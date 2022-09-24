Yasemin Sakallıoğlu: Bu işi ölene kadar yapacağım!

Mutluluğunu basın mensuplarıyla da paylaşan Yasemin Sakallıoğlu, "Yağışlı havaya rağmen kapıda oluşan kuyruk için çok mutluyum. Benim için mükemmel bir sonuç… Şöyle bir havada 3 bine yakın insan burada ve ben bu işi ölene kadar yapacağım” ifadelerini kullandı.