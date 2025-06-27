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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Yaşamak mı, Yoksa Ölmek mi Kıbrıs'ta sahnelenecek

        Yaşamak mı, Yoksa Ölmek mi Kıbrıs'ta sahnelenecek

        21. Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında 28 Temmuz akşamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın en sevilen oyunlarından "Yaşamak mı, Yoksa Ölmek mi" Gazimağusa Othello Kalesi'nde seyirciyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 00:09 Güncelleme: 27.06.2025 - 00:09
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        Yaşamak mı, Yoksa Ölmek mi Kıbrıs'ta sahnelenecek
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın en sevilen oyunlarından “Yaşamak mı, Yoksa Ölmek mi” 21. Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında Kıbrıs seyircisiyle buluşuyor. Nick Whitby’nin yazdığı, Yücel Erten’in dilimize çevirdiği, Hüseyin Köroğlu’nun yönettiği “Yaşamak mı, Yoksa Ölmek mi”, 28 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 20.30’da Gazimağusa Othello Kalesi’nde sahneleniyor.

        Oyunda Aziz Sarvan, Emre Narcı, Emre Şen, Erkan Akkoyunlu, Gürkan Başbuğ, Hüseyin Köroğlu, İrem Arslan, Özgür Ali Kuruçay, Şenay Saçbüker, Tarık Köksal, Ümit Bülent Dinçer, Vildan Türkbaş, Volkan Ayhan, Yasemin Tunca rol alıyor.

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        Yaşamak mı, Yoksa Ölmek mi

        Polonya’nın Nazi işgalinin hemen öncesinde, Varşova Tiyatrosunda Hitler karşıtı bir oyunun genel provası yapılmaktadır. Diplomatik bir skandala yol açma ihtimali yüzünden son anda gelen bir haberle sansür kurulu tarafından oyun yasaklanır. Daha önce oynadıkları “Hamlet“i yeniden gündeme almak zorunda kalırlar. Tiyatronun sanat yönetmeni ve ünlü oyuncusu Jozef Tura Hamlet’i oynamaktadır. Karısı Maria da ünlü bir oyuncudur ve çok hayranı vardır. Kısa bir süre sonra Almanlar Polonya’yı işgal eder. Tiyatro kapanır ve oyuncular işsiz kalırlar. Ancak tiyatronun genel sanat yönetmeninin karısı Maria’ya âşık olan havacı bir teğmen aracılığıyla, aralarına sızan bir Alman casusun Polonya’daki direnişçilerin adlarını oluşturduğu listeyi Nazilere iletmek üzere olduğunu öğrenirler. Casusa engel olmak için herkes üzerine düşeni yapacaktır ve rollerini gerçek hayata taşıma zamanı gelmiştir. Ellerinde sadece sanatsal enstrümanları vardır yani oyunculuk, kostüm ve dekorları.

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        #İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
        #Kıbrıs Tiyatro Festivali
        #Yaşamak mı, Yoksa Ölmek mi
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