        Haberler Magazin Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya'dan yeni pozlar

        Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya'dan yeni pozlar

        Yasemin Kay Allen, eşi Erdal Kaya ile yer aldığı yeni fotoğraflarını; "Isırmalık" mesajıyla yayımladı

        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 17:13 Güncelleme: 19.02.2026 - 17:13
        "Isırmalık"
        2024'te aşk yaşamaya başlayan Yasemin Kay Allen ile FBI eski ajanı Erdal Kaya, ilişkileri boyunca ayrılık ve barışma süreçleriyle sık sık gündeme gelmişti.

        Ancak çift, 24 Ocak'ta Las Vegas'ta evlenerek, ilişkilerine resmiyet kazandırdı.

        Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya, düğünden sonra da sık sık mutluluk pozları veriyor.

        Yasemin Kay Allen, paylaştığı yeni fotoğraflarına; "Isırmalık" notunu düştü.

