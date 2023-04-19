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Haberler Magazin Yasemin Allen: Heyecanla bekliyorum - Magazin haberleri
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Yasemin Allen: Heyecanla bekliyorum

Etiler'de objektiflere yansıyan ve muhabirlerle sohbet eden Yasemin Allen, haziran ayında Haluk Bilginer ile dijital bir platformda yayınlanacak olan filmi heyecanla beklediğini ifade etti

Yasemin Allen: Heyecanla bekliyorum - Magazin haberleri
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Yasemin Allen, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Bir arkadaşıyla birlikte kafede vakit geçiren Allen, ardından eczaneye giriş yaptı.

"ÇOK YORULDUM"

Çıkışta kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Yasemin Allen, hayatında her şeyin yolunda gittiğini ifade etti. Ünlü oyuncu, "Bir haftalık yurtdışı tatilinden yeni geldim. Çok yoruldum" şeklinde konuştu.

"HEYECANLA BEKLİYORUM"

Allen, ayrıca haziranda Haluk Bilginer ile dijital bir platformda yayınlanacak olan filmi de heyecanla beklediğini belirtti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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