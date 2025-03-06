Yasemin Özilhan'dan estetik açıklaması: Sadece dudağımda dolgu var

Habertürk’ten Eren Gürel’in haberine göre, Yasemin Özilhan önceki gün Etiler’de arkadaşlarıyla bir mekânda sohbet ederken görüntülendi. Mekân çıkışında spor kıyafetiyle dikkat çeken Özilhan, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

Yasemin Özilhan, son dönemde sıkça konuşulan estetik iddialarına yanıt verdi. Özilhan; "Benim sadece dudağımda dolgu var. Başka bir şey yok vallahi" diyerek söylentilere açıklık getirdi.