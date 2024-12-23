Yasemin Kozanoğlu, yıllar sonra döndü
7 yıldır İspanya'nın Ibiza Adası'nda yaşayan Yasemin Kozanoğlu, albüm çıkararak yıllar sonra çalışma hayatına döndü
Bir dönem Dj'lik de yapan Yasemin Kozanoğlu, radikal bir kararla İstanbul'dan ayrılıp Ibiza Adası'nda yaşamaya başladı.
Yasemin Kozanoğlu, yapımcılığını üstlendiği 'Lady' adlı bir albümle çalışma hayatına döndü.
Yasemin Kozanoğlu Kimdir?
7 Temmuz 1978'de İstanbul'da doğdu. Annesi; Ahu Tuğbay ile babası Ahmet Kozanoğlu cemiyet hayatının tanınmış kişileri. Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Abdullah Ziya Kozanoğlu'nun torunu.