Yatak odaları dekore edilirken yatak ve mobilya seçimi ön plana çıkar ve genellikle aydınlatmanın önemi unutulur. Oysa; yatak odası da dahil olmak üzere evin her alanında aydınlatma büyük bir önem taşır. “Başucunuza bir küçük aydınlatma, tepeye de bir avize koymak ve işiniz bitti sanmak hatalı olacaktır.” diyen Mimar Erdağ Demircan yatak odası aydınlatmaları ile ilgili şu bilgileri verdi:
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Eğer odanız aşırı derecede küçük değilse birden fazla aydınlatma elemanı kullanmanızda fayda var. Tavan dışında başucu lambası, aplikler, okuma lambaları, dolap lambası gibi birçok aydınlatma odanızda sizi rahat ettirir.
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Eğer yer kazanmak istiyorsanız başucu lambaları yerine yatağın her iki tarafında da aplik kullanmayı düşünebilirsiniz.
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Yatak odanızda bir koltuk varsa, koltuğun yanına bir lambader koyarak orayı dinlenme, okuma alanına dönüştürebilirsiniz.
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Yatak odası dinlenmek içindir. Aydınlatma elemanlarını seçerken bunu göz önünde bulundurun. Sizi dinlendirecek, rahatlatacak şeyler seçmeye çalışın.
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Tavan için seçeceğiniz aydınlatmada odanın renklerini, mobilyaları da göz önünde bulundurun. Kısılıp yükseltilebilen bir anahtar ile rahatlıkla dilediğiniz oda ışığını yakalayabilirsiniz. Kristal bir avize tavan aydınlatması için uygun olabilir. Nevresim takımlarını sade tutarak, odağın tavanda olmasını sağlayabilirsiniz.
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Perdelerin de aydınlatmadaki önemini unutmayın. Tam karanlıkta uyumayı ve uyanmayı tercih ediyorsanız yatak odanız için kalın perdeler ya da blackout stor tercih edebilirsiniz
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Başucu lambalarında dikkat edeceğiniz nokta; yatakta okurken amacına hizmet edip etmedikleridir. Beyaz ışıktan kaçınmanız, ayrıca lambanın boyuna dikkat etmeniz gerekir. Bir diğer nokta da açma kapama anahtarının kolayca ulaşılabilir olmasıdır.
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Odanızda eğer bir çalışma masanız varsa bu masa için de bir lamba almanız doğru olacaktır. Çalıştığınız alanı doğru bir şekilde aydınlatması için birkaç deneme yapabilirsiniz.
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Yatak bazanızın altına yerleştirilecek ledlerle odanızda farklı bir ambiyans yakalayabilirsiniz
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Mum da güzel bir aydınlatmadır. Yatak odanızda dinlenmeye çekildiğinizde birkaç kokulu mum sizi rahatlatacaktır. İyi kalitede mumlar seçerseniz is, akma gibi dertleriniz olmayacaktır.
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Yatak odanızda bir makyaj masası var ise; aynanın kenarında kullanacağınız endirekt ampullerle makyaj için iyi ve gözünüzü almayacak bir ışık sağlamış olursunuz.
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