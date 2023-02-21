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Haberler Yaşam Yatak Odası Bitkileri ve Çiçekleri: Yatak Odasına Hangi Bitkiler Konur?
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Yatak odası bitkileri ve çiçekleri: Yatak odasına hangi bitkiler konur?

Çiçek yetiştirmeyi hobi haline getirenlerin sayısı oldukça fazladır. Pek çok bitki ve çiçek türü, ev ve ofislerdeki yerini almaktadır. Huzurlu, rahat ve enerji dolu bir alan açmak isteyenler, yatak odası bitkilerine yoğun ilgi göstermektedir. Son zamanlarda oksijen üreten yatak odası bitkileri hakkında detaylı bilgi arayanların sayısında artış meydana gelmiştir. Eğer siz de yatak odanızı güzelleştirmek, daha havadar olmasını sağlamak ve daha sağlıklı bir yaşam sürmek istiyorsanız yatak odası çiçekleri hakkında bilinmesi gereken tüm detayları içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

Yatak Odası Bitkileri ve Çiçekleri: Yatak Odasına Hangi Bitkiler Konur?
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Yatak Odasına Hangi Bitkiler Konur?

Bitkiler, insana enerji veren görümleri ile doğada olduğu kadar iç mekanları da güzelleştirmeye devam ediyor. Bazı kişiler ise “Yatak odasına çiçek konur mu?” sorusuna net bir cevap arıyor. Yatak odalarına uygun bitki ve çiçek türleri bulunmaktadır. Hatta Nasa, Elle Decor ve The Joy of Plant ile birlikte yaptığı bir araştırmada, yatak odasında yetiştirilen çiçeklerin birçok faydası olduğunu açıkladı. Peki, yatak odasına hangi bitkiler konur? İşte yatak odası çiçeklerinden bazıları…

Aloe Vera

Hem iyi bir oksijen deposu olan hem de insan sağlığına katkı sağlayan aloe vera, iç mekânda kolayca yetişebilen bir bitkidir. Hava temizleme konusunda başarılı olan aloe vera, gece boyunca mevcut havayı temizlemeye devam ettiği için yatak odası bitkilerinin başında gelir. Aloe vera çiçeğini odanızın güneş alan bir noktasında konumlandırabilir, sağlıklı bir uyku için sunduğu faydalardan yararlanabilirsiniz.

Kurdele Çiçeği (Örümcek Bitkisi)

Örümcek bitkisi olarak da bilinen kurdele çiçeği, yatak odası çiçekleri arasındaki yerini korumaktadır. 20-40 cm aralığında uzayan kurdele çiçeği, mevcut havayı filtreler ve zararlı maddelerden arındırır. Gölge ve açık havayı seven bu bitki türü, yaz mevsiminde 4-5 günde bir sulanmalıdır.

Biberiye

Evde biberiye yetiştirmenin pek çok faydası vardır. Hem yemeklerinize güzel bir tat ekleyebilir hem de yatak odanızın havasını temizleyebilirsiniz. Biberiye, hafızayı güçlendirme etkisi ile bilinmekle birlikte odanızın gün boyu nefes almasını kolaylaştırır.

Barış Çiçeği (Yelken Çiçeği)

İnce, uzun ve zarif yapısı ile çiçek sevenlerin yoğun ilgisini gören barış çiçeği, halk arasında yelken çiçeği olarak da bilinmektedir. Üstelik oksijen üreten yatak odası bitkileri arasındadır. Yaz ve kış aylarında sulama miktarı değişen barış çiçeği, nemli toprağı sever. Oda sıcaklığında ve aydınlık bir alanda bulunması gerekir. Barış çiçeğine odanızda yer vererek gün boyu odanızın oksijen oranını arttırabilirsiniz.

Areka Palmiyesi

Yatak odanızın alanı geniş ise areka palmiyesi tam size göre! Bir palmiye türü olan areka palmiyesi, büyüdükçe 2 metre yüksekliğe kadar ulaşabilir. Bu nedenle dekorasyon açısından geniş odalarda estetik bir görünüm sağlar. Havayı temizleme konusunda iyi olduğu için yatak odalarındaki yerini alır.

Orkide

Masumiyetin simgesi olan orkide, iç mekânda yetişmeye uygun bitkiler arasındadır. Zarif güzelliği ile hediye olarak da sık sık tercih edilir. Eğer evinizde orkide varsa yatak odanızın havasını tazelemek için tercih edebilirsiniz. Orkide, hassas bir çiçek olduğu için hem sulamasına hem de konumlandırıldığı alana özen gösterilmesi gerekir.

Yasemin

Mis gibi kokusu ile ortama enerji katan yasemin çiçeği, kaygı azaltıcı bir etkiye sahiptir. Bu nedenle yatak odası bitkileri arasından hangisini seçeceğinizden emin değilseniz yasemin çiçeği sizler için iyi bir alternatif olabilir. Çiçeği odanızın güneş alan ve havadar bir yerinde yetiştirebilirsiniz. Kışın oda sıcaklığının 15-23 derece aralığında olmasına özen gösterilmelidir. Fazla sıcak ya da fazla soğuk alanlardan mutlaka koruyun.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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