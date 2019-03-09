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Ünlü oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Bir kız arkadaşı ile alışveriş merkezine gelen ve güneşli havanın tadını çıkaran Yasmin Erbil, daha sonra alışveriş merkezine girerek akşam saatlerine kadar alışveriş turu attı.