunması ve yaşatılması konusunda önemli bir ivme kazanmıştır. Bugün Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri’ne kayıtlı; çömlekçilikten savatlı gümüş işlemeciliğine, parzum ve emeni dokumacılığından kökbörüye uzanan 13 özgün kültürel unsurla bu zengin mirası geleceğe taşıyoruz.” dedi.

        REKLAM

        2026 yılında gastronomiyi festivalin önemli başlıklarından biri olarak öne çıkardıklarını belirten Alpaslan, “Bu yıl Van Kültür Yolu Festivali’nde gastronomiye özel bir yer ayırdık. Doğu Anadolu’nun yüksek yaylaları ve Van Gölü havzasının şekillendirdiği Van mutfağını; dünyaca ünlü Van kahvaltısını, otlu peynirini, murtuğasını, inci kefalini ve keledoşunu sürdürülebilir bir anlayışla dünyaya tanıtmak amacıyla ‘Lezzet Noktası’ projemizi hayata geçirdik.

        Alanında uzman gastronomi profesyonellerinden oluşan danışma kurulumuzun değerlendirmeleri sonucunda Van’da 27 seçkin restoranı Lezzet Noktası olarak belirledik. Festival boyunca ziyaretçilerimizi bu özgün lezzet rotalarıyla buluştururken, Van’ın gastronomi mirasını da uluslararası ölçekte görünür kılmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

        “8 MEKANDA 163 AYRI ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLECEK”

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Van Kültür Yolu Festivali kapsamında dokuz gün boyunca ziyaretçilerle buluşacak etkinliklerden de söz etti. Alpaslan, “Atatürk Kültür Parkı Nevruz alanında ülkemizin en değerli sanatçılarıyla 8 büyük konser sunacağız. Van Müzesi’nde “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri Sergisi” ile ustalarımızın el emeğini barındıran “Yaşayan Miras Van Sergisi” dahil 3 büyük sergiyi halkımızla buluşturacağız. 6 derinlikli söyleşi, yetişkinler için 30 uygulamalı atölye çalışması ve açılış günümüze renk katan dev FotoMaraton etkinliğimiz kent meydanında hayat bulacak. Geleceğimiz olan çocuklarımız için Atatürk Kültür Parkı’na dev bir Çocuk Köyü kurarak tiyatrolar, etkinlikler ve atölyelerle onların gelişimine katkı sunacağız. Van Devlet Tiyatrosu’ndan İl ve İlçe Halk Kütüphanelerimize kadar tüm mekanlarımız bu coşkuya ortak olacaktır.” diyerek Van Kültür Yolu Festivali’nin dokuz günlük maratonunu açıkladı.

        REKLAM

        VAN’IN GÜÇLÜ TARİHİ SERGİLERDE HAYAT BULUYOR

        Açılış programının ardından Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve beraberindeki heyet, Van Müzesi’nde ziyaretçilerin beğenisine sunulan “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” ve “Yaşayan Miras: Van Sergisi”ni gezdi.

        “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisi, ziyaretçileri Osmanlı’nın manevi mirasıyla bir araya getiriyor. Osmanlı padişahları tarafından yazılmış hüsn-ü hat tablolarından Kabe’nin iç ve dış örtülerine dek uzanan seçkin örnekler sergide görülebilecek.

        “Yaşayan Miras: Van Sergisi” ise kentin köklü geçmişinden beslenen somut olmayan kültürel miras unsurlarını görünür kılmayı ve günümüzle bu mirası buluşturmayı hedefliyor. Düzenlenen sergi ile kilim dokuma, çalgı yapımı, ahşap oyma, ebru, çorap örücülüğü, keçe, çömlek gibi pek çok sanat ve zanaat unsuru ziyaret edilebilecek. Festival boyunca devam edecek sergi, Van’ın kültürel dokusunu gözler önüne serecek.

        Van Kültür Yolu Festivali, konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere, gastronomi duraklarından çocuk etkinliklerine uzanan yüzlerce etkinlikle 19 Temmuz’a kadar Vanlıları ve şehri ziyaret eden misafirleri kültür ve sanatla buluşturmaya devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Esenyurt'ta havai fişek kavgası, iki aile birbirine girdi

        İstanbul Esenyurt'ta havai fişek patlatarak kutlama yapmak isteyen yabancı uyruklu aile, ortalığı birbirine kattı. Site bahçesinde patlatılan havai fişek başka bir ailenin evine girerken, tepki göstermeleri üzerine tartışma, kadın ve erkeklerin dahil olduğu kavgaya döndü. Yaşanan o anlar kameraya ya...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        İspanya son nefeste yarı finalde!
        İspanya son nefeste yarı finalde!
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        MGM'den sıcak uyarısı! 3 bölgede sağanak... Termometre 35'i görüyor!
        MGM'den sıcak uyarısı! 3 bölgede sağanak... Termometre 35'i görüyor!
        ABD'den Hürmüz Boğazı talebi
        ABD'den Hürmüz Boğazı talebi
        ABD Başkanı Trump: İran görüşmeye devam etmek istedi, kabul ettim
        ABD Başkanı Trump: İran görüşmeye devam etmek istedi, kabul ettim
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizde aşk dolu anlar
        Denizde aşk dolu anlar
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        VW model sayısını yarıya indirecek
        VW model sayısını yarıya indirecek
        El ele denize girdiler
        El ele denize girdiler
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        2026 yazının manikür trendleri!
        2026 yazının manikür trendleri!