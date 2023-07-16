Yaprak toplayan yaşlı kadının akılalmaz sonu: 400 kilonun altında kaldı!
Afyonkarahisar'da, kontrolden çıkarak devrilen TIR'dan fırlayan 400 kiloluk balya, yol kenarında asma yaprağı toplayan Gülbeyaz Eryılmaz'ın üzerine düştü. Feci olayda yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da asma yaprağı toplarken devrilen TIR'dan fırlayan 400 kiloluk balyanın altında kalan Gülbeyaz Eryılmaz (59) yaşamını yitirdi. (Fotoğraf: DHA)
Kaza, saat 07.30 sıralarında Dinar ilçesine bağlı Akçaköy virajında meydana geldi. (Fotoğraf: DHA)
Selami A.'nın (26) kullandığı saman balyası yüklü TIR, kontrolden çıkarak devrildi. (Fotoğraf: DHA)
Bu sırada TIR'dan fırlayan 400 kiloluk bir balya, yol kenarında asma yaprağı toplayan Gülbeyaz Eryılmaz'ın üzerine düştü. (Fotoğraf: DHA)
Balyanın altında kalan Eryılmaz, ağır yaralandı. (Fotoğraf: DHA)
Sağlık ekipleri, Eryılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. (Fotoğraf: AA)