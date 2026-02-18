Canlı
        Yasemin Ergene'nin kızıyla doğum günü keyfi - Magazin haberleri

        Yasemin Ergene'nin kızıyla doğum günü keyfi

        Yasemin Ergene, kızı Emine Özilhan ile Etiler'de görüntülendi. Soruları yanıtsız bırakan anne - kız mekândan hızlıca ayrılırken, Ergene 14 yaşına basan kızının doğum gününü sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımlarla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2026 - 18:55 Güncelleme: 18.02.2026 - 21:10
        Kızıyla doğum günü keyfi
        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yasemin Ergene, önceki gün kızı Emine Özilhan ile birlikte Etiler'de bir tırnak bakım merkezinden çıkarken görüntülendi.

        Öğle saatlerinde mekâna gelen anne-kızın bakımı akşam saatlerine kadar sürdü. Tüm günlerini kişisel bakıma ayıran ikili, çıkışta hızlı adımlarla araçlarına yöneldi.

        Boşandığı eşi İzzet Özilhan'dan iki kızı bulunan Yasemin Ergene’nin büyük kızı Emine 14 yaşına bastı.

        2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Ergene, gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmişti.

        14 yıl süren evlilik geçtiğimiz yıl, sona ermişti.

        Yasemin Ergene, kızının yeni yaşını sosyal medya hesabından peş peşe bulunduğu paylaşımlarla kutladı.

        Bulunduğu paylaşıma; "14'üncü sezon, birinci bölüm başlıyor" notunu düşen Yasemin Ergene, anne-kız karesine ise "Seni çok seviyorum" ifadelerini ekledi. Kızının yüzünü göstermemeyi tercih ettiği bir başka paylaşımında da "Hayattaki en değerlim" sözleriyle duygularını dile getirdi.

        ASKİ'ye Gerede Havzası kirliliği nedeniyle 2 milyon lira ceza.

        Gerede Atıksu Arıtma Tesisinin kolektör hattında meydana gelen taşmaların görüntülenmesi ANKARA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait Gerede Atıksu Arıtma Tesisinin kolektör hattında meydana gelen taşmaların, Ank...
        #Yasemin Ergene
