Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Yaşlılarda kötü ağız sağlığı Alzheimer riskini 4 kat artırıyor | Sağlık Haberleri

        Yaşlılarda kötü ağız sağlığı Alzheimer riskini 4 kat artırıyor

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Altuğ Çilingir, yaşlılarda kötü ağız sağlığının Alzheimer'a yakalanma riskini 4 kat artırdığını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 16:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaşlılarda kötü ağız sağlığı Alzheimer riskini 4 kat artırıyor

        Prof. Dr. Ahmet Altuğ Çilingir, Yaşlılar Haftası etkinliğinde "Yaşlılıkta ağız bakımı ve protez temizliği"ne ilişkin bir sunum yaptı.

        Yaşlılık döneminde en çok diş çürükleri ve diş eti hastalıklarının görüldüğünü belirten Çilingir, bunlara bağlı olarak ağız kuruluğunun arttığını dile getirdi.

        Diş eti hastalıklarının vücuttaki çeşitli organlara ciddi sorunlar verdiğini ifade eden Çilingir, "Kalp ve damar sağlığı bunlardan en önemlisi. Diş eti iltihabına neden olan bakteriler bulunduğunda, fırçalarken ve yemek yerken diş etleri kanayabilir. Bu bölgelerden bakteriler kan dolaşımına geçerek kalp kapağı ve kalp zarına ulaşabilir. Bunun sonucunda da ciddi enfeksiyonlara neden olabilir." dedi.

        REKLAM

        Çilingir, yurt dışında yapılan araştırmalara göre diş eti sağlığı kötü olan hastalarda ağır kalp hastalıklarının daha sık görüldüğünü, diş ipi kullanan ve ağız bakımını düzenli yapan yaşlılarda inme riskinin yüzde 20 oranında azaldığını söyledi.

        Diş sağlığının vücutta oluşabilecek hastalıklarla ilişkili olduğunu belirten Çilingir, "Kalp zarı iltihabına neden olan üç çeşit bakteri var. Bu bakterilerin yüzde 90’ı ağzımızdaki diş taşında bulunuyor. Eğer bu bakterileri ağızdan uzaklaştırmazsak, kanayan diş etlerinden kan dolaşımına girerek kalbe ulaşabiliyor. Bu nedenle özellikle ileri yaşlarda diş taşlarının temizliğine dikkat edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

        ALZHEIMER RİSKİNE DİKKAT!

        Prof. Dr. Çilingir, Alzheimer'ın ağız ve diş sağlığıyla doğru orantılı seyrettiğini belirtti.

        Yaşlılarda Alzheimer riskine dikkati çeken Çilingir, şöyle devam etti: "Dünya genelinde 30 milyon insan üzerinde yapılan çalışmada ağız ve diş sağlığı kötü olan hastaların Alzheimer’a yakalanma riski 4 kat daha fazla oluyor. Bu yüzden mutlaka ağız sağlığına dikkat edilmesi gerekiyor. Günde bir kez, özellikle akşam yatmadan önce, varsa protezler ve dişler macunla fırçalanmalı ve sonrasında bir şey yenmemelidir."

        Çilingir, devletin yaşlılara diş tedavisi ve protez konusunda imkanlar sunduğunu, her bireyin doktorunun önerdiği periyotlarda kontrollerini yaptırması gerektiğini belirtti.

