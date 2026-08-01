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        Haberler Yaşam Yolunu kaybeden yavru yunusu teknesiyle açık denize götürüp bıraktı

        Yolunu kaybeden yavru yunusu teknesiyle açık denize götürüp bıraktı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balıkçı Hakan Karaca, yolunu kaybedip limana geldiği tahmin edilen yavru yunusu teknesine alıp açık denize götürerek suya bıraktı. Karaca, güneşten etkilenmemesi için teknede yavrunun üzerine sürekli su döktü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 10:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yolunu kaybetmişti... Açık denizle buluşturdu

        Genellikle ani fırtınalar, sonarlar ve gemi motorları gibi yüksek sesli insan kaynaklı gürültüler, avlanma stresi veya anneden ayrı düşme gibi sebeplerle sürüden kopan yavru yunuslardan biri Bandırma Körfezi’nde limanda görüldü.

        Suda yüzen yavru yunusu fark eden balıkçı Hakan Karaca, onu teknesine aldı.

        Karaca, yolunu kaybettiği tahmin edilen yunusu tekneyle açık denize götürüp bıraktı.

        Teknede güneşten etkilenmemesi için de yavru yunusun üzerine sürekli olarak su döktüğünü söyleyen Hakan Karaca, "Açık denizde bıraktığım yunus gözden kayboldu" dedi.

        Erdek ilçesinde de geçen günlerde tatilcilerin bulunduğu plaja gelen ve gözlerinde enfeksiyon olduğu tespit edilen yavru yunus, gözündeki enfeksiyon temizlendikten sonra Bandırma Körfezi açıklarında denize bırakılmıştı.

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