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        Haberler Magazin Yasemin Şefkatli imaj değiştirdi - Magazin haberleri

        Yasemin Şefkatli imaj değiştirdi

        İkiz bebeklerini kucağına almaya hazırlanan Yasemin Şefkatli, imaj değiştirdi. Kâkül kestiren Şefkatli, son halini de takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 11:52 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:52
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        İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 7 Ekim 2021'de dünyaevine girdiği Yasemin Şefkatli ile müjdeli haberi duyurmuştu. Ünlü çift, ikiz bebekleri olacaklarını açıklamıştı.

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        KÂKÜL KESTİRDİ

        Heyecanı gün geçtikçe artan Şefkatli, imaj değiştirdi. Kâkül kestiren Yasemin Şefkatli, son halini de takipçileriyle paylaştı.

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        DİLEĞİ GERÇEK OLDU

        Öte yandan Yasemin Şefkatli, nikâh masasına oturmadan önce bekarlığa veda partisi düzenlemişti. Şefkatli, partide pastasındaki mumları üflerken, "İnşallah ikizlerim olsun" dileğinde bulunmuştu.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Yasemin Şefkatli
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