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Yaşlı insanı andıran bebekler interneti gülmekten kırıp geçirdi

Giriş: 03.05.2019 - 10:57 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Dünyaya gelir gelmez hayatın tüm yükünü sırlarında taşıyormuş gibi görünen bebekler sosyal medyayı gülmekten kırıp geçiriyor. Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi filmindeki bebeği andıran bu miniklerin görünüşleri ağzınızı açık bırakacak...

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    Hayatın ne kadar zor olduğunu anne karnında fark etmiş olacaklar ki bu bebekler görünüşleriyle olgun bir insandan farksız!

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    1918 yılında 86 yaşındaki bir adamın görünüşü ile doğan bir bebeği konu alan 'Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi' adlı kitabı ve filmi akıllara getiren bebeklerin karelerini sizler için derledik...

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