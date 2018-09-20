Yatak odası aydınlatması nasıl olmalı?

Yatak odaları dekore edilirken yatak ve mobilya seçimi ön plana çıkar ve genellikle aydınlatmanın önemi unutulur. Oysa; yatak odası da dahil olmak üzere evin her alanında aydınlatma büyük bir önem taşır. “Başucunuza bir küçük aydınlatma, tepeye de bir avize koymak ve işiniz bitti sanmak hatalı olacaktır.” diyen Mimar Erdağ Demircan yatak odası aydınlatmaları ile ilgili şu bilgileri verdi: