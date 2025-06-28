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        Haberler Magazin Yasemin Kay Allen'den leoparlı pozları - Magazin haberleri

        Yasemin Kay Allen'den iddialı pozlar

        Bir süre önce ilişkilerine ikinci bir şans veren Yasemin Kay Allen ve eski FBI ajanı Erdal Kaya, yeniden ayrılmıştı. Ayrılık sonrasında ünlü oyuncudan iddialı pozlar geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 12:27 Güncelleme: 28.06.2025 - 12:44
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        Ayrılık sonrası iddialı pozlar
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        Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, bir dönem sosyal medyada 'Amerikalı Aynasız' lakabıyla anılan eski FBI ajanı Erdal Kaya ile yaşadığı kısa süreli aşkla adından söz ettirmişti. Mart ayında başlayan bu sürpriz ilişki, çok geçmeden sona ermiş; taraflar yollarını sessizce ayırmıştı.

        Ancak Nisan ayında Erdal Kaya’nın, Allen’ın California’da çekilmiş bir fotoğrafını; "Biraz kafa dağıtma zamanı" notu ve kalp ile gül emojileriyle paylaşarak, aşklarına yeniden şans vermişti. Ancak ikilinin, sosyal medya hesaplarından birbirlerini silerek ayrıldığını öğrenilmişti.

        Ayrılık sonrası Yasemin Kay Allen'den iddialı pozları geldi.

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        #Yasemin Kay Allen
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