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        Haberler Gündem Güncel Yaşlı adam kuyuya düştü! | Son dakika haberleri

        Yaşlı adam kuyuya düştü!

        Afyonkarahisar'da 69 yaşındaki Orhan İleri, bahçesinde bulunan su kuyusuna düştü. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, yaşlı adamın cansız bedenine ulaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 14:35 Güncelleme: 21.05.2025 - 14:35
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        Yaşlı adam kuyuya düştü!
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Orhan İleri (69) bahçesinin kenarındaki sulama hidratının bulunduğu kuyuda ölü bulundu.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 11.30 sıralarında Kızık köyünde meydana geldi. Orhan İleri'nin bahçesinin yanındaki sulama hidratının yer aldığı kuyuya düştüğünü fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Orhan İleri'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Savcılığın incelemesi sonrası Orhan İleri'nin cenazesi Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraflar: İHA

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