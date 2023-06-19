Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Temmuz ayı yaşlı ve engelli maaşı ödeme tarihlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılan başvuru işlemlerinin ardından hak sahibi olarak görülen vatandaşlar, yaşlı ve engelli maaşlarını banka hesaplarına alacaklar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler vatandaşların doğum yılının son rakamına göre yapılıyor. İşte 2023 Temmuz ayı engelli ve yaşlı maaşı ödeme tarihlerine ilişkin merak edilenler...