Yasemin Kay Allen: Evlenmek için annemden izin almış

Yasemin Kay Allen, 2024'ten beri aşk yaşadığı FBI eski ajanı Erdal Kaya ile birlikteliğini ocak ayında sürpriz bir nikâh ile Las Vegas'ta evlilikle taçlandırmıştı.

O dönem evlendiğini sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla duyuran Allen, Emirgan'da görüntülendi. Oyuncu, evliliği hakkında ilk kez konuştu.

Nikâhı için "Çok son dakika oldu" diyen oyuncu, daha sonra süreci şu sözlerle anlattı: Uzun süre böyle bir şey olur mu diye düşünüyorduk. Erdal’ın Vegas’ta işi vardı. İstanbul’a gelmişti. O arada annemden izin almış, istemiş beni. "Vegas'a gel benimle" dedi. Orada yıldırım nikâhı yaptık. Çok son dakika oldu. Çağırmak istediğimiz insanlar da oldu, internetten yayın yaptık. Balayı planlıyoruz, Amerika’da vakit geçirdik evlendikten sonra. Annem de geldi bizimle kaldı. Gözlerden uzak yaşamayı tercih ettik bir süre.

REKLAM

Yasemin Kay Allen ve annesi Suna Yıldızoğlu

"ÇOCUK BASKISI DA BAŞLAR"

Allen, ardından "Nazara inanmaya başladım, o yüzden uzak kaldık. Annem Erdal'ı çok seviyor. Karakterleri de çok benziyor. Çocuk baskısı da başlar, annem ister ama şu an bir şey yok" ifadelerini kullandı.

İş görüşmeleri için İstanbul'a geldiğini söyleyen Yasemin Kay Allen, "Amerika'daki evimi bıraktım, iş görüşmeleri için geldim. Amerika-Türkiye arasında mekik dokuyacağız. Kendisinin de burada işleri var. İstanbul'da da evim var. Hayatımı uzun süredir böyle sürdürüyorum. Burası benim evim, çoğunlukla burada olacağım. İşim oldukça geleceğim, işim olmayınca oraya gideceğim" dedi.

Yeni projelerle ilgili de konuşan oyuncu, "Bir iki işimiz var ama henüz görüşme aşamasındayız" ifadelerini kullandı.