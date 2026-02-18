Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yasemin Ergene'den kızı Emine'ye: Hayattaki en değerlim - Magazin haberleri

        Yasemin Ergene'den kızı Emine'ye: Hayattaki en değerlim

        Yasemin Ergene, 14 yaşına giren kızı Emine'nin doğum gününü sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımlarla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2026 - 18:55 Güncelleme: 18.02.2026 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hayattaki en değerlim"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakarak gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Yasemin Ergene, 14 yıl süren evliliğini geçtiğimiz yıl resmen noktaladı.

        Ayrılığın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen Yasemin Ergene, bu kez kızı için yaptığı duygusal paylaşımla dikkat çekti.

        Emine ve Ela adında iki kızı olan Ergene'nin büyük kızı Emine 14 yaşına bastı. Ergene, kızının yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı. Peş peşe paylaşımlarda bulunan Ergene; "14. sezon, 1. bölüm başlıyor" notunu düştü.

        REKLAM

        Ardından anne-kız karesini paylaşan Ergene, "Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Kızının yüzünü göstermemeyi tercih ettiği bir diğer paylaşımında ise "Hayattaki en değerlim" sözleriyle duygularını dile getirdi.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO

        Taksim'de kar yağışı etkili oldu

         İstanbul'da havaların bir anda soğumasıyla Taksim'de kar yağışı etkili oldu.Megakent İstanbul'da hafta ortasında hava sıcaklığı hızla düştü. Havanın soğumasıyla birlikte bazı bölgelerde kar yağışı başladı. O noktalardan biri de Taksim oldu. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar y...
        #Yasemin Ergene
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        Tren istasyonunda kadın cinayeti!
        Tren istasyonunda kadın cinayeti!
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Davayı kazandı
        Davayı kazandı
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"