Yatılı okulda fenalaşan çocuk öldü

Aksaray'daki Yavuz Sultan Selim İlkokulu Yurdu'nda yemek sırasına giren ilkokulunda 5. sınıf öğrencisi İsmail Bozlak (10), arkadaşlarıyla muhabbet ederken aniden fenalaşarak yere düştü.

İhbarla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.