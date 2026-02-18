Yasemin Ergene'den kızı Emine'ye: Hayattaki en değerlim
Yasemin Ergene, 14 yaşına giren kızı Emine'nin doğum gününü sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımlarla kutladı
2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakarak gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Yasemin Ergene, 14 yıl süren evliliğini geçtiğimiz yıl resmen noktaladı.
Ayrılığın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen Yasemin Ergene, bu kez kızı için yaptığı duygusal paylaşımla dikkat çekti.
Emine ve Ela adında iki kızı olan Ergene'nin büyük kızı Emine 14 yaşına bastı. Ergene, kızının yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı. Peş peşe paylaşımlarda bulunan Ergene; "14. sezon, 1. bölüm başlıyor" notunu düştü.
Ardından anne-kız karesini paylaşan Ergene, "Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Kızının yüzünü göstermemeyi tercih ettiği bir diğer paylaşımında ise "Hayattaki en değerlim" sözleriyle duygularını dile getirdi.
Fotoğraflar: Instagram