Yasemin Şefkatli imaj değiştirdi
İkiz bebeklerini kucağına almaya hazırlanan Yasemin Şefkatli, imaj değiştirdi. Kâkül kestiren Şefkatli, son halini de takipçileriyle paylaştı
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 7 Ekim 2021'de dünyaevine girdiği Yasemin Şefkatli ile müjdeli haberi duyurmuştu. Ünlü çift, ikiz bebekleri olacaklarını açıklamıştı.
KÂKÜL KESTİRDİ
Heyecanı gün geçtikçe artan Şefkatli, imaj değiştirdi. Kâkül kestiren Yasemin Şefkatli, son halini de takipçileriyle paylaştı.
DİLEĞİ GERÇEK OLDU
Öte yandan Yasemin Şefkatli, nikâh masasına oturmadan önce bekarlığa veda partisi düzenlemişti. Şefkatli, partide pastasındaki mumları üflerken, "İnşallah ikizlerim olsun" dileğinde bulunmuştu.
Fotoğraflar: Instagram