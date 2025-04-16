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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşlı kadına sahipsiz köpekler saldırdı | Son dakika haberleri

        Burdur'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kadın yaralandı

        Burdur'un Yeşilova ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırdığı kadın yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 18:32 Güncelleme: 16.04.2025 - 18:32
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        Yaşlı kadına sahipsiz köpekler saldırdı
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        Burdur'un Yeşilova ilçesi Salda köyünde komşusuna gitmek için evden çıkan Nurel Altıntaş'a (72) sahipsiz köpekler saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadını, çevredekiler kurtardı.

        Sağlık ekibince Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Salda Köyü Muhtarı Osman İlhan, Altıntaş'ı evinde ziyaret ederek "geçmiş olsun" temennisinde bulunduğunu söyledi.

        Çocukların sokakta rahat oyun oynayamadığını belirten İlhan, sahipsiz köpekler sorununa bir an önce çare bulunmasını istediklerini dile getirdi.

        İlhan, yaşanan üzücü olayı ilgililere ilettiğini ifade etti.

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