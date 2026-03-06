Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.998,21 %-0,62
        DOLAR 44,0756 %0,11
        EURO 51,1188 %0,04
        GRAM ALTIN 7.232,12 %0,71
        FAİZ 37,82 %-0,11
        GÜMÜŞ GRAM 119,17 %2,66
        BITCOIN 70.590,00 %-0,78
        GBP/TRY 58,8719 %-0,03
        EUR/USD 1,1587 %-0,19
        BRENT 85,40 %0,04
        ÇEYREK ALTIN 11.824,51 %0,71
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı: Güçlü kadınlar, sağlıklı nesillerin teminatıdır - İş-Yaşam Haberleri

        Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı: Güçlü kadınlar, sağlıklı nesillerin teminatıdır

        Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, 8 Mart Kadınlar Günü öncesinde, "Kadının güçlenmesi ekonomik ve toplumsal kalkınmanın anahtarıdır. Güçlü kadınlar sağlıklı ve sürdürülebilir bir geleceğin temel taşıdır" mesajını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2026 - 12:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Güçlü kadınlar, sağlıklı nesillerin teminatıdır"

        “8 Mart, kadınların eşitlik ve daha adil bir yaşam talebini tüm dünyaya duyurduğu tarihsel bir dönüm noktasıdır. 1857’de yükselen o ses, bugün daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde yankılanıyor. Bir kadın ve bir yönetici olarak, bu anlamlı günü yürekten kutluyorum” diyen Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, kadınların toplumsal ve ekonomik hayattaki rolünün sürdürülebilir kalkınma açısından belirleyici olduğunun altını çizdi.

        Pınar Süt’ün 50 yılı aşkın süredir “Nesillerin Sağlığı, Nesillerin Yarını” vizyonuyla faaliyet gösterdiğini belirten İdil Yiğitbaşı, sağlıklı nesillerin ancak güçlü kadınlarla mümkün olabileceğini ifade etti.

        Bugüne kadar on binlerce kadının iş hayatında yer almasına katkı sağlamış olmaktan büyük bir gurur duyduklarını belirten Yiğitbaşı, “Kadının güçlenmesi ekonomik ve toplumsal kalkınmanın anahtarıdır. Eşit fırsatlar sunulan bir çalışma hayatı, sürdürülebilir başarının vazgeçilmez koşuludur” dedi.

        Pınar Süt’ün 2012 yılında Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi İlkeleri CEO Destek Beyannamesi’ni imzalayarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki taahhüdünü kurumsal zemine taşıdığını hatırlatan İdil Yiğitbaşı, eşitlik ilkesinin şirket kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

        Kadınların güçlü bireyler olarak toplumda konumlanmasının erken yaşlarda başladığını ifade eden İdil Yiğitbaşı, bu kapsamda yürütülen projelere dikkat çekti. Yiğitbaşı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yıl 45’incisi düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması ile çocukların, özellikle kız çocuklarının hayallerini özgürce ifade etmelerine imkan sağlıyoruz. 39 yıldır sürdürdüğümüz Pınar Çocuk Tiyatrosu ile milyonlarca çocuğun dünyasına dokunularak kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağladık. Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla binlerce kız çocuğuna burs imkânı sunarak eğitim hayatları destekliyoruz. Pınar Enstitüsü yürütücülüğünde, iş birliği içinde olduğumuz süt üreticisi kadınlarımızı modern hayvancılık konusunda teorik ve pratik eğitimlerle destekleyerek ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmelerine katkı sağlıyor ve üretimden kırsal kalkınmaya kadar uzanan değer zincirinde kadın emeğini görünür ve güçlü kılmayı hedefliyoruz."

        Türkiye’de kadın hakları alanında atılan öncü adımların bugün de yol gösterici olduğunu ifade eden İdil Yiğitbaşı, "Günümüz medeniyetlerinden çok önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını kazandıran Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, kadınların eşit ve güçlü olduğu bir gelecek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, eşitliğin yalnızca bir ideal değil, hayatın her alanında gerçeğe dönüştüğü bir dünya diliyorum" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şanlıurfa'da telefon hırsızlığı kamerada

        Şanlıurfa'da kimliği belirsiz kişinin cep telefonu tamiri ve satışı yapılan bir iş yerinin vitrinindeki telefonu çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Pasaj esnafı tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli, çaldığı telefonu geri verdi. Esnaf, ramazan ayı olması nedeniyle şüpheliyi polise teslim...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        Teminatlar geri çekildi
        Teminatlar geri çekildi
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Türkiye'ye döndüler
        Türkiye'ye döndüler
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme
        YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Kızılcık Şerbeti'nde Başak kaçırılıyor
        'Kızılcık Şerbeti'nde Başak kaçırılıyor